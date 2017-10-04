В последнее время, когда администрация Трампа сосредоточилась главным образом на внутренней политике, сила и влияние США на Ближнем Востоке пошли на спад, что является продолжением неудачной политики, осуществляемой администрацией Обамы.

Владимир Путин встретился накануне в Санкт-Петербурге с вице-президентом Ирака Нури аль-Малики. Обсудили непростую обстановку в регионе и сотрудничество Москвы и Багдада. В итоге образовался своего рода вакуум власти, который должен быть заполнен. И одна страна явно стремится занять позиции Америки.

Как пишет агентство Bloomberg:

Израильтяне и турки, египтяне и иорданцы — все они пробивают путь к Кремлю в надежде, что Владимир Путин, новый хозяин Ближнего Востока, сможет обеспечить их интересы и решить их проблемы.

И теперь никто иной, как король Саудовской Аравии, решил нанести визит в Кремль. Главным вопросом, который будет вынесен на повестку дня, станет обуздание Ирана, ближайшего российского союзника, которого большинство арабских государств Персидского залива считают главным своим противником.

Как признают в Bloomberg, несмотря на недавние позиции Вашингтона, теперь «американская власть в регионе ощутимо падает», что является свидетельством успеха военной интервенции России в Сирии, которая не только пресекла угрозу местной исламской государственности, но и оставила президента Башара Асада у власти, после того как несколько лет США настаивали на том, что он должен уйти.

«Путину удалось сделать Россию значимым фактором на Ближнем Востоке», — отметил Деннис Росс, бывший главный переговорщик Америки по вопросам Ближнего Востока.

Как пишет RT, в ходе предстоящего визита короля Саудовской Аравии в Москву будет объявлено о создании совместного российско-саудовского фонда для инвестиций в энергетический сектор, заявил министр энергетики России Александр Новак. По словам Новака, уже заключено базовое соглашение о создании фонда в $1 млрд.

Новак заявил, что Россия «сосредоточена на развитии сотрудничества с Саудовской Аравией не только в рамках ОПЕК, но и вне картеля», включая энергетический сектор, электроэнергетику и возобновляемые источники энергии. Кроме того, Москва и Эр-Рияд должны объявить о новой инвестиционной платформе и производственных проектах. На прошлой неделе генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РДИФ) Кирилл Дмитриев дал высокую оценку значительным результатам инвестиционного сотрудничества между RDIF и Фондом общественных инвестиций Саудовской Аравии.

В 2015 г. два суверенных фонда согласились заключить партнерство, создав совместную платформу стоимостью $10 млрд и привлекая несколько инвестиционных сделок. RDIF также подписал соглашение о сотрудничестве с SAGIA для совместного поиска инвестиционных проектов в России. SAGIA должна вывести российские компании на арабский рынок.

Тем не менее успех Путина принесет проблемы, потому что на фоне роста довольно противоречивых требований будет нелегко удовлетворить интересы всех посетителей.

Разумеется, Москва была главной державой на Ближнем Востоке во время «холодной войны», вооружавшей арабские государства против Израиля, однако, поскольку коммунизм рухнул в конце 1980-х гг., это оказало влияние и на власть России.

Когда США вторглись в Ирак, чтобы свергнуть Саддама Хусейна, Россия была свидетелем, неспособным ни на что большее, чем протест.

Тем не менее все начало меняться в 2013 г., когда США при Обаме решили не атаковать Асада. Два года спустя Путин отправил войска и самолеты, чтобы защитить его.

По большей части местные союзники Америки состояли в лагере против Асада. Они были разочарованы, когда США не стали разворачивать военные силы, чтобы изгнать его.

«Влияние России в регионе выросло, потому что Обама допустил это. К сожалению, он в значительной степени отошел от Ближнего Востока», — заявил Халед Батарфи, профессор Университета Альфеасала в Джидде, Саудовская Аравия.

Этой точки зрения придерживаются многие. В прошлом месяце ее высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который много лет призывал к американским действиям против Асада.

«Переговоры с США не принесли никаких результатов», — сказал он.

В результате теперь и Турция присоединилась к России и Ирану в плане деэскалации конфликта.

«Это достижение результата», — сказал Эрдоган.

Два года назад напряженность между Путиным и Эрдоганом грозила усилиться, после того как турецкие военные сбили российский самолет на сирийской границе. В прошлую пятницу российский президент вылетел в Анкару на ужин со своим турецким коллегой и «другом», который согласился купить российские противоракетные системы С-400.

