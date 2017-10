Американская масонерия и „бред демократии”

Он понимает, что кроме желаний, есть ещё и возможность/невозможность.

Безумец этого не понимает, он выдаёт желаемое за действительное, он надувает «государства», «нации», «интеграции в Европу», политические системы – как мыльные пузыри.

Впрочем, и живут они не дольше мыльных пузырей, но сумасшедших это никогда не волновало: они все во власти собственных маниакальных «сверхценных идей»[1].

Королевой всех «сверхценных бредов» нашего несчастного XXI века является «бред демократии» или, говоря политологическим языком, «демшиза».

+++

«Демшиза», «сверхценный бред» демократического расстройства психики координируется из США. Это вовсе не значит, что в США – демократия, как они сами про себя говорят. Корейская Народно-Демократическая республика тоже говорит сама про себя, что она народная и демократическая, но США «почему-то» в это не верят.

И правильно делают: в том виде, в каком демократию презентуют «демшизе» – демократии нет и быть не может.

Демократический строй в США отрицают научные исследования американских же учёных[2], американская теоретическая политология[3], над ним насмехаются американские интеллектуалы[4], юристы[5].

Американский политический строй мы называем «масонерией». Это «двухэтажная» конструкция власти, в которой реально правящие формально не царствуют, и наоборот[6].

По сути, официальная «власть» нанятых актёров превращена в аналог японской «куклы начальника для битья», которую обиженные на начальника японцы имеют право бить взамен обидчика. Официальные власти легко и критиковать, и менять – потому что они ничего не решают, и ни для чего, кроме «выпуска пара», не нужны.

Реальная же власть, распределяющая все блага земные, неофициальна[7], функционирует в режиме заговора[8] (ложи[9]) и правит железной рукой[10]. Неоднократно политические сатирики шутили, что «оранжевая революция в США невозможна, потому что в США нет… посольства США!». Именно в этом смысле высказался и В.Путин о попытках несистемного протеста на Западе: «ФБР порвало в клочья «Оккупай Уолл-стрит»[11].

В американской реальности за инакомыслие тут идут под пресс не только простые люди, но даже и всемирно известные знаменитости – Линдон Ларуш, Бобби Фишер[12], насоливший Вашингтону австралиец Джулиан Ассанж, небезызвестный Сноуден и другие. Их преследуют не только на территории США, но и пытаются любыми средствами извлечь из той страны мира, в которой диссиденты США думают укрыться.

Отрицает существование демократии в США и американская художественная литература «для внутреннего пользования». Например, в романе известной американской писательницы Джоанны Росс (он был признан в США книгой 1990 года) – основное содержание романа – светская жизнь сверхбогатых людей США, некоронованных королей, которые, тем не менее, панически боятся быть заподозренными в политической нелояльности.



Вот характерный отрывок из разговора суперкрутых миллионеров, напоминающий диалог советских генералов в каком-нибудь 1937 году: «…автор сценария их нового мюзикла «Принц-плейбой» – писатель, занесенный в черный список за то, что, будучи вызван в Комиссию по расследованию антиамериканской деятельности, не назвал своих «розовых» друзей.

– Как, черт возьми, вышло, что никто не догадался? – прорычал Джошуа… Спор продолжался. Час проходил за часом… Черный список… Она часто видела в роликах новостей, как людей, входящих в десятку лучших кинематографистов страны, сажают в тюрьму за отказ доносить на себя и своих знакомых! Ли знала большинство из них: все они бывали в доме ее отца, приносили ей подарки на день рождения, а Ричард Райнхарт всякий раз показывал новый фокус. В прошлом месяце он вытащил у нее из-за уха серебряный доллар и преподнес ей. Если таких сажают, никто не может быть в безопасности.

В Голливуде страх правил бал. Вот и Ли смертельно боялась, что сенатор Маккарти посадит ее отца в тюрьму – в самую холодную и жуткую камеру из всех виденных в кино.

