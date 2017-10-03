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Заключённых на сто тысяч населения: при Сталине 583 человека, при Ельцине – 647, в США – 626 человек

13:42. 3 октября 2017 Просмотров - 97 2 коммент. Опубликовал:

Страсти по репрессиям: мифические „миллионы безвинных жертв” опровергают… „перестройщики”


„Знать все эти цифры, и врать, врать, врать…”

Пока Следственный комитет РФ „разбирается" с создателями Ельцин-центра из-за экспозиции, в которой рассказывается о 20 млн прошедших через ГУЛАГ (у обывателя должно сложиться ощущение, что все они, конечно же, были безвинными), опубликованы любопытные данные о числе осужденных в сталинском СССР, что важно – это данные за 1939 г. из архивов перестройщика Александра Яковлева.

Количество осужденных в ГУЛАГе давно стало частью фольклора о стране, где одна половина сидела, а вторая ее охраняла, но на самом деле цифры – удобное орудие для манипуляции сознанием.

20 млн или около того – это количество всех осужденных за все годы советской власти – причем включая и обычных уголовников, коррупционеров, казнокрадов, и переселенных во время войны (по терминологии – тоже „репрессированных"). Эксперты Накануне.RU отмечают: если смотреть именно по годам, то в 1930-ые гг. сидело меньше 2 млн суммарно, причем всех – и в лагерях, и в тюрьмах, и в колониях.

Большое внимание привлекли недавно опубликованные данные из архива главного десталинизатора перестройки, главного идеолога развала СССР, правой руки Горбачева Яковлева.

Итак, самый разгар репрессий по всей стране, 1 января 1939 г., „воронки не уставая рыщут по просторам СССР, выискивая злодеев-антисталинистов". Во всех лагерях ГУЛАГа сидят 1 млн 289 тыс. 491. По всем преступлениям. На 190 млн населения СССР.

репрессии, СССР, данные Яковлева, статистика осужденных|Фото: livejournal.com

Из них контррревлюционеров – 443 тыс. 262.

Спросите – много? Очень много. Но не 100 млн. И даже не 10, как порой втолковывают нам различные „историки".

Ельцин, 1990 гг, лихие 90-ые, Ельцин Центр, Фонд Ельцина|Фото: Накануне.RU

"Представляете? Знать все эти цифры, и врать, врать, врать. Тем же самым занимаются нынешние десталинизаторы. Они также знают все данные. И врут, врут, врут", – комментирует блогер fish12a.

Интересно развеять миф о колоссальной численности „населения" ГУЛАГа и других мест лишения свободы СССР, если просто сравнить с численностью пенитенциарных систем других стран.

Вот в этих таблицах показано количество населявших тюрьмы в самой свободной стране на земле (США) и в самые свободные и демократические времена в России (в 1990-ые).

Так, в 1930-х гг. в СССР в среднем было 583 заключенных на 100 тыс. человек населения.

В 1992-2002 гг. на 100 тыс. населения в современной России в среднем насчитывалось 647 заключенных, а в США – 626.

Общая численность заключенных в местах лишения свободы СССР с разбивкой по годам|Фото: radikal.ru

Общая численность заключенных в местах лишения свободы СССР с разбивкой по годам

сравнительная Численность заключенных в СССР, России и США, данные о численности заключенных и населения в СССР в 30-х годах, а также в России и США в 90-х годах ХХ века|Фото: radikal.ru

Сравнительная численность заключенных в СССР, России и США

"В конце концов, сейчас в Российской Федерации пребывает в местах лишения свободы примерно столько же народу, сколько пребывало в тех же местах лишения свободы, скажем, в 1938 г. или в 1947 г. – это годы, которые считаются наивысшими всплесками „репрессий кровавой тирании", - рассказал Накануне.RU публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

- Но сейчас никто не говорит о кровавом тиране Ельцине. В свое время борцы с несуществующей деспотией и тиранией очень любили кричать о десятках миллионов замученных.

Когда выяснилось, что они преувеличивают число замученных в десятки раз – они стали рассказывать, что весь прогресс мира не стоит слезинки младенца. И под этим лозунгом они „добились" миллионов слезинок этих самых младенцев.

А общая демографическая убыль Советского Союза с момента его распада и примерно до 2000 г. оказалась больше общей демографической убыли Советского Союза от Великой Отечественной войны".

Ельцин центр, Сталин|Фото:https://www.facebook.com/alexander.ivachev.7?fref=photo

По мнению эксперта, в этом смысле деяния наших „демократов" и „либералов" (приспешников Ельцина и авторов реформ1990-х, которым посвящен отгроханный в центре Екатеринбурга музей) – вполне сопоставимы с деяниями Национал-социалистической немецкой рабочей партии, которая, конечно, была национальной и немецкой, но очень скоро после своего создания перестала быть социалистической и, напротив, стала резко антисоциалистической.

"Действительно, за все время существования Главного управления лагерей, а это, если не ошибаюсь, где-то с начала 1922 г. до середины 1950 г., когда было введено другое наименование, – в Советском Союзе по статье „Измена Родине" было вынесено примерно 3 млн 700 тыс. обвинительных приговоров, - рассказывает Анатолий Вассерман.

