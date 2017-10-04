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Энергетика и санкции: Путин раскритиковал хитрость Запада

17:47. 4 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

putin-anons

Санкции в энергетике нужны лишь для одного, заметил Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя»: для недобросовестной конкуренции. Это ведь так просто? Вводишь санкции и мешаешь конкуренту развиваться. Ставишь на его пути преграды, препятствующие экономическому росту, и проталкиваешь себя на рынок.

Россия такими делами не занимается. Мы не ведем «двойной игры» и остаемся честны со всеми своими партнерами. И в этом наше преимущество.

Именно открытость и предсказуемость привлекает к России другие страны. Никто ведь не любит неожиданностей в бизнесе и на уровне межгосударственных отношений. Вот в чем секрет, а не в военном потенциале России, как пытаются язвить на Западе.

Не нужно нам проталкивать такими сомнительными методами и собственные энергоресурсы на европейский рынок. Российская энергетика вполне конкурентоспособная. Зачем вводить секторальные санкции, которые бьют по потребителям и по странам, которые могли инвестировать в них? Лучше задуматься о более важных вопросах. К примеру, о цифровизации ТЭК и создании искусственного интеллекта.

Впрочем, на заседании не только о серьезных вещах говорили. Осталась минутка и для шутки. Так, когда Владимира Путина спросили о его отношении к электромобилям, он отметил, что они ему нравятся. «Приземистые, юркие, быстрые, эффективные». С такой оценкой сложно не согласиться. В городских условиях просто идеальное решение.

Ну, а на вопрос о поездке на автомобиле компании SpaceX Илона Маска, тоже ответил положительно: «Почему нет? Мы открыты, мы покупаем и продаём. <…>Что, вы думаете, мы будем ездить на телеге, что ли? Нет, мы уже на телеге не ездим. Или на танках? Танки хорошие, правда».

Оценить поездку на электромобиле президент сумел еще во время визита во Францию. Эммануэль Макрон покатал его на новеньком электромобиле.

Санкции санкциями, но зависеть от них негоже. В начале сентября российский лидер предложил странам БРИКС создать общую платформу для проведения исследований в сфере энергетики. В случае ее успешного запуска и работы, Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР смогут нарастить отраслевые информационно-аналитические и научные обмены. Будущее еще и за энергосберегающими технологиями и возобновляемыми видами энергии.

Почему же Путин увлечен идей цифровизации в энергетической сфере?

Так можно будет создать гибкую архитектуру энергетических систем за счет распределенной генерации, развития «умных» сетей и рынка хранения энергии. Изменится цепочка по созданию добавленной стоимости и оказания услуг. Государство поддержит потребителя, а рынок станет более гибким.

Все это будущее энергетики и оно неотвратимо. Вопрос лишь в том, что выберут для себя страны Запада: сотрудничество или введение, как выяснилось, неработающих санкций?

Метки: Запад, форум, энергетика
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