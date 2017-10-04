Главная » История, Творчество

Истинное предназначение космического корабля «Буран» — Рассекреченные архивы

10:15. 4 октября 2017 Просмотров - 434 2 коммент. Опубликовал:

Загадки Вселенной, тайны мира, необъяснимые явления и странные факты всегда привлекали внимание людей. Вся правда про НЛО, факты и видео свидетельства, рассказы очевидцев, а также документальные видео, на которых представлены неопознанные летающие объекты.

Работа спецслужб: ФСБ, ЦРУ, МИ-6 – какие цели ставят перед собой эти структуры, чего они хотят добиться и кому на самом деле служат.

Тайны космоса: секреты Земли, Луны, Марса и других планет. Интересные научные фильмы, посвященные изучению космоса, планет, звезд, галактик и наиболее необычных объектов Вселенной – квазаров, пульсаров, комет, черных дыр представлены на нашем канале.

Вы увидите наиболее значимые научные исследования, научные открытия и достижения науки и техники, все новые технологии, дающие нам новые возможности современной электроники и техники.

Воздушно-орбитальный самолет (ВОС) “Спираль”

В соответствии с пятилетним Тематическим планом ВВС по орбитальным и гиперзвуковым самолетам практические работы по крылатой космонавтике в нашей стране в 1965 г. были поручены ОКБ-155 А.И.Микояна, где их возглавил 55-летний Главный конструктор ОКБ Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский. Тема по созданию двухступенчатого воздушно-орбитального самолета (в современной терминологии – авиационно-космической системы – АКС) получила индекс “Спираль”. Советский Союз серьезно готовился к масштабной войне в космосе и из космоса…

Когда знакомишься с материалами по проекту “Спираль”, невольно ловишь себя на мысли, что, если не обращать внимания на пожелтевшие машинописные страницы и несколько устаревшую терминологию, перед тобой не документы сорокалетней давности, а совершенно секретная конструкторская документация сегодняшнего дня, причем разработанная с учетом как минимум десятилетней перспективы развития авиационно-космических систем! Творческая дерзость конструкторов просто восхищает!

Так что же представлял собой этот уникальный сверхсекретный советский проект космического оружия Лозино-Лозинского?

В соответствии с требованиями заказчика конструкторы взялись за разработку многоразового двухступенчатого ВОС, состоящего из гиперзвукового самолета-разгонщика (ГСР) и военного орбитального самолета (ОС) с ракетным ускорителем. Старт системы предусматривался горизонтальный, с использованием разгонной тележки, отрыв происходил на скорости 380-400 км/ч. После набора с помощью двигателей ГСР необходимых скорости и высоты происходило отделение ОС и дальнейший разгон происходил с помощью ракетных двигателей двухступенчатого ускорителя, работающих на фторо-водородном (F2+H2) топливе.

+

Боевой пилотируемый одноместный ОС многоразового применения (см. рис. ниже) предусматривал использование в вариантах дневного фоторазведчика, радиолокационного разведчика, перехватчика космических целей или ударного самолета с ракетой класса “космос-Земля” и мог применяться для инспекции космических объектов. Вес самолета во всех вариантах составлял 8800 кг, включая 500 кг боевой нагрузки в вариантах разведчика и перехватчика и 2000 кг у ударного самолета. Диапазон опорных орбит составлял 130…150 км по высоте и 450…1350 по наклонению в северном и южном направлениях при стартах с территории СССР, причем задача полета должна была выполняться в течение 2-3 витков (третий виток посадочный). Маневренные возможности ОС с использованием бортовой ракетной двигательной установки, работающей на высокоэнергетических компонентах топлива – фтор F2 + амидол (50% N2H4 + 50% BH3N2H4), должны были обеспечивать изменение наклонения орбиты для разведчика и перехватчика на 170, для ударного самолета с ракетой на борту (и уменьшенном запасе топлива) – 70…80. Перехватчик также был способен выполнить комбинированный маневр – одновременное изменение наклона орбиты на 120 с подъемом на высоту до 1000 км.

После выполнения орбитального полета и включения тормозных двигателей ОС должен входить в атмосферу с большим углом атаки, управление на этапе спуска предусматривалось изменением крена при постоянном угле атаки. На траектории планирующего спуска в атмосфере задавалась способность совершения аэродинамического маневра по дальности 4000…6000 км с боковым отклонением плюс/минус 1100…1500 км.

В район посадки ОС должен был выводиться с выбором вектора скорости вдоль оси взлетно-посадочной полосы, что достигалось выбором программы изменения крена. Маневренность самолета позволяла обеспечить посадку в ночных и сложных метеоусловиях на один из запасных аэродромов территории Советского Союза с любого из 3-х витков. Посадка совершалась с использованием турбореактивного двигателя (“36-35″ разработки ОКБ-36), на грунтовой аэродром II класса со скоростью не более 250 км/ч.

Согласно утвержденному Г.Е.Лозино-Лозинским 29 июня 1966 года аванпроекту “Спирали”, ВОС с расчетной массой 115 тонн представлял собой состыкованные воедино крылатые широкофюзеляжные многоразовые аппараты горизонтального взлета-посадки – 52-тонный гиперзвуковой самолет-разгонщик (получивший индекс “50-50″), и расположенный на нем пилотируемый ОС (индекс “50″) с двухступенчатым ракетным ускорителем – блоком выведения.

В основном варианте на ГСР установлены четыре воздушно-реактивных двигателя (ВРД), работающие на жидком водороде. ГСР использовался для разгона ВОС до гиперзвуковой скорости, соответствующей М=6 (около 1800 м/сек), затем на высоте 28…30 км происходило разделение ступеней, после чего ГСР возвращался на аэродром, а ОС с помощью ЖРД блока выведения выходил на рабочую орбиту.

