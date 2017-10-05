Виктор Рохлин. «Ой-вей, кто еврей?»

«Ой-вей, кто еврей?»

10/30/2014 Виктор Рохлин

Эту антисемитскую дворовую дразнилку я вспомнил вот в какой связи: в советской стране людям с явно еврейскими фамилиями, именами и отчествами жилось, мягко говоря, неуютно. В любую профессию, особенно публичную, их старались «не пущать», руководящие должности не предоставлять, в престижные вузы не принимать...

После образования государства Израиль, фраза «катитесь в свой Израиль» стала крылатой! Но уехать на первых порах, даже если и хотели, было непросто. Государство чинило множество препятствий. Надо было выйти из рядов КПСС, уйти с работы, чтобы «не позорить трудовой коллектив», долго ждать разрешения на выезд, не быть связанным с любыми госсекретами и т. д., и т. п. и пр.

Те, кто в силу каких-либо причин не хотел уезжать, часто прятались «за псевдонимом», меняли имена и отчество. Так Аркадий Штейнбок стал Аркадием Аркановым, Григорий Овштейн - Григорием Гориным, Лариса Кудельман - Ларисой Долиной, Эмиль Рабинович - Эмилем Радовым, Илья Клявер - Ильей Олейниковым, и даже великий Леонид Осипович Утесов не смог бы обрести столько регалий, останься он при своих имени, отчестве и фамилии - Лазар Иосифович Вайсбейн.

По этой же модели «наши люди» из Моисеев превращались в Михаилов, Самуилы - в Семенов, Ароны - в Аркадиев, Израили - в Игорей и т. д.

Правда, существовала категория «неприкасаемых»: Аркадий Райкин, Самуил Маршак, Фаина Раневская, Серафима Бирман, Марк Бернес, Майя Плисецкая, Асаф Мессерер, Юрий Файер, Леонид Коган, Давид Ойстрах, Эмиль Гилельс, Лев Кербель, Валентин Плучек, Лев Свердлин, Михаил Козаков, Сергей Эйзенштейн, Григорий Рошаль, Зиновий Ройзман, Дмитрий Покрасс, Матвей Блантер, Исаак Дунаевский, Аркадий Островский, Сигизмунд Кац, Марк Фрадкин, Оскар Фельцман, Ян Френкель, Владимир Шаинский, Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Александр Ширвиндт, Валентин Гафт, Галина Волчек, Элина Быстрицкая, Владимир Этуш, Сергей Юрский, Зиновий Гердт, Михаил Ботвинник, Михаил Таль и некоторые другие.

Конечно, все они испытывали трудности с получением почетных званий, повышением концертных ставок, выездами на зарубежные гастроли, назначением на руководящие должности, но это были «звезды» первой величины, каждый в своей области, и без них обойтись не представлялось возможным.

Приведенный список - далеко не полный. К нему можно добавить ведущих врачей, профессуру, ученых. Большинство из них жили под своими именами и фамилиями.

Государству необходимо было демонстрировать всему миру, что в СССР нет антисемитизма, евреи не гонимы и существуют «счастливо», как и все остальные. На самом деле, это была сущая ложь на высшем уровне по отношению к еврейскому народу в целом.

Многие евреи при любой возможности старались взять русские фамилии жен, если такое случалось, фамилию того родителя, кто был нееврейской национальности.

Так, Андрей Миронов при всей любви к отцу, Александру Семеновичу Менакеру, все-таки стал Мироновым. Хотя, как утверждали очевидцы, в дуэте Миронова-Менакер наиболее талантливым был папа, а Народной артисткой стала мама, Мария Владимировна (вспомним, что при этом в Советском Союзе национальность официально определялась по отцу).

Исключения делались по взаимному согласию родителей и за шоколадки работникам ЗАГСа.

Многое, конечно, зависело от организации, где работал тот или иной гражданин «великой многонациональной страны».

К примеру, московские концертные организации были настоящей еврейской вотчиной. Там ограничения наблюдались в вопросе выезда на гастроли, за рубеж, присвоению званий, а в остальном - «нацменьшинство» превалировало.

Среди певцов: Иосиф Кобзон, Вадим Мулерман, Эмиль Горобец, Михаил Котляр, Майя Кристалинская, Лариса Долина, Нина Бродская, Аида Ведищева, Мария Лукач и др.; аккомпаниатор Давид Ашкенази, Михаил Шуфутинский, Игорь Крутой, Борис Мандрус, Виталий Кретюк.

Музыкальные руководители коллективов: Павел Слободкин, Александр Броневицкий, Игорь Гранов, Роберт Болотный, Олег Мильштейн, Владимир Рубашевский, Виктор Викштейн, Михаил Плоткин.

