«Миром правит Барух»

«Мир разделен на три класса людей: очень маленькая группу людей, которые направляют ход событий; немного большая — которая следит за течением событий; и большинство, которое не понимает, что происходит».

Недавно увидела свет книжка известного публициста Эдуарда Ходоса «У края могилы, или Дикие хазарские пляски. Открытая книга Президенту Украины». В ней автор разоблачает тайные механизмы порабощения украинцев, преступные планы еврейско-фашистской секты «Хабад», влияние которой распространилось на высшие эшелоны украинской власти. Среди прочего, рассказывает автор и о тотальном финансовом господстве преступной группировки. Об этом — один из фрагментов книжки в переводе на украинский язык.

Время от времени мне придется бывать в российской Государственной Думе, в частности в Комитете международных дел, членами которого являются мои давние знакомые. Так во время очередного моего приезда сотрудник Комиссии по вопросам геополитики при Комитете, член-корреспондент Российской Академии естественных наук и Академии геополитических проблем Константин Соколов предоставил мне распечатку разговора с одним из активнейших участников мирового Антиглобалистского движения, американским журналистом, корреспондентом нескольких информационных агентств, аккредитованных при ООН, россиянином по происхождению Валерием Герасимовим.

В сопроводительном тексте речь шла о том, что сенсационное интервью, которое дал Герасимов редактору петербуржской газеты «Общество и экология», состоялось в московском Научно-исследовательском информационно-аналитическом центре «Стратегия будущего» в присутствии президента Центра М.Иванова, вице-президента Г. Бродюка, ученого-ядерщика Я.Максимова, главного редактора московской газеты «Знание — Власть!» В.Задерея да еще целого ряда представителей других организаций. Интервью в форме беседы длилось около трех часов. Газета «Новый Петербургъ» (№ 46, 15.11.2001р.) опубликовала отрывок из нее. И эта публикация, даже в весьма урезанном виде, подняла много шумихи. В распечатке, которую мне дали в Госдуме, интервью с Валерием Герасимовим наводилось в полном объеме. И я хочу ознакомить вас с некоторыми моментами разговора, которые касаются темы, которую мы рассматриваем.

Во всем мире происходит активизация Антиглобалистского фронта. Движение, которое возникло в противовес формированию мировой власти банкиров, — достаточно серьезное явление, и не обращать на него внимания уже невозможно.

— Вы активный участник этого движения. Расскажите о вашей нью-йоркской организации.

— Она называется «Интернешнл Екшн Центр». Я в ней фактически со дня ее основания. С начала мы даже не знали, что у нас получится. Были идеи, и мы начали действовать. До 1995 года у нас уже сформировалось движение.

.Хочу сделать небольшую поправку. Термин «антиглобалисты» участники «Интернешнл Екшн Центра» не воспринимают. Антиглобалисты — это не наш термин, его придумали СМИ, мы же, напротив, считаем себя глобалистами, однако лишь в смысле глобального противостояния силам зла. Потому мы — «Интернешнл Екшн Центр». Организаторы движения — сами идеалисты. Например, Рамсей Кларк, одно из главных лиц, — экс-министр юстиции США, прежний верховный судья США, опытный юрист. Чего ему не хватало? Но он добровольно отказался от всех своих привилегий ради установления справедливости. А как творится несправедливость, он познал на практике, когда занимал ответственные должности. Мы не просто против девальвации, не просто против войны, а против мирового правительства, против порядков, которые они пытаются установить в своих интересах. Мы представляем мир, как букет цветов, где каждый цветок по-своему прекрасен, каждый имеет право на жизнь. Мы за нормальный способ бытия и сосуществования на нашей маленькой планете. Наши идеи надклассовые, сверхрасовые, однако мы за национализм. Мы считаем, что без здорового национализма общество не может развиваться нормально. Национализм в нашем понимании — это не расизм, не шовинизм. У нас своя формулировка национализма.

— Насколько мощная власть банкиров над Америкой и существует ли раскол между банкирами во взглядах? Как в дальнейшем развиваться им самим: как паразитам, нужно ли переосмыслить свою позицию, потому что иначе придет момент, когда наступит конец им самим?

