Звезда Табби (kic 8462852)

Звезда по имени Табби — аномалия, которая вызвала всплеск интереса к астроинженерным проектам внеземных сверхцивилизаций.

Находки крупнейшего «охотника за планетами», космического телескопа Kepler, то и дело привлекают интерес. Но небольшая публикация, вышедшая в сентябре 2015 года, вызвала настоящую бурю. Данные наблюдений звезды KIC 8462852 не походили ни на что, виденное прежде. Обычно проходящая между светилом и нами планета заставляет ее несильно и ненадолго, хотя и регулярно, терять блеск. KIC 8462852 ведет себя чрезвычайно странно: она тускнеет очень сильно, теряя до 85% яркости, и через неравномерные промежутки времени. Ни одна из 150 тысяч звезд, которые наблюдал Kepler, не демонстрировала ничего подобного.

Блестящие загадки

Астрономы, столкнувшиеся с такой аномальной кривой блеска, засуетились. Дотошная проверка техники показала, что ни аппаратура телескопа, ни алгоритмы обработки его данных такой картины дать не могли. Расчеты позволили отбросить и гипотезу о том, что аномалию могут создавать нестабильные процессы, проходящие в самой звезде. Остаются лишь три варианта.

Во-первых, нестабильный блеск звезде KIC 8462852 может придавать рой мелких, хаотично движущихся небесных тел, остатков протопланетного облака, из которого она сформировалась. Однако звезда недостаточно молода для этого, да и дополнительные наблюдения в ИК-диапазоне не обнаружили никаких следов протопланетного «мусора».

Во-вторых, затемнение способно вызывать густое облако комет или астероидов, каким-то случаем перехваченное у пролетавшей мимо звезды. Однако никаких указаний на это нет, да и облако такое долго не проживет: большая часть его тел через какие-то тысячи лет должно окончательно упасть на звезду. Получается, что мы видим уникальный, редкий случай? В такое поверить трудно.

Остается еще одна версия, которую и озвучили авторы знаменитой статьи: мерцание KIC 8462852 может быть связано с гигантским астроинженерным сооружением, которое возвела существующая у нее цивилизация. Однако… разве такое возможно? «Инопланетяне должны оставаться самой последней гипотезой, которую стоит принимать в расчет, — сказал по этому поводу американский астроном Джейсон Райт. — Но то, что мы видим тут, — это именно то, что можно ждать от внеземной цивилизации».

KIC 8462852 Открытая еще в 1890 г., белая звезда средних размеров стала широко известна лишь после обнаружения аномалий в кривой ее блеска. В массовой прессе получила прозвище «звезда Табби» по имени первого автора статьи об аномалии Табеты Бояджян из Йельского университета. KIC 8462852 расположена в созвездии Лебедя, почти в 1500 световых лет от Солнца. Она примерно в полтора раза больше нашей звезды и по радиусу, и по массе, однако невооруженным глазом не видна. Впрочем, рассмотреть ее позволит даже небольшой любительский телескоп.

Космическая энергетика

Чтобы понять, о чем говорят астрофизики, нам придется вернуться на полвека назад — в золотую эпоху начала космонавтики, повального увлечения звездами и уверенности в скором выходе человека на просторы Вселенной. В те годы всевозможные проекты по радионаблюдениям далекого космоса и охоте на сигналы «братьев по разуму» только осмысливались на концептуальном уровне. Рассуждая о перспективах развития человечества и контакта с иными планетами, астроном Николай Кардашев нашел исключительно адекватный подход к тому, чтобы формализовать возможные уровни технологического развития цивилизации — здесь или под любой другой звездой.

Главным мерилом в шкале Кардашева является способность использовать энергию: цивилизация I типа должна поставить себе на службу все доступные ресурсы родной планеты; цивилизация II типа — всю энергию своей звезды; наконец, III тип получает власть над целой галактикой. Впоследствии эта классификация была развита и дополнена знаменитым американским астрономом Карлом Саганом, который перевел эти оценки в Ватты и сделал шкалу дробной. В таком уточненном виде развитие нашей цивилизации к началу XX в. достигло 0,58 по шкале Кардашева, и 0,72 — в 2010 г.

Предполагается, что может развиться и цивилизация IV типа, энергопотребление которой сравнимо с мощностью Вселенной, но рассуждать о ней мы пока вряд ли способны. Ближайшие наши планы — преодоление первого рубежа и переход к цивилизации II типа. Здесь у нас по крайней мере есть почва для построения гипотез.