Между тем при самом странном раскладе саудиты, которые финансировали повстанцев, сражавшихся против Асада, а также радикальные группировки «Аль-Каиды»* и, по словам Хиллари Клинтон, само ИГИЛ*, сотрудничают с Россией при договоре оппозиции объединиться ради мирных переговоров, которые, скорее всего, закрепят сирийского лидера во власти, даже если Саудовская Аравия откололась от своего давнего союзника Катара.

Американские союзники на Ближнем Востоке в основном приветствовали смену президента США и жесткие разговоры Дональда Трампа о вызове Ирану. Тем не менее он все же придерживался политики своего предшественника в Сирии, сосредоточившись на борьбе с ИГИЛ, а не Асадом.

Итак, поскольку цель смены режима в Сирии уходит, приоритеты меняются.

Саудовская Аравия и другие силы стран Арабского залива призывают Россию снизить роль Ирана в Сирии, где «Хезболла» и другие шиитские ополченцы, поддерживаемые Тегераном, предоставили войска для наступления Асада.

«Король, представляющий арабские страны Персидского залива, имеющий большой геополитический вес, приезжает в Россию, и Россия должна это учитывать», — отметил Абдулхалек Абдулла, политический аналитик из ОАЭ.

Однако любые ожидания, которые может испытывать саудовский монарх, вобьют клин между Россией и Ираном и скоро будут разбиты: Путин не изменит свою позицию по Ирану, чтобы удовлетворить пожелания Саудовской Аравии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который четыре раза посещал Россию за последние 18 месяцев, также считает, что крайне сложно повлиять на российского лидера.

В августе Нетаньяху сказал Путину, что укрепление Ираном плацдарма в Сирии «неприемлемо». В сентябре он сообщил, что иранцы пытаются «колонизировать» Сирию с целью «уничтожить нас и завоевать Ближний Восток».

Россия, тем не менее, отказалась от своего требования о буферной зоне внутри Сирии, которая оставила бы силы Ирана и «Хезболлы» на расстоянии не менее 60 км (37 миль) от израильской границы. Вместо этого Россия предложила 5-километровую зону отчуждения.

Россия также отклонила требование США сделать реку Евфрат разделительной чертой между сирийскими правительственными войсками и поддерживаемыми США силами в Восточной Сирии.

В то же время России удалось сохранить открытые каналы связи со всеми сторонами, от Ирана, Саудовской Аравии и палестинской радикальной исламистской группировки ХАМАС до Израиля, сказал директор по Ближнему Востоку и Северной Африке в Eurasia Group Айхам Камель.

Россия придерживается молчаливого согласия, которое позволяет Израилю наносить авиаудары против «Хезболлы» в Сирии, сказал Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам, исследовательской группы, созданной Кремлем.

Она посредничала с Египтом, чтобы положить конец десятилетнему палестинскому расколу между ФАТХ на Западном берегу и ХАМАС в Газе. Путин пригласил соперничающие ливийские группировки в Москву, после того как ряд мирных усилий других стран ни к чему не привел. Россия стала ведущим инвестором в богатом нефтью Иракском Курдистане и была одной из немногих мировых держав, которая воздержалась от осуждения своего недавнего голосования по вопросу о независимости.

Самое удивительное, что в экономическом плане соперничество за влияние выглядит довольно односторонним: ВВП США в 13 раз больше, чем России. Тем не менее это не всегда решающий фактор, сказал Александр Зотов, посол Москвы в Сирии с 1989 по 1994 гг.

Хотя экономика является ограничивающим фактором для России, у Путина есть еще одно существенное преимущество перед американскими президентами, по словам Пола Салема, вице-президента Института Ближнего Востока в Вашингтоне. У него нет конгресса, о котором нужно беспокоиться, и никаких выборов, которые он рискует проиграть. Путин уже почти два десятилетия у руля власти, долгое время в геополитике, он реализует очень последовательное руководство, заявил Салем.

«Он говорит о том, что собирается сделать, и он делает то, о чем он говорил», — отметил эксперт.

Рост России начался, после того как политиков США стала беспокоить Азия, а американская общественность устала от ближневосточных войн — то, что признали и Обама, и Трамп.

«Разумеется, Вашингтон остается незаменимой силой в регионе», — сказал Камел. Но его приверженность традиционным альянсам ослабевает, а это побуждает региональных лидеров хеджировать свои ставки.

«Кремль у всех на уме», — резюмируют в Bloomberg.

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*Запрещенные на территории РФ террористические организации