Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 октября 2017

Наши «враги» побеждают в битве за будущее Сирии

Еще одна рефлексия на тему победы Асада в Сирийской войне. На этот раз американская. Количество желающих объяснить, почему "Асад должен уйти", но не ушел, продолжает нарастать. Как-то все-таки надо пояснять недоумевающим обывателям, почему "весь цивилизованный мир сплотился вокруг сирийской демократии", а "кровавый тиран" с помощью своих союзников приближается к победе в крупнейшей войне XXI века.

Наши «враги» побеждают в битве за будущее Сирии



Джеффри Аронсон — председатель и соучредитель организации The Mortons Group, а также внештатный научный сотрудник Института Ближнего Востока.

Сирийский президент Башар аль-Асад уверенно идет к победе над своими многочисленными врагами. Коалиция в составе сирийских правительственных войск, иранских, ливанских и российских сил сегодня контролирует более 80% территории страны, наглядно демонстрируя, что эта шестилетняя война близка к завершению.

Однако трудная победа Асада над пестрой коалицией в составе бывших баасистов, исламистов и группировки ИГИЛ (запрещенная в России организация — прим. пер.) не принесет Сирии столь необходимый ей мир. Продолжающаяся борьба за контроль над будущим Сирии вот-вот вступит в очередной этап. Это будет борьба за восстановление страны. Война опустошила Сирию, унеся жизни около полумиллиона человек. Почти половина довоенного населения страны, составлявшего 21 миллион человек, вынужденно покинула места своего постоянного проживания. Две трети сирийцев живут в состоянии крайней бедности А экономика в условиях войны в 2016 году произвела лишь треть довоенного объема продукции (по данным за 2010 год). Всемирный банк и другие институты полагают, что на восстановление Сирии понадобится более 200 миллиардов долларов.

Были времена, когда война была высшим судьей. Коалиция, к которой присоединился Вашингтон со своими союзниками, потерпела неудачу и не смогла победить Асада на поле боя, понеся при этом значительные издержки. Но хотя все усилия коалиции пошли прахом, ее члены не готовы признать поражение. Вместо этого так называемые «Друзья Сирии» хотят воспользоваться выделяемой на восстановление помощью как оружием на очередном этапе нескончаемой борьбы за подрыв послевоенных усилий победоносного режима по консолидации своей власти.

Эти «друзья» считают, что финансовая помощь на восстановление может стать наилучшим инструментом для смены режима. Таким образом, они перешли к другой тактике, отказавшись от дискредитировавшей себя и абсолютно провальной политики вооружения оппозиции. Западные страны и их международные институты сегодня приходят к мнению о том, что помощь на восстановление Сирии может быть выделена лишь тогда, когда Асад откажется от власти. Организации CARE International, International Rescue Committee, Norwegian Refugee Council, Oxfam и Save the Children выступили с совместным заявлением, в котором утверждают, что помощь на восстановление Сирии в нынешних условиях будет содействовать укреплению режима, а поэтому принесет больше вреда, чем пользы.

Выступая 18 сентября с речью в конце встречи «Друзей Сирии», которую организовали США, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сказал: «Мы считаем, что единственный способ продвинуться вперед заключается в запуске политического процесса. Надо четко заявить иранцам, русским и режиму Асада, что мы как единомышленники не станем поддерживать восстановление Сирии до тех пор, пока не начнется такой политический процесс. Как говорится в резолюции 2254, это подразумевает переходный период и уход Асада».

Очевидно, сторонники такой стратегии считают, что победоносный режим Асада с готовностью капитулирует, чтобы получить доступ к западным закромам, после чего его привлекут к суду в Гааге и четвертуют.

Несмотря на все усилия «друзей» Сирии, Россия, Иран и даже «Хезболла» сегодня находятся в гораздо лучшем положении, чем Вашингтон, и могут эффективно влиять на власть в Дамаске. Что в связи с этим можно сказать об американской политике, которая до сих пор исходит из тех самых предположений и посылок, которые привели к такому плачевному для нее результату?

