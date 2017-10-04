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Технология работы российских телеканалов на примере одной «новости»

12:55. 4 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

В видеообзоре показано, каким образом центральные российские телеканалы (Первый канал, НТВ, Россия-1) освещали смерть основателя журнала «Playboy» Хью Хефнера. В каком свете было представлено данное событие, какие оценки получила деятельность Хефнера, с какими интонациями журналисты рассказывали о его уходе из жизни.

Реальность:

Хью Хэфнер – человек, который на протяжении 60 лет системно занимался развращением людей по всему миру, а его слаженная и синхронная посмертная героизация центральными телеканалами России – один из наглядных примеров работы центральных СМИ России против народа.

За эвфемизмом «сексуальная революция», ложно наделённым положительным ореолом, скрывается кампания западных элит по снижению нравственного уровня широкой аудитории через формирование деструктивных тенденций в «массовой культуре». Журнал «Playboy» – один из важных этапов/элементов данной системы.

Источник: whatisgood.ru

Метки: видеообзоры, нтв, обзоры прочие, первый канал, россия-1, телевизор
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