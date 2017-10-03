Ультиматум российской элите?

Источник: http://www.stoletie.ru/

Наши либералы напуганы санкциями и даже предлагают американцам… «купить Россию»



Во влиятельном журнале США «Америкэн интерест» опубликована статья известного либерального экономиста и социолога Владислава Иноземцева (на фото), в которой он предлагает Штатам «рациональный и малозатратный» способ нейтрализации «российской угрозы»: Россию этот либерал цинично предлагается американцам попросту купить.

Автор статьи отмечает, что упор на силовое сдерживание, которому сегодня отдается в США предпочтение, обходится слишком дорого: только в 2017 году их военные расходы составят почти 600 млрд долларов. и задает логичный, с его точки зрения, вопрос: «Зачем Западу нужно истощать свои ресурсы, если Россией правит не Сталин — или подобные Гитлеру лидеры, одержимые идеологиями, ориентированными на мировое господство, — а скорее, группа предпринимателей, которые хранят свои деньги в западных банках, покупают недвижимость на Западе, обучают своих детей в западных университетах и имеют заграничные паспорта и даже разрешения на временное проживание».

Корпорация «Россия»

«Эти люди, – пишет Иноземцев, – не стали бы управлять Россией так, как они это делают сейчас, если бы они действительно стремились к господству в мире». По его мнению, российская элита всего лишь стремится «извлечь материальную выгоду из владения корпорацией под названием «Россия»… А в корпоративном мире лучший из возможных шагов, которые стоит предпринять в отношении маленькой, но агрессивной компании, – это попытка её купить и включить её в состав более крупного делового конгломерата».

Автор статьи подчеркивает, что речь, разумеется, идет не о покупке территории, природных богатств или людей, а об активах, которые российский правящий класс считает своей собственностью.

При этом за базу для расчета цены такой сделки предлагается взять стоимость всех российских компаний, чьи акции торгуются на Московской бирже. «На 1 августа 2017 года она составляла 33,6 трлн рублей, или примерно 559 млрд долларов, то есть примерно столько же, сколько стоят Alphabet или Microsoft», – отмечает Иноземцев. Существуют, конечно, ещё частные активы, а также доходы, получаемые от государственных унитарных корпораций, поэтому разумно увеличить указанную цифру в полтора-два раза. «Но даже если мы удвоим упомянутую выше цифру, то получим всего 1,1–1,2 трлн долларов», – успокаивает американцев российский либерал.

«До настоящего момента активы, контролируемые российской элитой, имели положительную прибыльность в размере 10–12% их рыночной стоимости – или примерно 65–85 млрд долларов ежегодно, – подсчитал автор статьи. – Эта цифра фактически совпадает с объемами оттока чистого капитала из России: по данным Банка России, с 2008 по 2016 годы объемы оттока капитала в общей сложности составили 644,7 млрд долларов».

«Что произойдет, если всем этим людям предложить «справедливую» цену за их собственность – к примеру, 2 трлн долларов, что в 30 раз превышает их чистый ежегодный доход? Станут ли эти люди вести жесткий торг, если серьезный покупатель предложит им хорошую цену?», – соблазняет американцев автор статьи. Российские олигархи, уверен Иноземцев, с радостью ухватятся за подобную возможность, поскольку «подавляющее большинство представителей российской элиты подготовилось к тому, что может потерять все свои активы».

«2 трлн долларов – это меньше половины той суммы (4,79 трлн долларов), которую США уже потратили на бессмысленную войну в Ираке, – объясняет автор статьи. – Это примерно два военных бюджета США (в 2017/18 финансовом году военный бюджет США составит 824,7 млрд долларов). 2 трлн – это десятая часть федерального долга США или та сумма, на которую этот долг увеличивается каждые два года».

«Покупка России, – цинично советует США Иноземцев, – станет лучшей инвестицией, которую американское правительство когда-либо делало. Стоимость российских компаний серьезно занижена и составляет лишь небольшую часть стоимости их американских аналогов. Если в России появится более ответственное руководство и более прозрачная судебная система, эти активы вырастут в цене как минимум в пять раз».