Невыраженный подтекст такой стратегии заключается в том, что Запад будет и дальше продлевать страдания сирийцев, пока Асад и его окружение остаются у власти. Это очень сильно напоминает драконовскую политику, которую 10 лет тому назад проводил квартет во главе с США в отношении палестинской партии ХАМАС. В 2006 году ХАМАС одержал победу на выборах, после чего многие выступили против выделения помощи палестинской экономике, а мировое сообщество после поражения ФАТХ в июне 2007 года решило посадить на строгую диету сектор Газа, которым руководил ХАМАС. Все это является полезным и наглядным примером того, к чему может привести возглавленный Америкой бойкот послевоенной Сирии, которой будет руководить Асад. Высокопоставленный дипломат из Госдепартамента Дэвид Сэттерфилд (David Satterfield), возглавляющий ближневосточное направление, объяснил 18 сентября, что США продолжат оказывать гуманитарную помощь страдающим сирийцам, сумма которой с 2001 года превысила четыре миллиарда долларов. Вместе с тем, Америка не будет помогать Сирии в восстановлении.

Благодаря такой политике сирийцы, как и палестинцы в Газе, не будут умирать от голода и болезней. С большим трудом, но они выживут. Однако американцы не станут предоставлять им инструменты и средства, необходимые для восстановления страны и их разрушенных жизней. Газа до сих пор страдает от такой политики. Всемирный банк отмечает, что в случае продолжения такого курса, продлевающего тяготы и лишения двух миллионов проживающих в Газе палестинцев, этот изолированный анклав к 2020 году может стать необитаемым. Возглавляемая США кампания против восстановления Сирии очень напоминает политику в Газе. Она затормозит, но не остановит возрождение страны, и ни в коем случае не заставить Асада уйти.

Но в данном случае Вашингтон ведет шахматную партию не с самим собой. Хотя прецедент Газы весьма поучителен, есть существенные и качественные отличия, обрекающие на провал направленную против Асада политику. Кроме того, такая политика способна ослабить американских союзников Ливан и Иорданию. При таком подходе усилятся беды и страдания оказавшихся вдали от родного дома сирийских беженцев. А Россия, Иран и Китай укрепят свое региональное влияние. Нравится нам это или нет, но военная победа той системы власти, которую создал Хафез аль-Асад и продолжает укреплять его сын, представляет собой референдум по вопросу исторического баланса сил внутри сирийского общества.

У режима Асада гораздо больше шансов одержать верх и добиться успеха, чем у Газы и ХАМАС в период после 2007 года. У Асада есть влиятельные покровители в лице Ирана, России и Китая, которые помогли ему победить в войне, и заинтересованы в послевоенном мире. Эти союзники уже готовятся к восстановлению Сирии, направляя туда делегации, а также заключают соглашения о реконструкции важнейших объектов инфраструктуры, не обращая внимания на готовность Вашингтона финансировать такие усилия. Сам Асад недавно заявил, что спонсоры его противников, выступавшие против режима во время войны, а сегодня столкнувшиеся с необходимостью примирения, не будут участвовать в восстановлении Сирии.

Кое-кому на Западе это может не понравиться, но сирийцы все больше уверены в том что, пушки скоро смолкнут, и уже начинают голосовать ногами, возвращаясь в свою страну и в свои дома. Количество внутренне перемещенных лиц в Сирии значительно снизилась. И что не менее важно, беженцы из Сирии, живущие за ее пределами, начинают возвращаться на родину во всех больших количествах, заявил Сэттерфилд.

Ливан и Иордания, разместившие у себя миллионы сирийских беженцев, и понесшие в связи с этим огромные политические и финансовые издержки, с нетерпением ждут того момента, когда сирийцы вернутся на родину. Возвращение беженцев в Сирию, а также стремление принять участие в выгодном бизнесе по восстановлению страны стали мощным стимулом для Бейрута и Аммана, которые готовы примириться с Дамаском и уже начали усилия в этом направлении.

