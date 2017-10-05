Главная проблема большинства русских — они живут с замутнённым сознанием!

Вышесказанное понимайте пока как хотите, но мне пришло от читателя вот такое письмо :

"Здравствуйте, Антон! Прочёл вашу статью "От Волги до Енисея правит народ Моисея)))". Интересно и доказательно пишете, что и пугает!

Следуя Вашей логике, русские — тупые бездари, и "нормандская теория" верна. А как иначе объяснить многовековое засилье жидорвы во всех уровнях власти? Куда ни повернись — одна жидорва, и русские Иваны-дураки не способны с нею справиться. Или как? Или почему?!

Возьмите Украину. Русские люди там ненавидят всё русское и готовы жизни отдавать, воюя со своими же братьями в Донецкой и Луганской областях!

Сегодня Россия переживает вроде как белую полосу, так как Президент РФ — человек вроде бы как наш. А что будет, если к власти опять придут хрущёвы или горбачёвы с ельцыными? А они придут! Ибо предательство у нас в почёте! И подлость в почёте. Что Вы думаете по этому поводу?

У нас есть мозги? Или мы — безнадёжные идиоты, не способные отличить мразь от нормального человека? А если можем, то почему так много мрази сегодня во власти, когда президент — нормальный? Надеюсь, вы развеете мои сомнения. Спасибо! С уважением, Алексей Иценков."

Очень хорошие вопросы Вы задали мне, Алексей Иценков. Попробую на них ответить так, чтобы достучаться до всех моих читателей!

Прежде всего, уточню значение того слова, которое Вы применили ко многим русским, задав вопрос: "или мы безнадёжные идиоты???".

Согласно энциклопедии Брокгауза и Ефрона, у древних греков идиотом преимущественно назывался тот, кто не принимал участия в государственных делах, то есть, с одной стороны, это частное лицо в противоположность государственному деятелю, с другой же стороны, это несведущий человек, человек толпы в противоположность сведущему, посвящённому, или необразованный человек в противоположность образованному. Римляне разумели под идиотом незнающего, неопытного человека, невежду и бездарность в науках и искусствах. В настоящее время слово идиот обыкновенно употребляется для обозначения человека слабоумного. Источник.

Сегодня это определение "слабоумного человека", идиота, можно значительно расширить с учётом современных познаний из области психологии, социологии и истории. И не просто расширить, но и понять в результате этого, что же мешает большинству людей жить полноценной разумной жизнью и чувствовать личную меру ответственности за страну, в которой они живут.

Давайте разберёмся сначала с этим, а уже потом будем выяснять, почему "куда ни повернись — одна жидорва, а русские Иваны-дураки не способны с нею справиться".

Перво-наперво открою тайну: для меня лично было удивительно узнать однажды, что люди не одинаковы по своему психотипу. Когда я сделал для себя это открытие, я написал короткую заметку "Интеллектуалы и интуитивисты".

Интеллектуалов среди нас подавляющее большинство, и в большинстве своём они пользуются во всех жизненных ситуациях логикой и хорошей памятью, как оперативной, так и долговременной. Их противоположность в социуме — интуитивисты. Они наделены обострённым чувством интуиции и по сравнению с интеллектуалами настолько обделены памятью, как оперативной, так и долговременной, что имена своих новых знакомых, как правило, забывают буквально через 5 минут после знакомства. И чтобы они запомнили имена новых людей, им надо не один раз их повторить.

А знаете, какая между этими психотипами людей принципиальная разница?

Учёные однажды придумали способ определения «количественной меры» уровня интеллекта человека – так называемый IQ тест. В результате оказалось, что почти все оценочные уровни в этом тесте, кроме наивысшего, занимают интеллектуалы. А высший уровень занимают исключительно интуитивисты. Почему? Потому, что только они способны давать ответы на вопросы, на которые ещё никто не нашёл ответа. В этом интуитивистам помогает их редкий дар – чувство интуиции.

Обозначая эти две категории людей, я не отрицаю того факта, что, возможно, существует и смешанный тип (своего рода интеллектуальные «гермафродиты») – гибрид интеллектуала с интуитивистом.

