Планы ядерного удара по СССР в сентябре 1945 года

Ядерные державы задаются вопросом, насколько большим должен быть ядерный потенциал чтобы существовало ядерное сдерживание. Для простого человека это звучит как – сколько у нас должно быть атомных бомб, чтобы находиться в безопасности?

Это – достаточно справедливый вопрос, хотя…, как конечно, многие знают, что есть много сторон проблематики этого, так как можно обеспокоится и обезопаситься на столько, что окажешься сидящим на пороховой бочке…..

Были ли, во время Второй мировой войны, Соединенные Штаты Америки настоящими союзниками нашему Советскому Союзу? Или все же Америка действовала по принципу: «Враг моего врага – мой друг»? Да.., в действительности это так и было.

Показательным примером этой “искренней” Американской дружбы является и вот этот один из многих примеров: к 30 августа 1945 — прежде, чем Вторая мировая война была официально окончена — Американская военщина уже составила список целей для атомных бомбардировок СССР…, и даже составили карту Советского Союза с радиусом действия своих бомбардировщиков, наряду с “первыми” и “вторыми” приоритетными целями, отмеченными на этой карте.

Сегодня известны многочисленные планы ядерной войны против СССР, которые намеревалось реализовать американское правительство. Все исходило из монополии США на ядерное оружие, которое должно было стать основным средством нанесения СССР невосполнимых потерь. Напомним, что до августа 1949 г. СССР не обладал ядерным оружием.

Уже в сентябре – октябре 1945 Комитет начальников штабов США утвердил директивы №1496/2 «Основа формулирования военной политики» и №1518 «Стратегическая концепция и план использования вооруженных сил США», в которых главной военной целью был обозначен Советский Союз.

В директиве Объединенного комитета военного планирования № 432/д от 14 декабря 1945 года для атомной бомбардировки были намечены 20 основных городов и промышленных центров Советского Союза. Тогда предполагалось сбросить 196 атомных бомб. Это был план под названием «Peancer» (Клещи). За ним последовал целый ряд других планов с устрашающими названиями: «Жаркий день», «Испепеляющий жар» «Встряска» и т. п. В каждом из них намечалось всё больше целей для уничтожения и больше жертв. Неизбежную войну предотвращали лишь советские танковые армии, дислоцированные в Восточной Европе, которые в случае конфликта, по расчетам американских экспертов, в течение недели-двух выходили на побережье Атлантического океана.

Пыл американских генералов также сдерживали возможные огромные, до 55%, потери американских бомбардировщиков при налетах на советские города.

Это какие такие честные союзники могут одновременно выдавать себя другом и одновременно составлять планы и строить заговоры, чтобы сбросить атомные бомбы на своего союзника? Такие гнилые друзья есть – и это США.

Обратим внимание на представленные ниже документы. Ранее они нигде и никогда не представлялись и рассекречены только сейчас. Прежде всего хочу отметить, что речь идет о 1945 годе, когда ядерное оружие было только у одной страны и о ядерном сдерживании речи не шло. Ядерным оружием никто, кроме как Америка, никому не угрожал… Более того, Америке, имеющей монополию и продемонстрирующей свое ядерное оружие на японских мирных городах, никто вообще и не угрожал…

Прежде всего карта из этого пакета документов из архива генерала Гроувза, и была просканирована с микрофильмов Веллерстайном. Вторая Мировая война еще не закончилась! Предсталяю ее вам. Радиус заштрихованных треугольников – это дальность американский бомбардировщиков B-29 и B-36, которые еще не строились, но уже проектировались.

В-29 это самолеты, которые провели ядерную бомбардировку Японии. В 1945 году В-36 еще находились в проекте, они были приняты на вооружение в Америке в 1949 году и имели большую дальность чем В-29, но американская военщина уже строила на них грандиозные планы.

На карте представлены возможные точки, на основании друзей Америки, которые радостно могли предоставить американцам места для старта ядерной атаки на СССР. Это Норвегия (Ставангер), ФРГ (Бремен), Италия (Фоджа), Греция (Крит), Саудовская Аравия (Дахран), Пакиста (Лахор), Япония (Окинава, Шимуширу), США (Aдaк и Ном на Аляске).

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Сам документ представляет собой план-анализ с раскладом сил и средств необходимых для ядерного удара по СССР.

Архитектором этого документа, был генерал-майор Лорис Норстэд американских Воздушных сил (USAAF). Генерал-майор Лорис Норстэд был одним из главных планировщиков Военно воздушных сил США и позже – Высшего Союзнического Командования в Европе для НАТО. Этого героя американской нации, планирующего уничтожить нас, даже поместили на обложку журнала. Вот так то!

15 сентября 1945 —спустя менее чем две недели после формальной сдачи Японии и конца Второй мировой войны — Норстэд послал документы генералу Лесли Гроувсу. Как Вы могли бы предположить, классификация на этом документе была высока: “TOP SECRET LIMITED,” которая являлась самой высокой во время Второй мировой войны. Этот документ имел карту которую я выкладывал в предыдущем посте. Это карта целей американских ядерных бомбардировок на территории СССР.

Давайте обратимся к документу. Так вот в этом документе представлен расчет ядерного удара по СССР. Тоесть представлен расчет на вопрос – “Сколько бомб USAAF необходимо по расчетам этого американского «союзника» для бомбежки СССР?” Так вот…. Как минимум они хотели 123. При этом в документе указывается, что идеально было бы иметь 466. Это было спустя немногим более, чем месяц после бомбежек Хиросимы и Нагасаки. Вот так вот!