Иммунитет за преступления

И тут автор идеи о «продаже России» переходит к самому главному для тех, кто нажил на ограблении России огромные капиталы, а теперь боится их потерять или опасается, что ему придется отвечать за совершенные преступления. «До заключения этой сделки, – пишет он, – все представители России получат иммунитет от судебных преследований за совершение финансовых преступлений, что все деньги, лежащие на условно-депозитных счетах, будут освобождены от любых проверок и что участники сделки, продающие активы стоимостью более 20 млн долларов, получат паспорта западных стран или разрешения на постоянное местожительство».

Таким образом, деньги, которые Запад потратит на эту сделку, останутся внутри западных экономик и будут реинвестированы в недвижимость, акции и другие активы в развитых странах.

«При этом западные компании получат огромный новый рынок, гигантские запасы ресурсов и талантов», – соблазняет американцев российский либерал, намекая, что именно сейчас, когда во главе Белого дома оказался бывший предприниматель Дональд Трамп, его идею вполне можно осуществить.

«Кто-то может сказать, что этот проект слишком нереалистичен, потому что в нем должны соединиться политика и бизнес, – объясняет автор идеи. – Я могу с этим согласиться, однако, возможно, нам все же стоит попытаться его реализовать, поскольку политика и бизнес уже тесно переплелись в фигуре человека, который сейчас занимает пост главы Белого дома».

Что ж, как говорится, все маски сброшены. В этой статье с предельным цинизмом обнаружены все цели и задачи, которые ставят перед собой российские либералы и коррупционный олигархический капитал. Ограбив страну в 90-е годы и сосредоточив в своих руках громадные богатства, они готовы для того, чтобы их сохранить, в самом буквальном смысле, продать американцам Россию и делают им насчет этого конкретное и вполне аргументированное предложение.

И делают они это не от хорошей жизни. Во-первых, они опасаются, что на предстоящих президентских выборах снова победит Владимир Путин и, не без оснований, предполагают, что он начнет проводить по отношению к коррупционерам и продолжающим грабить Россию олигархам ещё более жесткую политику, а также нанесет, наконец, удар по подрывающей интересы России и пытающейся её расколоть «пятой колонне» либералов.

Аудит российской элиты

А во-вторых, они перепуганы новыми санкциями, о которых объявил Трамп. В американском документе о санкциях говорится, что в течение 180 дней с момента вступления закона в силу (то есть до февраля 2018 года) министр финансов по согласованию с Директором национальной разведывательной службы и руководителем Госдепа должны передать в Конгресс детальные отчеты о финансовой деятельности руководящих и влиятельных внешнеполитических фигур и олигархов РФ.

Таким образом, речь идет о проверке финансовой деятельности на предмет коррупционной составляющей не только российского политического руководства, включая всех членов Правительства РФ, депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, но и олигархов.

При этом российские олигархи подлежат финансовой проверке независимо от того являются они налоговыми резидентами России или нет.

Американцы исходят из того, что, так или иначе, собственность российских олигархов находится за рубежом, и они её скрыть не смогут. На странице 105 закона о санкциях сказано, что в целях содействия НАТО и Евросоюзу США обязаны работать индивидуально со странами Европы и Евразии по выявлению коррупционных составляющих, связанных с российскими компаниями. Речь идет о работе американских структур со странами Евросоюза и СНГ, включая Белоруссию и Казахстан, с использованием всех рычагов политического и экономического воздействия на эти страны, вплоть до угрозы введения против них санкций в случае отказа от сотрудничества.

Что касается стран НАТО, где российские олигархи держат большую часть своей собственности, США будут действовать, опираясь на устав НАТО, который предусматривает, что спецслужбы стран НАТО обязаны оказывать содействие стране – члену НАТО, если от нее поступила информация об агрессивных действиях третьей страны, направленных против её интересов. Такой третьей страной США назвали Российскую Федерацию. А следовательно, спецслужбы всех остальных стран НАТО обязаны оказывать содействие США в проведении проверки по выявлению коррупционной составляющей российских или аффилированных с ними компаний, действующих в этих странах.