Для ускорения летной отработки самолета-носителя предусмотрена установка четырех ВРД (Р-39-300), работающих на керосине и имеющих примерно аналогичный расход воздуха.

ВОС позволял вывести на полярную орбиту высотой 130-150 км при стартовом параллаксе до 750 км полезный груз массой до 10,3 т при использовании на ГСР силовой установки на жидком водороде и груз 5,0 т с силовой установкой ГСР на керосине.

Из-за неосвоенности в качестве окислителя жидкого фтора для ускорения работ по ВОС в целом в качестве промежуточного шага предлагалась альтернативная разработка двухступенчатого ракетного ускорителя на кислородно-водородном топливе и поэтапное освоение фторного топлива на ОС – сначала использование высококипящего топлива на азотном тетраксиде и несимметричном диметилгидразине (АТ+НДМГ), затем фторо-аммиачное топливо (F2+NH3), и только после накопления опыта планировалось заменить аммиак на амидол.

Таким образом, коллектив ОКБ-155 А.И.Микояна летом 1966 года принялся за разработку воздушно-орбитального самолета, который благодаря особенностям заложенных конструктивных решений и выбранной схеме самолетного старта позволял реализовать принципиально новые свойства для средств выведения военных нагрузок в космос:

- вывод на орбиту полезного груза, составляющего по весу 9% и более от взлетного веса системы;

- уменьшение стоимости вывода на орбиту одного килограмма полезного груза в 3-3,5 раза по сравнению с ракетными комплексами на тех же компонентах топлива;

- вывод космических аппаратов в широком диапазоне направлений и возможность быстрого перенацеливания старта со сменой необходимого параллакса за счет самолетной дальности;

- самостоятельное перебазирование самолета-разгонщика;

- сведение к минимуму потребного количества аэродромов;

- быстрый вывод боевого орбитального самолета в любой пункт земного шара;

- эффективное маневрирование орбитального самолета не только в космосе, но и на этапе спуска и посадки;

- самолетная посадка ночью и в сложных метеоусловиях на заданный или выбранный экипажем аэродром с любого из трех витков.

В то же время конструкторы уже на этапе аванпроекта видели пути дальнейшего совершенствования системы. В первую очередь существенного повышения эффективности ВОС планировалось достичь разработкой многоразового ускорителя с ПВРД со сверхзвуковым горением, что позволяло в перспективе создать полностью многоразовый комплекс.

Конструкторы надеялись, что указанные особенности ВОС обеспечат его экономическую целесообразность, оперативное решение военных задач и эффективное использование околоземного космического пространства в военных целях.

Для натурной обработки конструкции и основных систем, которые в дальнейшем должны быть применены на боевых самолетах, в аванпроекте был детально проработан экспериментальный пилотируемый одноместный орбитальный самолет многоразового применения, который с целью ускорения работ, не дожидаясь разработки ГСР, должен был выводится на орбиту с помощью ракеты-носителя “Союз” (изделие 11А511 разработки ОКБ-1 С.П.Королева); и аналог орбитального самолета, запускаемый с самолета-носителя Ту-95 аналогично ракете Х-20.

< ![CDATA[]]>Источник< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Об истинных истоках мировой цивилизации и возвращении подлинной истории человечества
... перевирали историю для доказательства истинности своей религии, властители -...этап в русской программе космических исследований. Космический корабль «Буран» построен..., никому доподлинно не известно предназначение этого предмета - притягательного и...
ВТОРАЯ УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ– ОТКАЗ ОТ АНГЛО-АМЕРИКАНО-ЕВРОПЕЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗРУШАЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
..., люди были изолированы от своего истинного предназначения, как обрядившееся свершённой реальностью тоже... увеличенных объемов пресной воды внешнего (космического) водообразования и, одновременно, подъёма глубинных...
М.П. Холл. Истинные и ложные пути к мудрости
... единственным обладателем некой высочайшей истины, полученной или непосредственно от... внешнего мира, звукозаписи, предназначенные для воздействия на подсознание ... молнии символизируют динамические факторы космического процесса. Египтяне считают планеты...
О космическом происхождении Человечества и Древнерусском космическом календаре
...Живатма (живая атомарная частица) является истинным «Я» каждого живого существа. ...опыт их предков дугой, и космическое предназначение их тоже другое. Поэтому нам...Здравомыслие, можно свободно разобраться в истинном понимании происходящих процессов, смело ...
Глава 6. Не пора ли за старое с перспективой нового Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
... это недоступно. Вот такая простая истина. Предназначение Человека – жить, познавать и ...-энерго-биогенезиса плоти в рамках космической антропоэкологии. И не нужно «... ПЕРВОПЛОЩАДКОЙ этой науки медицины будет космическая АНТРОПОЭКОЛОГИЯ. Кстати, я не ...
О Фауне и Флоре (Развивающийся трагизм или эволюция «насилия» над природой?)
...не связанная своей сутью с истинным предназначением Земли вцелом. Вот и ... во времени, но в космических масштабах определений событийного времени, ... раскодирования, расшифровки, размежевания по предназначению (познавательного или исполнительского характера) ...

2 коммент.»

  • 0 0
    Master 4 октября 2017 в 12:11 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Война двигатель человеческого прогресса и технологических высоких достижений, поэтому СССР И Третий Рейх двигали науку вперед.

    Ответить
  • 3099 1527
    Maleos 4 октября 2017 в 13:18 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Эти бы мозги да на использование энергии эфира…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>