(…)

– «Принц-плейбой» – замечательный фильм, – запинаясь, начала она и посмотрела на отца, словно ища поддержки. Он поощрительно кивнул. – В нем есть все, что нравится зрителям: красивые актеры, романтическая обстановка, приключения, любовь… Мне кажется, было бы неправильно скрывать его от людей.

– Ты что-нибудь имеешь против своего отца? – спросил Стайнер. – Хочешь, чтобы он кончил свои дни за решеткой?»

В США правящей масонерией жёстко преследуются попытки реализовать фальшивые конституционные нормы о свободе собраний[13], свободе слова[14] и т.п. По этому поводу Льюис Лэфем, редактор журнала Harper's Magazine, риторически спрашивал в своё время: «Мне интересно, сколько еще времени может просуществовать общество, принимающее ложь за истину, живущее по законам, провоцирующим насилие и считающее, что свобода – это кредит доверия, который выдается на всю жизнь». Вопрос остаётся открытым…

+++

Мне приходится быть многословным (даже при том, что большую часть аргументов я вывел в сноски) – чтобы раз и навсегда похоронить бредовый миф о демократии в США. Существование в них двух партий-близнецов не делает их демократическими, так же, как существование двух ягодиц у зада не означает двух разных, сидящих на них, владельцев.

Бред демократии – это именно бред и ничего, кроме бреда. В наших условиях этот бред к тому же опасный и разрушительный. Попытки «регулярной смены власти голосованием» способны породить хаос и смуту – а ведь в Америке власть не меняется, ни регулярно, ни вообще как-либо. Она у самодержавной группы пожизненная и наследственная. Меняется только политическая прислуга этой самодержавной группы.

Рассуждать иначе – значит выпасть из реальности. Либо Рокфеллер не имеет никакой власти над людьми… Либо его должны переизбирать каждый пять лет на альтернативной основе… Кто?! Сотрудники его корпораций? Или всем народом? Или не всем – а с избирательным цензом?

Эти вопросы нелепы, они и созданы для подчёркивания нелепости ситуации – «альтернативные выборы частного банкира». Понятно, что Рокфеллеров никто не избирает, а если бы их стали избирать – вся американская система развалилась бы и провалилась в хаос. Ну, вообразите, что бы началось, если у каждого есть шанс, выиграв выборы – сесть в кресло самого Рокфеллера!

Это не шутка и не частный случай: все деньги мира принадлежат 62 людям[15]. То есть реальная власть (способная распределять реальные блага, а не только кривляться) – несменяемая, наследственная, невыборная и никому не подотчётная. И членов в этой самодержавной группе США – не больше, чем было в семействе Романовых перед 1917 годом. Другое дело, что члены самодержавной группы США менее известны, менее на виду.

Говорить об американской правящей масонерии можно в сколь угодно восхищённых тонах (успехов у этого самодержавия не счесть, кто бы спорил!) – но, друзья мои, просто ведь глупо называть ЭТО «демократией»!

Беспощадно подавляя все ростки свободомыслия и вольницы у себя дома, американская масонерия упорно насаждает их по всему миру, буквально навязывая «бред демократии» своим геополитическим конкурентам. Народы мира тысячи лет мечтали иметь сильную национальную власть, гордились всегда, на всех континентах именно силой нации. Вместо тысячелетней мечты о сильной власти народу подсовывают мечту о «свободе» – которая не более, чем пролог к Смуте.

По формуле: «Когда у вас все со всеми за власть перегрызутся, общество расколется на ненавидящие друг друга кланы и секты – тут-то и жизнь хорошая начнётся!» Ну прямо как у Остера, «Вредные советы»! На эту бредовую «мечту о полиархии»[16] отвечу библейскими словами (их точнее нет): «…всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит».

Со времён средневековья «полиархия» – мечта врага.

