Ужасы далекого космоса







На расстоянии нескольких тысяч световых лет от Земли, в глубоком космосе, творится такое, чего человеческий разум вместить и понять до конца пока не может





Тёмная энергия









В 1998 году учёные из NASA при помощи телескопа Хаббл определили, что Вселенная, на самом деле, расширяется гораздо быстрее, чем считалось раньше. Астрономы пришли к выводу, что межзвёздное пространство почти на 70 % заполнено некой «энергетической жидкостью».

Изучение этого «наполнителя» позволило учёным сделать вывод, что постоянно расширяющееся пространство каким-то непостижимым образом вырабатывает собственную энергию, которая этот самый процесс расширения ускоряет. Природа происхождения тёмной энергии пока не изучена. Мы знаем лишь то, что она абсолютно невидима.

И раз 70 % космоса заполнено ею, ещё 25 % тёмной материей, то получается, что 95 % Вселенной для человечества – это пока «тёмный лес». Вот такой получается каламбур. Если попытаться осознать тот факт, что мы не знаем о космосе практически ничего, становится как-то не по себе…

Вот подробнее про темную энергию, некоторые последние исследования утверждают, что темная материя не существует







Великий центр притяжения









Каждому из нас когда-нибудь снился кошмар о страшной ловушке, из которой невозможно выбраться. На самом деле мы в этом кошмаре живём: Млечный путь и другие галактики со скоростью 2,2 миллиона километров в час приближаются к области пространства, о которой мы ровным счётом ничего не знаем. Известно лишь, что там находится нечто обладающее чудовищной гравитацией. Учёные назвали это область Великим центром притяжения.

Сотни астрономов считают, что именно в этом месте рано или поздно находят свою погибель все звёзды, планеты и другие космические объекты. Разглядеть хоть что-то в этой области даже при помощи современных телескопов невозможно, так как Великий центр притяжения скрыт от нашего взора миллионами звёзд и огромными облаками космической пыли.

Учёные в шутку называют его «космическим серийным убийцей», который затаскивает своих жертв в автофургон с грязными окнами, через которые невозможно увидеть, что происходит внутри.











Звезда KIC 8462852

подробнее здесь - https://pandoraopen.ru/author/26361/





Современные учёные ищут в космосе новые объекты так: они измеряют количество света, которое исходит от какой-то звезды, и если мимо проносится какая-то планета, то яркость излучения падает. Частота и длительность снижения интенсивности звёздного излучения позволяет сделать предположительные выводы о природе планеты.

Звезда KIC 8462852 расположена в созвездии Лебедя на расстоянии около 1400 световых лет от Земли. Время от времени она тускнеет более чем на 20%. Этот факт возможно объяснить только тем, что её затеняет проходящая по своей орбите планета. Американский физик Фримен Дайсон в 60-х годах предположил, что подобное может быть вызвано строительством серьёзной орбитальной структуры какими-то разумными существами. Согласно его предположению, инопланетяне вывели на орбиту своей планеты целый рой спутников, чтобы поглощать свет, излучаемый звездой.

Разумеется, никаких точных доказательств правдивости этой догадки нет, однако всё может быть. Тем более Дайсон в своих исследованиях довольно внятно раскладывает всё по полочкам. Большинство его коллег считают, что подобное явление всё же связано не с орбитальной техникой, построенной инопланетянами - причиной систематического потускнения звезды скорее всего является скопление астероидов и остатков комет.







Сверхпустота Эридана

Впервые астрономы заговорили о сверхпустоте в созвездии Эридана после того, как приступили к изучению космического микроволнового фона. В ходе тех исследований был обнаружен просто огромный участок космического пространства (около одного миллиарда световых лет в диаметре), внутри которого практически нет тёмной материи и энергии.

Вполне возможно, что человечество столкнулось с каким-то подобием «двери» в параллельную Вселенную, так как согласно существующей теории абсолютной пустоты в космосе не существует.









Звёзды-зомби

Это, конечно, шуточное название особого вида звёзд, однако они на самом деле существуют. После вспышки сверхновой некоторые белые карлики «выживают». Они вытягивают водород из звёзд, расположенных в непосредственной близости и какое-то время продолжают довольно ярко светиться. Мощное рентгеновское излучение очень похоже на "крик", который издают звёзды-зомби «пожирая» своих соседей.

Никакой опасности для жизни землян эти космические «живые мертвецы» не представляют – достигнув критической массы, они взрываются и исчезают уже навсегда.

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https://masterok.livejournal.com/3929828.html?