Если обратиться к толковому словарю, мы узнаем из него, что интуиция (intuitio — «созерцание», от глагола intueor — пристально смотрю) — чутьё, проницательность, непосредственное постижение истины без логического анализа. Словарь также говорит, что интуиция основана на воображении, эмпатии и предшествующем опыте. Последнее — неправда, а точнее — дезинформация. Я утверждаю это как интуитивист с большим стажем и опытом, и в то же время я подтверждаю верность первого утверждения: "интуиция — непосредственное постижение истины без логического анализа". Откуда приходит истина к интуитивисту, я пока не буду объяснять, для читателя сейчас главное узнать, что "постижение истины" происходит "без логического анализа"!

У интеллектуалов, в противоположность интуитивистам, без логического анализа ничего и никогда не происходит! Логический анализ строится на логике — последовательном ходе мыслей и внутренней закономерности, где нахождение ответа на поставленный вопрос осуществляется с помощью имеющихся в памяти человека знаний. Знания — это совокупность накопленных человеком в какой-либо области сведений, почерпнутых из самых разных источников, а также обретённых на основе личного опыта.

И вот в этом как раз и кроется вся проблема нашего общества!

Упомянутые в письме Алексея Иценкова "библейские враги рода человеческого" однажды смекнули: если истинные знания начать повсеместно подменять на ложные, если начать переписывать историю России и всего человечества и таким образом со временем создать насквозь лживое информационное пространство ("инфополе"), то рождающиеся и вырастающие в таком замусоренном ложью информационном пространстве люди будут жить с замутнённым сознанием. И это пропитанное ложью инфополе будет действовать на них также, как действуют на растения химические гербициды.

Принимая в расчёт, что люди с психотипом "интеллектуалы" составляют подавляющее большинство любого социума, а в своей жизни они опираются во всём исключительно на логический анализ, в ходе которого они используют накопленный "багаж знаний", представьте теперь, что будет с ними происходить (и что реально происходит в жизни), если этот накопленный "багаж знаний" на самом деле содержит гремучую смесь правды и лжи, которую они не в состоянии ментально разделить на фракции с помощью своего логического анализа?

Напомню слова из письма Алексея Иценкова: "следуя Вашей логике, русские — тупые бездари, и "нормандская теория" верна..."

Ключевая мысль здесь: "следуя логике"

Я скажу так: не "следуя моей логике", а как раз наоборот, мыслящие логично люди, живя в насквозь лживом информационном пространстве и принимая в своём сознании ложь за истину, становятся "политическими идиотами", не способными "отличить мразь от нормального человека" и понять вот эти слова, написанные ещё в 1928 году личным биографом Ротшильдов — Марком Эли Раважем:

Замечу, что это откровение Раважа — реальный продукт первой половины ХХ века!

Возьмём сейчас к рассмотрению другой "продукт" ХХ века, уже второй его половины — так называемый "Катехизис еврея в СССР", своеобразное послание из Израиля от тамошних евреев — советским евреям. Этот текст попал в Советскую Россию в 1958 году и долгое время пристально изучался в Москве на Лубянке, в управлении КГБ. Привожу короткий фрагмент этого уникального "послания", адресованного советским евреям:

"...Мир жесток, в нём нет места филантропии. Каждый народ — кузнец своего счастья. Не наше дело заботиться о русских национальных кадрах. Если они не думают о себе, почему мы должны думать о них?

Не берите пример с русских и арабов, которые живут созерцательно, надеясь на авось. Не ждите милости от природы — взять их наша задача. Создавайте свои коллективы и этими коллективами выталкивайте неевреев.

Помните: все высокооплачиваемые, влиятельные, прибыльные должности — всё это наш национальный доход! Помните, что каждый нееврей, доросший до нашего уровня, может занять место, которое могло бы принадлежать каждому из наших. Мы создаём коллективы для того, чтобы гои не мешали нам жить по-своему.

