Рассекреченный документ ЦРУ: доказано, астрал – это не миф

Ранее засекреченный документ, написанный еще в 1984 году Wayne M. Mcdonnell из US Army Intelligence, появился в полной, неотредактированной форме, на сайте ЦРУ.

ДОКУМЕНТ ЦРУ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО АСТРАЛ РЕАЛЕН

Полностью рассекреченный документ поднимает необычную тему и отвечает на некоторые паранормальные вопросы. Документ представляет собой полное и подробное изложение расследований ЦРУ того, что часто называют астральным планом.

МЫ ЖИВЕМ В ГОЛОГРАММЕ

Считается, что астральный план является областью вне материального мира, которая дает возможность получить доступ к душе или духу человека. Некоторые религии полагают, что астральный план может быть доступен только после смерти физического тела, в то время как другие считают, что его возможно достичь при жизни.

Это чаще всего ассоциируется с некоторыми восточными религиями, такими как индуизм и джайнизм, и он занимает центральное значение в буддийской вере и концепции нирваны. В более поздние времена, понятие астрального плана наблюдало всплеск популярности как на Западе, так и в Азии с ростом движения New Age.

Хотя многие люди считают астральный план как нечто большее, чем просто умственное изменение, которое может быть полностью объяснено наукой, похоже, что ЦРУ не придерживалось той же точки зрения. В недавно выпущенном документе объясняется, что исследования доказали – астрал, безусловно, не является мифом. В документе также упоминается концепция «Абсолют», пронизывающая время и пространство во всех измерениях. «Абсолют», в документе описывается как вездесущий и всемогущий.

Те, кто работал над этим проектом, заявили о своем желании исследовать эту тему более подробно в будущем. Однако, похоже, что интерес к проекту либо иссяк на верхних уровнях командования, либо, что скорее всего и произошло, дальнейшие исследования этого экстраординарного явления были классифицированы на гораздо более высокий уровень секретности. В настоящее время ЦРУ не упоминает какую-либо дополнительную информацию относительно исследований этого проекта. Естественно, это вызвало подозрения, что правительство получило глубокое понимание концепции и, возможно, использует ее без ведома широкой общественности.

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP96-00788R001700210016-5.pdf