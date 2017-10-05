Как погибли друзья-актёры Алексей Смирнов и Леонид Быков

К пятидесяти годам Леонид Быков сыграл двадцать две роли, снял три фильма, перенес три инфаркта и завоевал сердца миллионов. Однако немногие знают, что в его собственном сердце постоянно жила боль.

Его личная жизнь и трагическая смерть до сих пор окутаны тайнами и слухами.

Насмотревшись фильмов о летчиках, Лёня Быков с детства бредил небом. Сразу после войны он поехал в Ленинград и поступил в летную спецшколу. А когда через месяц его отчислили из-за маленького роста – 163 см, решил податься в актеры.

Вступительные экзамены в Киеве Леонид с треском провалил, зато через год успешно прошел в Харьковский театральный институт. Там он познакомился с 17-летней Тамарой Кравченко из Белгорода, которая через шесть лет стала его женой и родила ему сына и дочку.

После института Быков стал актером Харьковского театра им. Т. Г. Шевченко, где талантливого парня быстро заметили и пригласили играть в кино – сперва в эпизоды, а затем и на главные роли. Фильмы«Укротительница тигров», «Максим Перепелица» и «Алешкина любовь» сделали Быкова известным.

Вскоре его пригласили на «Ленфильм», где он снял свою первую режиссерскую работу – кинокомедию «Зайчик», а на гонорар купил гараж и «Волгу», которую ласково называл Тяпа.

Однако потом на «Ленфильме» у Быкова начался застой. «Уже почти год не снимаюсь, – писал он другу. – Отказался от девяти сценариев. Не хочу участвовать в лживых и антихудожественных вещах. Конечно, так долго не протянешь. Все чаще думаю, что надо возвращаться домой».

В 1966-м Быков переехал в Киев, куда его уже давно зазывали. На киностудии им. Довженко он хотел воплотить свою давнюю мечту – снять фильм о военных летчиках.

Но снимать «В бой идут одни «старики» ему долго не разрешали – недостаточно героический. И вообще, в Киеве режиссера встретили весьма прохладно: дескать, нам и своих гениев девать некуда! Быков тяжело переживал такое отношение и никак не мог понять, зачем его вытащили из Ленинграда, если он тут никому не нужен…

Фильм про поющую эскадрилью Быков все же снял.

Он вышел на экраны в начале 1974-го и в пику чинушам за год собрал в Союзе более 40 миллионов зрителей, а «Смуглянка» стала чуть ли не гимном советских летчиков.

Через год Быков начал снимать «Аты-баты, шли солдаты». Но поскольку получить для съемок солдат и военную технику оказалось непросто, он поехал в Москву на прием к министру обороны маршалу Гречко. У них состоялся долгий и тяжелый разговор, после которого по возвращении домой у режиссера случился инфаркт.

– Папа никогда не носил камень за пазухой или фигу в кармане, – рассказала дочь режиссера Марьяна Быкова. – Он мог посоветовать министру, который не умеет управлять, уйти на пенсию. Мог отказаться от банкета с очень важной особой и пойти в это время, скажем, на рыбалку.

Рыбалка действительно была слабостью Быкова. Чтобы хоть как-то отвлечься от суеты, он всегда брал удочки и отправлялся рыбачить.

– Это моя единственная отдушина, – говаривал Маэстро, – я настолько там успокаиваюсь, что забываю про все проблемы. Если бы не рыбалка, меня бы, наверное, уже давно не было...

Однажды апрельским вечером Леонид Федорович возвращался в Киев с дачи в Страхолесье, куда как раз ездил порыбачить. На скорости 90 км/ч, обгоняя ползущий впереди трактор с прицепом, его «Волга» вылетела на встречную полосу и врезалась в грузовик.

Быков изо всех сил жал на тормоз, но столкновения избежать не удалось. «Волга» разбилась в лепешку, а самого актера при ударе выбросило из машины. Он погиб мгновенно: ремень безопасности разрезал ребра и почти все внутренние органы.

