Письмо читателя. ММЗ «Авангард»

Еще немного лечебной грязи…

Дорогая Татьяна!

Какую цель вы преследуете в своем блоге, регулярно пользуясь дезинформацией и откровенными выдумками для обливания грязью тех или иных сфер российской деятельности. Я с улыбкой могу принять ваши безобидные фантазии на тему “пропажи” на неделю английской королевы или не менее невинный абсурд на тему “захвата” российского престола Ватиканом. Но когда вы представляете увольнение лишь ОДНОГО директора из лишь ОДНОГО из многочисленных предприятий принадлежащих государственной корпорации Алмаз- Антей, которое задействовано в производстве комплексов С-300 и 400 не более, чем на 10% максимум, как подрыв всего концерна в угоду США, это не безобидная выдумка, а умышленное провокаторство. Либо полная некомпетентность и ignorance. Я уж не говорю, что за последний год вы угробили репутацию и интерес к вашему блогу, но не уподобляйтесь отребьям типа Эмнуэль или Окара. Или вы тоже надеетесь, что вас заметит Американское посольство и отпишет вам чек?

Не позорьте свое имя- делайте хоть самое поверхностное расследование предмета прежде, чем лить грязь.

Т. В. – Замечания справедливые, но лишь отчасти. Королева исчезала из публичного поля более чем на полгода, что для публичной персоны такого уровня случай небывалый. Другие заметные глазу признаки говорили о том, что в указанный период она была, как минимум, не вполне дееспособна и не могла осуществлять функции управления государством.

Насчет «короны Ватикана» тоже имеются факты, подтверждающие активность определенных сил в целях захвата активов бывшего СССР. На «российский престол» «ватиканцы» продвигали, (и продвигают!) не только Машу-Гошу, но и «запасных» кандидатов. Этот проект еще полностью не отработан, в ближайшее время «вдруг, откуда не возьмись» в публичном пространстве появятся «мессии», на любой вкус и цвет нашего неразборчивого «электората».

Насчет потенциального получения «чеков от американского посольства», – в моем случае это даже обсуждать смешно. Не надеюсь.

Вернусь к сути претензий автора письма. Если военная форма неудобная «всего лишь» на 10%, наш неизбалованный народ приспособится, что, конечно, дикость, но использовать по назначению ее все-таки можно, хоть и с оговорками. А вот «бездушная железяка», недоработанная «всего лишь» на 10% в нужный момент не полетит.

Справедливо в Вашей критике лишь то, что «надо было сделать хоть самое поверхностное расследование, прежде, чем лить грязь». О том, что на предприятии «Авангард» уже давно кипят поистине шекспировские страсти, надо было упомянуть в предыдущей заметке. Сейчас исправлю, тем более, что грязи, кажется, я вылила недостаточно. Своей не хватило, пришлось зачерпнуть из всемирной паутины, спасибо читателю, который подсказал, где черпать. Надеюсь, что ММЗ «Авангард» «грязевая ванна» даст заметный оздоравливающий эффект:

http://mosmonitor.ru/articles/society/golubyie_raketyi_rossii_kak_gendirektor_mmz_avangard_ahmet_muhametov_raskrasil_kompleksyi_s-400_v_raduzhnyie_tsveta

Бывший заместитель директора ФГУП «Центр финансового и правового обеспечения» управления делами президента Олег Самотин, которого три года назад задержали по громкому коррупционному делу, потом отпустили, а вскоре вновь задержали, наконец, окончательно разобрался со своими проблемами с правоохранительными органами. И сразу же устроился на новое «теплое» место.

Он стал начальником юридического отдела АО «ММЗ «Авангард», производящего ракеты для комплексов С-400. То, что человек с подобной сомнительной биографией оказался на закрытом оборонном предприятии – удивление может вызвать только у посторонних. Те, кто хорошо знают «кухню» «Авангарда», восприняли это как должное. Последнее время гендиректора АО Ахмет Мухаметов подбирает на руководящие должности на предприятии только по одному признаку: главное, чтобы это был мужчина нетрадиционной ориентации и из одной «тусовки» с самим главой «Авангарда».

Ахмет Мухаметов. (Источник “Московская правда”.)