Концертные администраторы: Феликс Кац, Лев Меламедман, Людмила Успенская, Марк Бендерский, Аркадий Фурман, Тамара Герзон и другие.

Отдел Сатиры и юмора — вообще… Марк Миров, Лев Новицкий, Александр Шуров, Ефим Березин, Игорь Дивов, Елизавета Ауэрбах, Марта Цифринович, Александр Лившиц, Александр Левенбук, Геннадий Хазанов, Ефим Шифрин, Клара Новикова.

Из 40 конферансье не евреями были лишь: Борис Брунов, Сергей Дитятев, Игорь Киричук и Олег Марусев. Даже у Евгения Петросяна мама была еврейкой. Елена Воробей — урожденная Лебенбаум, Лолита Милявская — Горелик, Лион Измайлов - Поляк и многие другие.

Зато в Комитете по радиовещанию и телевидению существовал реальный запрет на прием в штат евреев с очевидными фамилиями.

Исключений было совсем немного: Юрий Левитан, прославивший свое имя сводками Информбюро во время войны; Вадим Синявский, таких прекрасных комментаторов футбола тогда просто не было; Лившиц и Левенбук, как известные актеры, вели «Радионяню»; Маргарита Эскина руководила молодежной редакцией (ее взяли на работу, учитывая «место под солнцем» ее отца - директора Дома актеров ВТО).

Во время «оттепели» музыкальную редакцию усилили молодыми силами: Леонид Сандлер (сын известного композитора Оскара Сандлера), Евгений Гинзбург (сын писателя), Борис Пургалин (тоже по блату).

Долгие годы пробивался в штат телевидения спортивный журналист и комментатор Аркадий Ратнер. С Леонидом Якубовичем произошла следующая история: он вел аукционы, презентации, конкурсы красоты. Их показывали по ТВ. К Леониду Аркадьевичу привыкли, и, когда Влад Листьев ушел из «Поля Чудес», лучшего ведущего не нашли. Якубовича взяли в штат Первого канала.

Интересна судьба Льва Новоженова. Его приспособили вести программы о «несчастных» евреях, уехавших в эмиграцию и не нашедших своего счастья в Израиле, Германии или США.

На ТВ работали также несколько евреев, числящихся по паспорту русскими. Анатолий Григорьевич Лысенко, настоящий телевизионщик, талантливый журналист и организатор, сделавший крутую карьеру в СМИ. Марьяна Краснянская, создавшая для Валентины Леонтьевой программу «От всей души». Владимир Ворошилов, создатель и ведущий цикла «Что, где, когда?», долгие годы работал только за кадром, чтобы не демонстрировать «уважаемым зрителям» свой еврейский профиль.

Внештатные авторы Муратов и Аксельрод придумали игру КВН. В дальнейшем, все лучшие капитаны команд были евреями: Юлий Гусман, Александр Хаит, Ян Левензон, Ефим Нухимзон, Юрий Радзиевский и весь «Клуб одесских джентльменов».

Изменилось ли положение с «еврейским вопросом» в России в настоящее время?

Правда, в дни еврейских праздников огромный семисвечник выставляется даже на Красной площади.

При синагогах открываются Общественные центры со своими детскими садами, школами, благотворительными отделениями по оказанию помощи пожилым людям.

Финансовую поддержку таким организациям оказывают евреи-олигархи и богатые люди. Все это вне государства. Спасибо, что разрешают, не закрывают.

В Государственной Думе из 450 депутатов - около 25 евреев и «полуевреев». Многие из них к евреям относятся чисто формально. У кого-то один из родителей, у других - и того меньше, бабушки, дедушки.

Что касается телевидения, то еврейских фамилий стало чуть больше: И. Ургант, В Соловьев, Б.Ноткин, А Максимов, Л. Закошанский, В. Гомельский, Б. Берман, А. Гордон и некоторые другие.

И все-таки в процентном отношении - это «капля в море».

Весьма характерным был недавний случай: Леонид Исаакович Ярмольник решил баллотироваться в Московскую Городскую Думу. Выборный штаб тут же озадачился. Судорожно начали искать у кандидата второе гражданство. В результате, «цыпленок табака» (кличка Ярмольника) в Думу не прошел. А казачка Надежда Бабкина прошла. Естественно!

Вообще удивляет, когда известные артисты вдруг устремляются в политику.

Чего не хватает? Славы, любви зрителей, денег, популярности, концертов, корпоративов, зарубежных гастролей? За небольшим исключением эти попытки оказываются неудачными.

