Новости Украины и Новороссии 03 октября 2017
- 07:00 Аваков и Порошенко: конфликт с первого дня (ВИДЕО).
- 00:01 Россия заняла третье место среди инвесторов Украины.
- Вчера 23:25 Готовы ли вы ехать подавлять каталонский сепаратизм? — опрос на улицах Киева (ВИДЕО).
Аваков и Порошенко: конфликт с первого дня (ВИДЕО)
Экс-советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и президентом Петром Порошенком существует конфликт с самого первого дня избрания главы государства.
Об этом он сказал в эфире ICTV в. понедельник вечером.
На вопрос, существует ли конфликт, Геращенко ответил: «Да, с первого же дня избрания президента Украины Петра Порошенко».
По словам политика, конфликт заключается в разном подходе к вопросам обеспечения безопасности и проведения криминальных расследований в Украине.
«Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках, а „Народный фронт“, я и Арсен Аваков считаем, что это очень опасный прецедент», — заявил нардеп и экс-советник министра.
«На сегодня есть некий баланс власти: президент отвечает за СБУ и несет ответственность за все позитивные и негативные изменения в СБУ, президент предлагает генпрокурора и вместе с Верховной Радой делит эту ответственность, министр внутренних дел Арсен Аваков (…) является балансом власти в этой стране и гарантом недопущения тех ошибок и преступлений, которые были допущены Януковичем и его окружением», — добавил Геращенко.
Он заявил, что может гарантировать, что власть, МВД, Нацгвария и Нацполиция никогда не будут использованы против народа Украины для того, чтобы не допустить каких-либо народных выступлений, если они будут законными и обоснованными.
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Россия заняла третье место среди инвесторов Украины
Госстат Украины сообщил, что по объему инвестиций в украинскую экономику Россия на 1 июля 2017 года занимает третье место.
Россия инвестировала $4,4 млрд, что составляет 11,4% от всех инвестиций.
Согласно данным статистики, общий объем инвестиций, привлеченных более чем из 70 стран, составил $38,9 млрд. Из них $1,6 млрд удалось получить в течение января-июня 2017 года.
Больше всего инвестиций поступило с Кипра — $9,9 млрд (25,5% от общего размера инвестиций) и из Нидерландов — $6,3 млрд (16,2%).
После России идут Великобритания — $2,1 млрд (5,5%) и Германия — $1,7 млрд (4,5%).
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Готовы ли вы ехать подавлять каталонский сепаратизм? — опрос на улицах Киева (ВИДЕО)
Опальный украинский журналист Александр Мединский решил поинтересоваться у жителей столицы, готовы ли они в составе «добровольческих батальонов» подавлять «сепаратистский мятеж» в Испании.
Ответы получились весьма неожиданные.
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