По такому же принципу подбираются и поставщики АО. В результате у производителя ракет кипят страсти радужного цвета: постоянные сцены ревности, обиды, склоки, истерики. Если бы там поставили телекамеры, то рейтинги эфиров были бы не хуже, чем у «Дома-2». Только вот что хорошо для шоу-бизнеса, то крайне негативно сказывается на «оборонке». Пока друзья Мухаметова истерят и «пилят» бюджетные средства, «Авангард» начал серьезно задерживать поставки для Минобороны в рамках гособоронзаказа, что уже навлекло на предприятие проверяющих.

«Душа и тело» секретного предприятия

«ММЗ Авангард», что входит в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», выпускает зенитные управляемые ракеты (ЗУР), которыми оснащаются комплексы С-400. Фактически, это основной поставщик для ракетных комплексов, производящий всю их боевую «начинку». С мая 2003 года генеральным директором «Авангарда» был Геннадий Кожин — человек всю жизнь отдавший «оборонке», ранее являвшийся заместителем генерального конструктора МКБ «Факел». При нем сидел неприметный клерк Ахмет Мухаметов, занимавший должность замгендиректора. Он отвечал за работу с поставщиками, что, вероятно, приносило нормальные «левые» доходы.

Был у него и свой небольшой «гешефт». Ахмет Мухаметов и другой замгендиректора Борис Тимошкин являлись и остаются по сию пору учредителями ООО «НПФ Сезам Ко». Эта фирма производит железные двери и замки, а ее производственная база примыкает к одному из столичных СИЗО. По договоренности с руководством которого неопасных зеков приводили туда на работы. Потом случилось ЧП – несколько мелких хулиганов дали деру из цеха «Сезама». Однако, их почти сразу схватили, скандал удалось замять и все это закончилось для Мухаметова и руководителей СИЗО «легким испугом».

В какой-то момент неприметный клерк Мухаметов стал поводом для настоящей «бури» на заводе. На «Авангарде» работала рядовая сотрудница Ирина Белова, у который есть сын Виктор (или Вик, как он любит себя называть). Парень, что называется, с непростой судьбой. Еще в подростковом возрасте он объявил о том, что его интересуют только мужчины. В результате Вику пришлось сменить больше четырех школ. Да и с друзьями были огромные проблемы. Тут неожиданно Виктор стал почти ежедневно приходить на «Авангард», но направлялся не к маме, а прямиком в кабинет Ахмета Мухаметова.

Виктор Белов. (Источник: соцсети)

На заводе сначала думали, что Вик наконец нашел в лице дяди Ахмета старшего друга. А в кабинете Мухаметов наверняка показывает юноше макеты ракет. Но потом стало возникать все больше вопросов. А почему во время визитов Вика секретаршу отправляют «пообедать»? А дверь для чего запирают? В результате по заводу «поползли» нехорошие слушки, а потом эта тема стал «номер 1» во всех курилках и дошла до Геннадия Кожина. Человек, родившейся на Северном Кавказе и служивший в армии, подобных «высоких чувств» оценить не смог и уже было указал на дверь Мухаметову. Но тот нашел весьма нетривиальный выход из ситуации. Он в срочном порядке развелся с супругой и женился на… Ирине Беловой.

Трудовом коллективу была донесено, что Ахмет Абдул Хакович уже давно и тайно ухаживал за Ириной, а к Виктору испытывает исключительно отцовские чувства. Скромная и незаметная свадьба дала заместителю гендиректора повод, чтобы поселиться с Виком в одной квартире. В качестве компаньона и прикрытия с ними разместилась и Ирина Белова.

Виктор практически «прописался» на «Авангарде» и постоянно сыпал различными оригинальными идеями. Так, когда в 2009 году Олег Митволь, занимавший тогда должность префекта САО, закрыл гей-клуб «Душа и тело» (находился через пару улиц от «Авангарда»), то Белов активно уговаривал дядю Ахмета предоставить помещения для заведения на заводе. Мол, площадей свободных много, ракеты эти никому не нужны, а гей-клуб хорошую прибыль приносить будет.

Из агентства «Валентинка» – в поставщики оборонки

Впрочем, поумнев, Виктор изменил свое мнение и наконец понял, что именно ракеты залог благосостояния всей их дружной семьи. Путь к подобному пониманию был довольно долгим. Как-то Вик тесно сошелся с другим нежным и трепетным юношей – pr-щиком Иваном Клевцовым. Иван – человек свободного полета, и места работы меняет с завидным постоянством. Вот его послужной список:

- Агентство мерчендайзинга «Планограмма», Москва, 2009 г.

- Агентство промо-акций «МЫ», Москва, 2009 г.