В России национальный вопрос будет на повестке дня всегда!

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Виктор Рохлин

Родился в г. Москве 13 апреля 1937 года. Окончил Московскую Государственную педагогическую академию, а также курсы журналистики Союза журналистов СССР и Высшие сценарные курсы Союза кинематографистов СССР. В качестве автора(сценариста) сотрудничал с Центральным телевидением СССР. По его сценариям було снято и прошло в эфир более 300 передач, телеочерков, cюжетов. Сотрудничал с концертным объединением «Росконцерт», где по его сценариям были поставлены различные спецмероприятия и представления во Дворцах спорта. С 1997 года публикует статьи в русско-американской газете Чикаго «7 дней». За 18 лет опубликовано более 800 статей. Родился в г. Москве 13 апреля 1937 года. Окончил Московскую Государственную педагогическую академию, а также курсы журналистики Союза журналистов СССР и Высшие сценарные курсы Союза кинематографистов СССР. В качестве автора(сценариста) сотрудничал с Центральным телевидением СССР. По его сценариям було снято и прошло в эфир более 300 передач, телеочерков, cюжетов. Сотрудничал с концертным объединением «Росконцерт», где по его сценариям были поставлены различные спецмероприятия и представления во Дворцах спорта. С 1997 года публикует статьи в. За 18 лет опубликовано более 800 статей. источник

цитата... И все-таки в процентном отношении - это «капля в море».

Тома официальной публикации итогов Всероссийской переписи населения 2010 года

Том 4. Национальный состав и владение языками, гражданство

Все население - 142 856 536

Указавшие национальную принадлежность - 137 227 107

Евреи - 156 801

Русские - 111 016 896

Источник Том 4. Национальный состав и владение языками, гражданствоВсе население - 142 856 536Указавшие национальную принадлежность - 137 227 107Евреи - 156 801Русские - 111 016 896

0,10% VS 77,7%

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Надежда Бабкина поддержала Ларису Долину в еврейской теме

На проекте "Универсальный артист" Лариса Долина заявила, что является чистокровной еврейкой и носит фамилию матери. В этот съемочный день артисты шоу исполняли песни в жанре народной музыки. Выбор был сделан очень удачно.

Лариса Долина блестяще исполнила еврейскую народную песню, станцевала с ансамблем "семь сорок". Ведущая "Универсального артиста" Яна Чурикова спросила артистку о настоящей фамилии.

"Это уже давно всем известно. Моя фамилия Кудельман, но она не звучала и мне пришлось взять фамилию матери. Да, я чистокровная еврейка. А "пятая графа" (национальность - авт.) в паспорте тогда могла лишить карьеры. Кстати, Долина - это чисто еврейская фамилия", - рассказала Лариса Александровна.

Все члены жюри - Надежда Бабкина, Екатерина Шаврина, Таисия Повалий и Сосо Павлиашвили, нажали "зеленую" кнопку. А двое даже бросились поддержать коллегу в еврейской теме.

"Я горжусь тем, что у моих дочерей течет еврейская кровь", - заявил Сосо. А Надежда Бабкина вспомнила своих родственников - двух теток с именами Сара и Белла.

"А я-то думаю, что за родной профиль, почему меня так тянет к Бабкиной?", - смеясь ответила Лариса Долина.

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Русскоязычный шансон, русскоязычная эстрада, русскоязычный юмор - это еврейский шансон, еврейская эстрада, еврейский юмор.

"Вся советская эстрада - это еврейская музыка.

Даже вся блатная песня - это тоже еврейская музыка"

Андрей Макаревич, народный артист Российской Федерации

"Все мои песни - еврейские. Это переделанные под якобы русские песни кадиши".

(Кадиш - еврейская молитва).

Владимир Шаинский, народный артист РСФСР

У российской эстрады - еврейские корни.

Крамольную мысль скажу: практически всю советскую песенную классику и современную российскую эстраду зацементировала еврейская религиозная музыка.

Михаил Турецкий, народный артист России

"У нас абсолютно еврейский рок"

Сергей Шнуров, российский рок-музыкант

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Да в том, что в России евреи интегрировались не со 140-миллионным народом, а только с его интеллигенцией – это ученые, инженеры, писатели.

Поэтому большая часть российской интеллигенции имеет еврейские корни».

Юрий Каннер, президент Российского еврейского конгресса «Но в чем состоит именно российская особенность еврейского вопроса?Да в том, что в России евреи интегрировались не со 140-миллионным народом, а только с его интеллигенцией – это ученые, инженеры, писатели.Поэтому».

