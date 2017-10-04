Могила Березовского
20:23. 4 октября 2017 Просмотров - 90 3 коммент. Опубликовал: brahman
Здесь лежит МИХАИЛ САМУЭЛЕВИЧ ПАНИКОВСКИЙ человек без паспорта
Остап снял свою капитанскую фуражку и сказал:
– Я часто был несправедлив к покойному. Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. А вынести этого противоречия во взглядах Михаил Самуэлевич не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер. Все!
Козлевич и Балаганов остались недовольны надгробным словом Остапа. Они сочли бы более уместным, если бы великий комбинатор распространился о благодеяниях, оказанных покойным обществу, о помощи его бедным, о чуткой душе покойного, о его любви к детям, а также обо всем том, что приписывается любому покойнику. Балаганов даже подступил к могиле, чтоб высказать все это самому, но командор уже надел фуражку и удалялся быстрыми шагами.
Когда остатки армии антилоповцев пересекли долину и перевалили через новый холм, сейчас же за ним открылась маленькая железнодорожная станция.
– А вот и цивилизация, – сказал Остап, – может быть, буфет, еда. Поспим на скамьях. Утром двинем на восток.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Заслуженный итог бурной деятельности!
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Это ещё вилами по воде писано. Его труп никому не предъявили. А такие падлы следы заметать умеют.
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Он стольких кинул и такое натворил, что единственная возможность избежать наказания, это объявить о своей смерти! Прокуратуре России английская полиция так и не выдала копию смерти и вскрытия! Так что никто не доказал что он мёртвый.