Гуманитарная помощь, которую предоставляют Соединенные Штаты и другие страны, имеет свою ценность. Однако стремящиеся к восстановлению Сирии страны реализуют более приемлемую и эффективную в политическом и экономическом плане стратегию. В то же время, усилия, направленные на продление бедствий и страданий сирийцев, а также на сохранение огромной, создающей немалые сложности сирийской диаспоры в Иордании, Ливане и Турции, вряд ли приведут к успеху.

http://inosmi.ru/politic/20171004/240434211.html – цинк

PS. Обзор по боевым действиям в Сирии будет отдельно.



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Сирия: Спецназ захватил банду ИГИЛ и вскрыл схему их связи с военными США (ФОТО)

Инструкторы США в сирийском Эт-Танфе, ранее готовившие и вооружавшие боевые отряды оппозиции в Сирии, теперь совершенно открыто обучают террористов ИГИЛ и снабжают их оружием, боеприпасами, техникой и продовольствием. Забыв об осторожности, они допустили захват сирийским спецназом пленных высокопоставленных боевиков ИГИЛ и материальных доказательств работы этой группировки на иностранные разведывательные службы. Об этом корреспонденту «Русской Весны», находящемуся в Сирии, сообщил представитель органов госбезопасности САР («Мухабарат»), он же предоставил фото с места событий. Эт-Танф Населенный пункт Эт-Танф на юго-востоке сирийской провинции Хомс, находящийся на границе с Иорданией и Ираком, в течение всего конфликта с Сирии использовался спецслужбами США и Израиля как лагерь подготовки боевиков оппозиции. Вокруг него было возведено множество тренировочных лагерей с полигонами, складами оружия, парками с техникой и казармами, а инструкторами работали кадровые военные и сотрудники разведывательных служб стран Запада. Использовав несовершенство международного гуманитарного права, «коалиция» добилась установления «бесполетной зоны» в радиусе 55 километров вокруг Эт-Танфа, исключив возможность ведения разведки этих объектов с воздуха. Тем самым коалиция стран, возглавляемая США, обезопасила себя от появления в СМИ доказательств того, что она не просто связана с боевиками в Сирии, а сам факт их появления — результат работы сотрудников их силовых ведомств. Перехват инициативы и переход в наступление Два года назад, до того, как Россия начала оказывать помощь Сирии в борьбе с террористами Сирийской Арабской Армии и разведке «Мухабарат», мягко говоря, было не до сбора информации о деятельности иностранных разведок в приграничном Эт-Танфе. Тогда речь шла о сохранении государственности в раздираемой на куски Сирийской Республике. Российская военная помощь Сирии, оказываемая по просьбе президента Асада, переломила ход противостояния. Работа авиации ВКС РФ в связке с наземными подразделениями САА ошеломила террористов своей эффективностью. Уже было начавшие чувствовать себя хозяевами положения, боевики в панике оставляли позиции и сдавали города один за другим. А после нанесения массированных ракетных ударов силами российскрй стратегической авиации и корабельных ударных групп, террористы оказались полностью обескровлены и лишь остервенело сопротивлялись наступающим подразделениям сирийцев в нескольких районах сосредоточения сил. Теперь противник разбит, очаги его деятельности локализованы, и правительственные войска, освобождая населенные пункты на различных направлениях, наконец, имеют возможность разобраться с самим источником враждебных сил на территории Сирии. Ценные трофеи В начале сентября правительственные войска прорвали блокаду Дейр-Эз-Зора и приступили к освобождению территории к востоку от Евфрата. Однако не все дороги, ведущие из центральных районов Сирии в провинцию Дейр-Эз-Зор, находятся под контролем подразделений сирийской армии. Чтобы выставить блокпосты на всех дорогах, ведущих на восток Сирии, САА пришлось бы перераспределить для этого огромное количество сил, отозвав их с более значимых направлений, чего армия пока себе позволить не может, этим и пользуются террористы. По одной из дорог на юго-востоке Сирии из лагерей подготовки боевиков под Эт-Танфом в район ведения боевых действий к востоку от Дейр-Эз-Зора поступали подкрепления ИГИЛ и переправлялись колонны с припасами. Об этом довольно быстро стало известно разведке «Мухабарат», и на одну из колонн, выдвинувшуюся из Эт-Танфа, была организована засада. В результате завязавшегося боя и возгорания техники большая часть переданного боевикам имущества сгорела, но кое-что удалось захватить. Что еще важнее, в плен было взято несколько раненых боевиков. Это действительно редкость, так как сирийцы, воюющие в правительственной армии и видевшие своими глазами зверства изуверов из ИГИЛ, редко берут пленных. Однако на этот раз боевики попали в руки бойцов не из регулярной армии, а профессионалов, закаленных во множестве боев. Захваченные террористы заявили о желании сотрудничества с разведчиками. Что особенно важно, по документам, найденным при них, удалось установить, что один из пленных — заместитель командира отряда. Весь груз сгореть не успел, на месте пожара были найдены уцелевшие коробки с армейскими пайками американского производства и грузовые контейнеры, предназначенные для доставки грузов по воздуху. Все это является прямым свидетельством того, что спецслужбы США в равной степени с Израилем, больше других заинтересованном в продолжении войны в Сирии, занимаются как минимум снабжением террористической группировки ИГИЛ*. Оружие и сухпайки вместо листовок или бомб Найденные на месте чехлы и элементы крепления десантируемых с воздуха грузовых контейнеров американского производства свидетельствуют о том, что регулярно летающие над Сирией Б-52 используются не для залистования, как об этом заявляют представители «коалиции», а для доставки грузов террористам. В пользу этого говорит и тот факт, что макеты листовок, которые якобы распространяются с помощью тяжелых бомбардировщиков, ни разу не были предоставлены для демонстрации. Точно так же не было ни одного случая, чтобы в СМИ или социальных сетях были опубликованы фотографии этих листовок, в то время, как сирийские листовки регулярно становятся объектом внимания сирийских пользователей и журналистов. Вероятнее всего, именно под предлогом залистования 3 раза в неделю в сирийском небе появляются тяжелые самолеты «коалиции», доставляющие подопечным боевикам боеприпасы и продовольствие на парашютах. Зона работы этой авиации, заявленная такого «залистования» — Меядин — Абу-Кемаль, — то самое ключевое направление, за которое в настоящее время ведется борьба. Именно в этом районе находятся крупнейшие в Сирии нефтяные месторождения. Кесарю — кесарево Офицер контрразведки САР в разговоре с РВ подчеркнул, что в скором времени, когда плененные боевики ИГИЛ прольют достаточно света на характер и цели деятельности иностранных спецслужб в Сирии, мировому сообществу следует ожидать новых, крайне интересных подробностей отношений МОСАД, ЦРУ и ИГИЛ. Все добытые доказательства причастности западных спецслужб к военному конфликту в Сирии будут засвидетельствованы с соблюдением всех норм международного права и переданы на рассмотрение комиссии по борьбе с международным терроризмом. 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Предложение от "Охотников на ИГИЛ"