Кардинал Ришелье, уничтожая протестантов во Франции, активно поддерживал их в соседней Германии, мотивируя это «необходимость защиты немецкой свободы». А до него ещё в середине XVI века католический король Франции Генрих II помог немецким раскольникам-протестантам и сепаратистам нанести поражение императору Карлу V. Как «добрый католик», Генрих травил и преследовал протестантов во Франции, но при этом бесстыдно (как и современный Запад) объявил себя защитником раскольников в Германии и присвоил себе титул «защитника немецкой свободы»…

С тех пор по сути не изменилось НИЧЕГО!!!

«Полиархия» – есть демагогия и умозрительная химера, а вот хаос и смута при попытках её ввести – постоянно фиксируемый эффект. У истории, увы, нет недостатка в экспериментах с «демократизациями»…

+++

Ладно, скажут мне. Мы поняли, что Запад лжив со времён Генриха и Ришелье, а в США правят 5 наследственных банкиров, а не бутафорские президенты… Но, может быть, они просто предали светлую идею демократии? Может быть, коли у них нет – нам самим, для себя её завести?

Отвечаю: не выйдет. Нельзя поставить вагон на спичечный коробок. Если спичечный коробок не раздавит тяжестью вагона – значит, это ненастоящий, подставной спичечный коробок! Есть вещи, которые конструктивно невозможны, а когда их показывают как бы наяву – то это всего лишь оптический обман зрения…

Но подробно мы разберём этот вопрос в следующей статье цикла.

(продолжение следует)

[1] Сверхценная идея, идея фикс, идефикс (фр. Idée fixe) — психологический термин, обозначающий суждение, которое сопровождается неиссякаемым эмоциональным напряжением и преобладает в сознании над всеми остальными суждениями. Человека охватывает чрезмерная одержимость в достижении какой-либо цели, чаще всего бредовой. Развиваясь внутри, сверхценная идея переходит в более тяжкие стадии: сверхценного бреда и паранойяльного бреда. Понятие «сверхценной идеи» было введено в 1892 году немецким психиатром Карлом Вернике.

[2] США не демократия, поскольку политические решения, принимаемые государством, служат не потребностям граждан, а интересам небольшой кучки людей, представляющих так называемую экономическую элиту. Этот вывод ученых Принстонского университета в 2015 году германское деловое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten называет "поразительным". Результаты исследования, проведенного одним из старейших и наиболее престижных американских университетов на сотнях страниц показывают то, что политические и общественные группы, представляющие интересы американцев, а также сами американские граждане в большинстве своем "имеют незначительное влияние или вообще не имеют никакого влияния на политику своей страны". Изучив многочисленные опросы общественного мнения, ученые пришли к выводу, что основной принцип американской конституции — подчинение власти воле большинства — никак не реализуется на практике. Во власти доминируют мощные экономические организации и небольшая группа влиятельных политиков.

[3] Роберт Даль – один из патриархов американской политологии, призвал заменить термин «демократия», как совершенно ненаучный, эмоционально-пропагандистский, на термин «конкурентная олигархия».

[4] «США испытывают глубокое презрение к демократии» – написал Ноам Хомский, профессор, знаменитый американский публицист. «В 80-х капитализм покончил с коммунизмом. В 90-х капитализм покончил с демократией» – жалуется Дэвид Кортен. «Америка – это ошибка, гигантская ошибка» – утверждал Зигмунд Фрейд. «Мы, американцы – люди с самыми промытыми мозгами на земле» – сетует Джордж Уолд, нобелевский лауреат…

[5] Штаты отказались… подписать большинство договоров о правах человека. В 2001 г. Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) исключил США из Комиссии по правам человека. Это был первый случай за всю историю существования Комиссии с 1946 г. Уильям Блум в своей книге «Экстремистское государство» (2001 г.) пишет: «Вашингтон с завидной регулярностью находился в оппозиции по отношению к резолюциям Генеральной Ассамблеи, касающихся прав человека, борьбы за мир, ядерного разоружения, экономической справедливости и в других прогрессивных вопросах». США не входят в состав Международного уголовного суда. Многие американцы считают, что США «выше закона» или «исключение из закона», что они обладают иммунитетом по отношению к международному праву. В США в ходу выражение Might is always right (Сила выше права).