– Вечером нам позвонили, сказали, что он погиб и «забирайте свой труп», – вспоминает дочь Марьяна. – Не сказали только, куда ехать. Я маму закрыла дома и поехала искать отца. Так закончилось детство и началась жизнь без него…

Это случилось 11 апреля 1979 года на 47-м километре трассы Киев – Минск. По какому-то мистическому совпадению 34 года назад, тоже 11 апреля и тоже на 47-м километре шоссе Прага – Братислава погиб друг детства Быкова летчик Виктор Щедронов, бывший прототипом Смуглянки.

Такое мистическое сходство даты и места гибели закадычных друзей многие сочли неслучайным, упорно пытаясь выяснить, что же на самом деле случилось с Маэстро: убийство, самоубийство, инфаркт или просто нелепая случайность?

Увы, вразумительного ответа нет до сих пор. Следствие установило, что у водителя грузовика не было шансов избежать столкновения, но почему сам актер не ушел от смертельного тарана, имея такую возможность? Не захотел? Не смог? При этом тормозной путь в 22 метра доказывает, что Быков не шел на столкновение умышленно, а до последнего боролся за жизнь. Не очень верится в версию самоубийства еще и потому, что в 1979 году режиссер был на пике творчества, работал над новой философской комедией...

К слову, когда за четыре месяца до гибели Быкову исполнилось 50 лет, он наотрез отказался праздновать юбилей в Союзе кинематографистов и на студии им. Довженко. Сказал, что ему не нужна генеральная репетиция его похорон, и уехал из Киева.

А на следующий день получил открытку в похоронной рамке с пожеланием долгих лет жизни.

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(...) В апреле 1976 года у Леонида Быкова случился очередной инфаркт, немного оправившись, он поехал в санаторий. Ему не хотелось жить, говорил, что чувствует себя «кем-то вроде робота». Там, в санатории, он и написал завещание. По сути, сценарий к своим похоронам.

«НИКАКИХ оркестров, Дома кино и надгробных речей, а то я встану и уйду – получится конфуз. Пусть кто-то один скажет слово «прощай», и все. Не надо цирка, называемого почестями. После этого «дербалызните», кто сколько может. А потом пусть 2-я эскадрилья врежет «Смуглянку» от начала и до конца…»

Завещание, адресованное другу – Ивану Миколайчуку, попросил передать свою коллегу по киностудии Эмилию Андрееву, навестившую его в санатории, а та... забыла.

Вспомнила через три года за три дня до смерти Быкова.

Когда гроб опускали в землю, грянула «Смуглянка».

У исполнителей стоял в горле ком.

Песня завершилась – собравшиеся рыдали в голос.

Сегодня на одном участке с Быковым похоронены его друзья-актеры, которые тогда пришли его хоронить – Борислав Брондуков и Сергей Иванов (Кузнечик).

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(...) Хочу обратить особое внимание (данные факты мало кто знает), что Смирнов Алексей Макарович, с началом Великой Отечественной войны, добровольцем отправился на фронт.

В действующей армии Смирнов служил на должности химинструктора, а затем — командира огневого взвода 3-й артиллерийской батареи 169-го Краснознамённого миномётного полка 3-й артиллерийской Житомирской Краснознамённой ордена Ленина дивизии прорыва РГК.

В составе своего подразделения Алексей Смирнов принимал участие в боях на Западном, Брянском, 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах; ходил в разведку и неоднократно отправлялся в тыл врага. В наградном листе от 22 июля 1943 года на медаль «За отвагу» указано, что он лично уничтожил трёх фашистов автоматным огнём, будучи в разведке; заменив выбывшего из строя командира миномёта, вёл интенсивный огонь, благодаря чему рассеял до двух взводов пехоты противника.

Во время прорыва немецкой обороны в районе деревни Онацковцы 4 марта 1944-го года Смирнов со своим взводом уничтожил миномётную батарею, станковый пулемёт и до 30 солдат противника.

Отбив Онацковцы, взвод продвинулся вперёд и 9 марта овладел городом Староконстантинов. В том бою старший сержант Смирнов со взводом уничтожили 2 станковых пулемёта, 75-мм орудие и 35 пехотинцев противника. За мужество, проявленное в этих боях, Смирнов был представлен к ордену Отечественной войны I степени, но был награждён менее значимым орденом Красной Звезды.