— Банкиры в Америке сидят в тени, их практически не видно, о них практически не говорят. К тому же, что интересно, мусолят несколько символических имен. И не так Ротшильди, как Рокфекллеры. А Рокфеллеры — это придворные щенки в большой псарне сравнительно с теми людьми, которые руководят не только Америкой, но и остальным миром. Вот, например, я встречался с министром финансов Джеки Рубином незадолго до его освобождения (ему было уже все равно). Встречались мы с ним в Международном валютном фонде. Там, где у них, сохраняются слитки золота (под Нью-Йорком, по-видимому, больше, чем в Форт-Ноксе лежит, там даже магнитное поле нездоровое). Он подарил мне неразрезанный листок напечатанных однодолларовых купюр с автографом, а я побоялся его вынести, но не об этом идет речь. Так вот, Рубин года через три после этого показал мне уже напечатанные купюры: они были больше, чем обычные, — тысячного номиналу, пятитисячного и по десять тысяч долларов. На этих купюрах уже не было портретов президентов. Президенты — лишь до сотни долларов. Он сказал: «Это крепостные, а вот где рабовладельцы». Кто же там был? Шифф, Лейба, Кун, Барух. В париках их предки. Да, на купюрах, которые расходятся с среди людей, уже напечатаны портреты тех, кто реально руководит миром. Они сидят в тени и сокровища всего мира принадлежат им. Они реально руководят не только Америкой, но и всем миром.

Как это случилось? в 1913 году президент Вильсон создал федеральную систему и ликвидировал государственный банк. Мы получили оригинальный термин: Федеральная резервная система. То есть группа этих богатых еврейских банкиров взяла на себя обязательства государственного банка. Они будто слились воедино. И вышла парадоксальная система: весь мир должен Америке, каждый американец, едва лишь родился, — уже должен Америке около 60 тыс. долларов. Почему? Нацбанка нет. Эта Федеральная резервная система, которая действует у нас, контролирует не только Соединенные Штаты, но и все страны мира. Следовательно, доллар, этот зеленый, ничем не обеспеченная бумажка, контролирует мир. Ничем не обеспеченная бумажка со времен Джонсона, за ним ни золота, ни земли, ни драгоценностей — и он контролирует мир! Только потому, что является средством обмена. Для этой системы Америка — один из субъектов, однако не единственный. Как, например, для Баруха Коста-Рика, или Франция, или Россия — один из объектов его личных интересов. Эти самые богатые люди в мире не хранят свои богатства в банках. Знаете, есть такой термин «таплистид-банк» — 100 самых главных, а дальше — по списку. Попробуйте найти там «Стандарт Чартер Банк» — банк, который существует с 1613 года. Так как неслучайно сначала самолет врезался в ту башню, где штаб-квартира «Стандарт Чартер Банка», точнее его «интернешнл дипатмент». Неслучайно там сгорели миллиарды долларов и расплавились десятки тонн золота. А что же это за банк, штаб-квартира которого в Лондоне, а сам он существует с 1613 года? Чем же занимается этот таинственный банк? Я узнал, чем он занимается. Есть такой комический актер в Америке Лайнел Брайн, мой близкий знакомый. Так вот, его брат устроился по знакомству в информационную систему контроля над мировыми трансферами. «Стандарт Чартер Банк» — это банк банков мирового руководства. Неслучайно первый самолет спикировал именно туда. Это был удар в темя мирового руководства, в душу Кощея. Если бы люди не знали этого, то избрали бы другой объект. Это был неслучайный удар. Этого банка нет в ни одном списке мировых банков, однако он контролирует все расчеты в мире. Отслеживает и контролирует все мировые финансовые расчеты со скоростью 20 миллиардов долларов ежеминутно. Потому едва лишь господин К. «дунул» через частный банк «Сабр» 8 миллиардов 200 миллионов долларов, я подумал, что завтра будет убийство. На следующий день Сабра убили, когда он принимал душ. Я имел расшифровку, куда делись эти деньги, как они расписаны, куда переведены, но причина будто исчезла. Информация уже была ненужной. Почему же тогда не разоблачили? Почему Интерпол не расследует это? Думаете, у них нет доказательств, которые есть у меня? Есть. Однако у них есть хозяева. Они хотят раздробить Россию: отдать японцам Курили, финнам — Карелию, Калининград — Восточной Пруссии. Зачем им Петербург — окно в Европу? Зачем окно, достаточно одной щели, чтобы подсматривать. Но за всем этим — тень тех, о ком никто не говорит. Рокфеллера, Ротшильда выставляют как мальчиков на побегушках. А о настоящих, например, Баруха, молчат. Их будто нет.