Пусть гои пытаются создавать свои коллективы, вряд ли им это удастся, они перессорятся раньше, чем успеют сделать что-либо, а мы поможем им в этом. РУССКИЕ НЕ СПОСОБНЫ ГЛУБОКО МЫСЛИТЬ, АНАЛИЗИРОВАТЬ И ДЕЛАТЬ ГЛУБОКИЕ ОБОБЩЕНИЯ. ОНИ ПОДОБНЫ СВИНЬЯМ, КОТОРЫЕ ЖИВУТ, УТКНУВШИСЬ РЫЛОМ В ЗЕМЛЮ, НЕ ПОДОЗРЕВАЯ, ЧТО ЕСТЬ НЕБО. Они воспринимают все явления слишком поверхностно, слишком конкретно, они не видят факты в их последовательности, в их связях, они не способны думать, обобщать и абстрагироваться. Для них каждый случай — только случай, как бы часто он ни встречался..." Источник: http://zavtra.ru/blogs/katehizis_evreya_v_sssr.

Это тоже из этого документа прошлого века под названием "Катехизис еврея в СССР":

"Постоянно помните о пределах, которые ставят себе гои, их мышление заскорузло в этих пределах. Они не способны выйти из них. В этом их несчастье, в этом наше преимущество. Говорите и поступайте так, как этого не допускает их мораль, как этого не допускают их понятия. Делайте то, что кажется им невозможным, невероятным. Они не поверят в то, что вы способны на слова и поступки, на которые они не способны.

Говорите и поступайте уверенно, напористо и агрессивно, обескураживающе и ошеломляюще. Больше шума и словесной мишуры, больше непонятного и наукообразного. Создавайте теории, гипотезы, направления, школы, методы реальные и нереальные; чем экстравагантнее, тем лучше! Пусть не смущает вас, что они никому не нужны, пусть не смущает вас, что о них завтра забудут. Придёт новый день, придут новые идеи! В этом выражается могущество нашего духа, в этом наше самоутверждение, в этом наше превосходство!

Пусть гои оплачивают наши векселя. Пусть ломают голову в поисках рациональных зёрен в наших идеях, пусть ищут и находят в них то, чего там нет! Завтра мы дадим новую пищу их примитивным мозгам..."

Все эти приёмы психической войны рассчитаны, повторюсь, исключительно на логиков, то есть на интеллектуалов, пользующихся для анализа исторической или политической ситуации исключительно логикой.

Что касается людей с психотипом "интуитивист", то никакие лживые еврейские "теории" и "гипотезы" не способны ввести их в заблуждение. Они смотрят на этих "асов дезинформации", слушают их, и сразу видят, где они нагло лгут, а где говорят правду чтобы замаскировать ею ложь.

Почему так? Откуда у них такое "ясновидение"?!

Я уже объяснил ранее. "Интуиция — это непосредственное постижение истины без логического анализа". Такая способность "чувствовать истину" даётся некоторым людям от природы. По-русски это называется "даром Божьим".

"Библейские враги рода человеческого" прекрасно осведомлены, что люди с таким даром периодически рождаются на свет, поэтому для борьбы с ними у них предусмотрены особые приёмы.

Эти строки тоже из "Катехизиса еврея в СССР":

"Обвиняйте в антисемитизме тех, кто пытается разоблачать вас. Клейте им ярлык антисемитов, и вы увидите, с каким удовольствием остальные гои подхватят эту версию. Вообще-то все русские — антисемиты, но как только вы приклеите этот ярлык одному, он становится беззащитным, ибо все остальные кидают его нам в жертву и уничтожают своими руками. А мы поставим клеймо на следующую жертву..."

Ниже я хочу процитировать документ из другого времени — брошюру "Протоколы сионских мудрецов". Что любопытно, текст этих "Протоколов", появившихся в России в 1903 году, прекрасно дополняет текст "Катезизиса...", появившегося в России в 1958 году!

