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Украина: скачки на майдане не проходят даром. Вижу то, чего нет!

20:29. 4 октября 2017 Просмотров - 15 Нет комментариев Опубликовал:

an-ukraina-polsha

Новости с Незалежной можно читать взамен анекдотов в дружной компании. Порадовало очередное творение «мыслительной деятельности» украинского дипломата Марьяны Бец, заявившей, что украинское консульство в Польше расписала оскорбительными надписями «рука Кремля».

Да, именно так: протянулась до Жешува и расписала стены краской, устроив провокацию. Нам ведь больше заняться нечем, не так ли? А поляки повсеместно Незалежной в любви и дружбе признаются, так что вне подозрений? Вероятно, эту версию событий и скормили украинские дипломаты польской полиции, начавшей следственные действия.

bec

Вот только одна нестыковка: на стены консульства были нанесены красной краской надписи «Украина = ОУН-УПА (запрещенная в России организация) и «Ваффен-СС Галичина». Имелись там и другие надписи типа немецкого слова «Raus», что значит «Убирайтесь вон!». В социальных сетях уже отметились по этому поводу:

raus

konsulstvo

konsul2

И помнится, именно в Жешуве в начале этого года произошла драка между студентами на национальной почве. Да, просто любовь и взаимопонимание…

zheshvu-draka

В начале года отметились и украинские националисты, расписавшие подобными надписями украинский и польский мемориалы под Киевом, а потом пытающиеся разорить польское военное кладбище. Так что не стоит обвинять Россию в подобных глупостях. Мы не сносим памятники и не разрисовываем здания. Это лишь «обмен любезностями» между поляками и украинцами. Разбирайтесь со своими мелкими проблемками сами.

Метки: новости / россия / украина, оун-упа, польша
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