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Упс.. «Русский шансон» - это еврейский блатняк, так утверждают еврейские деятели культуры

Эдита Пьеха: У Пугачёвой папа — еврей. А у Киркорова мама — еврейка.

«Ст`ебари» или Почему сатирой и юмором в России в основном занимаются люди «нетитульной» национальности

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Мама его, моя покойная супруга Виктория, была еврейкой - национальность ребенка там определяется по матери… ".

Бедрос Киркоров, народный артист РФ "У Филиппа смешано аж 5 кровей: армянская, еврейская, болгарская, русская и... даже итальянская.Мама его, моя покойная супруга Виктория, была еврейкой - национальность ребенка там определяется по матери… ".



Что-то тянет туда все сильней,

Что-то тянет туда все сильней...

Припев

Иерусалим, Иерусалим,

Вот и вернулся к тебе блудный сын.

Иерусалим, Иерусалим,

Вот и вернулся к тебе блудный сын.

Олег Газманов. "Иерусалим". Из России с любовью 2005 Все зовет к себе Иерусалим,Что-то тянет туда все сильней,Что-то тянет туда все сильней...ПрипевИерусалим, Иерусалим,Вот и вернулся к тебе блудный сын.Иерусалим, Иерусалим,Вот и вернулся к тебе блудный сын.



В такой стране,

Чтобы ей гордиться.

Только мне

В большом говне

Довелось родиться…

"Неподведенные итоги"

Эльдар Рязанов, народный артист СССР. Жить бы мнеВ такой стране,Чтобы ей гордиться.Только мнеВ большом говнеДовелось родиться…



С путинской же Россией у меня нет точек соприкосновения, мне чуждо в ней всё.

Борис Акунин, российский писатель «(...) Сегодня многие люди моего круга и образа мыслей думают и говорят об эмиграции.С путинской же Россией у меня нет точек соприкосновения, мне чуждо в ней всё.



Михаил Жванецкий, народный артист Российской Федерации «Моя мечта – разровнять то место, где была Россия, и построить что-то новое».

Л. Ярмольник с Н. Фоменко приехали в Латвию, пошли на радио и рассказали о том, какое в России живёт ужасное и тупое быдло.

Спокойно так и, видимо, по привычке расписались за всех нас в дикости и варварстве перед цивилизованными прибалтами.

И дело даже не в том, что большая часть сказанного минуты с 30-й, когда зашла речь о политике и искусстве, просто звучит бредово и не имеет никакого отношения к реальности - важен сам тон и нескрываемое презрение к России и российским гражданам.

Источник приехали в Латвию, пошли на радио и рассказали о том, какое в России живёт ужасное и тупое быдло.Спокойно так и, видимо, по привычке расписались за всех нас в дикости и варварстве перед цивилизованными прибалтами.И дело даже не в том, что большая часть сказанного минуты с 30-й, когда зашла речь о политике и искусстве, просто звучит бредово и не имеет никакого отношения к реальности - важен сам тон и нескрываемое презрение к России и российским гражданам.

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Надежда Коростелева. Виноваты ли эти люди, что русские пропили Россию???

ГОРДОСТЬ РОССИИ

На протяжении последних ста лет Россия значительно обогатилась культурой еврейского народа.

Ближайшими сподвижниками и идейными вдохновителями Владимира Ильича Ленина были: Лев Троцкий (Бронштейн), Григорий Зиновьев, Урицкий Моисей Соломонович, Лев Каменев, Свердлов, Урицкий, Каплан, затем Лазарь Каганович, Генрих Ягода и Лаврентий Берия. Огнем и мечем они выжигали капитализм в России.

Идейным вдохновителем и учителем В.И.Ленина был тоже еврей Карл Маркс

Идейным вдохновителем демократов стал еврей Генри Киссинджер.

Первым могильщиком коммунистов стал еврей Юрий Андропов.

Видные политические и общественные деятели современности еврейской национальности: Константин Боровой, В.Володарский, Александр Гинзбург, Владимир Жаботинский, Владимир Жириновский, Сергей Кириенко, Илья Клебанов, Михаил Лесин, Александр Лившиц, Борис Немцов, Григорий Явлинский, Валерия Новодворская, Глеб Павловский, Евгений Примаков, Владимир Ресин, Александр Руцкой, Михаил Швыдкой, Михаил Фрадков, Анатолий Чубайс, Юрий Лужков и.т.д.

Видные международные политические деятели еврейской национальности Мадлен Олбрайт и Николя Саркози.