"...искусство управлять массами и лицами посредством ловко подстроенной теории и фразеологии, правилами общежития и всякими другими уловками, в которых гои ничего не смыслят, принадлежит также к специальности нашего административного ума, воспитанного на анализе, наблюдении, на таких тонкостях соображений, в которых у нас нет соперников, как нет и в составлении планов политического действия и солидарности.

Одни иезуиты могли бы с нами в этом сравняться, но мы их сумели дискредитировать в глазах бессмысленной толпы, как организацию явную, сами со своей тайной организацией оставшись в тени. Впрочем не все ли равно для мира, кто будет его владыка — глава ли католической церкви или наш деспот Сионской крови? Нам-то, избранному народу, это далеко не все равно.

Временно с нами могла бы справиться всемирная коалиция гоев; но с этой стороны мы обеспечены теми глубокими корнями разлада между ними, которых уже вырвать нельзя. Мы противопоставили друг другу личные и национальные расчёты гоев, религиозные и племенные ненависти, выращенные нами в их сердцах в продолжении двадцати веков. Благодаря всему этому ни одно государство не встретит ниоткуда поддержки своей протянутой руке, ибо каждый должен думать, что соглашение против нас невыгодно ему самому.

Мы слишком сильны — с нами приходится считаться. Державы даже небольшого частного соглашения не могут составить без того, чтобы к нему не были причастны тайно мы. Per Me reges regnant — «через Меня царствуют Цари». А пророками нам сказано, что мы избраны самим Богом на царство над всею землею. Бог нас наградил гением, чтобы мы могли справиться со своею задачею.

Будь гений у противного лагеря, он бы ещё поборолся с нами, но пришелец не стоит старого обывателя: борьба была бы между нами беспощадной, какой не видывал ещё свет. Да и опоздал бы гений их.

...Ныне важнее обезоруживать народы, чем вести их на войну, важнее пользоваться разгоревшимися страстями в нашу пользу, чем их тушить, важнее захватить и толковать чужие мысли по-своему, чем их изгонять.

Главная задача нашего правления состоит в том, чтобы ослабить общественный ум критикой, отучить от размышлений, вызывающих отпор, отвлечь силы ума на перестрелку пустого красноречия".

Наглядные примеры "пустого красноречия" дня нынешнего.

"Во все времена народы, как и отдельные лица, принимали слово за дело, ибо они удовлетворяются показным, редко замечая, последовало ли на общественной почве за обещаниями исполнение. Поэтому мы установим показные учреждения, которые будут красноречиво доказывать свои благодеяния прогрессу.

Мы присвоим себе либеральную физиономию всех партий, всех направлений и снабдим ею же ораторов, которые бы столько говорили, что привели бы людей к переутомлению от речей, к отвращению от ораторов.

Чтобы взять общественное мнение в руки, надо его поставить в недоумение, вызывая с разных сторон столько противоречивых мнений и до тех пор, пока гои не затеряются в лабиринте их и не поймут, что лучше всего не иметь никакого мнения в вопросах политики, которых обществу не дано ведать, потому что ведает их лишь тот, кто руководит обществом. Это первая тайна.

Вторая тайна, потребная для успеха управления, заключается в том, чтобы настолько размножить народные недостатки — привычки, страсти, правила общежития, чтобы никто в этом хаосе не мог разобраться и люди вследствие этого перестали бы понимать друг друга.

Эта мера нам ещё послужит к тому, чтобы посеять раздор во всех партиях, разобщить все коллективные силы, которые ещё не хотят нам покориться, обескуражить всякую личную инициативу, могущую сколько-нибудь мешать нашему делу.

Нет ничего опаснее личной инициативы: если она гениальна, она может сделать более того, что могут сделать миллионы людей, среди которых мы посеяли раздор. Нам надо направлять воспитание гоевских обществ так, чтобы перед каждым делом, где нужна инициатива, у них опускались бы в безнадежном бессилии руки.

Напряжение, происходящее от свободы действий, расслабляет силы, встречаясь с чужой свободой. От этого происходят тяжелые нравственные толчки, разочарования, неудачи. Всем этим мы так утомим гоев, что вынудим их предложить нам международную власть..." Источник.