- Рекламное агентство «Мандарин», Санкт-Петербург, 2010 г.

- Агентство аутстаффинга «Ваш кадровый советник», Москва, 2010 г.

- Агентство интернет-рекламы «Вместе», Москва, 2011 г.

- Пост-принт агентство «Центр ручных операций», Москва, 2011 г.

- Кадровое агентство «Кадровый советник», Минск, 2012 г.

- Рекламное агентство «Евро-Азиатская служба стимулирования сбыта», Киев, 2012 г.

- Свадебное агентство «Валентинка», 2012 г.



Виктор Белов стал работать в структурах, где различные посты занимал Клевцов. В частности, одно время трудился в московском представительстве киевской фирмы с заманчивым названием «Евро-Азиатская служба стимулирования сбыта», потом Иван засобирался в Минск, где должен был возглавить офис группы компаний «Евразия». Туда же захотел перебраться и Виктор.

Стоит отметить, что Ахмет Абдул Хакович очень тяжело переживал из-за дружбы Вани и Вика, забывал про работу, стал прикладываться к бутылке. А уж когда Виктор засобирался в Белоруссию и вовсе не находил себе места. И Мухаметов придумал, как сохранить Вика рядом с собой. В 2012 году с подачи замгендиректора «Авангарда» на свет появилось ООО «Металворк», учредители которого Виктор Белов и Иван Клевцов. И почти сразу эта фирма с «легкой руки» Мухаметова стала крупным поставщиком оборонного предприятия. Суммы контрактов с ней растут из года в год.

Иван Клевцов. (Источник: соцсети)

Какую продукцию поставляет «Металворк» «Авангарду» называть не будем, чтобы не разглашать никаких секретов. Отметим только, что все оборудование поставляется исключительно из Белоруссии. В Минске за работу фирмы отвечает Иван Клевцов, который по совместительству возглавляет и местную «Евразию». А в Москве деятельностью «Металворк» руководит Виктор Белов. В этом то и заключался план Мухаметова. Обеспечив Виктора и Ивана большими деньгами, он развел их по разным странам.

А то, что новый поставщик работает мягко говоря не очень хорошо, дело десятое. Главное же, «погода в доме». Pr-щик, радужный тусовщик, экс-руководитель свадебного агентства «Валентинка» Клевцов- в «оборонке», понятно что он, абсолютно ничего не понимает. Поэтому оборудование, оформленное, как белорусское, на самом деле по номенклатуре Мухаметова собирается с «мира по нитку»: прежде всего покупается в Китае. А потом отправляется на «Авангард» и используется при производстве ракет для комплексов «С-400».

«Творцы» С-400 - kgay и Зебеи

Появление нового поставщика у «Авангарда», принесло Ахмету Мухаметову другую «головную боль». Его родные братья — Вялит и Рифат, начали высказывать серьезные обиды и претензии, а также задавать вопросы: «А хватит ли бюджетных денег на всех?». Дело в том, что они тоже давно и плотно «сидят» на средствах оборонного предприятия. Вялит Мухаметов вместе со своими тремя детьми, является учредителем ООО «МВА-Алия», организующего работу столовых, в том числе и «столовки» «Авангарда». Его сын Рустам, одновременно является главным инженером ООО «Фирма «АВО-Термо», гендиректором и учредителем, которым значится Сергей Петров. Лицо явно номинальное, так как на него записано еще более 40 фирм. ООО Фирма «АВО-Термо» ежегодно (а порой и несколько раз в год) выигрывает конкурсы на поставку различной продукции «Авангарду» и получает соответствующие контракты.

Гораздо больший охват деятельности у Рифата Мухаметова, да и опыт коммерческой деятельности у него солидней, чем у Вялита. Рифат давно окопался в Дмитровском районе Подмосковья, где учредил несметное число фирм; в некоторых из них, как например, ЗАО «ИСК Геосистемы» в свое время соучредителем был и Ахмет Мухаметов. Значительная часть этих фирм работает по заказам администрации Дмитровского района и получает бюджетные средства.

Вкупе с бюджетными средствами от «Авангарда» это очень приличные доходы. И для них было найдено достойное место. В 2010 году братья Мухаметова обзавелись семейной офшорной фирмой Spartila Enterprises Limited (Кипр). Например, через эту фирму Ахмет Мухаметов покупал коттедж в Чехии, который оформил на свою дочь от первого брака. Этот офшор является учредителем ряда фирм, работающих с бюджетными предприятиями Дмитровского района. Также в багаже у Рифата Мухаметова огромное число структур, оформленных на подставных лиц. В результате, на поставщиков «Авангарда», «без слез» не взглянешь.