"Охотники на ИГИЛ" в своем Твиттере предложили боевикам ИГИЛ по 1 млн. долларов за каждого из пленных ЧВК-шников попавших в плен к боевикам под Шолой https://colonelcassad.livejournal.com/3721428.html.

Наличие такого предложения говорит о том, что полной уверенности в том, что боевики их уже казнили, на момент публикации предложения, не было. Видео казни боевики также не выкладывали, так что теоретические шансы конечно есть.

В противником случае, "Охотники за ИГИЛ" обещают убить по 100 боевиков за каждого, кого казнят халифатчики. Имеется ли тут ввиду убийства противника на поле боя или просто банальный отстрел боевиков находящихся в плену (в стиле курдов, расстрелявших под Таль-Афаром несколько сотен пленных боевиков ИГИЛ https://colonelcassad.livejournal.com/3653256.html) или пытающихся сдаваться в плен, не уточняется. Такое вот предложение. Что ответили боевики, пока не сообщается.

Стоит напомнить, что определенные сделки с ИГИЛ в подобных случаях уже имели место быть – в частности, при посредничестве курдов, у боевиков в свое время было выменяно тело Александра Прохоренко погибшего под Пальмирой. После месяца переговоров, боевики согласились передать тело Прохоренко в обмен на освобождение 6 боевиков.

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