Надеюсь я сполна ответил на вопросы Алексея Иценкова: "следуя Вашей логике, русские — тупые бездари, и "нормандская теория" верна. А как иначе объяснить многовековое засилье жидорвы во всех уровнях власти? Куда ни повернись — одна жидорва, и русские Иваны-дураки не способны с нею справиться. Или как? Или почему?!"

А вот так! И вот почему!

А кто ещё не понял, "как, что и почему?", перечитайте всё написанное выше ещё раз!

Далее, я предлагаю взглянуть читателю на вот эту картинку из Интернета, которая хорошо объясняет иерархическое устройство нашего псевдо-демократического государства:

Эту государственную структуру можно назвать "пирамидой власти" из-за её пирамидальной конструкции.

На эту пирамидальную конструкцию можно посмотреть и по-другому, если знать цифры статистики.

По данным Global Wealth Report: "На долю 1% самых богатых россиян приходится 71% всех личных активов в России", — проинформировала общество аналитик Елена ЛАРИНА, автор книги «Умножающие скорбь. Как выжить в эпоху войны элит». Источник.

На долю 5% населения России приходится уже 82,5% всех личных активов страны. А 10% самых богатых россиян владеют 87,6% всех личных активов России. Соответственно, на оставшиеся 90% россиян приходится всего 12,4% от совокупной доли финансовых богатств.

Интересно, что согласно приведенной статистике, внутри "малой пирамиды", которая состоит из 10-ти процентного меньшинства, владеющего почти 87,6% всех финансов России, имеется ещё одна пирамида, на вершине которой находится сверхменьшинство (1%), которое владеет 71% всех финансов России!

Получается, что в этой малой пирамиде имеется группа людей (рангом ниже чем олигархи), численностью в 9% от всего населения России, которая владеет 16,6% всех финансов России, в то время как на 90% россиян приходится всего 12,4% от всех финансов России.

В связи с этими убийственными цифрами, на мой взгляд, сегодня надо политикам не политической болтологией заниматься, а вспоминать теорию "классовой борьбы", с которой 100 лет назад в Российской империи началась "пролетарская революция".

По поводу "политической болтологии", которая сегодня активно развёрнута на всех центральных телеканалах России, хочу напомнить слова из "Протоколов сионских мудрецов": "Главная задача нашего правления состоит в том, чтобы ослабить общественный ум критикой, отучить от размышлений, вызывающих отпор, отвлечь силы ума на перестрелку пустого красноречия" .

А по поводу моих слов: "сегодня надо вспоминать теорию "классовой борьбы", хочу привести историческую справку:

"Понятие «классовая борьба» получило особое значение в марксизме. Уже в «Манифесте Коммунистической партии» заявлялось, что история всех существовавших обществ была историей борьбы классов, то есть что именно классовая борьба движет развитие человеческого общества, так как она неизбежно приводит к социальной революции, которая и есть кульминация классовой борьбы, и к переходу к новому общественному строю. С точки зрения марксистов классовая борьба будет всегда и везде, в любом обществе, где существуют антагонистические классы. С точки зрения марксистской теории исторического материализма, деление общества на классы, характеризующееся различным отношением к средствам производства, представляет собой не случайное следствие древних завоеваний, а закономерную особенность определённых общественно-экономических формаций. При этом объективным результатом борьбы между классами — которая обусловлена противоположностью их интересов и непосредственно ведётся именно за эти интересы — является приведение производственных отношений в соответствие с уровнем развития постоянно меняющихся производительных сил общества. В частности, именно таким образом происходит смена самих общественно-экономических формаций (переход от первобытно-общинного строя к рабовладельческому, далее к феодальному и капиталистическому). Поэтому классовая борьба является основной движущей силой истории разделённого на классы общества.

Она же должна привести к уничтожению разделения общества на классы, когда уровень развития производительных сил перестанет требовать такого разделения.

Одним из основных продуктов классовой борьбы является государство — которое, с точки зрения марксизма, есть «машина для подавления одного класса другим», то есть аппарат для поддержания внутри общества порядков, угодных и выгодных господствующему классу.