20 июля 1944-го года в районе высоты 283.0 противник бросил в атаку до 40 бойцов. Смирнов бросился в бой с личным оружием, воодушевляя товарищей, тем самым отбив атаку. В том бою немцы потеряли 17 солдат, а Смирнов лично взял в плен семь человек. Через неделю, в районе деревни Журавка, выбирая новые огневые позиции, Смирнов и трое его однополчан столкнулись с группой противника из 16 человек. Немцы попытались взять советских солдат в плен, но те дали отпор, уничтожив 9 и взяв в плен пятерых. За личное мужество в этих боях Смирнов был удостоен Ордена Славы III степени.

В ходе Висло-Одерской операции 17 января 1945-го года батарея Смирнова попала в засаду в районе деревни Посташевице. Смирнов с тремя красноармейцами атаковал немцев. Алексей Макарович лично уничтожил троих и взял в плен двоих солдат противника, открыв путь к дальнейшему продвижению.

22 января 1945-го года, во время форсирования реки Одер, Смирнов с расчётом переправили на себе миномёт. Закрепившись на левом берегу, уничтожили две пулемётные точки и до 20 солдат противника. В результате 36-й гвардейский стрелковый полк сумел удержать и расширить плацдарм в районе деревни Эйхенрид, а Смирнов был награждён Орденом Славы II степени.

Примечательно, что при своих заслугах Смирнов также руководил в полку художественной самодеятельностью: только в мае, июне, июле 1944-го года Смирнов организовал 10 концертов перед аудиторией общей численностью в 6500 красноармейцев. Участвуя в смотрах красноармейской художественной самодеятельности, как в 1943-м, так и в 1944-м годах, самодеятельность полка, где служил Смирнов, заняла первое место среди частей дивизии. Алексей Макарович в этот же период представлялся к ордену Красной Звезды, но вместо этого был награждён менее значимой медалью «За боевые заслуги».

Завершить войну в Берлине гвардии старшине Смирнову не удалось: во время одного из боёв он был сильно контужен и после лечения в госпитале был комиссован.

(...) В октябре 1978 года у Смирнова случился сердечный приступ. Он пролежал в больнице больше полугода.

За это время никто, кроме Леонида Быкова, его ни разу не навестил. Последний раз украинский режиссер приехал к нему 25 марта 1979 года.

На прощание Быков похлопал по плечу своего друга и сказал культовую фразу из «Стариков»: «Будем жить, Макарыч! Будем жить». Спустя две недели Быкова не стало – он погиб в автомобильной катастрофе.

Врачи не сообщили Смирнову о трагической гибели друга.

Боялись, что это известие сломает его. 7 мая Алексея Смирнова выписали из больницы.

В этот же день он накрыл стол для врачей и поднял первый тост за своего друга Быкова, который снял такой душевный фильм о войне. Выпить рюмку за здоровье друга он не успел.

Главврач обнял артиста и сказал: «Нет с нами больше Быкова. Мы боялись вам сказать... ».

Алексей Макарович без слов ставит стопку с водкой на стол, доходит до палаты (откуда несколько часов назад его уже выписали), ЛОЖИТСЯ НА ПОСТЕЛЬ И... ТИХО УМИРАЕТ!!!

Это произошло 7 мая 1979 года за два дня до праздника Победы, которой актер Алексей Смирнов отдал часть своей личной жизни. Алексею Макаровичу было 59 лет...

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Быков Леонид Фёдорович (1928 — 1979) — советский актёр, режиссёр, сценарист. Заслуженный артист РСФСР (1965). Народный артист УССР (1974).

Смирнов Алексей Макарович (1920 — 1979) — советский актёр театра и кино. Заслуженный артист РСФСР (1976). Участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Красной Звезды и орденов Славы 2-й и 3-й степеней.

«Разведчики» — советский героико-приключенческий кинофильм о Великой Отечественной войне.

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