Сейчас у читателей появится уникальная возможность изучить биографию и увидеть изображение человека, имеющего, согласно документам «Авангарда», самое прямое отношение к производству ракет для комплексов С-400. Можно сказать, что этот человек причастен к обеспечению обороноспособности нашей страны. Итак, знакомьтесь – уроженец Кот-д’ивуара, студент последнего курса РУДН Ролан Рено Зебеи. Этот юноша является гендиректором 66 фирм, в том числе ООО с впечатляющим названием «Спецвоенкомплект».

Ролан Зебеи (Источник: сайт Авито)

С легкой руки Ахмета Мухаметова, «Спецвоенкомплект» по нескольку раз в год получает от «Авангарда» госконтракты на поставку металлопродукции. У всех желающих есть редкая возможность заполучить к себе этого «оборонщика». Только на днях Зебеи разместил на одном из сайтов объявление: о том, что ищет работу курьера, официанта или гардеробщика. В анкете Ролан Рено описывает и свою трудовую биографию: разнорабочий, официан, курьер.

Странно, но ни слова не сказано о руководстве ООО «Спецвоенкомплект», поставляющему продукцию для производства С-400. Видимо, это обусловлено секретностью данной работы.

Вот еще один интересный поставщик «Авангарда» – НТП «Техника-XXI», зарегистрированное в селе Новое Шигалево, Пестречинского района, Республики Татарстан (этот регион родной для Мухаметовых). «Техника-XXI» также постоянно получает госконтракты от завода, при заключении которых в графе электронная почта указывает следующий адрес: onii.kgay@mail.ru. Этот же адрес можно встретить на форуме для лиц с нетрадиционной ориентаций. Для неосведомленных обратимся к словарю. Слово gay, использованное в почте, означает – мужчина с гомосексуальной идентичностью, другие названия: гомосексуал. Интересно, уж не Виктор ли Белов второпях заполнял эту графу и вписал туда один из своих ящиков?

«Авангард» на постоянной основе обеспечивает контрактами и бюджетными деньгами ООО «Сан ТехРемонт-С», чей юридический адрес: Москва, Ташкентская ул., д.9, а фактический- Москва, Клары Цеткин ул., д.33. По последнему адресу как раз и находится ММЗ «Авангард».

И подобных смехотворных и явно подставных поставщиков можно называть еще очень долго. Все они получают ежегодно десятки миллионов рублей бюджетных средств. Причем, число их за последнее время только прибавляется.

Из СИЗО в ММЗ «Авангард»

Связано это с тем, что в 2015 году Ахмет Мухаметов занял должность уже гендиректора «Авангарда». Произошло это при весьма необычных обстоятельствах. Как-то Геннадий Кожин в очередной раз решит изгнать с завода Мухаметова, поскольку устал от его проделок. Последний сразу поспешил к шефу попить чаю и попросить прощения. А через несколько часов после чаепития Кожин был госпитализирован прямо с завода в тяжелом состоянии. Врачи долго не могли поставить диагноз, пока не пришли к выводу, что у Кожина нарушение мозгового кровообращения. С чем это связано, не известно.

Пока гендиректор «Авангарда» проходил лечение, Мухаметов постоянно сигнализировал в «Алмаз-Антей» о том, что Кожин уже никогда больше не сможет работать, а поставщику начинки для С-400 нужен здоровый руководитель. В результате Мухаметов и был назначен гендиректором завода. А когда Кожин поправился, его с радостью взяли на работу в МКБ «Факел».

Заняв кресло главы оборонного предприятия, Ахмет Мухаметов начал формировать новую управленческую команду. В частности, своим советником (в реальности его функциональные обязанности гораздо больше) он сделал Леонида Шермана – человека долгое время, по мнению очевидцев, считавшегося одним из лидеров «лобби цвета неба» в Минобороне. Шерман занимал должность замначальника Финансовой инспекции МО.

Леонид Шерман Источник: http://rusins.ru/boss/sherman-leonid-mihaylovich/

Благодаря влиятельному лобби инспекция в какой-то момент стала чуть ли не основной структурой внутри оборонного ведомства. Ее представители непременно находили массу финансовых нарушений в подразделениях Минобороны и подведомственных предприятиях. Впрочем, после уплаты крупной суммы нарушения могли испариться из отчета. После того, как поток жалоб на представителей инспекции перешел все пределы, ее просто разогнали и Шерман оказался на улице. Поработав в страховых компаниях, он нашел себе место в «Авангарде». Лобби своих не бросает.

