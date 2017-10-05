«Многие дагестанцы говорили: отправьте нам русского»

Путин лично ускорил долгожданный процесс «возвращения русских в Дагестан». Главой этой специфической республики, которой ранее еще никогда не руководил русский, стал Владимир Васильев, — политик равноудаленный ото всех местных кланов сразу. Один из дагестанских чиновников признался газете ВЗГЛЯД: «Нас тут так задолбали эти клановые разборы и дележи! В принципе даже ОК, что будет человек со стороны».

Во вторник в России продолжилось обновление губернаторского корпуса. Президент Путин принял отставку 71-летнего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил вместо него вице-спикера Госдумы 68-летнего Владимира Васильева («Единая Россия»). В статусе временно исполняющего обязанности Васильеву придется работать почти год – до сентября 2018 года, когда в республиканском парламенте пройдет голосование по его кандидатуре.

Во время короткой рабочей встречи с Васильевым президент назвал его человеком «с опытом федеральной работы», и «политическим тяжеловесом», который нужен Дагестану. «Владимир Абдуалиевич, вы знаете, что когда речь идет о Дагестане, мы всегда имеем в виду, что это один из важнейших регионов страны в целом, не говоря уже о Кавказе», – сказал Путин. «Это честь для меня, сделаю все, чтоб не пожалели об этом, чтоб люди почувствовали, буду стараться честно исполнять свой долг», — пообещал Васильев.

Абдулатипов заочно посоветовал преемнику сохранить кадры из своей команды. А главное, как выразился в интервью радио «Говорит Москва» уходящий в отставку лидер, он желает Васильеву понять Дагестан, его культуру и традиции, мировоззрения местных жителей. Абдулатипов выразил уверенность, что проблем у Васильева «не будет, потому что его хорошо знают, к нему хорошо относятся». «Самое главное, если он будет опираться на ту команду, которая вытаскивала Дагестан из глубочайшего кризиса, и будет продолжать эту работу, ему будет комфортно и легко. Разговоры будут о том, что «почему не местный?», «почему из трехмиллионного Дагестана не нашли человека?» Такие вопросы будут тысячи раз задавать. Но я думаю, что Владимир Абдуалиевич к следующему сентябрю ответит своей работой, своим поведением на все эти вопросы», — предсказал Абдулатипов.

Назначение застало Дагестан врасплох

Добавим, что сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа, бывший депутат Госдумы Руслан Курбанов заявил той же радиостанции, что ставка «на лидера своей национальности не срабатывает», «продолжается ком проблем и «поэтому сейчас Дагестан готов принять любого руководителя любой национальности». Многие дагестанцы говорили: отправьте нам русского», — сказал он, выразив уверенность, что в республике примут Васильева без волнений.

Еще с прошлой недели в республике звучали кривотолки о том, что новым главой станет первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов, лезгин по происхождению.

Как признался газете ВЗГЛЯД на условиях анонимности один из чиновников Дагестана, «пока все стоят на ушах». По его словам, его коллеги ждут назначения нового главы правительства и спикера парламента. «Тогда более или менее будет понятен расклад сил», — сказал собеседник, имея в виду, очевидно, расклад сил между представителями разных народов, — в первую очередь, аварцев, даргинцев и кумыков, привыкших делить три высших поста республики.

Впрочем, после недолгой паузы чиновник добавил: «Нас тут так задолбали все эти клановые базары и дележи! Нас в принципе устраивает, что будет человек со стороны».

Эксперты в Москве тоже приветствовали крутой поворот в карьере Васильева. «Васильев – очень большой авторитет в правоохранительной системе. Человек, имеющий опыт и работы в правоохранительных органах, и политической работы в Госдуме», — заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

По его словам, у Васильева репутация человека порядочного и некоррумпированного. «В Дагестане, в котором одна из ключевых проблем – это клановая система и коррупция, человек из правоохранительной системы может быть востребован», — добавил собеседник.

Дагестану нужен кризис-менеджер

В свою очередь член президентского СПЧ, политолог Максим Шевченко назвал Васильева одним из самых опытных политиков с высоким уровнем доверия со стороны президента и «который нужен Дагестану именно как кризис-менеджер». Он верит в способность Васильева «укротить аппетиты местных кланов».