При подавлении направленных против этих порядков выступлений угнетённых классов государство не связано никакими законами, а потому представляет собой насильственную диктатуру господствующего класса.

С этой точки зрения античное государство является диктатурой рабовладельцев (направленной против рабов); средневековое — диктатурой феодалов (над крестьянами); капиталистическое — диктатурой буржуазии (над рабочим классом).

В результате социалистической революции возникает государство диктатуры пролетариата (призванное подавить сопротивление буржуазии).

Определяя классовую борьбу как столкновение антагонистических интересов различных классов, марксизм выявляет объективный интерес каждого отдельного класса, который соответствует его месту в исторически определенной системе общественного производства. Этот интерес, если он не осознан, делает класс «классом-в-себе». По мере осознания своего подлинного интереса класс превращается из «класса-в-себе» в «класс-для-себя» (осознанный классовый интерес делает людей классово сознательными — они уже осознают не только своё место, но также и свой настоящий классовый интерес).

Именно это имел в виду Маркс, когда говорил о том, что только классовая борьба пролетариата за своё освобождение от капитала неизбежно ведёт к диктатуре пролетариата, а сама диктатура пролетариата знаменует собой переход к исчезновению как классов, так и классовой борьбы..." Источник.

Замечу, что основатель "марксизма" был внуком двух раввинов и принадлежал к роду ветхозаветного Аарона Левитянина. На это откровенно указывает его настоящая фамилия — Леви. Что касается имени "Карл Маркс" — это был его литературный псевдоним.

Время показало, что теория "классовой борьбы" была разработана Мордехаем Марксом Леви и внедрена в сознание россиян ещё позапрошлого века исключительно для того, чтобы русские люди помогли еврейскому пролетариату уничтожить господствующие классы Российской империи, и чтобы потом евреи могли занять все или почти все освободившиеся места во властных структурах.

То, что всё так и было, подтвердил несколько лет назад нынешний Президент Владимир Путин, сказавший, что "первое Советское правительство на 80-85% состояло из евреев":

Я не говорю, что сегодня настало время "классовой борьбы" русского пролетариата с новой еврейской буржуазией.

Я против каких-либо потрясений и расшатывания российского общества.

Я за то, чтобы помочь снизу нашему уважаемому Президенту России Владимиру Путину так надавить сверху на "еврейскую буржуазию", чтобы уже не было такого, что "на долю 1% самых богатых россиян приходится 71% всех личных активов в России".

Владимир Владимирович, когда будете общаться с еврейскими олигархами с глазу на глаз, валите всё на меня! Мол, Вы вынуждены в силу обстоятельств менять ситуацию в России в пользу народа... Говорите им, что этот интуитивист Благин гонит такую "волну", что скоро может образоваться "цунами"... А оно им, еврейским олигархам, надо?!

Ну вот, обещал сделать паузу и более ничего не писать...

Не удержался, однако...

5 октября 2017 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.

Свежий анекдот в тему:

— Почему у нас чиновники воруют?

— Да потому, что судья — слепая баба с весами. А должен быть — зрячий мужик с топором.

Комментарии:







Алексей Иценков: это ваша первая статья, которая меня разочаровала. Многие пишут, в том числе и Вы, что мы — "великая нация", "великий народ" и т.д. И вдруг — с замутнённым сознанием! Мы что, и Великую Отечественную выиграли потому, что были с замутненным сознанием?! Я вот хочу понять, почему у нас что ни представитель власти, так практически всегда вор? Почему у нас крышуют? Может, есть смысл переписать Конституцию на понятия и жить по понятиям? Избирать не президента, а вора в законе?







Антон Благин: касательно великой нации с "замутнённым сознанием", а что не может такого быть? Вот эти фотографии времён заката СССР не говорят разве о том, что такое может быть?!































Я лишь добавлю к этим свидетельствам, что мозги у великого народа могут быть замутнены не только алкоголем, но и жидовской ложью, которую этот малый народ мастерски для нас сочиняет.