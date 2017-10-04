1. Дедушку подставили или как?

(правда Гоблин все просто объяснил на RT https://russian.rt.com/opinion... )

1.1. Попробуйте протащить в гостиницу 10 автоматических винтовок и цинк патронов. Я посмотрю на это зрелище. Порядка 70-80 кг надо перетащить.

1.2. Попробуйте сделать 800-1000 прицельных выстрелов за 10 минут с перезарядкой. Именно прицельных. Потому что просто так поливая автоматическим огнем 60 трупов и 400 раненных не получится. Да и винтовка сдохнет раньше https://youtu.be/HeUQYmbNPWk

1.3 Отожмитесь 100 раз от пола. Можете примерно за 10 минут. Как дышится ? Это примерный эквивалент 1000 выстрелов из М16 (или АК-47). А лет вам сколько ? Во-во. А дедушке 64.

1.4 Сколько выбивали из ростовой мишени ? А расстояние с 34 этажа минимум 150-200 метров по траектории. Там малейшее движение и улетело все в сторону. Надо иметь очень хорошую подготовку, для того, чтобы с такого расстояния покрошить в капусту несколько сотен бегущих людей.

2. Акция направлена против Трампа

2.1 Основной актив Трампа - это NRA (Национальная Стрелковая Ассоциация). Уберете силу NRA - уберете Трампа. Сейчас поднимутся волны говна за запрет оружия и тд и тп. И NRA будут активно топтать.

2.2 Место просто идеально для наступания Трампу на больную мозоль. И напоминание того, что скрываться негде.

2.3 Мероприятие тоже знаковое - кантри-фестиваль. Белые мужчины среднего класса, типичные фермеры из глубинки. Никаких черных, лезби и прочих. Это чтоб случайно своих не покалечить.



3. Реализация топорная, но воняет спецслужбами

3.1 Лас-Вегас охраняется лучше, чем Форт-Нокс. Кроме полиции там еще куча штатных вооруженных секурити в отелях и казино, поскольку там большие деньги и безопасность нужна для того, чтоб эти деньги там и оставались и текли туда вновь и вновь. Надо сделать так, чтобы это все бездействовало пару десятков минут. Кто это может сделать ?

https://cont.ws/@roman2307

3.2 Надо подобрать место, мероприятие, закупить и доставить снаряжение, снять номер. И сделать это все, не привлекая внимания. Напомню про 80 кг оружия и боеприпасов. И все это в центре игорной индустрии, где каждый портье может по вашему виду определить, сколько вы проиграли сегодня.

Ну, в общем, классика. Можно еще несколько пунктов добавить, но уже лень.

P.S. ИГИЛ вообще не при делах. А их запоздалое заявление показывает, что силы порядком истощены, если приходится примазываться к чужим событиям.