- Причем людей, обвиненных по этой статье, было существенно меньше, поскольку очень многие „удостаивались" таких приговоров по нескольку раз. Так что общее число реально заключенных по этой статье где-то между 2,5 и 3 млн человек.

В принципе самое подробное исследование разнообразных форм так называемых „политических репрессий" – то есть мер государственного принуждения по обстоятельствам, так или иначе связанным с политикой государства – принадлежит недавно скончавшемуся историку Земскому.

Причем он сам всегда был настроен резко антисталински, поэтому старался откопать все, что только возможно, и оценка Земского – это максимальная оценка. Все, что сверх Земского, – это уже фантазии".

В 1991 г. В.Н. Земсков опубликовал в журнале „Социс" данные тщательно изученных архивов: всего с 1921 г. по 1 февраля 1954 г. за контрреволюционные преступления было осуждено 3 млн 777 тыс. 380 человек, в том числе к высшей мере наказания – 642 тыс. 980, к содержанию в лагерях и тюрьмах на срок от 25 лет и ниже – 2 млн 369 тыс. 220, в ссылку и высылку - 765 тыс. 180 человек.

Ладно, скажете вы, в 1990-х был разгул преступности и в тюрьмы сажали именно уголовников, тогда как в СССР – сидели только кристально честные люди с особым устройством совести, которые не могли смириться с властью тирана или, например, удушением свободы (какие еще клише остались?) – а вот и нет, опять же миф, что в ГУЛАГе преобладали политические заключенные, опровергает факт, что в 30-х их численность не достигала и трети заключенных.

Как отмечает Анатолий Вассерман, ситуация резко изменилась только после войны в 1946 и 1947 гг., когда в лагеря стали поступать предатели, перешедшие на сторону Гитлера – причем не без суда и следствия, это были официально осужденные власовцы, бандеровцы, „лесные братья", полицаи.

Ельцин, 1990 гг, лихие 90-ые, Ельцин Центр, Фонд Ельцина|Фото: Накануне.RU

"Шедевры" выставки Ельцин-центра

Даже по самым строгим оценкам из открытых источников – за годы советской власти (по данным на 1955 г.) во всех местах лишения свободы СССР побывало 9,5 млн заключенных; из них, как уже отмечалось, осужденных по политическим мотивам было 2,37 млн человек, что составляет 25% от общего числа заключенных.

"Есть еще такие категории репрессированных лиц, как сосланные кулаки, – напоминает писатель-советолог Игорь Пыхалов, - которых было сослано почти 2 млн, включая членов их семей. И опять же это люди, которые не находились в местах заключения, они фактически находились в ссылке.

И более того – к моменту смерти Сталина они уже были практически реабилитированы и освобождены. 20 млн - цифра несколько завышенная, опять же, здесь нужно не путать количество одновременно сидевших и сидевших за все время правления Сталина.

То есть, если брать все время правления, там, конечно, и 20 млн не наберется, но почему так манипулируют этими цифрами – понятно, у нас идеологией остается антисоветизм. Неудивительно, что люди продолжают лоббировать ложь и вешать ярлыки".

На сегодняшний день по количеству заключенных лидируют США – около 2,2 млн человек находятся за решеткой. Это 25% всех заключенных планеты — больше, чем в 35 крупнейших европейских странах вместе взятых, и в четыре раза больше, чем в Китае.

"Еще в начале своих исследований – еще лет 16-20 назад – решил сопоставить количество заключенных на душу населения в СССР с тогдашним положением в США (конца 1990 г.), – рассказывает Игорь Пыхалов.

- И там получалась такая ситуация, что количество заключенных на душу населения в США было примерно сопоставимо с тем, что у нас было в 1937 г. и где-то вдвое меньше, чем было на нашем максимуме. Но сидит там их очень много – если в цифрах, то больше 2 млн".

И это только данные из официальных тюрем. Всем известно про существование засекреченных мест пребывания (секретные тюрьмы ЦРУ) для НЕосужденных еще и лишь подозревамых в терроризме – их количество неизвестно точно.

А также много скандалов замяли с тем, как обращаются с заключенными, над которыми не было даже суда – пытки в застенках, которые творятся сегодня, не интересуют общественность, разоблачать приятно только „кровавые репрессии" Сталина, хотя, ознакомившись с фактами из открытых источников, может, пора прекращать манипулировать этими цифрами?!!

Елена Кирякова

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Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: вассерман, Горбачёв, ельцин, история, манипуляция, пыхалов, сознание, сталин, статистика, США, цру
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2 коммент.»

  • 3125 2523
    Ирбис 3 октября 2017 в 13:47 Ссылка Пометить
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    Но в российских школах детей учат по учебникам где всё на оборот.

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  • 40 32
    Виталий 3 октября 2017 в 14:49 Ссылка Пометить
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    Не только в школах. Не далее как в воскресенье в новостях расхваливали игру Миронова в роли Ленина и мимоходом сообщили, что Ленин введя 8 часовой рабочий день вверг страну в голод. Так что промывка сознания населения продолжается, но таким образом что бы мы этого не заметили.

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