Октябрь 1993. Трагедия в Москве

24 года назад в столице России «неизвестные снайперы» убивали русских солдат и простых жителей столицы. Задача западных спецслужб, которые посадили снайперов на крышу американского посольства (и на некоторые другие высотки), была проста: стрельбой по солдатам и мирным жителям подтолкнуть войска к штурму Белого Дома. Если обе стороны конфликта не готовы убивать и проливать кровь, нужно им «помочь».

Действия этих таинственных снайперов не расследованы до сих пор…

Вот фрагмент из моей книги «Национализация рубля», целая глава которой посвящена провокационной стрельбе «неизвестных снайперов» в разных уголках планеты в разные исторические периоды:

«О событиях этого трагичного для нашей страны года писали много. Но я ждал свидетельства такого уровня, на которое можно было бы сослаться и которое невозможно было бы опровергнуть. И дождался. Дмитрий Рогозин, полномочный представитель России при НАТО, выпустил книгу «Ястребы мира». Написанное им, до сих пор, никто не опроверг и не поставил под сомнение…

«В 1999 году, спустя пять с половиной лет после этих трагических событий я вновь окунулся в память о Черном Октябре. Депутатская группа «Российские регионы» делегировала меня в состав комиссии по импичменту Бориса Ельцина… Эпизоды трагедии 1993 года рассматривались и изучались нами самым тщательным образом. Несмотря на то что статус комиссии по импичменту прописан в Конституции, реальными правами она не обладала. Мы не могли потребовать обязательного привода на заседание важных свидетелей, занимавших в то время ответственные государственные посты и показания которых были необходимы для составления полного представления о случившемся. Даже если приглашенное лицо соглашалось предстать перед членами специальной комиссии Госдумы, мы не могли требовать от него дачи нам показаний под присягой. Тем не менее, даже те материалы, которыми мы располагали, позволили судить о тайном подтексте трагических событий осени 1993 года».[1]

Комиссия Государственной Думы по импичменту Ельцина пригласила для дачи показаний Виктора Андреевича Сорокина. В октябре 1993 года он был заместителем командующего Воздушно-десантными войсками. Вот слова генерала Сорокина из стенограммы заседания Специальной комиссии Государственной Думы от 8 сентября 1998 года, которые приводит в своей книге Дмитрий Рогозин:

«Где-то в районе трех часов ночи (4 октября 1993 года. — Н. С.) мы были подняты по тревоге и приглашены к министру. Прибыли в кабинет, там уже находились Черномырдин, мэр города Лужков, Филатов, бывший глава Администрации Президента, руководство ФСК (тогда во главе с генералом Галушко), ну и ещё некоторые гражданские, и министр внутренних дел Ерин. Первым выступал Ерин и стал требовать, чтобы армия пошла на Белый дом. У него было такое нервное выступление, по министру было видно, что он в таком состоянии… Дальше заактивничал товарищ Черномырдин и потребовал в категорической форме, чтобы части и подразделения, которые имеются, пошли на штурм, причем немедленно. Министр обороны сказал: я не буду никакие устные команды выполнять, пишите письменное распоряжение. Филатов подтвердил, что таковое уже готово, вот сейчас будет. И от нас потребовали, чтобы мы тут же, ночью, туда выдвигались и принялись за разблокирование Белого дома. Я потребовал дождаться светлого времени. В темноте, как кот в мешке, выбрасывать солдат неприемлемо. С этим согласились. Около семи часов утра я выдвинулся. Батальон спецназа оставил для охраны Генштаба, и с колонной 119-го полка прибыл на Калининский проспект, со стороны гостиницы «Арбат». В это время там уже шла интенсивная беспорядочная стрельба. Командиру полка я поставил задачу: как можно быстрее выдвинуться к Белому дому, встать у подъездов, оружие применять только в ответ, первыми оружия не применять… И где-то около 8 часов подразделения выдвинулись к стенам Белого дома… Во время выдвижения подразделения в полку погибло пять человек, и 18 были ранены. Расстреливали сзади. Я сам лично это наблюдал. Стрельба велась со здания американского посольства, с крыши, с колокольни у гостиницы «Мир». Все погибшие и раненые были расстреляны сзади. Кто стрелял, я не знаю, хотя предположения есть…»[2]

Пять убитых, восемнадцать раненых. Что сказали их матерям? Убили сторонники Руцкого? Ведь никто не расследовал эту снайперскую стрельбу. Никто за это преступление не ответил…

Далее сам Рогозин спрашивает генерала Сорокина:

«– Вы сейчас говорили о том, что огонь велся как бы с тыловой стороны, то есть убивали в спину, стреляли в спину. Вы это поняли уже после боя или это было очевидно ещё во время боя? И почему, несмотря на то, что вы дали приказ отвечать на огонь, эти огневые точки на крыше американского посольства и на колокольне не были вами подавлены? И какие у вас есть предположения — кто это мог быть?

