Срок за мушкет
12:25. 4 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Московский реконструктор Владимир Масюк обвиняется в незаконном хранении оружия.
Причиной этому стал найденный в машине мужчины мушкет, который якобы находится в рабочем состоянии. Сам реконструктор такие обвинение отрицает ‐ оружие он якобы использовал только на исторических мероприятиях. Если вину Масюка признают, то ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Против московского реконструктора Владимира Масюка возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение оружия». Мужчина приобрел копию мушкета XVII века, который правоохранители расценили как огнестрельное оружие.
Раритет обнаружили в машине реконструктора еще 21 февраля — тогда его изъяли сотрудники ДПС, написала в «ВКонтакте» его адвокат Альфия Темир-Булатова. После проведенной экспертизы выяснилось, что оружие вполне рабочее, да еще и приобретено незаконным путем. Баллистический анализ установил, что мушкет изготовлен самодельным способом. Его якобы можно заряжать и использовать по назначению. В результатах экспертизы не уточнялось, проводились ли из оружия настоящие выстрелы, заявила Темир-Булатова. В химическом анализе мушкета заявителям отказали — якобы следствию и так достаточно информации.
Обвинение Масюка в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, по версии защиты, необоснованно — реконструктор заявлял, что никогда не пробовал стрелять из мушкета и использовал его только на культурных мероприятия. Кроме того, оружие он приобрел не сам, а получил в подарок еще в 2011 году. «У меня там три меча было, макетов именно, незаточенных. Кольчуга лежала, поддоспешник лежал», — рассказывал Масюк телеканалу РЕН ТВ. Из-за обвинения правоохранителей реконструктору пришлось отказаться от участия в нескольких мероприятиях. На его письмо в Минкульт с просьбой признать культурно-историческое значение мушкета, ответа так и не последовало.
Заключения проведенной экспертизы опубликовал Telegram-канал Varlamov News. Там утверждается, что для исследования баллистических характеристик мушкета выстрелы все-таки проводились. Осечек и задержек во время эксперимента не было. Кроме того, в стволе оружия отсутствовала перегородка, которую необходимо устанавливать для предотвращения возможной стрельбы.
«Представленный на экспертизу мушкет изготовлен самодельным способом по типу европейского мушкета XVI–XVII веков с фитильным замком и относится к гладкоствольному огнестрельному оружию пригодному для производства выстрела способом дульного заряжания», — написано в документе.
При этом в соцсетях в поддержку Масюка уже начали собирать подписи — соответствующую петицию опубликовала его адвокат на сайте Change.org. Материалы уголовного дела уже переданы в прокуратуру для постановления обвинительного заключения.
«Чтобы использовать мушкет, нужно иметь документы»
Реконструкторы должны знать как проводится процедура проверки оружия, заявил «360» председатель военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа Олег Титберия. «Чтобы использовать мушкет в реконструкции, необходимо иметь соответствующие документы», — объяснил он. Кроме того, оружие должно быть холостым — это требования российского законодательства.
У нас в музее порядка ста единиц стрелкового оружия. Они все имеют документы и все, кто участвуют в реконструкции, должны знать какие должны быть документы и как их получить. Поэтому если этот мушкет не может произвести выстрел, то у него должен стоять штифт на входе ствола. Тогда и претензий никаких и не было бы — Олег Титберия.
С точки зрения российского законодательства, возбуждение уголовного дела абсолютно законно, рассказал «360» адвокат Александр Карабанов. Статья, по которой обвиняется Масюк, регламентирует незаконное хранение не только оружия, но и его составных частей. Технически их можно использовать для стрельбы данного вида пистолета.
Я данном случае я думаю, что суд будет учитывать именно личность обвиняемого и обстоятельства дела. Фактически обвиняемый не знал и не планировал хранить оружие — он использовал его в иных целях. Он наверняка не знал, что это оружие можно квалифицировать как огнестрельное — Александр Карабанов.
https://360tv.ru/news/tekst/chtoby-ispolzovat-mushket-nuzhno-imet-dokumenty-pochemu-na-moskovskogo-rekonstruktora-zaveli-ugolovnoe-delo/ – цинк
Материалы по делу сам Масюк опубликовал у себя на странице https://vk.com/lace_wars?w=wall-102949399_4749
Ответ РВИО.
Петиция в поддержку Масюка – https://vk.com/lace_wars?w=wall-102949399_4901
По знакомству с этой историей сложилось мнение:
1. Мушкет изъять.
2. Уголовное дело прекратить.
Источник: colonelcassad.livejournal.com