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Общественная активность на местах, как средство распространения идеологии

17:40. 5 октября 2017 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: ПАРТИЯВЕЛИКОЕОТЕЧЕСТВО.РФ
«Может мне так только кажется, но сейчас об идеологиях через «измы» стало принято говорить только если вы хотите дать им негативный оттенок: капитализм, либерализм, коммунизм, социализм… Хотя зачем называть учения об идеях, претендующих на признание миллионов, через два слова: идея либеральная, идея консервативная, идея националистическая, идея анархическая? – То же яйцо, но вид сбоку и вдвое дороже.

В нашей стране наиболее общепонятны назначение и преимущества социализма. Да, официальной идеологией СССР объявлялся коммунизм, но до этой мечты человечества мы не дотянули. Зато нашему народу все равно довелось то, о чем другие могли только мечтать — жить в реальном созидательном социализме. Нигде и никогда в мире не обеспечивались в такой высокой мере социальная справедливость, право на всеобщее образование, счастливое и безопасное детство для всех детей и в равной степени и т.д. и т.п.. Это был социализм с улыбкой Гагарина и рукопожатием Чкалова.

Я утверждаю, что при любом опросе и голосовании мы легко выясним, что никаких других сопоставимых и желаемых народом идеологий на всем постсоветском пространстве нет. Это, на мой взгляд, и должно формировать идеологическую позицию Партии Великое Отечество. Но нам нужно брать на вооружение социализм не с кафедры, а социализм от народа. И формулировать свою идеологию во многом, отталкиваясь от практической работы с населением.

Идеологии у различных партий неодинаковы, так как неодинаковы и реальные цели деятельности. Более того, чья-то идеология прямо выражает цели партии, чья-то – маскирует их. Но в любом случае, цель – это вершина смысла партийной и/или политической жизни, и туда, к этой вершине, ведет бесчисленное количество ступенек. И что интересно, хотя каждая идеологическая лестница и ведет к своей вершине, первые ступеньки почти всех лестниц одни и те же.

На тех ступеньках, на которых большинство из нас находится, вообще-то вместе с нами здесь и сейчас находится большинство остальных граждан: как членов и сторонников разных партий и движений, так и просто граждан. То есть, мягко говоря, вокруг столько работы и такой работы, что выполнение её может быть инициировано и возглавлено любой партией. В том числе и Партией Великое Отечество.

На идеологию можно смотреть по-разному: можно идеалистически, как на мечту человечества, со слезами на глазах и щемящей болью в сердце. А можно практически, через прикладной характер, как на рабочий распорядок дня. Этот практический взгляд и назовем условно «рабочей идеологией». Такой рабочей идеологией для ПВО я предлагаю сделать всесторонние общественно полезные инициативы на уровне первичных ячеек. Вместе с народом. Не гнушаясь объединения на местах с полезными представителями любых партий и движений. Там, где это не оттолкнет людей, можно смело заявлять о программе ПВО. Там, где важно хотя бы просто закрепить местный авторитет наших товарищей, не стоит заниматься политиканством. Потому что детьми, ветеранами, здоровьем, спортом, благоустройством и многими другими вопросами нужно заниматься не потому, что ты член такой-то партии, а потому, что ты не должен быть равнодушен к самым разным общественным проблемам.

Реализовывать «рабочую идеологию» очень просто и снизу и сверху. Первичные ячейки могут сами составить себе план действий, план общественной работы на местах. А региональные отделения должны позаботиться, чтобы такая работа велась везде и всюду, где есть члены ПВО, обеспечивая организационную и методическую поддержку, координацию деятельности.

Самыми правильными и эффективными и для самих активистов и для партии я считаю такие действия рядовых членов партии, как обязательное участие в работе местных органов власти или общественных организаций. Можно и нужно быть помощником депутата, или помогать работе ветеранских организаций, или участвовать в работе общественных комитетов при местных органах власти, или работать в школьных родительских комитетах, или сотрудничать с военно-патриотическими клубами и прочими детско-юношескими объединениями и т.д. Главное – быть причастным к решению каких-либо общественно значимых вопросов и стараться повышать свой уровень понимания соответствующих проблем.

Ближайшей целью для местной ячейки ПВО будет вхождение в Советы депутатов на местах. Достигнуть этой цели как раз и помогут общественные инициативы конкретной местной ячейки ПВО. Есть и другие зарекомендовавшие себя методы, например, издание собственной (партийной) местной газеты или животрепещущие публикации в уже имеющейся местной газете и в информационных материалах общественных движений. Члены партии должны видеть проблемы на местах и не только участвовать, но и показывать людям себя и своё участие в решении этих проблем. Лучше всего это обеспечивается собственным и регулярным печатным органом. Пресс-служба партии, редколлегия партийной газеты «Контрудар» и активисты региональных отделений могут здорово помочь печатным инициативам на местах.

Общественная и предвыборная работа на местах – это уже тема отдельного разговора. Уверен, многие, как и я, уже давно хотят начать этот разговор. Однако идеология, если она у нас есть, должна, прежде всего, определять текущие рабочие планы партии, отделений, ячеек и каждого из нас. Если партиец работает, значит у партии точно есть ещё и несколько десятков сторонников.

А.Дерендяев. ПВО – Екатеринбург.»

Источник: nstarikov.ru

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