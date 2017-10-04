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Независимость Каталонии уже на этой неделе

08:03. 4 октября 2017 Просмотров - 221 Один комментарий Опубликовал:


Глава пока еще не существующей "Каталонской Народной Республики" объявил, что намерен подписать указ о независимости Каталонии уже на этой неделе, в крайнем случае – в начале следующей.
Некоторые колебания Пучдемона в вопросе сроков, очевидно указывают на то, что нет ясности с возможной реакцией Мадрида. По заявлениям из Барселоны, прямого контакта между каталонскими сепаратистами и испанским правительством на данный момент нет. Испания по-прежнему отказывается обсуждать вопрос возможного выхода Каталонии из состава Испании. Куда как дальше пошел король Испании, объявивший о том, что лидеры Каталонии поставили себя вне закона, чем по сути лишь подталкивает каталонских вождей к более решительным действовать, ибо если для них есть угроза в рамках испанского правового поля, надо скорее из него уходить.
Ну тут как раз не удивительно, так как каталонцы выступают за республику и отправку монархического старья на свалку истории, поэтому даже такая ретро-тема играет немаловажную роль в муссировании процесса отплытия Каталонии из "родной гавани".

День объявления о независимости может стать "днем Х", ибо после объявления о независимости, образуется новая правовая (для Каталонии) нормальность, когда опираясь на данные референдума, жители региона фактически окажутся в новом государстве в пределах старого. У Испании есть четыре выхода:

1. Смириться с уходом Каталонии и отказаться от попыток удерживать ее любой ценой. Вариант распада Чехословакии. На мой взгляд, это наименее вероятный вариант.
2. Предпринять силовые действия направленные на нейтрализацию руководства каталонских сепаратистов, чтобы некому было объявлять о независимости. Выглядит достаточно вероятным, но непредсказуемым в плане последствий.
3. Дождаться объявляения о независимости, не признать независимость и делать вид, что это ничего не значит. Достаточно вероятный вариант, который вместе с тем не обещает Испании ничего хорошего, конфликт лишь институциализируется.
4. После объявления, начать силовое подавление каталонского сепаратизма. Тот или иной вариант гражданской войны + зарождение каталонского терроризма направленного против испанских властей и силовых структур.

Часть из этих вариантов разумеется ведет к той или иной форме силового противостояния, когда в нагрузку к каталонскому сепаратизму, Испания получит и каталонский терроризм вроде ЭТА и РПК, в регионе с малолояльным населением, которое мечтает о демократической сецессии и республике, в которой им "тиранический режим Рахоя" отказывает. Все это конечно ставит как Испанию, так и Европу в сложное положение. Россия заняла по этому поводу прагматичную позицию – это дела Испании, вот сами и разбирайтесь. Как именно Испания и ЕС будут с этим разбираться. пока непонятно – каталонскую пасту будет крайне сложно затолкать обратно в тюбик.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: ИСПАНИЯ, Каталония, пучдемон, рахой, сепаратизм
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Один комментарий»

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    Master 4 октября 2017 в 12:16 Ссылка Пометить
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    Карточный домик Евросоюз испытывает эффект домино, сопротивляется развалу, фактически уже апокалипсис в Европе наступил с участием прямых исполнителей-мигрантов и кукольников-банкиров, а дальше пойдут на Восток.

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