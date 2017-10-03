Хроники изолированной России (27)
18:11. 3 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Оригинал взят у uspehrussia
А вот такого не ожидал никто. Пока США сплотились с Украиной победившей демократии в признании России — страной-агрессором, подлые французы нанесли двойной подлый удар в прямые и честные спины носителей незалежности и западных ценностей. Про один вы уже знаете, компания Данон перевозит из Европы в «отсталую» Тюмень 5000 коров.
Сейчас же узнаете и о второй подлости Родины Жерара Де Пардье. Не зря рукопожатные журналисты и другие представители «креативного» класса гнобили эту наглую рожу. В эфире двадцать седьмой выпуск хроник изоляции России. Пройдемте.
Французские власти с ноября 2017 г. ускорят процесс получения визы для граждан РФ до 48 часов.Об этом сообщил генеральный консул Франции в России Марк Седий на встрече с туроператорами. Он отметил, что ускорение визового процесса с Россией, а также рядом других стран, является частью мер французских властей по повышению привлекательности Франции.
Только-только общими усилиями Соединенных Штатов Америки поставили охреневшую от безнаказанности Россию на место, максимально усложнив выдачу виз в «американскую мечту», как пришла, что называется зрада, откуда не ждали! Ау, Макрон — надрывался кричать в лейку из-под душа Петр Порошенко, перепутав после второй бутылки вискаря ее с телефонной трубкой — ты там, лягушатник, ваще забарзел чо ли! Да я с Трампом фотался, а Путину руку жал и почти не испугался, я потом трусы сам проверял — ты че нам демократию портишь, падла?!Впрочем, в тот вечер Порошенко по душу звонил еще многим-многим западным партнерам, пока не забылся сладким сном шоколодного олигарха. А истерить, надо заметить, повод был — изоляция России почему-то трещала по швам. Судите сами. Вот вам еще один подлейший пример двойных и подлых, так сказать, европейских стандартов.
Оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2» компания Nord Stream 2 AG в июле привлекла заемные средства от европейских компаний в размере 324 миллионов евро. Об этом говорится в отчете Газпрома по МСФО, опубликованном на сайте компании.
Поняли, да? Пока Ангела Меркель призывает наказать Россию за секретные чеченские гей-тюрьмы и не отбирать у украинцев деньги за транзит тоталитарного путинского газа, позорная кодла фрау канцлерин спронсирует путиниский «Газпром»! И мало того, Россия почему-то не рвется в клочья, как обещал друг Обама. Шел третий год санкций, третий год агрессии России против всего нормального человечества, а «эта страна» не то что не умирала, она еще и пыталась что-то делать, например, прилично есть, хотя из нее ведь давно уже сбежали все приличные люди!
Оборот ресторанов, кафе и баров вырос на 3,1% — до 117,3 млрд рублей по сравнению прошлым летом (точнее с июлем), сообщил Росстат. А тогда, в июле 2016 года, наблюдалось годовое падение на 3,7%. Объем этого рынка между тем не мал: 1 трлн 351,9 млрд рублей в прошлом году.
Хуже только новость о том, что в стране, в которой ничего не делают кроме нефти и газа есть все основания думать про рост производства! Уведите несчастных представителей либеральных СМИ и владельцев честных бложиков от экранов. Сейчас будет страшно!
Российские промышленные предприятия приготовились расширять штаты. Это следует из данных Индекса промышленного оптимизма Института экономической политики имени Гайдара (ИЭП), с которыми ознакомились «Известия». Согласно им, баланс ожидаемой численности персонала за месяц с очищенной сезонностью в августе вышел в положительную область — до +4. Еще месяц назад баланс находился вблизи нуля (+1). Тенденция к найму рабочих регистрируется в российской промышленности уже в течение шести месяцев, такого не было ни в «кризисные» 2015–2016 годы, ни в предкризисные 2011–2014 годы, отметил автор мониторинга, заведующий лабораторией конъюнктурных опросов ИЭП имени Гайдара Сергей Цухло.
По словам экспертов, планы компаний по расширению штатов связаны с импортозамещением и гособоронзаказом.
