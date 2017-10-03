Сводки от ополчения Новороссии 03 октября 2017
- 07:45 ВСУ за сутки семь раз нарушили «режим тишины».
- Вчера 23:50 Доказательства обстрелов ВСУ поселка Трудовские.
ВСУ за сутки семь раз нарушили «режим тишины»
ВСУ за минувшие сутки семь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.
Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, поселка Красный Яр, сел Желобок, Желтое, Долгое, Лозовое и Сокольники.
Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.
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Доказательства обстрелов ВСУ поселка Трудовские
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