Российская власть активно кормит народ ГМО-продуктами

„Сою добавляют в привычные нам сосиски и колбасу, она содержится в майонезах и кондитерских изделиях, ее можно встретить в макаронах и практически во всех полуфабрикатах, которые готовят по принципу «просто добавь воды».”

Тут поневоле сожалеешь, что мы живём не в справедливые средневековые времена. Когда губителей народа прилюдно и законно сажали на кол.

Понимаете, насколько широко в российской пищевой промышленности использовние ГМО!!! Это колбасные изделия, коих немало; это майонезы, а главное – то, чем потчуют и детей: в кондитерских изделиях!!! Номенклатура которых, как все понимают, исчисляется многими сотнями позиций.Кроме того, ГМО-сою добавляют в маргарин и молочные продукты.Получается весьма безрадостная картина. Учёные из Академий наук неспособны доказать безвредность ГМО-продуктов. Ну, с учёными, особенно после того, как они стали активно общаться с Западом, а значит и кормиться его подачками, всё понятно: этопоголовно –, который за деньги выдаст платящему любое „научное” заключение. Например, о безвредности ГМО.Лживые твари, неспособные осознать элементарные вещи: их дети и внуки, если таковые получатся, будут вынуждены гробить остатки своего здоровья теми же ГМО-продуктами, на которые их нынешние прародители дают за деньги положительные отзывы. И биосфера, деградирующая от сопутствующих ГМО эффектов, также окажет негативное влияние на потомство нынешних алчных „учёных”. Например, вытеснение опыляемых и дающих потомство видов безплодными растениями с ГМО.Ладно,– с этим контингентомуже многим всё понятно. Но отчего депутаты,помалкивают? Отчего не требуют изгнать с территории России смертельно опасную корпорацию „Монсанто”??? Впрочем, какие это слуги – так, омерзительно жалкие шестёрки Запада…Зато неакадемики на несложных опытах по кормлению животных ГМО-продуктами убедились в страшном вреде этого оружия глобалистов против человечества.Нас кормят биоотравой, а мы потом удивляемся: отчего рождаемость падает? Почему дети поголовно прыщавые? И как получилось, что среди новорожденных абсолютно здоровых – единицы процентов??! А некогда лишь старческие заболевания во всё большем количестве встречаются у всё более молодых людей??!Конечно, в этом не только вина ГМО, но и оно свою лепту не может не вносить: беда, когда человек пытается подменить собою Создателя. Слишком несопоставимы как интеллектуальный, так и нравственные уровни. А худое дерево, как всем известно, добрые плоды дать в принципе неспособно.Однако есть мнение, что истории свойственны повторения. Примите это к сведению, господа