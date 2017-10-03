От Волги до Енисея правит народ Моисея)))

Выношу на публичное прочтение ещё одно послание, адресованное мне. Это послание от Василия из Луганска:

Здравствуйте, Антон! Недавно я наткнулся на такой ресурс как "КОНТ" и теперь жалею, что не узнал о нём раньше. Много интересной информации и новых людей. А пару дней назад случайно прочитал одну из ваших статей и испытал шок, поскольку до этого мне не попадались те, кто пишет настолько созвучно моим размышлениям и выводам.

Благодаря Вам в общую картину-мозаику под названием "еврейский вопрос", которая складывается у меня в голове, добавились ещё несколько фрагментов-пазлов. В ваших работах я нашёл документальное подтверждение многому из того,что раньше просто осознавал интуитивно, до чего сам смог додуматься. Например "Лохокост". Если раньше это были просто мои личные рассуждения, то теперь я могу всё это подкрепить фактами. Да и нового я много узнал! Поэтому хочу Вас поблагодарить. Вы делаете нужное дело! Самое главное сейчас — побудить людей хоть на минутку задуматься, а дальше, если человек не совсем тупой, он сам всё увидит!

Это проверено экспериментальным путём на моих родных и знакомых. Сначала они смеялись надо мной, типа, "что ты со своими евреями носишься?!" Потом ругались, потому что я везде евреев видел. А теперь удивляются, как это они раньше всего этого не замечали?!

Это подобно фильму "Матрица". Ты живёшь в своём мире, где всё для тебя логично, но потом принимаешь некую таблетку и понимаешь, что всё вокруг иллюзия, а настоящий мир совсем не такой, каким ты его раньше представлял себе!

Хотя многие, конечно, предпочитают жить в этой самой "матрице", не пытаясь выйти за её пределы, так легче и проще. Но человек познавший хоть частичку истины всё равно уже не будет прежним. Моя жена, например, жалуется, что теперь не может смотреть телевизор, ведь там кроме евреев реально никого нет! Она пытается абстрагироваться, но это помогает лишь временно, поскольку в подсознании уже сидит правда!

Вот что интересно, до 2014 года у меня и мыслей таких не возникало, я даже слово "жид" не употреблял, а "антисемитизм" считал одним из самых ужасных преступлений.

Для меня той самой "таблеткой" из фильма "Матрица" стал майдан в Украине. Реально, словно в один миг пелена с глаз ушла!







































За всеми этими преступлениями на Украине (и за убийствами людей в феврале 2014 года) стояли вот эти жиды, они управляли госпереворотом на разных уровнях:







И ведь я знал и раньше многие факты, говорящие о подлости жидовской, но они хранились в моём мозгу в виде разрозненных фрагментов. А тут вдруг они стали цепляться друг за друга и выстраиваться в логические цепочки, приводящие к определённым выводам.

После этого я стал уже специально интересоваться этой темой, искать какую-то информацию и мои выводы стали выстраиваться в некоторые теории. Я стал делиться ими с людьми, люди тоже стали задумываться и т. д.

Вы спросите меня, при чём здесь Украина со своим майданом?

А при том, что я живу в Луганске, и если для большинства людей все эти теории "о жидах" — это нечто гипотетическое, иллюзорное, то для меня это знание "еврейского вопроса" перешло с февраля 2014 года в плоскость практическую, когда от этого зависит твоя жизнь здесь и сейчас, именно в эту минуту, а не в каком-то абстрактном будущем.

Когда на твой город падают снаряды, невольно начинаешь задумываться: "почему?", "кто виноват и что делать?"











И когда большинство россиян, например, даже не знают, что это за "Матильда" такая, и с чего вдруг вокруг неё разразились все эти страсти, ты уже видишь в этом определённые тенденции, которые с большой вероятностью могут привести к событиям, которые повлияют лично на тебя... Ну и в том же духе... Наверное моё письмо написано сумбурно и не очень-то понятно постороннему человеку, так что я заранее извиняюсь, я ж не писатель))) Просто не смог сдержать своих эмоций после прочтения ваших статей. Вот и решил написать.