Вот этот документ. Кликните на нем для просмотра полностью в ПДФ:

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Конечно, истинным бюрократическим способом, они обеспечили документ расчетной таблицей:

Давайте разберем ее. Левая колонка – минимум, право – оптимум. Цель требования план – «М. Day», определенный в отчете как день, в который США желали бы ядерный удар по СССР. Другими словами, это нападение с нанесением ядерного удара Соединенными Штатами по СССР — ядерный нокаут, разработанный, чтобы немедленно опустить СССР в каменный век.

Для “минимальной” ядерного удара определены 15 привилегированных целей, и для “оптимальной” ядерной бомбардировки определены 66 городов стратегического значения. Удивительно, эти американские планировщики решили, что Советские города нуждаются приблизительно в трех ядерных бомбах на город, чтобы действительно разрушить и уничтожить нас!!! Вот такая, мать вашу, хрень! И что, мне нельзя назвать американцев пидарами после этого!?

И «полностью разрушить их”, не слишком толерантно и дружественно в этих документах амеры пишут о наших городах и нас…., по тексту: «Главная цель для применения атомной бомбы – полное одновременное разрушение этих пятнадцати привилегированных целей.” Они не делают никакой дипломатии, скрытности, а указывают четко и конкретно – «полностью уничтожить»!

Вот список 15 приоритетных целей, в порядке приоритета: Москва, Баку, Новосибирск, Горький, Свердловск, Челябинск, Омск, Куйбышев, Казань, Саратов, Молотов, Магнитогорск, Грозный, Новокузнецк и Нижний Тагил. Вы могли бы задаться вопросом, почему Баку там, и, скажем, Ленинград нет. Приоритетные цели базируются в значительной степени на важном объеме промышленного производства; Баку был ответственен за 61 % всей советской продукции сырой нефти, 49 % очистки нефти, и 15 % стальной продукции. Ленинград, в том пункте, был ответственен за гораздо меньшее количество вещей.

Полная карта 66 советских целей — и 21 цели в Манчжурии которые они решили, не имели достаточно высокого приоритета, но они все же нанесли их на свою карту.

Вот эта карта из документа:

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Теперь подумаем… Неужели эти документы имели под собой разумное сдерживание о котором мы говорим? Это если рассмотреть то, что сейчас нам некоторые «ссут в уши», что СССР представляло после 2 Мировой войны угрозу всему миру и все такое…. Нет! Данные документы четко указывают, что американскими целями были не только индустриальные и военные объекты как таковые, а все население да и все наша советская культура. Это не стратегическое сдерживание Сталина или еще кого-то! Они не планировали сдерживания. Они планировали разрушение!

Назад к плану: единственные различия между “минимальным” и “оптимальным” планом – общее количество предназначенных городов. По три бомбы на город, это 39 для “минимума”, 204 для “оптимума”.

Также в документе указано 10 бомб для «нейтрализации возможных вражеских угроз в Западном полушарии» — отчет объясняет, что это то, если в случае СССР сможет захватить американских баз в непосредственной близости от границ СССР, то есть как я понял ответный удар СССР после ядерной бомбардировки амерами нас. Все же, пиндосы не исключают, что у нас силенка все же останется…. Каких баз и где – план этого не уточняет. Давайте предположим, что по крайней мере одна из них находится в Западной Германии.., ведь не зря они там указывают «Западное полушарие»…

Так вот, чтоб остановить ответный удар Советов в Европе надо 10 бомб для «стратегической изоляции поля битвы» — то есть, держать Советы в рамках своего континента и не дать возможность их судам, танкам и самолетам выдвинуться в сторону США. Практически, они указывают в своих документах взрывать Дарданеллы, Кильский канал, Суэцкий канал… А по факту – бомбить и Европу!

Так вот и получилось в целом 59 ядерных бомб для “минимума” и 224 для “оптимума”. Но они не останавливаются на этом. Они принимают во внимание практику Второй мировой войны, что определенное число бомбардировщиков будет уничтожено, имеют технические проблемы, пропустят цель. Таким образом, они вычисляют, что все бомбы будут эффективны только на 48 % и таким образом они будут нуждаться в удвоении общем количества зарядов. Так вместо трех бомб за город, они в этом документе планируют ШЕСТЬ.

Таким образом, мы делим наши оригинальные общие количества на 0.48, и мы заканчиваем с заключительными числами 128 как “минимум” и 466 как “оптимум”.

Это все еще «маленькое» число на сентябрь 1945, но все равно – кровожадное. Мы знаем, что пиковый американский ядерный запас был более чем 32 000 боеголовок (в 1966), несерьезные 466 похожи на «шалости ребенка».

Ну как вам наши союзнички!? Как вам это все!? И эта маразота меня пугает «тираном» Сталиным!? Да сейчас, после уведенных мной документов, я еще больше благодарю Сталина, что он сделал все, чтоб спасти нашу страну, наших людей от этих гнилых союзников!!! Реально – он настоящий руководитель государства, что привел нас к Победе, организовал защиту и оборону моей страны так, что эти все подонки испугались к нам лезть….

Вот такие у нас были союзнички….