— А есть банкиры более влиятельные за Баруха?

— Нет. Это трильйонер. А выставляет вместо себя принца. Они смеются над нами.

— А Оппенгеймер?

— Оппенгеймер, да. Он принадлежит к самым богатым, но все равно это не верхний эшелон.

— На Барухе защелкивающаяся вся финансовая пирамида. А на чем основана власть Баруха? Какая у него концепция управления, потому что он — это же не порождение ХХ века? По-видимому, древний корень?

— Не так древний, как средневековый. Это была особенная семья, связанная с мистическим учением в юдаизме. С тех пор они в тени. Через финансирование еврейских обществ, через протекцию всевозможным деятелям. Я, главное, хотел обратить внимание, что они реально руководят Америкой. Они даже не входят в так называемое мировое правление — клуб Бильдербергеров, который состоит из 63 человек. Кстати, среди них и руководитель России — Чубайс. Я слышал, что ему предлагали должность министра в российском правительстве, на что Чубайс лишь улыбнулся (я понял его): «Нет, что вы, мне это не нужно». Конечно, зачем быть министром какого-то периферийного правительства, если он сам министр мирового правительства — образно говоря! В этом его неприступность. И всем этим дирижирует Барух, Лейба, Шифф, Кун, их семьи, которые породнились между собой. Они же в то же время председательствуют в мировом масоне.

— Интересно, думали ли вы о том, что при таком правлении начнется мировое расбалансирование и может все закончиться катаклизмом мирового значения? Или им на все наплевать ради собственных интересов?

— Скорее не понимают. Они свято верят в то, что придет еврейский мессия, и они как цари царей войдут в мировое правление и разделят всю собственность планеты между собой.

— После ударов по Нью-Йорку мир охватила эйфория: даже Америка испытала разрушения! Но чем больше думаешь об этом, тем больше сомневаешься, не задумка ли это сильных мира сего. И вы тоже правильно заметили, что удар был нанесен по их центральным финансовым структурам, по конторе. И будто все должны радоваться. Но не пытаются ли здесь спрятать концы в воду, разбомбив свою контору, таким образом скрыть статистику цифр, кто кому что должен, и, начиная с новой страницы, грабить мир? Таким образом убивают двух зайцев. Возможно, система устарела, долларов многовато и решили пустить все старое под откос. Возможно, уже есть дублер?

— Поскольку они глобальные «друзья», то дублер у них евро. Америка обречена. Она глобально исполняет последнюю роль мирового пса, и едва лишь Россия будет разрушена, Америку пустят под откос. Мировой центр перемещается ближе к Ерусалиму. Вот и сейчас они, как в повести Гайдара «Тимур и его команда», натянули всевозможные ниточки-провода между домами, поддерживают связь, готовятся к появлению мессии. Такое уже было 1666 года. Тогда им показалось, что приближается время еврейской мессии. Евреи начали продавать свое имущество, отливать себе золотые короны и двигаться в направлении Ерусалима. Дошли до Стамбула. Император Сулейман смотрит: «Что такое? Тучи людей движ к Ерусалиму, чтобы руководить миром. У главного спрашивает: «Кто ты такой?» Тот отвечает: «Я царь царей!» Какому императору такой ответ понравится? Тот посадил его в башню. На следующий день «царь царей» забыл обо всех намерениях, принял магометанство, присвоил себе все сокровища единоверцев. Они шли, как отара. Они подчинены странной и страшной мистике, верят, что должны руководить миром.

— Следовательно антиглобалисты сообщают, что виновники нью-йоркского нападения — не исламисты, а тайные банковские структуры. Это нужно разъяснить простым американцам.

— Нет, американцы этого не поймут и это не воспримут. Им втемяшили, что арабы — враги. Вопрос необходимо перевести в иную плоскость: а почему Америка — мировой жандарм? Не есть ли бомбардировка небоскребов вторым Перл-Харбором? В настоящее время уже рассекречены документы о том, что о нападении на Перл-Харбор, организованном японцами, знали и президент Рузвельт, и Ален Даллас, и масонская и банковская верхушка. Но они пошли на измену и уничтожение флота, на убийство тысяч своих сограждан, чтобы барухи, шиффы, лейбы, куны получили свое от участия во Второй мировой войне. Это же привело к укреплению позиций американской банковской системы, доллара, оживления американской экономики. Америку втянули в войну ценой этой провокации. Американцы в настоящее время ужаснулись, так как Рузвельт был для многих идеалом. Конечно, настоящие документы не особенно разглашали. Однако их рассекретили, и нашлись те, которые их обнародовали. Америка шокирована: Рузвельт, которого считали благотворителем нации, — убийца и провокатор.

