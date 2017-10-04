Украина: скачки на майдане не проходят даром. Вижу то, чего нет!

Новости с Незалежной можно читать взамен анекдотов в дружной компании. Порадовало очередное творение «мыслительной деятельности» украинского дипломата Марьяны Бец, заявившей, что украинское консульство в Польше расписала оскорбительными надписями «рука Кремля».

Да, именно так: протянулась до Жешува и расписала стены краской, устроив провокацию. Нам ведь больше заняться нечем, не так ли? А поляки повсеместно Незалежной в любви и дружбе признаются, так что вне подозрений? Вероятно, эту версию событий и скормили украинские дипломаты польской полиции, начавшей следственные действия.

Вот только одна нестыковка: на стены консульства были нанесены красной краской надписи «Украина = ОУН-УПА (запрещенная в России организация) и «Ваффен-СС Галичина». Имелись там и другие надписи типа немецкого слова «Raus», что значит «Убирайтесь вон!». В социальных сетях уже отметились по этому поводу:

И помнится, именно в Жешуве в начале этого года произошла драка между студентами на национальной почве. Да, просто любовь и взаимопонимание…

В начале года отметились и украинские националисты, расписавшие подобными надписями украинский и польский мемориалы под Киевом, а потом пытающиеся разорить польское военное кладбище. Так что не стоит обвинять Россию в подобных глупостях. Мы не сносим памятники и не разрисовываем здания. Это лишь «обмен любезностями» между поляками и украинцами. Разбирайтесь со своими мелкими проблемками сами.