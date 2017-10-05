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Хазин о крахе доллара: уже никто не смеется

13:27. 5 октября 2017 Просмотров - 396 4 коммент. Опубликовал:

Известный экономист Михаил Хазин в интервью изданию «Эхо Москвы» заявил, что несколько лет назад над возможностью краха доллара все смеялись и не верили. Сейчас уже никто не смеется.

По словам эксперта, нынешняя экономическая ситуация в мире приводит к выводу о том, что общая модель постепенно распадается на «технологические зоны», за которые в будущем может произойти ожесточенная борьба. Ведь когда появляется определенная зона, площадка, все хотят, чтобы она расширялась и росла, отметил экономист.
 
Хазин уверен, что во избежание подобного сценария развития событий необходимо создавать новую экономическую модель, которая будет действовать в мире. «Технологическая зона» представляет собой некую экономическую систему, замкнутая в рамках единых норм разделения труда, пояснил эксперт. Действующая мировая финансовая система, которая влияет на экономические процессы, завязана на операционных возможностях доллара. От этой системы необходимо отказываться.
 
Причем идея об отказе от доллара, который терпит крах, озвучивалась довольно давно. Однако раньше это вызывало лишь смех и сомнения, отметил Хазин. В настоящее время еще существуют люди, который в крах национальной валюты США не верят, однако уже точно никто не смеется. По словам экономиста, этот процесс краха и перехода на новые валютные стандарты будет крайне увлекательным.
Необоснованное расходование Штатами государственных средств, повышение внешнего долга, махинации с золотозапасом ФРС и прочее вызывают у большинства экономических экспертов скепсис по поводу былой силы американского доллара. Он подкреплялся понятием «нефтедоллар», позволяющим долгое время верить в нерушимость системы с нацвалютой США во главе. Ведь все расчеты в «нефтяных сделках» стран производились в долларах. Сейчас ситуация постепенно меняется. Все больше держав отказываются от расчетов в американской валюте, предпочитая национальные. В итоге крах доллара, над которым смеялись в 2003 году, является вполне возможным событием в ближайшем будущем.
 
Автор: Артём Колчин
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