— А что вы можете сказать о Бен Ладене?

— Он ученик тех учителей, которые сейчас его осуждают. Кстати, в Нью-Йорке на следующий день после нападения был организован фонд в 1 миллиард для розыска Бен Ладена. Основатель фонда — аноним. Вот сколько стоят трюки и как не жалеют денег, когда нужно замаскировать Перл-Харбор-2.

— Какие в настоящее время позиции Буша в Америке, поддерживает ли его население? И хорошо или плохо, что избран он, а не Гора? Возможно, Гор по интеллекту больше отвечал бы этой должности?

— В России есть пословица: «Хрен редьки не слаще». В Америке существует система карманных президентов уже не первое столетие. И, наконец, есть унизительный обычай посвящения в президенты еще до начала избирательной кампании. За 13 дней до старта выборов оба кандидата в президенты идут в центральную синагогу Нью-Йорка. Кто оттуда выходит в черной шапочке — автоматически оставляет арену, кто в белой — становится президентом. Так было на протяжении нескольких выборов, начиная с Рейгана. В этом году состоялся сбой: правым поднадоели эти церемонии и они сожгли синагогу. Кандидатам нужно идти, а она сгорела — непорядок. Те попробовали опять организовать эту встречу и опять синагога вспыхнула. Никто не знал, за кого голосовать, и началось большое смятение. Потому Буш победил с преимуществом едва не в один голос. То есть тайно кандидаты уже избраны, а обнародовать результат, чтобы синхронизировать процесс, невозможно. Ни Буш, ни Гор Америкой не руководят, потому что есть такие, как Барух, Шифф, Бельдербергери.

— Вы считаете, что власть банкиров над Америкой к такой мере мощная?

— Не только над Америкой, но и над всем миром. То, что происходит в финансовом мире России, Армении, Грузии, какой-либо там Латвии, — все под лапой Баруха и таких, как он. Однако они таинственные и мистифицированные.

— Не есть ли мистическая идеология элементом управления барухов над простыми евреями, чтобы затянуть их в сети?

— Тяжело раскрыть на это им глаза. Но возможно. И примеров в истории вдоволь.

— Есть евреи, которые понимают, куда двигается цивилизация?

— Да, были и есть. Вспомните бельгийского еврея Спинозу, который отказался от своего богатства и которого евреи прокляли, но он не отрекся от своих убеждений.

— А мусульмане есть в организации антиглобалистов?

— Конечно! Много. Вот, например, Ель Каси, прежний посол Ирана в России, в ООН работал представителем Ирака. Опытный дипломат. Добрый человек. Мусульманин.

— Как относится рядовая Америка к образу Путина?

— По-моему, никак. Хотя некоторые хвалят. Любимец у них — Горбачев. В настоящее время для него строят масонский комплекс в Сан-Франциско. Ему пророчил должность генерального секретаря всех религий. Горбачев получил две премии царя Давида. Даже евреев таких нет, чтобы получили сразу две премии. А нееврей Горбачев получил — «за заслуги перед еврейским народом». Все это было сделано в рамках Гарвардского проекта».

Допускаю, что у кого-то все это может вызывать шок и ощущение некоторой обреченности. Кому-то это покажется маловероятным или и невозможным. Поэтому первым, которые отчаялись, скажу: пока есть люди, способные не только осознать, что происходит, но и противостоять этой паразитической группе, которая пытается завладеть миром, — не нужно воспринимать ситуацию как безвыходную. Самым лучшим аргументом для вторых — которые сомневаются — послужат слова американского профессора Николаса Мюррея Батлера, приведенные в книге Айвора Бенсона «Фактор сионизма»: «Мир разделен на три класса людей: очень маленькая группу людей, которые направляют ход событий; немного большая — которая следит за течением событий; и большинство, которое не понимает, что происходит».

В связи с этим хочу напомнить: «Если мы не знаем, что происходит сейчас, мы потеряем всякий контроль над тем, что случится с нами в будущем».

Фрагмент книги Эдуарда Ходоса «У края могилы, или Дикие хазарские пляски. "