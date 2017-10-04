Знаменитые иностранцы, служившие в русской армии



Наверное, каждый, кто интересовался биографией Наполеона Бонапарта, знает о том, что в юности молодой французский офицер пытался поступить на российскую службу. Можно себе только представить, как развернулся бы ход мировой истории, приди стороны к соглашению.

Источник: https://www.nakanune.ru Наверное, каждый, кто интересовался биографией Наполеона Бонапарта, знает о том, что в юности молодой французский офицер пытался поступить на российскую службу. Можно себе только представить, как развернулся бы ход мировой истории, приди стороны к соглашению.

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Приём иностранцев на русскую военную службу был обыденной практикой на протяжении веков. Особенно много военных специалистов из-за рубежа стало приезжать в Россию во времена Петра Великого, когда внешнеполитические амбиции страны стали стремительно расти.

Среди тех, кто приезжал служить России, было много разных людей — мошенников, авантюристов, агентов других государств. Но сотни и тысячи офицеров-иностранцев действительно несли службу верой и правдой, не щадя ни сил, ни жизни.

Рассказать обо всех, разумеется, невозможно. Поэтому мы решили вспомнить о наиболее ярких и заметных личностях.

Бурхард Кристоф фон Мюнних (Христофор Антонович Миних)

Уроженец немецкого города Ольденбурга, Бурхард Мюнних происходил из семьи потомственных инженеров, занимавшихся водными сообщениями. Он получил основательное образование, овладев инженерным и чертёжным искусствами, освоил латынь и французский язык, а также получил опыт в области гидротехники.

С 1700 по 1720 годы служил инженером во французской, гессен-дармштадтской, гессен-кассельской и польско-саксонской армиях, поучаствовав в ряде военных походов, в том числе в Войне за испанское наследство. На службе у польского короля Августа II Мюнних получил чин генерал-майора.

В 1721 году, поддавшись на уговоры русского посла в Польше, Мюнних поступил на российскую службу. Пётр I высоко оценил инженерный талант Мюнниха, и ему были поручены такие проекты, как устройство судоходства на Неве, строительство Балтийского порта, проведение первого обходного Ладожского канала и другие.

Карьерный рост теперь уже Христофора Миниха продолжался и при Екатерине I, и при Петре II, и при Анне Иоанновне. В 1732 году он стал генерал-фельдмаршалом.

Миних сформировал два новых гвардейских полка — Измайловский и Конной гвардии, основал в Петербурге первый в России Шляхетский кадетский корпус, составил новые штаты для русской армии, провёл реконструкцию 50 крепостей.

Он участвовал в нескольких относительно успешных военных кампаниях, однако его заслуги на поле боя были скромнее его заслуг организатора и военного инженера.

Тем не менее в августе 1739 года Миних разгромил турок в битве под Ставучанами, став первым русским военачальником, одолевшим войска Османской империи в открытом сражении.

В 1740 году фельдмаршал Миних поучаствовал в свержении Бирона, а годом спустя оказался в опале после воцарения Елизаветы Петровны. В ссылке Миних провёл два десятилетия и был возвращён к двору Петром III. Фельдмаршал, несмотря на то, что ему было около 80 лет, успел послужить России и при Екатерине Великой, занимаясь организацией деятельности русских портов.

Питер Эдмонд де Ласси (Пётр Петрович Ласси)

Питер Ласси происходил из старинного нормандского рода, обосновавшегося в Ирландии. Уже в 13 лет он принимал участие в местной гражданской междоусобице в чине лейтенанта. После поражения армии, в которой воевал Ласси, он эмигрировал во Францию. Британское офицерское достоинство за ним признано не было, и Питер снова начал службу с чина рядового.

На службе Людовику XIV погибли братья Питера, но ему самому повезло больше — в 1697 году за Савойскую кампанию он получил свой первый офицерский чин в континентальной Европе. Затем Ласси перешёл на службу к австрийцам, а в 1700 году отправился в Россию.

Его карьера в новой стране началась с неудачной битвы под Нарвой, однако уже через год Ласси стал командиром гренадерской роты в чине капитана. Он участвовал практически во всех крупных сражениях Северной войны, демонстрируя личную храбрость и высокое военное мастерство.

За взятие Быхова в 1707 году Ласси был произведён в полковники. В битвах был дважды тяжело ранен, причём один раз в Полтавской битве. В 1711 году, участвуя в Прутском походе, был произведён в бригадиры.

В 1719 году Ласси принял участие в военной экспедиции в окрестности Стокгольма. Русский отряд под его командованием опустошил посёлки вокруг шведской столицы, захватив трофеев на миллион талеров. Именно операция Ласси окончательно сломила сопротивление шведов, которые начали переговоры с Россией о мире.