Антон, не останавливайтесь на достигнутом, поскольку в этой теме ещё разбираться и разбираться! Вы затрагиваете историю на глубину около 150 лет, а еврейскому вопросу уже не одно тысячелетие, и там много чего интересного есть. Есть и тот же самый Моисей, провернувший с евреями, по сути, ту же аферу, что и Гитлер. Есть и завоевание Ханаана евреями, ...и Хазарский каганат, и много чего ещё, вплоть до того, что евреи не совсем "homo sapiens", как бы фантастически это ни звучало...

Удачи Вам, буду ждать ваши новые публикации!

Василий из Луганска

В продолжение поднятой темы приведу интервью Михаила Хазина, записанное 29 февраля 2016 года: "Где правят евреи — страна обречена".

Михаил Леонидович Хазин (род. 5 мая 1962, Москва, РСФСР, СССР) — российский экономист, аналитик, политолог, блогер, теле- и радиоведущий, статистик. Бывший чиновник администрации президента РФ. Постоянный член «Изборского клуба». Член Высшего совета Международного евразийского движения. Был одним из ведущих программы «Диалог» на РБК и являлся ведущим программы «Экономика по-русски» на «Русской службе новостей». Один из ведущих программы «Экономика» на радиостанции «Говорит Москва». Автор многочисленных публикаций в журналах «Профиль», «Эксперт», «Однако». Источник.

Ну а теперь мой личный вклад в освещение этой непростой темы:

1. "Кто лучше: евреи или жиды? Новый взгляд на историю ХХ века".

2. "Два разных исторических взгляда на еврейский "Холокост".

3. "Чем вредна столь удобная для власти религия?".

4. "Что важно знать современному верующему и атеисту о Православии".

5. "Самый большой секрет Христианства, найденный в архивах Ватикана!".

6. "Есть все основания для отмены Закона РФ "О защите священных текстов".

7. "Нацизм породили евреи, которые для маскировки называли себя "арийцами"!".

8. "Два сценария выхода русских и евреев из библейской "матрицы". Какой из них вам более предпочтителен?".

9. "Каким может быть и будет Возрождение России?".

10. "Я уважаю Путина как человека, но перед президентскими выборами 2018 года мне хотелось бы спросить его как политика: "ЧТО ЭТО ТАКОЕ?" и "КАК С ЭТИМ БЫТЬ?".

11. "Сразу две уголовные статьи за одну публикацию в Интернете!".

12. "Русские, кто вы? И где вы?!".

13. "Фальшивая сенсация от российских журналистов и западных учёных".

14. "За что польская элита ненавидит любую Россию — белую или красную?".

15. "Человек создал Бога по своему образу и подобию или таки Бог создал людей?".

16. "Грязная история Содома и Гоморры — это лжесвидетельство иудеев на историю древних славянских городов, погибших от природного катаклизма!".

17. "Религиозный экстремизм евреев, на который власть не обращает внимания!".

18. "Советский проект "Орион" — аналог немецкого "Аненербе".

19. "Голубые глаза — не столько расовая метка, сколько географическая!".

20. "Пропаганда "плоской Земли" и гей-парады — два звена одной цепи. И то, и другое — дела извращенцев!".

21. "Мне пытаются внушить мысль, что Земля плоская! А я могу доказать всем, что россияне живут при рабовладельческом строе!".

22. "Почему Якутия и северная Сибирь стали кладбищем мамонтов, и где научное объяснение этому факту?".

23. "Почему Россию и русских постоянно хотят уничтожить?".

24. "Это было опубликовано 24 июня 1941 года..."

25. "22 июня, в "День нападения Германии на СССР", есть повод вспоминать и про солнечный культ наших предков, и про европейские "ценности", и про западные амбиции!"

26. "Некоторые мысли насчёт свастики..."

27. "Чудеса еврейской религии и приближение нового Холокоста..."

28. "Это обязан знать каждый верующий и атеист!".

