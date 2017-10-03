Сводки от ополчения Новороссии 03 октября 2017

ВСУ за минувшие сутки семь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, поселка Красный Яр, сел Желобок, Желтое, Долгое, Лозовое и Сокольники.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.

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