Ласси, один из самых успешных русских полководцев своего времени, участвовал практически во всех битвах и походах того периода.

Завершающим эпизодом в его боевой карьере стала русско-шведская война 1741–1743 годов, во время которой Пётр Ласси, носивший чин генерал-фельдмаршала, являлся главнокомандующим русской армией. Война завершилась для России успешно.

Сэмюэль Грейг (Самуил Карлович Грейг)

В 1736 году в Шотландии в семье капитана торгового судна родился мальчик, которого назвали Сэмюэлем. Он пошёл по стопам отца, начав карьеру моряка на судне отца, а затем поступив на службу в Королевский военно-морской флот Великобритании.

Во время Семилетней войны участвовал в нескольких морских сражениях и штурмах крепостей, в том числе во взятии Горэ, сражении в бухте Киберон и осаде Гаваны. В 1761 году получил временное повышение до лейтенанта флота, однако Королевский флот утвердил его в этом звании лишь через несколько лет.

Карьера в английском флоте явно не складывалась, и очень кстати поступило приглашение отправиться в Россию. Там Грейг хорошо зарекомендовал себя и в 1764 году был удостоен звания капитана 1-го ранга.

В 1770 году Грейг командовал одним из отрядов кораблей, участвовавших в Чесменском сражении. За воинскую доблесть, проявленную в этой морской баталии, он был удостоен звания адмирала. В 1775 году Грейг стал губернатором Кронштадта, проведя в этом качестве масштабную реконструкцию местного порта.

Во время русско-шведской войны 1788–1790 годов Грейг командовал Балтийским флотом, разгромившим шведские военно-морские силы в Гогландском сражении. Вскоре после этой победы 51-летнего адмирала не стало — его сразила не вражеская пуля, а брюшной тиф.

Джон Пол Джонс (Павел Джонес)

Уроженец Шотландии, Джон Пол Джонс прославился как герой американской Войны за независимость, в ходе которой он воевал на стороне Североамериканских колоний.

В бою у мыса Фламборо-Хед 23 сентября 1779 года отряд из пяти кораблей, который возглавлял Джонс, нанёс поражение английской эскадре Ричарда Пирсона.

Этот бой считается символом рождения американского флота, а сам Джонс — «отцом американского военного флота».

В 1788 году Джон Пол Джонс был приглашён на русскую службу. Из рук Екатерины II он получил патент на чин контр-адмирала за её собственноручной подписью, но на имя Павла Джонеса. Новоявленный адмирал оговорил при этом право сохранить гражданство США.

На своём 24-пушечном флагманском корабле «Владимир» Джонс успешно воевал на Днепро-Бугском лимане, нанеся поражение турецкому флоту.

Служба Павла Джонеса в России, однако, не получилась продолжительной. Из-за интриг конкурентов он остался не у дел и покинул Россию, сохранив при этом чин российского контр-адмирала и удостоившись ордена Святой Анны. После службы в России Джонс поселился в Париже. Мемуары адмирала впоследствии послужили Фенимору Куперу и Александру Дюма материалом для написания приключенческих романов.

Он умер в Париже в 1792 году в возрасте 45 лет. Спустя столетие, в 1905 году, его останки переправили в США и с высшими почестями перезахоронили на территории Военно-морской академии в присутствии президента Теодора Рузвельта.

Левин Август фон Беннигсен (Леонтий Леонтьевич Беннигсен)

Сын барона Левина Фридриха Беннигсена, представитель древнего баронского рода Курфюршества Ганновер, Левин фон Беннигсен в 14 лет начал свою военную службу в ганноверской пехоте. Приняв участие в Семилетней войне и дослужившись в ганноверской армии до подполковника, в 28 лет в 1773 году он поступил на службу в русскую армию. Как и было принято, Беннигсен был принят с понижением на один чин, став майором.

Беннигсен отличился в русско-турецких войнах, в борьбе с польскими конфедератами и в войне с Персией. В 1798 году Леонтию Беннигсену было присвоено звание генерал-лейтенанта, но вскоре он угодил в опалу к Павлу I.

В 1801 году Беннигсен принял активное участие в дворцовом перевороте и при новом императоре Александре I возобновил свою карьеру.

В звании генерала от кавалерии Беннигсен участвовал в Наполеоновских войнах. В сражении при Пресиш-Эйлау в феврале 1807 года Леонтий Беннигсен стал первым командующим, которому удалось не проиграть битву Наполеону.