29. "Страна, которую в 1991 году разрушили Эльцины, Гарберы, Чубайсы и другие жиды!".

30. "Россия стала Раем для избранных! Это не вина Путина, это его позор!".

31. "Мы просто ненавидим русский народ!".

Все эти статьи написаны мною за последние 4 месяца.

Ранее из других своих предыдущих публикаций я сложил сборник: "Самая большая тайна евреев — их реальная история. А за нею сокрыта реальная история России".







Три месяца назад этот сборник был проверен на экстремизм в "Литфонде" ФСБ России после моего неосторожного заявления на КОНТЕ: "Новый единый учебник истории написан в Мурманске!". Там, в "Литфонде", его, как полагается, "разложили на атомы" и проверили под самыми разными углами зрения, однако, до настоящего момента времени никто мне так и не сказал, есть ли в моём тексте какой-нибудь "экстремизм" или нет, можно ли издавать книгу или нет. Так что по прошествии трёх месяцев я считаю возможным начать уже, наконец, раздавать этот сборник своим читателям в электронном виде, причём бесплатно.

Ссылка на скачку книги с файлообменника: https://cloud.mail.ru/public/JcDe/Q42DcPsgo

Всем кто читает меня впервые, я раскрою секрет: почему я такой "упёрный", и что меня заставляет участвовать в информационной войне, где порою тоже убивают, и при этом доказывать всем, что "и один в поле воин".

Причин тому несколько. Тут и банальное — "за Державу обидно". Но главное, пожалуй, вот что. Я стремился таким образом все эти годы достойно ответить на вражескую мысль, прочитанную однажды в "Протоколах сионских мудрецов", текст которых впервые был обнародован в России Сергем Нилусом в 1903 году. Сами же ПРОТОКОЛЫ были написаны ещё раньше. Они имеют самое прямое отношение к первому "Всемирному Сионистскому Конгрессу", который состоялся в швейцарском Базеле в 1897 году. Эти ПРОТОКОЛЫ читали и царь Николай II, и Ленин, и Сталин, и Гитлер и другие известные исторические личности.

Меня лично в этих ПРОТОКОЛАХ впечатлило многое что, но больше всего — вот эти слова: "Нет ничего опаснее ЛИЧНОЙ ИНИЦИАТИВЫ: если она гениальна, она может сделать более того, что могут сделать миллионы людей, среди которых мы посеяли раздор".







Обложки "Протоколов", изданных в разных странах и в разные годы.

Вот я и решил в качестве достойного ответа сионистам "сделать более того, что могут сделать миллионы людей...". Только если наши враги сеяли всегда среди разных народов раздор и стремились всегда создать в умах людей хаос, то я в свою очередь стремился создать своими статьями и книгами порядок из хаоса.

Насколько мне это удалось, судить вам, читатель.

Если кто-то, не дай Бог, думает, что автор — махровый "антисемит", это ваше заблуждение!

В одной из своих последних статей я откровенно написал: "...когда у меня сложилась в голове как картина-мозаика вся эта информация, сразу и навсегда я излечился от пресловутого "антисемитизма", поскольку, благодаря этому знанию истории, я понял, что после Ленина и Сталина и почти 70-ти лет советской власти в мире есть евреи — такие же люди, как и все остальные, с очень тяжёлой судьбой, и есть жиды, "которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское" (Библия. Откровение, 2: 9)..."





В центре иудей Игорь Коломойский, инициировавший убийство людей в Одессе 2 мая 2014 года.

И ещё. Я рассказываю историческую правду вовсе не для того, чтобы натравить кого-то на кого-то, а для того, чтобы у россиян повысилась личная мера ответственности за страну, в которой мы все живём.

Кроме того, своё доброжелательное отношение к евреям я выразил в статье: "Два сценария выхода русских и евреев из библейской "матрицы". Какой из них вам более предпочтителен?"

Далее, скорее всего, я замолчу на какое-то время. Слишком много сил и здоровья потрачено на борьбу. Пора, наверное, мне сделать паузу, если получится, конечно...



2 октября 2017 г. Мурманск. Антон Благин