Американский закон о санкциях ставит перед проверяющими органами четыре задачи: 1) выявление влиятельных людей в российской политике и олигархов по степени их близости к политическому режиму России; 2) определение их финансового состояния (то есть, наличие у них чистых активов на счетах и в виде имущества); 3) оценка связи между политическими деятелями России и олигархами с президентом Путиным персонально или с другими лицами российской элиты; 4) определение признаков коррупции, связанные с вышеуказанными лицами, а также источников доходов этих лиц и членов их семей.

При этом объектом проверки финансовой деятельности российских политических деятелей и олигархов являются также и их близкие родственники. Любопытно, что как только был принят закон о новых санкциях, так стало известно о неожиданном разводе олигарха Романа Абрамовича.

По всей видимости, его юристы провели анализ и сделали вывод о том, что Абрамович подпадает под закон об антироссийских санкциях. А потому, как предполагают, разводится со своей женой не потому, что он её разлюбил, а потому что в законе о санкциях написано, что под членами семьи понимаются близкие родственники: супруги, дети, родители, братья и сестры. Бывшая же жена с юридической точки зрения уже не является членом семьи. А поскольку американцы ужасные формалисты, то эта информация, возможно, и не пойдет в отчет Конгрессу США. Так что в ближайшее время следует ждать и других разводов доморощенных олигархов.

Американский пересмотр итогов приватизации

Новый закон также говорит и о необходимости идентифицировать нероссийские аффилированные бизнесы российских олигархов. Речь идет не только об американских структурах наших богачей, но и об их бизнесах в других странах. Кроме того, закон предусматривает оценку создания (учреждения) российских полугосударственных организаций и их роли в РФ. Под полугосударственными организациями закон о санкциях понимает те организации, где определенная доля собственности принадлежит государству.

Таким образом, речь идет о переоценке результатов – ужасная новость для наших олигархов! – приватизации государственных компаний. Другими словами, американцы намерены провести полный аудит российской приватизации.

Под этот закон подпадают не только российские компании, но и все без исключения российские олигархи, все члены Правительства РФ, все депутаты Государственной Думы и все члены Совета Федерации, а также их близкие родственники. Так, например, проживающие за границей совершеннолетние дети депутатов Государственной Думы, каковых немало, также подлежат проверке на предмет источников доходов. Вся недвижимость российской политической элиты и их близких родственников, как и их банковские счета, находящиеся за рубежом, будут подлежать проверке на предмет коррупционной составляющей. Все это наглядно показывает, как США путем ареста активов или другими подобными средствами могут поставить ультиматум всей нашей не только экономической, но и политической элите.

Мольба о пощаде

Ультиматум этот заключается в том, что, если олигархи и российская политическая элита, влияющие на управление страной, и при этом имеющие активы за рубежом, которые зарегистрированы, как на себя, так и на близких родственников или на подставных, либо на доверенных лиц, до февраля 2018 года не сменят действующее руководство России, а речь идет конкретно о президенте Путине, то все их активы будут арестованы, как коррупционные.

А потому нынешняя публикация в «Америкэн интерест» с изложением бредовой, казалось бы, идеи о «продаже России», на самом деле –свидетельство паники, которая охватила коррупционную часть либеральной элиты и тех, кто кормится с её подачек. Ведь не случайно её озвучил именно Иноземцев, один из подписантов обращения российской оппозиции «Путин должен уйти», который является членом Российского совета по международным делам (РСМД), созданного в 2011 году по распоряжению Дмитрия Медведева. В число соучредителей РСМД входит и Российский союз промышленников и предпринимателей. СМИ называют эту организацию «одним из инструментов публичной дипломатии и «мягкой силы» России в мире». Олигархи, либеральная оппозиция и коррумпированная часть политического бомонда прекрасно понимают, что Путин пользуется в России такой мощной поддержкой народа и силовых структур, что выполнить требование США об его устранении они никак не смогут, а потому и начинают умолять Трампа их пощадить, цинично предлагая взамен «купить Россию».

Андрей Соколов

Источник: nstarikov.ru