Во время Отечественной войны 1812 года Беннигсен стал начальником Главного штаба при главнокомандующем Михаиле Кутузове. Вскоре между Кутузовым и Беннигсеном возник конфликт, который закончился удалением последнего из действующей армии в резерв.

Тем не менее в 1813 году в качестве главнокомандующего русской резервной армией, идя на соединение с основными силами, Беннигсен принял участие в ряде сражений, в том числе в битве под Лейпцигом.

В 1818 году Леонтий Беннигсен уволился с русской службы и последние годы жизни провёл в своём ганноверском имении Бантельн.

Карл Филипп Готтлиб фон Клаузевиц

Выдающийся немецкий военный теоретик, автор книги «О войне», перевернувшей представление о военной теории и оказавшей огромное влияние на военную науку второй половины XIX–XX веков, находился на русской службе достаточно короткое время, но не упомянуть о данном факте нельзя.

С 12 лет Карл фон Клаузевиц служил в прусской армии, в полку принца Фердинанда. В июле 1793 года 13-летний военный получил своё первое офицерское звание — портупей-прапорщик. В 1812 году опытный прусский офицер, имевший за плечами также курс философии Берлинского университета, поступил на российскую службу.

Во время Отечественной войны Клаузевиц участвовал в сражении под Витебском, находясь в арьергарде графа Палена. Затем он служил в корпусе Уварова, во время Бородинского сражения участвовал в рейде на французский фланг в русской военной форме. Не зная русского языка, Клаузевиц не мог командовать отрядами солдат, поэтому в бою он участвовал как рядовой воин, с саблей в руках показывая пример идущим за ним.

Затем Клаузевиц служил в корпусе Витгенштейна, принимал участие в заключении Таурогенской конвенции, согласно которой вспомогательный корпус, воевавший на стороне Наполеона, прекратил военные действия против русской армии.

В 1813 году Клаузевиц был начальником штаба в русско-немецком корпусе генерала Вальмодена. В 1814 году Карл фон Клаузевиц вернулся на службу в прусскую армию в чине полковника. За отличия в войне против Наполеона император Александр I 23 января 1817 года пожаловал Клаузевицу орден Святого Георгия 4-й степени и наградил его золотым оружием «За храбрость».

Луи Наполеон Жозеф Жером Бонапарт

Не все знают, но Наполеон Бонапарт всё-таки оказался на русской службе. Речь, разумеется идёт не о французском императоре, а о внуке его младшего брата Жерома Бонапарта, короля Вестфалии.

Несмотря на падение империи Наполеона III после поражения в войне с Пруссией и установления республики, позиции бонапартистов в стране оставались сильны. Принц Луи Бонапарт, считавшийся одним из претендентов на престол, в 1884 году поступил на французскую военную службу в 31-й пехотный полк. Служил Наполеон блестяще, но в дело вмешалась политика — в 1886 году французский парламент издал закон, изгоняющий из страны всех, чьи семьи претендовали на трон Франции: Бурбонов, Орлеанов, Бонапартов.

После этого Луи Бонапарт три года жил в Италии, дослужившись до звания капитана в уланском полку, а в 1889 году отправился в Россию.

В Российской империи, как ни странно, к многочисленному семейству Бонапартов относились благосклонно. Благодаря этому, 26-летний Луи Бонапарт стал одним из последних иностранцев, принятых на русскую военную службу. Людовик-Наполеон Бонапарт был зачислен в 44-й драгунский Нижегородский полк в звании подполковника.

В первые годы его пребывания в России Луи Бонапарта держали подальше от столицы, опасаясь осложнений с Францией. А Луи тем временем рос в чинах и должностях — полковник, командир 45-го драгунского Северского полка, командир лейб-гвардии Уланского Ея Величества полка, генерал-майор. К началу XX века Луи Бонапарт вошёл в ближний круг русского императора Николая II. В 1903 году ему был пожалована высшая российская награда — орден Святого Андрея Первозванного.

В 1902 году генерал-майору Луи Бонапарту было поручено командование Кавказской кавалерийской дивизией. В этом качестве он добился своего самого большого военного успеха — в 1906 году подавил революционные выступления в Кутаиси, за что был произведён в генерал-лейтенанты.

Из-за конфликта с кавказским наместником Илларионом Воронцовым-Дашковым генерал-лейтенант Бонапарт подал в отставку и уехал за границу.

С началом Первой мировой войны Луи Бонапарт вернулся в строй, правда, на полях сражений так и не появился. На протяжении всей войны он был представителем императора России при итальянском генеральном штабе. Российскую военную карьеру Бонапарта завершила революция 1917 года.