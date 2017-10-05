Новости Украины и Новороссии 05 октября 2017
- 08:25 Задержанного в Киеве корреспондента телеканала НТВ передали сотрудникам СБУ.
- 05:59 Колгосп тварин.
- 04:00 Типичная Украина: в Харьковской области джип с водителем расстреляли из гранатомета (ФОТО).
- 02:00 «Мы заблокируем Украину»: Венгрия предлагает Москве союз против Киева.
- 01:00 Погром в Киеве: толпа разгромила АЗС, забросала камнями спецназ и надела шину на шею начальнику полиции (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 23:53 Каталония и Донбасс не одно и тоже: у ЛНР и ДНР есть Россия – Глеб Бобров.
- Вчера 23:21 Они изберут Порошенко повторно.
- Вчера 21:20 Жители Киевской области требуют импичмента Порошенко (ВИДЕО).
- Вчера 20:32 Саакашвили выдвинул Порошенко ультиматум (ФОТО, ВИДЕО).
Задержанного в Киеве корреспондента телеканала НТВ передали сотрудникам СБУ
CC BY-SA 2.0 / Juanedc.com / Служба безпеки України
Корреспондент телепрограммы “Центральное телевидение” Вячеслав Немышев задержан в Киеве, сообщил телеканал НТВ.
“Корреспондент “Центрального телевидения” Вячеслав Немышев находится в одном из отделений полиции украинской столицы. В Киеве он выполнял редакционное задание. Сейчас связи с Вячеславом нет. Известно, что его допрашивают сотрудники Службы безопасности Украины”, — говорится в сообщении на сайте телеканала.
В конце августа журналистку Первого канала Анну Курбатову задержали в Киеве, выдворили из страны и запретили ей въезд на Украину на три года “из-за деятельности, которая вредила национальным интересам” Украины. По словам самой Курбатовой, основной причиной депортации стало то, что в своем сюжете она назвала происходящее в Донбассе “гражданской войной”, а не “российской агрессией”, передает РИА Новости.
Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.
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Колгосп тварин
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Типичная Украина: в Харьковской области джип с водителем расстреляли из гранатомета (ФОТО)
В городе Волчанск Харьковской области неизвестные выстрелили из гранатомета по автомобилю Toyota FJ Cruiser, полностью его уничтожив.
О ЧП сообщает региональное управление нацполиции. В сообщении ведомства говорится, что к правоохранителям обратилась женщина, которая рассказала, что услышала звук, похожий на выстрел.
В ходе проверки информации было установлено, что в Волчанске на обочине дороге стоит поврежденный автомобиль Toyota FJ Cruise.
«Досудебным расследованием установлено, что 35-летний водитель двигался по улице в Волчанск. Возле перекрестка он услышал взрыв, которым повредило заднюю часть автомобиля, после чего остановил автомобиль и покинул место происшествия», — говорится в сообщении нацполиции.
На обочине эксперты обнаружили фрагменты пускового устройства гранатомета. По данному факту открыто уголовное производство по статье «Покушение на убийство» Уголовного кодекса Украины.
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«Мы заблокируем Украину»: Венгрия предлагает Москве союз против Киева
Закон Украины об образовании, лишающий школьников права учиться на национальных языках, продолжает ухудшать дипломатическое положение Киева. Власти Венгрии и Румынии договорились о совместном давлении на восточного соседа, которого обвиняют в дискриминации этнических меньшинств. К альянсу стран, обеспокоенных новым поворотом украинской политики, может присоединиться и Россия.
Замглавы комитета по международным делам парламента Венгрии Мартон Генгеши призвал Москву и Будапешт выступить с совместной декларацией по этому вопросу, к которой могли бы присоединиться и другие страны региона. Общая цель: предотвратить форсированное превращение Украины в мононациональное государство.
Министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017 © РИА Новости / Алексей Даничев
Украина не дает изучать физику
Принятие Киевом новых правил вписывается в комплекс мер по пересмотру наследия, которое оставил экс-президент страны Виктор Янукович. При его правлении Украина одобрила «мягкий» вариант языкового закона, позволявший жителям регионов, где этнические меньшинства составляют не менее 10% населения, учиться в школе на родном наречии.
