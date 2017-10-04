Садистские забавы императрицы: Как Анна Иоанновна устроила свадьбу карлицы и князя в ледяном тереме

Анна Иоанновна устроила шутовскую свадьбу в 1740 году.Как известно, перед своей кончиной Петр I не оставил четких указаний относительно преемника престола. После череды дворцовых интриг и переворотов на троне оказалась племянница почившего государя Анна Иоанновна. Вдовствующая герцогиня никак не ожидала получить корону Российской империи. Зато после внезапно свалившегося на нее счастья женщина, прежде всего, занялась не делами государства, а устройством бесчисленных увеселительных мероприятий. Некоторые из них этих забав оказывались весьма жестокими.Мало кто лестно отзывается о 10-летнем пребывании Анны Иоанновны на российском престоле. В историю она вошла не как благоразумный политик, а как шальная императрица. Государыня любила окружать себя многочисленными карликами, горбунами. Считалось, что Анна Иоанновна отнюдь не блистала красотой, но на фоне уродцев выглядела очень даже выигрышно. Более всего она симпатизировала карлице-калмычке Авдотье Ивановне. Кривоногая, некрасивая шутиха обладала острым умом и от души веселила императрицу.Однажды карлица загрустила. Когда императрица спросила, в чем дело, Авдотья ответила, мол, уже немолода и хочет замуж. Анна Иоанновна загорелась идеей замужества карлицы, да так, что та уже и не рада была.Родовитым женихом стал Михаил Алексеевич Голицын. На тот момент князь находился в штате шутов императрицы. Туда он угодил вследствие большой опалы. Будучи заграницей, Голицын женился и принял католичество. Сменой веры он навлек на себя гнев Анны Иоанновны. Во дворце у него было свое лукошко, где мужчина «высиживал» яйца. На пирах в обязанности князя входило наливать всем квас, за что его и прозвали Квасник.Французский историк Газо излагал свои наблюдения о Голицыне так: «Он потешал государыню своей непроходимой глупостью. Все придворные как бы считали своей обязанностью смеяться над несчастным; он же не смел задевать никого, не смел даже сказать какого-либо невежливого слова тем, которые издевались над ним…»Морально уничтоженный князь, естественно, не мог ничего возразить государыне и стал покорно готовиться к свадьбе с карлицей.Сама же Анна Иоанновна настолько прониклась новой забавой, что приказала выстроить для свадьбы Ледяной дом на Неве. Зима в тот год была очень суровая, температура не поднималась выше минус 30 градусов. В длину здание достигало 16 метров, в ширину – 5 метров, а в высоту – 6 метров. Фасад был украшен ледяными скульптурами. В самом доме имелись гостиная, буфет, спальня и туалет. У ворот стояли ледяные дельфины с раскрытыми ртами, из которых выбрасывалась горящая нефть.По периметру ледяной дом украшали ледяные фигуры птиц и животных. Наиболее впечатляющим творением стал ледяной слон в натуральную величину. Днем из хобота выпускались струи воды, а ночью – горящей нефти.Для строительства Ледяного дома были привлечены лучшие инженеры того времени – архитектор Петр Михайлович Еропкин и академик Георг Вольфганг Крафт. Чтобы осуществить все затеи императрицы, им приходилось находить немало уникальных решений.На праздник Анна Иоанновна велела доставить по паре представителей всех народностей Российской империи в национальных нарядах. 6 февраля 1740 года на шутовскую свадьбу из разных уголков страны прибыло 300 человек.Свадебный кортеж представлял собой сильное зрелище. Молодоженов заперли в клетку, которую поставили на слона. За ними тянулись остальные на верблюдах, оленях, собаках. После венчания последовал пир, а вечером Квасника и Авдотью отправили в их дворец на ледяное брачное ложе. У выхода приставили стражников, чтобы молодые не смогли выбраться. Как бы в насмешку в ледяной тюрьме «горели» ледяные дрова, политые нефтью.По задумке, новоиспеченные супруги должны были замерзнуть при минус сорока градусах, но они сумели выжить. По легенде, карлица подкупила стражников и пронесла заранее теплые вещи, но все равно на утро они были почти замерзшими.Жестокая забава Анны Иоанновны вызвала сильнейшее возмущение в российском обществе и заграницей. Издевательство над шутами назвали низким, а растрату колоссальных средств на свою прихоть – самодурством. Впрочем, саму императрицу мало волновало мнение других.Так случилось, что шутовская свадьба стала последним развлечением Анны Иоанновны. Через полгода ее не стало. Что касается виновников «торжества», то карлица Авдотья родила Кваснику двоих детей. Но через два года после свадьбы женщина скончалась, сказались последствия переохлаждения.А Михаилу Голицыну отменили унизительную должность и вернули часть земель и имущества. После смерти карлицы он женился еще раз, полностью восстановившись от пережитых унижений.

Источник: 2planeta.ru