Выяснилось ужасное — если что-то делать дома, а не пытаться «обменять на нефть» — как говорили, кстати, в святых 90-х продвинутые экономические гуру — то в стране оживает экономика, становятся нужны рабочие руки, а не только «юристы, экономисты и прочие высокооплачиваемые офисные специалисты» и хуже того — если инвестировать в оборонную промышленность, то будут и танки, и детские садики. Не те детские садики, что в святых 90-х массово перестраивались под коммерческие банки, а настоящие — для детишек.Хуже того. Пока мы тут гибнем — в России тормозится вовсю инфляция! И даже хуже — люди присматриваются к новым автомобилям! Заметим, в той же Украине, где победили честные и порядочные люди — почему-то таких тенденций не намечается, хотя и Европа с ними, и генерал НАТО недавно приезжал «парад независимости» принимать. Где ошибка?
Продажи новых автомобилей в России набирают нешуточное ускорение: в июле рост рынка достиг рекордных показателей прироста — 18,6% (129,6 тыс. единиц) по сравнению с июлем прошлого года. Такого наш авторынок не видел уже более пяти лет. Последний раз всплеск спроса, подобный нынешнему, наблюдался в феврале 2012-го, когда продажи скакнули на 25%.
Годовая инфляция в России замедлилась до 3,4%, заявил в четверг глава Минэкономразвития Максим Орешкин и не исключил рекордную дефляцию в августе, если уборку урожая не испортит погода.
Вы, надеюсь, заметили, как у нас все плохо? Рекордные показатели в промышленности, в автопроме, в инфляции с дефляцией. Страшно подумать, что у нас ничего этого могло не быть — если бы «западные партнеры» не ввели санкции! Если бы США не показали свою настояющую к нам «любовь». Если бы Европа не получила по демократии нашими контрсанкциями!Поэтому, граждане, улыбаемся и пашем. И не забываем, безусловно, стыдится. Стыдитесь как мы, стыдитесь с нами, стыдитесь лучше нас.
Архив позорных выпусков хроник изоляции России за август:
Хроники изолированной России (26)
Хроники изолированной России (25)
Хроники изолированной России (24)
Хроники изолированной России (23)
Хроники изолированной России (22)
Хроники изолированной России (21)
Хроники изолированной России (20)
Хроники изолированной России (19)
А вот такого не ожидал никто. Пока США сплотились с Украиной победившей демократии в признании России — страной-агрессором, подлые французы нанесли двойной подлый удар в прямые и честные спины носителей незалежности и западных ценностей. Про один вы уже знаете, компания Данон перевозит из Европы в «отсталую» Тюмень 5000 коров.
Сейчас же узнаете и о второй подлости Родины Жерара Де Пардье. Не зря рукопожатные журналисты и другие представители «креативного» класса гнобили эту наглую рожу. В эфире двадцать седьмой выпуск хроник изоляции России. Пройдемте.
Французские власти с ноября 2017 г. ускорят процесс получения визы для граждан РФ до 48 часов.Об этом сообщил генеральный консул Франции в России Марк Седий на встрече с туроператорами. Он отметил, что ускорение визового процесса с Россией, а также рядом других стран, является частью мер французских властей по повышению привлекательности Франции.
Только-только общими усилиями Соединенных Штатов Америки поставили охреневшую от безнаказанности Россию на место, максимально усложнив выдачу виз в «американскую мечту», как пришла, что называется зрада, откуда не ждали! Ау, Макрон — надрывался кричать в лейку из-под душа Петр Порошенко, перепутав после второй бутылки вискаря ее с телефонной трубкой — ты там, лягушатник, ваще забарзел чо ли! Да я с Трампом фотался, а Путину руку жал и почти не испугался, я потом трусы сам проверял — ты че нам демократию портишь, падла?!Впрочем, в тот вечер Порошенко по душу звонил еще многим-многим западным партнерам, пока не забылся сладким сном шоколодного олигарха. А истерить, надо заметить, повод был — изоляция России почему-то трещала по швам. Судите сами. Вот вам еще один подлейший пример двойных и подлых, так сказать, европейских стандартов.
Оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2» компания Nord Stream 2 AG в июле привлекла заемные средства от европейских компаний в размере 324 миллионов евро. Об этом говорится в отчете Газпрома по МСФО, опубликованном на сайте компании.