Видные теле-персоны еврейской национальности: Артем Боровик, Алексей Венедиктов, Леонид Володарский, Александр Гуревич, Леонид Млечин, Александр Гордон, Михаил Гусман, Максим Галкин, Регина Дубовицкая, Лев Новоженов, Илья Олейников, Андрей Разбаш, Эдуард Сагалаев, Михаил Ширвиндт, Леонид Якубович, Николай Сванидзе, Славик Шустер, Владимир Соловьев, Владимир Познер и.т.д.

Выдающийся вклад в русскую культуру внесли актеры и режиссеры еврейской национальности: Ян Арлазоров, Леонид Броневой, Игорь Верник, Владимир Винокур, Эммануил Виторган, Галина Волчек, Елена Воробей, Валентин Гафт, Евгений Гришковец, Михаил Грушевский, Юрий Гусман, Марк Захаров, Александр Калягин, Михаил Каплан, Роман Карцев, Игорь Кваша, Игорь Костолевский, Савелий Крамаров, Александр Лившиц, Клара Новикова, Евгений Петросян, Юлий Райзман, Аркадий Райкин, Фаина Раневская, Марк Розовский, Григорий Рошаль, Станислав Садальский, Эльдар Рязанов, Елена Соловей, Семен Фарада, Геннадий Хазанов, Григорий Чухрай, Ефим Шифрин, Александр Ширвиндт, Владимир Этуш, Леонид Ярмольник и.т.д.

Выдающиеся еврейские ученые: Жорес Алферов. Алексей Арбатов. Виталий Гинсбург, Иосиф Рапопорт, Александр Фридман, Егор Гайдар и.т.д.

Великий еврейский Кутюрье Валентин Юдашкин.

Великий еврейский юрист Генри Резник.

Великий еврейский врач Леонид Рошаль.

Великие еврейские писатели и поэты: Айзек Азимов, Василий Аксенов, Борис Акунин, Семен Альтов, Мария Арбатова. Аркадий Арканов, Иосиф Бродский, Аркадий Вайнер, Евгений Винокуров, Владимир Вишневский, Эдуард Володарский, Сергей Довлатов, Михаил Жванецкий, Осип Мандельштам, Фридрих Незнанский, Лев Озеров, Борис Пастернак, Идья Резник, Лариса Рубальская, Михаил Светлов (Шейнкман), Юлиан Семенов (Ляндрес), Галина Серебрякова. Алексей Симонов, Аркадий Стругацкий, Эдуард Тополь, Юрий Трифонов, Илья Эринбург, Виктор Шендерович и.т.д.

Великие еврейские деятели культуры: Леонид Агутин, Юрий Башмет, Вячеслав Войноровский, Олег Газманов, Тамара Гведцители, Михаил Гнесин, Владимир Дашкевич, Кирилл Децл, Лариса Долина, Исаак Дунаевский, Сара Жасмин, Александр Журбин, Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская, Нехама Лифшиц, Андрей Макаревич, Лолита Милявская, Александр Цекало, Борис Моисеев, Антон Рубинштейн, Владимир Спиваков, Михаил Турецкий, Ян Френкель, Марина Хлебникова, Владимир Шаинский, Розенбаум, Михаил Шуфутинский, Би-2 Шура и.т.д.

Великие еврейские предприниматели: Владимир Гусинский, Михаил Ходорковский, Михаил Фридман, Михаил Козырев, Семен Вайншток, Виктор Вексельберг, Борис Березовский, Роман Абрамович и.т.д.

Слава великому еврейскому братству!

Слава великому еврею Джорджу Соросу!

Слава великому еврейскому роду Ротшильдов, ведущих нас к вершинам Славы и могущества!

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John Kaminski : "Но кто спасет евреев, когда мир узнает, что они cделали?"

Если бы я был русским, я бы сказал евреям...

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Существует закон об отношении к талантливым людям-неевреям.

Признание их таланта, по Талмуду, является грехом.

Еврейский критик или литератор - не имеет права воздавать должное талантливому человеку из гоев. Иначе, на него наложат херем.

Херем - это такая еврейская анафема, отлучение, проклятие.

Григорий Климов. "Божий Народ"

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Я сужу не по национальному признаку, а по наличию у них совести, либо – отсутствию ее.

Порядочный еврей другом мне стать может, тогда как негодяй русский – никогда.

Мне приходилось встречать евреев, живущих по христианским принципам, и русских “иуд”.

Не важно, к какой национальности принадлежит человек, важно, кому он служит – Белым или черным, силам Добра или силам зла, Богу или дьяволу, стремится к разрушению или к созиданию, множит свои грехи, или тянется к истине…

Игорь Тальков. Из книги ”Монолог”, 1992