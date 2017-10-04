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Российская власть активно кормит народ ГМО-продуктами

08:40. 4 октября 2017 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:
Вы уверены, что в России поставлен надёжный барьер проникновению на рынок ГМО-пищи? Заблуждаетесь, уважаемый читатель. И я заблуждался, пока не наткнулся на небольшую заметку как раз о продажах ГМО в нашей стране.

Показательно, что „Известия” подают факт широкой продажи массы ГМО-продуктов в России как некое положительное достижение. Мол, в Европах аж 300 наименований с ГМО разрешено, а у нас ТОЛЬКО 24.

„В России, как и в Таможенном союзе, можно продавать продукцию с генно-модифицированными организмами и изготавливать из сырья с ГМО товары. При этом речь идет исключительно о зарегистрированных в стране модифицированных организмах.

Это 24 линии трансгенных сельскохозяйственных культур &mdash; сорта кукурузы, сои, риса и свеклы. Эти ограничения следуют из техрегламента «О безопасности пищевой продукции». Все остальные товары с ГМО запрещены.”

Если не вдумываться в содержание сообщения о „только 24”, то, вроде бы, ничего страшного. Однако, например, соя входит в состав множества – сотен и сотен наименований продуктов!

Сою добавляют в привычные нам сосиски и колбасу, она содержится в майонезах и кондитерских изделиях, ее можно встретить в макаронах и практически во всех полуфабрикатах, которые готовят по принципу «просто добавь воды».”

Понимаете, насколько широко в российской пищевой промышленности использовние ГМО!!! Это колбасные изделия, коих немало; это майонезы, а главное – то, чем потчуют и детей: в кондитерских изделиях!!! Номенклатура которых, как все понимают, исчисляется многими сотнями позиций.

Кроме того, ГМО-сою добавляют в маргарин и молочные продукты.

Получается весьма безрадостная картина. Учёные из Академий наук неспособны доказать безвредность ГМО-продуктов. Ну, с учёными, особенно после того, как они стали активно общаться с Западом, а значит и кормиться его подачками, всё понятно: это почти поголовно – люмпен-когнитариат, который за деньги выдаст платящему любое „научное” заключение. Например, о безвредности ГМО.

Лживые твари, неспособные осознать элементарные вещи: их дети и внуки, если таковые получатся, будут вынуждены гробить остатки своего здоровья теми же ГМО-продуктами, на которые их нынешние прародители дают за деньги положительные отзывы. И биосфера, деградирующая от сопутствующих ГМО эффектов, также окажет негативное влияние на потомство нынешних алчных „учёных”. Например, вытеснение опыляемых и дающих потомство видов безплодными растениями с ГМО.

Ладно, академики и их научная обслуга – с этим контингентом врагов человечества уже многим всё понятно. Но отчего депутаты, слуги народа, помалкивают? Отчего не требуют изгнать с территории России смертельно опасную корпорацию „Монсанто”??? Впрочем, какие это слуги – так, омерзительно жалкие шестёрки Запада…

Зато неакадемики на несложных опытах по кормлению животных ГМО-продуктами убедились в страшном вреде этого оружия глобалистов против человечества.

Нас кормят биоотравой, а мы потом удивляемся: отчего рождаемость падает? Почему дети поголовно прыщавые? И как получилось, что среди новорожденных абсолютно здоровых – единицы процентов??! А некогда лишь старческие заболевания во всё большем количестве встречаются у всё более молодых людей??!

Конечно, в этом не только вина ГМО, но и оно свою лепту не может не вносить: беда, когда человек пытается подменить собою Создателя. Слишком несопоставимы как интеллектуальный, так и нравственные уровни. А худое дерево, как всем известно, добрые плоды дать в принципе неспособно.

Тут поневоле сожалеешь, что мы живём не в справедливые средневековые времена. Когда губителей народа прилюдно и законно сажали на кол.


Однако есть мнение, что истории свойственны повторения. Примите это к сведению, господа доценты с кандидатами.



Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: власть, гмо, депутат, дети, Запад, здоровье, монсанто, народ, наука, Россия
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