[6] Такая система власти «каган-бек» впервые была запущена в Хазарском каганате, затем была задействована в Англии после масонской революции.

[7] В интервью французской газете Le Figaro Владимир Путин рассказывает о мировом правительстве открыто. Он привёл в пример беспомощность президентов США перед лицом "людей с кейсами в тёмных костюмах и галстуках". "Я уже общался и с одним Президентом США, и с другим, и с третьим – президенты приходят и уходят, а политика не меняется… Человека избрали, он приходит с одними идеями, к нему приходят люди с кейсами, хорошо одетые и в тёмных, как у меня, костюмах, но только не с красным галстуком, а с чёрным или с тёмно-синим, и начинают объяснять, как нужно делать, – и всё сразу меняется. Это происходит от одной администрации к другой.

[8] В марте 2016 года New York Observer (США) сообщил о киевском турне Кондолизы Райс. Бывший госсекретарь уже тогда не скрывала масонерного управления США. Вот её цитата на этот счет: «На выборах в США часто бушуют нешуточные страсти, но попав в Овальный кабинет, большинство президентов часто забывают о своих громких и резких замечаниях и обещаниях, сделанных в ходе предвыборной кампании. Когда они вступают в свою новую должность… от риторики, обеспечившей им этот пост, не остается и следа.

Уверяю вас –-что бы ни говорил г-н Трамп, если он одержит победу на выборах, отношения между США и Россией так и останутся напряженными».

[9] СМИ сообщают: администрация Трампа с самого начала хотела снять санкции с России. Трамп, по крайней мере, сразу после избрания намеревался хотя бы ослабить их. Но ему воспрепятствовали (и эффективно) бывший сотрудник госдепа Дэн Фрид и помощник госсекретаря США при Обаме Том Малиновски. Казалось бы – кто они и кто президент?! Однако в конгрессе у них власти больше, чем у свежеизбранного Трампа…

[10] К тому же всё жёстче Сейчас уже принят ряд драконовских законов. Прежде всего, это т.н. «Патриотический акт» (USA PATRIOT Act). Он фактически ввел диктатуру правоохранительных органов и спецслужб, которые теперь осуществляют жесткий контроль над обществом в ущерб конституционным правам и свободам граждан США. Эти органы имеют право издавать подзаконные распоряжения и инструкции и использовать различные методы получения информации вплоть до применения пыток. С учетом нынешних фантастических технических возможностей мониторинга и подслушивания американскому гражданину вряд ли удастся скрыться даже под одеялом.

В декабре 2011 г. Обама подписал т.н. Закон о национальной обороне на 2012 г. – NDAA-2012 (National Defense Authorization Act (NDAA) for Fiscal Year 2012). Некоторые комментаторы уже сравнивают этот закон с порядками нацистского «третьего Рейха» и «мусульманских тираний». Теперь американцы могут быть задержаны Вооруженными силами США за «связи с терроризмом» без суда и следствия и заключены в тюрьму на неопределенный срок. Поступают и предложения создать в США концентрационные лагеря. Первые шаги к этому уже сделаны. Концлагеря у сателлито США (Украина, например), уже есть.

[11] – Куда делось движение «Оккупай Уолл-стрит» (Occupy Wall Street)? ФБР порвала все в клочья, там никого не осталось. Это сделали так тихо, как будто в кислоте растворили — пшик — и все исчезло». Путин отметил, что на Западе «не забалуешь», поскольку там «бурлит, но только то, что разрешено«. В России же «посвободнее и попроще» – сказал В.Путин.