Напомним, год назад Шевченко тщетно пытался баллотироваться от Дагестана в Госдуму, конфликтуя при этом с Абдулатиповым.

Эксперт напомнил, что Васильев последние годы занимался вопросами экономической безопасности. «Поэтому его назначение в Дагестан – это прямо по адресу. Думаю, Владимир Абдуалиевич справится. Он человек, который располагает к себе личным общением. Он не боится людей и будучи активным депутатом, часто встречался с народом, не боялся поднимать самые острые вопросы. И точно так же будет, думаю, разговаривать с народом Дагестана и завоюет его симпатию, — заявил Шевченко газете ВЗГЛЯД. — У людей там изболелась душа. Народ настолько ощущает себя преданным и проданным властью Дагестана, что главная задача Васильева – вернуть доверие народа».

Кроме того, Шевченко отказался считать Васильева варягом, так как тот «полжизни проработал на Кавказе». «Это человек, который способен решать задачи федерального масштаба. Политик из самой высокой когорты. Само это назначение показывает тот уровень внимания, который президент уделяет Дагестану в этот тяжелый момент», — считает Шевченко.

Эксперт также призывает не ассоциировать Васильева и с силовиками, потому что «он давно политик уровня Совета безопасности России». Шевченко уверен:

«Васильев — человек Патрушева в гораздо большей степени, чем представитель какого-либо ведомства, будь то МВД, ФСБ или СК. Будучи человеком Совбеза, Васильев стоит над всеми силовыми группами. Дагестан – слишком важная стратегически республика, чтобы доверять ее Росгвардии, МВД или какой-нибудь олигархической группе».

Секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов увидел в назначении своего коллеги по партии желание власти решать задачи по социально-экономическому развитию Дагестана, обеспечению стабильности и безопасности. «Владимир Абдуалиевич – профессионал с огромным опытом, который позволит решить эти задачи», — заявил Неверов. Он напомнил, что ранее Васильев работал замминистра внутренних дел, был председателем комитета Госдумы по безопасности, возглавлял фракцию партии. «Мы всегда готовы подставить ему свое плечо», — пообещал Неверов.

Напомним, Васильев ранее был в думе депутатом двух предыдущих созывов, возглавляя там комитет по безопасности. Этническое происхождение у нового главы Дагестана смешанное: по отцу Васильев — казах, по матери — русский. В 1999–2001 годах занимал должность замесекретаря Совета безопасности, причем несколько месяцев проработал заместителем у самого Путина — в тот момент секретаря Совбеза. С 2001 по 2003 годы – замглавы МВД. Генерал-полковник милиции в отставке. Во время событий вокруг «Норд-Оста» в 2002 году был заместителем главы штаба операции по ликвидации террористов.

Абдулатипов пока не планирует отдыхать

Абдулатипов предсказал свой уход с поста еще неделю назад, оправдывая его возрастом (71 год). Он назвал процесс обновления губернаторского корпуса «озеленением». Что касается итогов своего правления, то, подчеркнул Абдулатипов, «республика находится на подъеме, она выведена из тяжелейшего кризиса, в котором она находилась».

Абдулатипов возглавлял Дагестан с 2013 года. У него за плечами огромный политический опыт. Абдулатипов был избран народным депутатом РСФСР от Дагестана еще в 1990 году и затем возглавил одну из палат российского парламента – Совет национальностей, а затем недолгое время был заместителем у спикера парламента Руслана Хасбулатова. Во второй половине 1990-х работал в правительстве на посту вице-премьера – министра национальной политики. В этом качестве неоднократно вел переговоры с лидерами чеченских сепаратистов, в том числе с Асланом Масхадовым и Шамилем Басаевым. Позднее был вице-спикером Совета Федерации. В середине 2000-х стал послом России в Таджикистане.

Впрочем, на пенсию бывший лидер Дагестана, похоже, не собирается. В разговоре с ТАСС Абдулатипов рассказал о планах занять некую должность федерального уровня. Подробности пообещал раскрыть, «как только выйдет указ президента».