Другим «ценным» пополнением Мухаметова стал новый начальник юротдела Олег Самотин. Он прославился в мае 2013 года, когда занимал должность заместителя директора ФГУП “Центр финансового и правового обеспечения” управления делами президента. Тогда сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ поймали его с поличным при получении 4 млн рублей от бизнесменов, которым он пообещал посодействовать в заключении договора аренды здания в центре Москвы. Однако, уже через четыре часа после задержания, следователь без объяснения причин лично вывел Самотина из здания ГСУ ГУ МВД РФ по Москве и отпустил.

Олег Самотин. Источник: соцсети

После того, как было доложено о случившемся министру Владимиру Колокольцеву, были уволены следователь, начальник отдела и замначальника следственной части, принимавшие решение отпустить Самотина. Самого его объявили в розыск. Три месяца он скрывался, соблюдая исключительные меры конспирации, но был задержан. Закончив расследование, ГСУ МВД России по Москве направило материалы по делу Олега Самотина на утверждение обвинительного заключения в столичную прокуратуру. Однако, к этому времени глава ГУЭБиПК Денис Сугробов и большая группа его подчиненных находились под стражей по обвинению в провокациях.

В результате из прокуратуры дело изъяли, приобщили к делу в отношении Сугробова и Ко, а потом прекратили, сочтя, что и в отношении Самотина была провокация. Можно сказать, что ему сильно повезло. Теперь Самотин оказался на оборонном предприятии, где у него «не паханное поле» для деятельности – у завода более 40 арендаторов, с которыми и работает Самотин. По схемам, налаженным еще во ФГУП “Центр финансового и правового обеспечения”. Стоит отметить, что злопыхатели тоже приписывают Самотина к лицам с нетрадиционными отношениями в любви.

В результате на заводе собралась весьма «веселая» компания, и на секретном предприятии, постоянно происходят сценки в духе героя «Наша Russia» Ивана Дулина. Чаще всего главной причиной выяснения отношений, помимо частных и специфических вопросов, является- кому Ахмет Мухаметов дозволит «пилить» очередную порцию бюджетных средств. Процесс этот настолько увлекательный, что об основном предназначении предприятия его руководитель и топ-менеджеры стали забывать. В результате в 2015 году «Авангард» сорвал все сроки поставки ЗУР для Минобороны по линии Гособоронзаказа. По этому поводу на «Авангарде» сейчас идет проверка.

Свои выводы сделали и в «Алмаз-Антее» и уже в конце лета глава концерна Ян Новиков решил распрощаться с Мухаметовым и его «незабываемой» командой и вернуть на завод Геннадия Кожина. Перепуганный гендиректор «Авангарда» тут же собрал семейный совет: «Что делать?». Виктор Белов сразу вспомнил про друга pr-щика Ивана Клевцова. В результате было решено, что надо через СМИ наносить удары по конкуренту за место, и самому «Алмаз-Антею». На свет стали появляться жесткие статьи в отношении концерна и МКБ «Факел», где сейчас работает Геннадий Кожин, как например, публикация в «Газете.ру» «У «Алмаз-Антея» валятся ракеты».

Впрочем, сомнительно, что подобные ходы помогут Михалычу, простите, Ахмету Мухаметову и всем его Дулиным, усидеть в своих креслах.

Т.В. Рабочих, собирающих подписи в защиту знакомого упыря от незнакомого, понять можно. За годы «дикого капитализма» сотрудники крупных оборонных предприятий усвоили лишь одно: все перемены — к худшему. «Травил Сальери Моцарта или не травил», пусть теперь прокуратура разбирается. Может, заодно и информацию о нецелевом использовании государственных средств при прежнем руководстве проверит. Если предприятие разворовывало старое руководство, то еще не значит, что новое будет лучше. Как правило, новые «эффективные менеджеры» грабят госбюджет гораздо жаднее и наглее старых. У новых меньше времени. Про судьбу госбюджета РФ 2017-2018г.г. вполне можно снимать фильм «Украсть за 180 дней», где 180 дней следует отсчитывать от !-го июля 2017 года.

Выход из ситуации я вижу только один — все государственное финансирование перевести на отдельный контур денежного обращения, как это и было в СССР.