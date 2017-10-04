Дерево свободы надо поливать кровью, — Дмитрий Пучков о кровавой бойне в Лас-Вегасе

В Соединённых Штатах случилось очередное массовое убийство. Некий пенсионер 64 лет от роду открыл беглый огонь по гражданам, собравшимся на концерт. На данный момент сообщают, что убито 59 человек, ранено и пострадало свыше 500.

Тут же массово оживились интернет-эксперты, наперегонки излагающие различные «версии». Как обычно, одна дурнее другой.

Первый эксперт взволнованно вопрошает: «Куда смотрела служба безопасности отеля, когда убийца заносил в свой номер десятки стволов?»

Эксперт не в курсе, что в США вообще и в городе Лас-Вегасе в частности практически нигде и никого не досматривают. Хочешь заносить винтовки в гостиницу — заноси, это свободная страна. Вместе с винтовками заноси ящики патронов. Тоже никто смотреть не будет и слова не скажет.

Другой утверждает, что «с такого расстояния вообще невозможно ни в кого попасть». И действительно, разве можно с 300 метров попасть в неподвижно стоящую на месте многотысячную толпу?

Американский дедушка, к примеру, лупил без промаха и поставил очередной рекорд в истории родной страны — убил за раз больше всех. Тренировался, наверно.

Третий авторитетно заявляет, что «пенсионер не мог выстрелить 1000 патронов, это физически не по силам пенсионеру». Отчего же невозможно, если пенсионер долго тренировался и грамотно подготовился?

Затарился большими магазинами, возможно, барабанного типа. Зарядил десяток-другой, разложил удобно. Приготовил несколько стволов. А потом лупил из них длинными очередями, чтобы один не перегревался. По толпе, повторюсь, промазать сложно. Он и не мазал.

Четвёртый сообщает, что «службы безопасности Лас-Вегаса ничего подобного не допустили бы, это всё происки спецслужб». Тут эксперту можно присоветовать подсчитать, сколько минут стрелял убийца и с какой скоростью на место прибыло спецподразделение полиции.

Скорострельность у нынешних штурмовых винтовок высокая: пока люди начнут хотя бы просто звонить в полицию, десяток трупов будет уже остывать.

Само собой, тут же разоблачили «противников Трампа». Дескать, только белые трампоненавистники могли убивать белых людей, собравшихся послушать белую музыку в стиле кантри. В общем, накал бреда такой, что хоть интернетный кабель руби.

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На деле же всё примитивно и просто. Оружие в США продают кому попало. Для многих открытие, но оружие изготавливают для того, чтобы одни люди могли с его помощью убивать других людей.

И нет ничего удивительного в том, что, накупив оружия, люди друг друга убивают, в том числе и вот так. За всё в этой жизни надо платить. За свободную продажу оружия, к примеру, платят человеческими жизнями. В США многие считают, что это абсолютно нормальная цена, и потому оружие спокойно продаётся.

У нас многие по недомыслию считают, что наличие оружия у населения способно решить какие-то проблемы с преступностью. Типа вооружим всех граждан пистолетами — и всё в стране тут же наладится.

Вот в США всех вооружили, у населения сотни миллионов стволов на руках. И что? Кто-то из гордых обладателей стволов смог поразить засевшего на 32-м этаже убийцу? Никак нет. Убийца как в тире спокойно расстреливал людей, в том числе и вооружённых.

Какие у него при этом были мотивы? Загадка, говорят! А какая разница какие? Мотив может быть любой. Сосед нахамил, жена ушла, с работы уволили, не с той ноги встал — что угодно. Главное — у человека есть винтовка, и он из неё будет стрелять.

Были у него какие-то политические или религиозные убеждения, не было — какая разница? Морги Лас-Вегаса уже забиты трупами, в больницах свободных коек нет.

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Не надо ничего усложнять. Может, любителю оружия просто нравилось стрелять. Жизнь прожита, отчего бы напоследок не порезвиться? Нет сомнений, дедушка получил от стрельбы такое удовольствие, после которого и жить-то дальше незачем. Почему и застрелился, настрелявшись по другим.

Как это у них говорится, дерево свободы надо поливать кровью. Вот и поливают. И поливать будут.

Дмитрий Пучков (Goblin)