– Я запретил стрелять в сторону американского посольства. Люди волнами выдвигались: группа перебегает, вторая группа отстреливается назад, прикрывает её выдвижение. По посольству стрелять я категорически запретил, чтобы не вызывать никаких лишних вопросов».[3]

Надо отдать должное Рогозину — в стенограмме думской комиссии зафиксированы его слова: «Мы можем сделать частное определение по подготовке заключения нашей комиссии по данному вопросу — сентябрь—октябрь 1993 года? Потому что вопрос организации огневой точки на крыше американского посольства без ведома американского посольства — это абсурд. То есть речь идет фактически о прямом вооруженном иностранном вмешательстве в события октября 1993 года. Причем на стороне провокаторов, которые стреляли в спину солдатам для того, чтобы вызвать соответствующий эффект. Мне кажется, это очень серьезная информация, которую мы сегодня получили, и она отвечает на многие вопросы, поставленные в первом пункте, когда мы рассматривали Беловежские соглашения. Это именно умысел, в том числе пособничество, вражеская политика».[4]

А ведь в трагические дни октября 1993 года погибли не только мальчишки-десантники. Многие москвичи были застрелены таинственными снайперами, располагавшимися не только в американском посольстве. Убивали прохожих. Цель та же — создать «преступления», посеять смуту, разжечь братоубийственную войну. Стреляли не дилетанты, а профессионалы высокой пробы. Яркий пример тому — выстрел, убивший офицера спецназа Геннадия Сергеева перед Белым домом. Пуля вошла в зазор между нижней границей его защитного шлема (сферы) и верхней границей бронежилета.[5] Русский офицер был убит таинственным снайпером. Но даже после этого командир «Альфы» Геннадий Зайцев не пошел на штурм, не выполнил прямой приказ Ельцина, а отправил в Белый дом парламентеров. И более массовых жертв, слава Богу, удалось избежать. Почему он так поступил, Геннадий Зайцев рассказал в интервью: «Погиб наш альфовец, младший лейтенант Геннадий Сергеев… Они подъехали на бэтээре к «Белому дому». На асфальте лежал раненый солдат-десантник. И они решили вывезти его. Спешились с бэтээра, и в это время снайпер в спину Сергеева и поразил. Но это не из «Белого дома» был выстрел, однозначно заявляю. Эта подлость, она была с одной целью — озлобить «Альфу», чтобы она рванулась туда и начала все кромсать».[6]

Андрей Дунаев, до лета 1993 года бывший замминистра МВД, сторонник Верховного Совета: «На моих глазах погиб сотрудник МВД, его скосил снайпер с гостиницы «Мир». Кинулись туда, но стрелок успел уйти, лишь по особым приметам и стилю исполнения поняли, что это почерк не наших эмвэдэшников, не кагэбэшников, а чей-то другой. Судя по всему, иностранных спецслужб. А направляли подстрекателей из американского посольства. США хотели раздуть гражданскую войну и разорить Россию».[7]

… Почерк повторяется во всех подробностях. События «арабской весны» 2011—2012 года, когда «неизвестные снайперы» стреляли в Тунисе, Египте, Ливии, Сирии и Йемене. Вспомнили Тегеран летом 2009 года? Когда неизвестный снайпер застрелил девушку, там тоже сразу «случайно» оказалась камера. Каждой революции нужны герои. Причем обязательно мертвые.

Только восстановив Полный Государственный Суверенитет, можно добиться того, чтобы таинственные снайперы больше никогда не попали в Россию! Ну, а всем политическим силам в нашей стране нужно помнить, что в случае нарастания напряженности в России наши геополитические «друзья» с радостью постараются с помощью «неизвестных снайперов» довести дело до кровопролития и братоубийственной гражданской войны.

А трагедия октября 1993 года ещё ждет своего полного и исчерпывающего расследования.

[1] Рогозин Д. Ястребы мира. Дневник русского посла. М.: Альпина нон-фикшн, 2010. С. 167.

[2] Рогозин Д. Ястребы мира. Дневник русского посла. М.: Альпина нон-фикшн, 2010. С. 169–171.

[3] Там же. С. 171–172.

[4] Там же. С. 172.

[5] По материалам «Новой ежедневной газеты» от 10.09.1994 (http://www.situation.ru/app/j_art_113.htm).

[6] Кафтан Л., Баранец В., Гамов А. Тайны расстрела «Белого дома» // Комсомольская правда, 03.10.2008 (http://kp.ru/daily/24174/385092/).

[7] Кафтан Л., Баранец В., Гамов А. Тайны расстрела «Белого дома» // Комсомольская правда, 03.10.2008 (http://kp.ru/daily/24174/385092/).

Источник: nstarikov.ru