Так, логично предположить, что способность максимально полно использовать энергию звезды потребует строительства и эксплуатации циклопических сооружений, включая и энергопроизводящие мощности, и прочую инфраструктуру. Инженеры и ученые, фантасты и прочие мечтатели придумали для нас массу вариантов, начиная от космического лифта Циолковского и заканчивая «Стэнфордским тором», гипотетическим космическим поселением с искусственной гравитацией- Однако самый знаменитый астроинженерный проект намного масштабнее их всех вместе взятых, и он-то приведет нас снова к загадочной звезде Табби.

Звездная электростанция

По предположению Дайсона, всякая развитая цивилизация рано или поздно столкнется с проблемой нехватки жизненного пространства и энергии на родной планете. И естественным решением для нее будет выход за пределы своей колыбели — строительство мегасооружения в масштабе всей планетной системы. Тонкая сферическая оболочка, окружающая материнскую звезду, позволит улавливать ее излучение, расходящееся во всех направлениях, а заодно предоставит огромные площади для заселения и эксплуатации.

В своей минимальной форме — в виде кольца — сфера Дайсона появляется в популярных фантастических романах Ларри Нивена, действие которых развивается в громадном кольце, которое опоясывает звезду на приличном удалении. К слову, общая масса вымышленного сверхплотного материала «скрита», из которого сделано «кольцо Нивена», примерно в 300 раз больше массы Земли и близка к массе Юпитера. Такие оценки дают и грубые расчеты для сферы Дайсона вокруг нашего Солнца: на нее потребуется столько вещества, сколько содержит крупнейшая планета Солнечной системы.

Появление «кольца Нивена» неслучайно. Расчеты показывают, что из-за неравномерного ускорения на экваторе и у полюсов жесткая сфера Дайсона будет испытывать опасные перегрузки, и инженерам цивилизации II кардашевского типа придется найти какие-то решения этой проблемы. Кольцо может стать одним из них, но предложены и другие варианты, включая разомкнутые конструкции и даже нечто напоминающее раковину. Но каким бы ни было такое астроинженерное сооружение, на данном этапе нам важно одно: оно должно быть громадным.

Именно циклопические размеры и необходимость улавливать львиную долю энергии материнской звезды дают нам теоретическую возможность обнаружить сферы Дайсона, если они есть в обозримом пространстве космоса. Поглощая излучение и частично нагреваясь, сфера должна обладать довольно необычным спектральным профилем. И поиски таких аномалий уже ведутся в рамках проекта SETI — много лет и пока безрезультатно. И тут на сцену возвращается звезда KIC 8462852.

Снова на Табби

Как мы уже знаем, идея о том, что в окрестностях KIC 8462852 развернулось масштабное космическое строительство, была озвучена сразу, как только астрономы отметили аномальность ее блеска. И сразу же получила целый шквал критики, так что даже один из вдохновителей Института SETI и знаменитый энтузиаст поиска внеземного разума Сет Шостак выступил с крайней осторожным заявлением о том, что «благоразумнее всего будет все еще раз перепроверить». Именно этим и заняты астрономы сегодня: странностям звезды требуются объяснения.

Энтузиасты и профессионалы, участвующие в программе изучения переменных звезд AAVSO, не сводят с KIC 8462852 объективов, замечая все новые странности. Так, 23 мая звезда потемнела аж на 24%, но уже через 1,5 часа вернулась в норму: обычный транзит планеты длится куда дольше и не проявляется настолько резко. Теоретики снова и снова пересчитывают влияние, которое может оказать на спектр звезды нерегулярное облако пыли, рой астероидов или хвостатых комет-убедительного объяснения аномалии по-прежнему нет.

Активнее прочих работу продолжают Табета Бояджян и ее коллеги по Йельскому университету. Летом 2016 года ученым удалось за считанные недели собрать 100 тыс. долларов, необходимых для покупки рабочего времени телескопов LCOGT (Las Cumbres Observatory Global Telescope Network). Финансирование обеспечили сенсация и поддержка тысяч энтузиастов, вложившихся в проект через краудфандинговую платформу Kickstarter. «Согласно нашим первоначальным планам, наблюдения будут проводиться в течение года. Каждой ночью два часа будут отданы нашей звезде, — сообщала Бояджян. — Это время планируется распределять так, чтобы иметь максимальный охват в течение всей ночи».

Такие работы требуют времени, и делать выводы до завершения полноценных длительных наблюдений не стоит. Нам нужно лишь подождать — чуть больше года — и, скорее всего, ученые найдут вполне прозаическое и совсем не фантастическое объяснение аномалии. Но даже мизерные шансы на то, что звезда Табби действительно окажется сферой Дайсона, стоят любого ожидания. Если астрономы не найдут других объяснений, это изменит всё.

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http://mir-znaniy.com/zvezda-tabbi-kic-8462852/