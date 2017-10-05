Еще один спонсор терроризма приехал в Москву
00:49. 5 октября 2017 Просмотров - 250 3 коммент. Опубликовал: brahman
Коротко по визиту короля Саудовской Аравии в Москву.
Это уже третий спонсор международного терроризма https://filimon-omon.livejournal.com/4249.html, который проследовал в Москву с 2016 года. До Саудовской Аравии новую нормальность на Ближнем Востоке признали Турция и Катар, которые как и Саудовская Аравия, активно использовали и поддерживали террористические группировки в Сирии ради своих узкокорыстных целей. И теперь даже смешно вспоминать, как в Анкаре Эрдоган и Давутоглу пафосно рассказывали, что они не пойдут на поводу у России и самолет был сбит правильно, а Катар и Саудовская Аравия угрожали России интервенцией в Сирию и уничтожением российских сил там. Теперь же, прямо перед визитом, Саудовская Аравия заявляет, что она совсем не против российских военных баз в Сирии.
Как видим, обстановка решительно поменялась, и один за другим, враги Асада приезжают в Москву, чтобы договорится о том, что будет после того, как война завершится в пользу Асада. А в том, что она завершится в пользу Асада, сомневающихся все меньше. Помимо текущих, а также перспективных экономических связей, у сторон есть серьезные пересекающиеся интересы, которые могут послужить платформой для серьезного торга.
Россия может быть заинтересована:
1. В прекращении саудитами поддержки террористов в Сирии, а также в других регионах.
2. В признании победы Асада и прекращении попыток тем или иным путем поставить под сомнение его легитимность, а также подорвать территориальную целостность Сирии.
3. Участие Саудовской Аравии в процессе мирного урегулирования на условиях выгодных России, как это уже произошло с Турцией, которая пособничает России и Ирану в проведении желаемого курса.
4. В выработке совместной позиции по ценам на нефть, на которые Саудовская Аравия может существенно влиять. В силу проблем в экономике, Россия заинтересована как в стабильных ценах на нефть, так и в их возможном повышении.
5. В контактах саудитов с республиканской партией, которые могут облегчить переговоры с США по интересующим Россию вопросам на Ближнем Востоке. Лоббистский ресурс саудитов в этом вопросе весьма силен.
Саудовская Аравия может быть заинтересована:
1. В обеспечении своих дипломатических позиций при реализации межсирийского урегулирования, в том числе выраженных через шефство над "умеренными террористами", контроль над которыми сейчас прибирает к рукам Эрдоган.
2. В дистанцировании России от Ирана, с которым Саудовская Аравия ведет прокси-войну на территории Сирии и Йемена и недопущении слишком сильного усиления Ирана в Сирии (в чем также заинтересован Израиль).
3. В принятии Россией стороны саудитов в их конфликте с Катаром, дабы изменить ситуацию, когда Катар фактически поддержали Россия, Иран и Турция и планы давления саудитов на катарцев оказались сорваны.
4. В посреднической роли России в Йеменской войне, где саудиты откровенно завязли, получив свой собственный Афганистан, который высасывает огромные деньги из саудовского бюджета, не говоря уже о потерях в людях и технике.
5. В покупке российского вооружения, что может стать новым менйстримом на Ближнем Востоке после покупки Эрдоганом российских С-400.
Разумеется, крайне сомнительно, что стороны сразу перейдут к "чистой дружбе" вроде дружбы с "другом Реджепом" https://colonelcassad.livejournal.com/3712637.html, но по ряду пунктов связанных с сирийской войной договоренности в стиле "ничего личного, только бизнес", вполне возможны. Маловероятно, что Россия откажется от партнерства с Ираном ради Саудовской Аравии, но вот договоренности по прекращению саудитами поддержки террористов в Сирии, вполне могут ускорить завершение войны с джихадистами. Но разумеется, саудиты будут торговаться, рассчитывая получить нечто существенное взамен, хотя объективно – у них сейчас не лучшая переговорная позиция в силу поражений "зеленых" в 2016-2017 году, катастрофического развития Йеменской войны и провальной попытки надавить на Катар. Поэтому гордыню саудиты убрали подальше, надели дипломатические улыбки и поехали в столицу страны, войска которой они угрожали уничтожить совсем недавно. Как это надо делать, не так давно демонстрировал Эрдоган, который просто раньше остальных понял, что Асад никуда не уйдет и надо менять пластинку, засунув гордость и амбиции куда подальше. Это более чем наглядная иллюстрация тех тектонических изменений на Ближнем Востоке, которые были порождены Сирийской войной и российским вмешательством в нее.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Что-то не особо его тут ценят… Его встретили даже третьесортные лица…
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Это называется политикой! Нравится он нам или нет, но вести с ними диалог надо! Он не хуже и не лучше Эрдогана или того же Ирана! Им показали кнут, теперь пытаются показать пряник и в этом Путин мастер.
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Главное что бы Саудитам не подарили возможность строить у нас платные дороги. Не хочу ездить по своей земле и платить деньги иностранцам.