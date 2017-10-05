Сводки от ополчения Новороссии 05 октября 2017

В Министерстве обороны Украины заявили, что за прошедшие сутки зафиксировали «небывалую активность беспилотников» над военными объектами «незалежной».

Об этом 4 октября во время брифинга в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам «АТО» Андрей Лысенко.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки было зафиксировано по меньшей мере два факта пролета беспилотных летательных аппаратов над военными объектами на территории Украины.

«Первый — над парком отдельной авиации на Херсонщине. Второй — над технической территорией объединенного центра обеспечения топливом тыла Вооруженных сил в Черкасской области», — уточнил Лысенко.

Он также добавил, что во время розыскных мероприятий на технической территории в Черкасской области был обнаружен световой маркер, который может применяться для наведения средств поражения с воздуха.

В Минобороны призывают украинцев быть бдительными и сообщать о подозрительной актививнисти беспилотников.

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