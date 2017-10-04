Независимость Каталонии уже на этой неделе

Глава пока еще не существующей "Каталонской Народной Республики" объявил, что намерен подписать указ о независимости Каталонии уже на этой неделе, в крайнем случае – в начале следующей.Некоторые колебания Пучдемона в вопросе сроков, очевидно указывают на то, что нет ясности с возможной реакцией Мадрида. По заявлениям из Барселоны, прямого контакта между каталонскими сепаратистами и испанским правительством на данный момент нет. Испания по-прежнему отказывается обсуждать вопрос возможного выхода Каталонии из состава Испании. Куда как дальше пошел король Испании, объявивший о том, что лидеры Каталонии поставили себя вне закона, чем по сути лишь подталкивает каталонских вождей к более решительным действовать, ибо если для них есть угроза в рамках испанского правового поля, надо скорее из него уходить.Ну тут как раз не удивительно, так как каталонцы выступают за республику и отправку монархического старья на свалку истории, поэтому даже такая ретро-тема играет немаловажную роль в муссировании процесса отплытия Каталонии из "родной гавани".День объявления о независимости может стать "днем Х", ибо после объявления о независимости, образуется новая правовая (для Каталонии) нормальность, когда опираясь на данные референдума, жители региона фактически окажутся в новом государстве в пределах старого. У Испании есть четыре выхода:1. Смириться с уходом Каталонии и отказаться от попыток удерживать ее любой ценой. Вариант распада Чехословакии. На мой взгляд, это наименее вероятный вариант.2. Предпринять силовые действия направленные на нейтрализацию руководства каталонских сепаратистов, чтобы некому было объявлять о независимости. Выглядит достаточно вероятным, но непредсказуемым в плане последствий.3. Дождаться объявляения о независимости, не признать независимость и делать вид, что это ничего не значит. Достаточно вероятный вариант, который вместе с тем не обещает Испании ничего хорошего, конфликт лишь институциализируется.4. После объявления, начать силовое подавление каталонского сепаратизма. Тот или иной вариант гражданской войны + зарождение каталонского терроризма направленного против испанских властей и силовых структур.Часть из этих вариантов разумеется ведет к той или иной форме силового противостояния, когда в нагрузку к каталонскому сепаратизму, Испания получит и каталонский терроризм вроде ЭТА и РПК, в регионе с малолояльным населением, которое мечтает о демократической сецессии и республике, в которой им "тиранический режим Рахоя" отказывает. Все это конечно ставит как Испанию, так и Европу в сложное положение. Россия заняла по этому поводу прагматичную позицию – это дела Испании, вот сами и разбирайтесь. Как именно Испания и ЕС будут с этим разбираться. пока непонятно – каталонскую пасту будет крайне сложно затолкать обратно в тюбик.

Источник: colonelcassad.livejournal.com