В. АВАГЯН: КОГДА МЫ НЕМЫ…

Можно просто посмеяться над старым, бородатым анекдотом. А можно прочувствовать весь ужас его сходства с рыночным либерализмом, основным течением современности, экономической и социальной практики. Почти каждый день наша т.н. «элита» решает, кого сегодня будут жрать, лису, медведя или осла? Или зайца?



Рынок периодически испытывает чувство голода, и этот голод удовлетворяется пожиранием очередной жертвы.

Это бесконечный процесс, и с каждой новой жертвой рынка увеличивается ВАША вероятность попасть на роль очередной жертвы.

Можно сказать – «ну вот, сегодня выбрали не меня…». А можно подумать умнее – «сегодня, выбрав соседа, приблизились ко мне»…

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Крысы жрут тот самый корабль, на котором сами же и плывут по бурному океану. Они делают дырки в днище – всякий раз надеясь, что какие-то неведомые воображаемые «другие люди» (инвесторы?) заделают эти дырки ЗА НИХ. Откуда возьмутся эти загадочные «другие»? И что будет, если они не придут латать дыры за эгоистичными и безмозглыми мерзавцами приватирства?!

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Сегодня всё чаще, то тут, то там, самые разные люди – начинают робко высказываться о «человеческой жизни». Пора, мол, прекращать безобразия, и начать «жить по-человечески». А что такое «жить по-человечески?» – могут спросить оппоненты. Это как? Просто быть «за всё хорошее, против всего плохого»?

Ностальгировать по человеческой жизни легко – сформулировать её принципы труднее. Оттого слишком слаб ещё голос тех, кто хочет жить по-человечески.

Легче всего обосновать от противного. О том, чтобы жить «по-человечески» говорят те, кого пугают и вызывают отвращение современные практики:

-Звериная жестокость

-Звериная всеядность и неразборчивость в средствах

-Звериная бесстыдная похотливость

-Звериная тупость (антикультура).



От этой звериной реальности и можно выстроить противоположную ей человеческую жизнь: гуманность (человечность!) совестливость, стыдливость, развитость. Конечно, человеческая жизнь включает в себя и удобства для человека, и высокий уровень достатка. Однако с этим критерием есть проблемы. Большие проблемы!

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В том-то и дело, что улучшение материального и правового положения человека, количества благ и удобств в его быту, бывает двух видов.

1. Бывает общегражданским: это когда ни у кого не было электроламп или радиоприёмников, а потом они у всех появились.

Общегражданское улучшение связано с прогрессом, с ростом сил и возможностей всего общества в целом.

К недостаткам этого процесса относится то, что он очень тяжёлый, медленный и требует очень квалифицированного персонала – как руководителей, так и рядовых исполнителей.

2. Чаще же мы встречаем улучшение материального и правового положения человека ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ: когда у одного забрали, другому добавили, или имущества, или свобод с правами. В такой (очень распространённой) ситуации улучшение положения одного человека напрямую связано с ухудшением дел у других.

Пере-распределяющее улучшение/ухудшение порождает раскол общества на две группы людей, которые оценивают события (реформы, курс, новации) прямо противоположным образом. То есть: одна группа с завидным постоянством проклинает всё то, что другая группа восхваляет, и наоборот.

В этом расколе нет ничего удивительного. При перераспределении богатств и прав одни получают прибавку, а другие – вычет. Это рождает две противоположных очевидности: одним очевидно, что жизнь стала хуже (лишенцы). А другим столь же очевидно, что жизнь стала лучше (фавориты).

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Так начинается трагедия инфернальных «реформ» – дорога, по которой общество спускается в ад, собирая приманку: золотые монетки, рассыпанные по пути.

Можно очень быстро и легко увеличить блага и удобства в собственном быту: отняв их у соседа. Это требует власти, но не требует ни ума, ни фантазии, ни трудов, ни времени. Отнять и не делить!

Допустим, вы тащите тяжёлый чемодан. Облегчить ваше положение есть два пути: изобрести «мототайку» и приставить носильщика. Чтобы изобрести даже простенькую «мототайку» – какой умище нужен, сколько знаний! Но мало умища – нужны детали, а если их нет? Но даже если есть детали – мототайку не собрать по хлопку ладоней: нужно время, а если и его нет? Никаких проблем такого рода с носильщиком нет. Пусть тащит груз за себя и за вас, а вы пойдёте налегке… Знакомая ситуация, правда?!

И так во всём. Чтобы изобрести вентилятор – нужны и умище, и образование, и чтобы электрическая сеть уже была. Пока от чертежей перейдёшь к сборке – семь лет пролетит, а то и все 70! Жить и пользоваться вентилятором уже станет некогда! Совсем другое дело – поставить раба с опахалом. Эффект, как от вентилятора, а ни ума, ни фантазии, ни запчастей, ни розетки электрической не нужно. Конечно, рабу это не по кайфу, но вы же не о нём думаете, а о себе, любимом…

Улучшение положения господствующей части неразрывно связано с ухудшением положения подчинённой части общности. Формула улучшения материального, равно как и правового положения индивида такова: «Брать больше – делать меньше».

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Человек у власти наращивает свои личные доходы, возможности, и одновременно сокращая свою личную ответственность, загруженность, устраняя всё принудительное и тяжёлое… Для этого входит в сговор с другими начальниками – они обеспечивают друг другу взаимную неприкосновенность…

И постепенно человек подсаживается на такое поведение, как на тяжёлый наркотик. Так возникает самое страшное, что может быть в истории – Ельцин и ельцинизм, по образному выражению С. Говорухина – «великая криминальная революция».

