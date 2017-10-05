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Сводки от ополчения Новороссии 05 октября 2017

08:26. 5 октября 2017 Просмотров - 242 Нет комментариев Опубликовал:

В Минообороны Украины заявили о «подозрительной активности беспилотников» над военными объектами

В Минообороны Украины заявили о «подозрительной активности беспилотников» над военными объектами | Русская весна

В Министерстве обороны Украины заявили, что за прошедшие сутки зафиксировали «небывалую активность беспилотников» над военными объектами «незалежной».

Об этом 4 октября во время брифинга в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам «АТО» Андрей Лысенко.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки было зафиксировано по меньшей мере два факта пролета беспилотных летательных аппаратов над военными объектами на территории Украины.

«Первый — над парком отдельной авиации на Херсонщине. Второй — над технической территорией объединенного центра обеспечения топливом тыла Вооруженных сил в Черкасской области», — уточнил Лысенко.

Он также добавил, что во время розыскных мероприятий на технической территории в Черкасской области был обнаружен световой маркер, который может применяться для наведения средств поражения с воздуха.

В Минобороны призывают украинцев быть бдительными и сообщать о подозрительной актививнисти беспилотников.

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ВСУ убили мужчину в Счастье, — ОБСЕ

ВСУ убили мужчину в Счастье, — ОБСЕ | Русская весна

В оккупированном Киевом городе Счастье украинские военнослужащие подстрелили человека, который позже скончался в больнице от кровопотери.

Об этом сообщается в отчете Специальной Мониторинговой Миссии (СММ) ОБСЕ за вторник, 3 октября. Уточняется, что сам инцидент произошел 6 сентября.

В отчете говорится, что офицер ВСУ в подконтрольном Киеву городе Старобельск проинформировал наблюдателей о том, что 6 сентября при пересечении мужчиной моста в Счастье по нему был открыт огонь.

«По словам медицинского персонала больницы в Счастье, 6 сентября военнослужащими Вооруженных сил Украины к ним был доставлен мужчина, который умер от сильной кровопотери. Медработники сообщили, что мужчина имел три ранения в нижней части тела», — добавили в ОБСЕ.

О том, зачем бравые украинские «захисники» открыли огонь по человеку, переходившему мост, в отчете ОБСЕ не сообщается.

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