После Майдана 2014 года власти Украины приступили к массированному вытеснению русского языка из публичной сферы. В 2017-м эту практику решили перенести и на школу: согласно пункту номер семь нового закона, учащиеся лишаются права получать образование на русском начиная с пятого класса. Все предметы переводятся на украинский, независимо от того, идет ли речь об украиноязычном регионе страны или нет.
Дискриминация национальных языков напрямую задевает венгерское меньшинство, насчитывающее 150 тысяч человек. Власти Украины упрекают своих сограждан в том, что они, зачастую вполне сносно владея русским, плохо говорят на титульном наречии страны.
В силу того что высшее образование также переводится на украинский, не владеющие им венгерские студенты оказываются не в состоянии интегрироваться в учебную жизнь. Новые правила, по своей логике, требуют введения сверху донизу.
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«В Закарпатье, где живут венгры, украинский действительно знают плохо, но при отсутствии методической базы ничего все равно не вызубрить. И хуже того: на украинский переводятся другие предметы — математика, физика, химия. Венгерские школьники утрачивают возможность выучить еще и их. Вот в чем главная проблема.
Конкурентоспособность учащихся не повышается, как говорит Киев, а, наоборот, рискует сильно упасть», — заявляет венгерский политолог, глава международного отдела газеты Magyar Nemzet Габор Штир.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 26 апреля 2017 © AP Photo / Virginia Mayo
«Нам и русским пора объединить усилия»
По словам политолога, «венгерское общественное мнение уже давно не было так едино, как в случае с вопросом украинского языкового закона». В сентябре пять парламентских партий Украины приняли постановление, осуждающее решение Киева принудительно обучать державной мове. В конце месяца к ним присоединились все этнические меньшинства Венгрии, за исключением украинцев.
На этом фоне между Будапештом и Киевом разразилась дипломатическая война. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна «намерена блокировать все инициативы, которые выгодны Украине в ЕС», и «гарантировал», что новый закон «навредит Киеву в будущем».
Играя на повышение, премьер-министр Виктор Орбан дал поручение своим военным изучить возможность военного вмешательства с целью защиты закарпатских венгров, если тем понадобится помощь.
Украинская делегация в ПАСЕ в долгу не осталась, допустив, что станет мешать Венгрии в Совете Европы, пользуясь численным превосходством своих депутатов.
В поисках союзников Будапешт обратился к Румынии. После встречи со своим коллегой из Бухареста в конце сентября министр Сийярто заявил, что Украина «воткнула нож в спину» уже не одной, а обеим странам. Объединение усилий Венгрии и Румынии позволяет вывести проблему на более высокий уровень, ведь совместная численность двух диаспор на Украине достигает 500 тысяч человек.
Указательная стела на венгерском языке в Закарпатье © Фото: Закарпаття
Замглавы комитета по международным делам венгерского парламента Мартон Генгеши предложил всем странам, выходцы из которых живут на Украине, объединить усилия, чтобы надавить на Киев. «Мы оказываем воздействие, какое можем, но пока его явно недостаточно.
К великому сожалению, международное сообщество молчит по этому вопросу. Нас удивляет, что никак не реагирует Евросоюз, обычно очень активный в том, что касается защиты прав. Разве это не пример применения двойных стандартов?
Реакция США, на наш взгляд, просто позорна. В своем коммюнике американское посольство в Киеве одобрило этот закон.
Невозможно понять, почему они это сделали. Сейчас наша задача такова — уговаривать соседние страны, в том числе Россию, действовать совместно, выступить с общей декларацией, объединившись, давить на Украину», — говорит Генгеши.
Политик напоминает, что Венгрия обладает эффективным инструментом воздействия на восточного соседа: правом вето при переговорах о вступлении в Евросоюз. «Мы можем заморозить диалог на любом этапе, и я очень надеюсь, что сделаем это, если Киев не даст задний ход», — предупреждает замглавы комитета.
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Игорь Гашков
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Погром в Киеве: толпа разгромила АЗС, забросала камнями спецназ и надела шину на шею начальнику полиции (ФОТО, ВИДЕО)
Началось все с того, что сегодня вечером в киевском микрорайоне Позняки около трехсот «активистов» устроили митинг с требованием сноса неугодной им автозаправочной станции.