Она страшна не только тем, что власть берут откровенные уголовники, криминальные элементы – но и тем, что растлевает общество, превращая в законченных уголовников ещё вчера приличных и законопослушных людей. Ельцинизм – не просто уголовщина, но и уголовное миссионерство, духовная скверна, насаждение воровской веры в массах.

Создавая низам ад, вступившие в сговор друг с другом верхи (начальство) строят тем самым себе подобие рая: их возможности становятся гигантскими, доходы – никем не учитываемыми, их обязанности перед обществом сводятся к нолю. Общая сумма благ отчётливо и ярко выраженно перераспределяется в пользу верхушки.

Прежде блага, размазанные по всей огромной площади страны тонким слоем – собираются в огромную, но очень узкую толщу.

Одно и то же количество масла тонко на большом бутерброде и толсто на маленьком. Это и случилось.

В режиме взаимной гарантии неприкосновенности и безответственности начальники взяли то, чем пользовались все, и перераспределили исключительно своему узкому кругу.

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Здесь необходимо отметить обманутость и самообман т.н. «элиты» – терроризирующей своим всемогуществом и вседозволенностью сограждан.

Дело в том, что улучшение положения господствующей страты, постепенно возрастая, на пике роста переходит в обвальное падение.

Есть критическая точка (и её в каждом конкретном случае можно рассчитать точно) – когда слишком много забравшая себе воровская «элита» становится ненужной обществу – и попросту уничтожается. Либо низовыми массами, либо, чаще, внешним агрессором при равнодушии «солдатских масс».

Когда власть, в погоне за сверхбогатством и вседозволенностью (часто сама того не замечая) переходит к геноциду собственного населения – даже сознательная и ответственная часть этого населения перестаёт бояться геноцида со стороны внешних сил. Что тебе бояться убийцы за дверью, когда у тебя в доме убийца? Из «нечего терять» вытекает «эта власть не нужна», и крушение всей властной иерархии.

В чём вообще суть жизни, откуда возникли государства? Суть в том, что у нас есть земля, с которой все мы кормимся. Кто-то лучше, кто-то хуже, но жизнь каждого неразрывно завязана на ресурсы этой земли.

По общим законам биосферы любые полезные ресурсы у владельцев постоянно пытаются отнять другие претенденты на владение.

Если мы не чокнутые кретины, то мы знаем, что у нас КАЖДЫЙ ДЕНЬ хотят землю-кормилицу (со всеми её недрами, гидроресурсами и воздушным пространством) отобрать. Причём владелец у земли один, а желающих его заменить – неограниченное количество, самые разные (и порой весьма экзотические) варианты.

Нам, собственно, ТОЛЬКО ПОЭТОМУ и нужно государство. Мы же не мазохисты, чтобы кого-то даром катать на собственной шее!

Идеальна ситуация абсолютного безвластия – но она возможна только в условиях абсолютного отсутствия злодейств.

Пока есть покушение на нашу кормилицу – нам нужна организация и власть. Мы до определённой критической точки терпим от неё даже несправедливость – потому что знаем: если восторжествует агрессор, то все потеряют всё. И пусть у нас меньше имущества, чем у фаворитов власти, мы их терпим – чтобы не потерять своего, пусть и скудного, имущества.

Мы их только поэтому и терпим. Нахрена они нужны – если не справляются с функциями защиты государства?! В таком случае все их мешки с наворованным золотом станут для них мельничными жерновами на шее, и потянут на дно. Дно того омута, в который мы их сбросим!

Размышление вороватых миллионеров о том, что они нужны кому-то сами по себе, без выполнения функции организации обороны общего стола – это обманутость и самообман, о которых мы говорили.

Богатый, утративший суверенитет – будет обобран и дома, народными массами, и за границей (если успеет сбежать) – тамошними «олигархами».

Нужно ли напомнить, сколько богачей (включая даже персидского шаха) – потеряв власть на Родине тут же утратили и доступ к своим банковским счетам в Швейцарии?

Нам нужна власть, потому что у нас хотят отнять землю, источник жизни. То, что хотят – не вопрос. Всегда хотят – порукой в том вся биосфера. У нас хотят отнять то, чем мы пользуемся – чтобы пользоваться этим вместо нас. Элементарно: съеденное мной утром куриное яйцо не съедено вами именно потому, что съедено мной. И наоборот.

Но Бог с ним, с яйцом; рантье получает ренту – которую мог бы получать другой человек, если бы он наследовал этому рантье.

Всякое наше существование, не только кредитное и технотронное, но даже и биологическое – ВСЕГДА можно монетизировать и вывести на сторону. Если не дать человеку покушать – то это чья-то экономия на сумму стоимости обеда.

Источник всех благ – территория. Её угрожают захватить, отнять у нас, пользователей. И оттого мы терпим на своей земле власть – которая терпит нас на нашей земле.

Короче говоря: нам нужна власть, потому что нам нужна жизнь. Нам власть нужна не для того, чтобы получать подзатыльники и поборы. Она должна нас ПРИКРЫВАТЬ СВЕРХУ – и в том её смысл (и смысл нашей лояльности чужим, порой неприятным людям, имеющим дерзость командовать нами, обладателями богоподобной души).

Но если власть сама начала отнимать жизнь, как выродившееся дворянство 1917 года или Ельцин – то теряется почва гражданской лояльности и начинается страшный процесс: НЕКРОЗ СУВЕРЕНИТЕТА.

Это как раз то, о чём картинка: господствующие персоны настолько себя избаловали и натешили, настолько перетянули на себя одеяло, что улучшение их личного положения достигло обрыва. А за обрывом – страшное падение, и причём с огромной высоты…

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Бытие всего народа или пула народов (пул советских наций) – может прерваться в любой момент. Примеров мёртвых народов и империй, доступных только археологам в истории не счесть.