Поняли, да? Пока Ангела Меркель призывает наказать Россию за секретные чеченские гей-тюрьмы и не отбирать у украинцев деньги за транзит тоталитарного путинского газа, позорная кодла фрау канцлерин спронсирует путиниский «Газпром»! И мало того, Россия почему-то не рвется в клочья, как обещал друг Обама. Шел третий год санкций, третий год агрессии России против всего нормального человечества, а «эта страна» не то что не умирала, она еще и пыталась что-то делать, например, прилично есть, хотя из нее ведь давно уже сбежали все приличные люди!
Оборот ресторанов, кафе и баров вырос на 3,1% — до 117,3 млрд рублей по сравнению прошлым летом (точнее с июлем), сообщил Росстат. А тогда, в июле 2016 года, наблюдалось годовое падение на 3,7%. Объем этого рынка между тем не мал: 1 трлн 351,9 млрд рублей в прошлом году.
Хуже только новость о том, что в стране, в которой ничего не делают кроме нефти и газа есть все основания думать про рост производства! Уведите несчастных представителей либеральных СМИ и владельцев честных бложиков от экранов. Сейчас будет страшно!
Российские промышленные предприятия приготовились расширять штаты. Это следует из данных Индекса промышленного оптимизма Института экономической политики имени Гайдара (ИЭП), с которыми ознакомились «Известия». Согласно им, баланс ожидаемой численности персонала за месяц с очищенной сезонностью в августе вышел в положительную область — до +4. Еще месяц назад баланс находился вблизи нуля (+1). Тенденция к найму рабочих регистрируется в российской промышленности уже в течение шести месяцев, такого не было ни в «кризисные» 2015–2016 годы, ни в предкризисные 2011–2014 годы, отметил автор мониторинга, заведующий лабораторией конъюнктурных опросов ИЭП имени Гайдара Сергей Цухло.
По словам экспертов, планы компаний по расширению штатов связаны с импортозамещением и гособоронзаказом.
Выяснилось ужасное — если что-то делать дома, а не пытаться «обменять на нефть» — как говорили, кстати, в святых 90-х продвинутые экономические гуру — то в стране оживает экономика, становятся нужны рабочие руки, а не только «юристы, экономисты и прочие высокооплачиваемые офисные специалисты» и хуже того — если инвестировать в оборонную промышленность, то будут и танки, и детские садики. Не те детские садики, что в святых 90-х массово перестраивались под коммерческие банки, а настоящие — для детишек.Хуже того. Пока мы тут гибнем — в России тормозится вовсю инфляция! И даже хуже — люди присматриваются к новым автомобилям! Заметим, в той же Украине, где победили честные и порядочные люди — почему-то таких тенденций не намечается, хотя и Европа с ними, и генерал НАТО недавно приезжал «парад независимости» принимать. Где ошибка?
Продажи новых автомобилей в России набирают нешуточное ускорение: в июле рост рынка достиг рекордных показателей прироста — 18,6% (129,6 тыс. единиц) по сравнению с июлем прошлого года. Такого наш авторынок не видел уже более пяти лет. Последний раз всплеск спроса, подобный нынешнему, наблюдался в феврале 2012-го, когда продажи скакнули на 25%.
Годовая инфляция в России замедлилась до 3,4%, заявил в четверг глава Минэкономразвития Максим Орешкин и не исключил рекордную дефляцию в августе, если уборку урожая не испортит погода.
Вы, надеюсь, заметили, как у нас все плохо? Рекордные показатели в промышленности, в автопроме, в инфляции с дефляцией. Страшно подумать, что у нас ничего этого могло не быть — если бы «западные партнеры» не ввели санкции! Если бы США не показали свою настояющую к нам «любовь». Если бы Европа не получила по демократии нашими контрсанкциями!Поэтому, граждане, улыбаемся и пашем. И не забываем, безусловно, стыдится. Стыдитесь как мы, стыдитесь с нами, стыдитесь лучше нас.
Архив позорных выпусков хроник изоляции России за август:
Хроники изолированной России (26)
Хроники изолированной России (25)
Хроники изолированной России (24)
Хроники изолированной России (23)
Хроники изолированной России (22)
Хроники изолированной России (21)
Хроники изолированной России (20)
Хроники изолированной России (19)
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com