[12] Такова, например,трагедия лучшего шахматного ума ХХ века Роберта Джеймса Фишера, который бежал из США, был преследуем в Японии, попал там в тюрьму для выдачи в США, сумел избежать выдачи, оказался в Исландии, где его в итоге и ликвидировали спеслужбы США, как некоего американского «Льва Троцкого». В 2002 году газета «Philadelphia Inquirer» со ссылкой на оказавшиеся в её руках архивные документы опубликовала статью о том, что Роберта Фишера начали преследовать за знание им русского языка, и личность его матери, Регины Фишер, которая не скрывала своих левых убеждений, бежала из гитлеровской Германии в СССР, несколько лет жила там, закончила Первый медицинский институт, именно в Москве познакомилась с будущим мужем и лишь в начале 1940-х годов выехала в США. Заподозрив Регину Фишер в работе на КГБ, ФБР установило наблюдение за ней и её семьёй с момента приезда в Чикаго, но никаких реальных фактов так и не получило. Несмотря на это слежка за Фишерами продолжалась до 1997 года, когда Регина умерла. В донесениях агентов лишь отмечались настроения и высказывания Фишеров, в частности, их резко отрицательное отношение к войне во Вьетнаме, которое, по мнению руководства ФБР, нанесло ущерб престижу США. Если это не политическое преследование – при чем всемирно известного авторитета, поднявшего до небес шахматный престиж США, то что тогда политическое преследование?

[13] Например, в Нью-Йорке разрешение на проведение митингов и маршей выдает городская полиция. Заявка в трех экземплярах с указанием даты, места, времени и маршрута направляется организаторами за 45 дней. Власти имеют право отклонить прошение под разными предлогами. За нарушение оговоренных условий организаторы могут оказаться за решеткой.

[14] В США есть официальная цензура. Ей посвящено много законодательных актов. Еще в 1798 г. Конгрессом США был принят закон о подрывной деятельности (Sedition act), запрещающий «писать, печатать, говорить или публиковать… любое ложное, скандальное или злобное сочинение о правительстве, президенте и конгрессе США с наказанием за нарушение до 2 лет тюрьмы». Потом был принят такой же акт в 1918 г. С тех пор было принято немало более жестких законов и актов, ограничивающих свободы СМИ и граждан США. Обсуждается закон против пиратства в Интернете, или SOPA (Stop Online Piracy ACT). После его принятия на свободе американцев в Интернете можно будет поставить жирную точку. Но более важна в США «цензура заговора» – то есть существующие для всех редакторов печатных СМИ и ТВ каналов инструкции руководства о том, как именно нужно комментировать то или иное событие: все, что делают США в мире (а они сплошь и рядом делают ужасные вещи) должно быть представлено исключительно в розовом свете. Так что американские СМИ демонстрируют повальную самоцензуру.

[15] Некоммерческая организация Оксфам посчитала все богатства мира и пришла к особому выводу, что по итогам 2015 года значительно изменилась картина распределения денежных средств на нашей планете. А именно: все деньги мира, ранее принадлежавшие 300 людям, ныне принадлежат 62 людям. Остальные берут у этих финансистов в долг, прямо или опосредованно… Составлен т.н. топ-7 влиятельных династий в мире. Суть такова: основной запас денег у 5 семей и "по мелочи" у их окружения. Доллар США не является собственностью государства США, а принадлежит сети частных банков. Эти банки и решают сколько печатать и печатать ли. А правительство США "занимает" (берёт в аренду) деньги свои у них. Этим 5 семьям и обслуге принадлежит не только доллар, но и евро.

[16] Полиа́рхия – «многовластие, власть многих» — сомнительная теория о благе политической системы, основанной на открытой политической конкуренции различных групп в борьбе за поддержку избирателей.

В современную политологию термин был введён в употребление в 1953 году Робертом Далем. Даль рассматривает полиархию как «очищенный» вариант существующих систем и приходит к выводу, что её институты необходимы (хотя, возможно, недостаточны) для достижения идеальной демократии. Модель полиархии также используется в качестве стандарта для измерения уровня демократии.