К протестующим прибыл начальник Дарницкого районного отдела полиции Сергей Чернышов. «Активисты» забросали его яйцами, петардами и надели ему на шею покрышку.
После этого протестующие снесли АЗС.
Прибывшие подкрепления полицейского спецназа применили против бушующей толпы газ, в ответ полетели камни. Сообщается о трех пострадавших полицейских, одному из них серьезно повредили голову.
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Каталония и Донбасс не одно и тоже: у ЛНР и ДНР есть Россия – Глеб Бобров
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Они изберут Порошенко повторно
А теперь на колени
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Жители Киевской области требуют импичмента Порошенко (ВИДЕО)
На сайте Киевоблсовета петиция за импичмент украинского президента Петро Порошенко набрала более 5 тыс. голосов. Во фракции «Самопомощи» полагают, что катализатором для данной петиции стало обращение Киевоблсовета по импичменту.
В упомянутой петиции жители Киевской области призвали главу облсовета и местных депутатов донести до Верховной рады, что Порошенко нарушил Конституцию Украины, так как не выполнил свои предвыборные обещания и является коррупционером.
«В связи с этим требуем от Верховной рады принять решение об отстранении Петра Порошенко от исполнения обязанностей президента Украины (импичмент) и создать следственную комиссию парламента, которая должна проверить его деятельность на посту Президента Украины», — отмечается в документе.
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В петиции также подчеркивается: «Мы, граждане Украины, чрезвычайно возмущены политикой Президента Украины Петра Порошенко. За три года своего правления президент не выполнил большинство своих предвыборных обещаний. Уровень жизни граждан упал в несколько раз из-за девальвации гривны и непомерного роста тарифов на услуги ЖКХ, хотя Президент обещал не допустить этого.
Продолжается вооруженный конфликт на востоке Украины, в результате которого гибнут наши солдаты, и ему не видно конца, хотя Порошенко клялся решить его в кратчайшие сроки».
Жители громады также заявили, что власть находится в полной зависимости от МВФ, который диктует политику проводимую в стране.
«Президент стал фигурантом скандальных публикаций об офшорах и других коррупционных схемах, которые широко освещались в западной и украинской независимой прессе, а уровень коррупции в стране стал больше, чем во времена предшественников», — сетуют активисты.
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Алексей Дорошенко, депутат Киевского областного совета от партии «Самопомощь» связал поддержку гражданами петиции с голосованием Киевоблсовета за инициирование процедуры импичмента.
«Это послужило катализатором того, что сейчас происходит в области», — считает депутат. Дорошенко отметил, что «сейчас все в руках Верховной Рады».
Напомним, ранее Киевоблсовет проголосовал за урегулирование процедуры импичмента действующего президента и принятие закона о временных следственных комиссиях.
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Саакашвили выдвинул Порошенко ультиматум (ФОТО, ВИДЕО)
Экс-губернатор Одесской области, беглый президент Грузии и лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили выдвинул ультиматум президенту Украины Петро Порошенко. Михо заявил, что Порошенко должен будет выполнить его требования или уйти в отставку.
«Общественные активисты выдвинули три требования, которые я также поддержал, на 17 октября (на этот день Саакашвили запланировал политическую акцию в Киеве — прим. РВ): создать Антикоррупционный суд, отменить депутатскую неприкосновенность и принять новый закон о выборах», — заявил экс-губернатор Одесской области на сегодняшней встрече с жителями Ровно.
Он подчеркнул, что если Порошенко не обратит внимания на требования народа, то у украинцев «останется только одно требование» — отставка главы государства.
Это, по мнению Саакашвили, стало бы спасением для всей страны и для самого Порошенко.
«В подтверждение этому служит Ваш крайне низкий рейтинг, к которому Вы пришли за три года президентства», — обратился Михо к Порошенко.
Саакашвили напомнил, что сейчас Украина находится в очень тяжёлом экономическом кризисе: уровень инфляции достигает 16%, а ВВП — «смехотворно низкий» и не превышает 2%.
«90% населения, почти все, отказываются доверять действующей власти. Это катастрофа, я не помню такого ни при одной власти в Украине», — заключил беглый президент Грузии.
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