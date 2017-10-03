Каким видели будущее в 1900 году.

В 1900 году в декабрьском выпуске женского журнала Ladies Home Journal был сделан ряд предсказаний на ближайшие сто лет.

1. Население США составит минимум 350 млн. человек, максимум – 500 млн. Америка построит Никарагуанский канал, после чего Никарагуа выразит желание стать ещё одним штатом Америки. Чуть позже в состав США войдут Мексика и все остальные страны Центральной Америки.

2. Рост среднего американца увеличится на 1-2 дюйма (в действительности – на три). Это будет достигнуто улучшением общего состояния его здоровья, связанного с развитием медицины, хорошим питанием, с регулярными занятиями спортом, санитарно-гигиеническими мероприятиями. Средняя продолжительность жизни американца достигнет 50 лет против нынешних 35 (на самом деле средняя продолжительность жизни в Америке в 1900 году была около 47 лет, а в 2000 – 76,8). Люди станут жить за городом, а в самом городе жилья вообще не будет – только лишь места для работы и досуга

3. Люди будут заниматься спортом с детства. Занятия спортом в школе станут обязательными. Неспортивные мужчина или женщина будут считаться изгоями.

4. На улицах больших городов не будет автомобилей – они будут передвигаться либо под землёй, либо на несколько ярусов выше земли. В крупных городах будет метро. Подняться или опуститься с ярусов можно на самодвижущейся лестнице. Автобусы станут электрическими. В самом же городе будет тишина.

5. Средняя скорость поезда составит около 200 километров в час, но будут и сверхскоростные – по 240 км/ч. Таким образом, из Сан-Франциско до Нью-Йорка можно будет добраться за сутки. Локомотивы будут обтекаемые, в виде сигар. Они будут на электрической тяге.

6. Автомобиль будет стоить дешевле, чем лошадь сегодня. Автомобильный двигатель будет весить полкило. Дети зимой будут ездить в автомобильных санках.

7. Будут и воздушные суда, но они не получат широкого распространения в секторе пассажирских перевозок из-за повышенной опасности и перегрузок. Основным их назначением станет военная функция.

8. Будут воевать воздушные суда и форты на колесах. Будут созданы орудия гигантских размеров, способные стрелять на расстояние в 40 км или больше. Мощность снарядов будет такова, что она в силах сравнять небольшой город. Направление снаряда будет корректироваться специальными телескопами, расположенными на большой высоте. Целые воздушные флотилии бомбонепробиваемых кораблей, скрывающиеся за искусственными облаками, будут курсировать над вражескими территориями. Пехотных войск вообще не будет. Большие танки смогут развивать скорость поезда. На море будут властвовать подводные лодки с большим запасом автономного хода.

9. Фотографии можно будет передавать с любого расстояния. К примеру, если в Китае идёт война, то снимки с неё можно будет посмотреть в газете через час после того, как они будут сделаны.

10. Человек сможет смотреть на расстояния в тысячи километров – с помощью специальных передающих устройств. К примеру, американцы смогут посмотреть, как в Европе коронуют королей или дают оперу. К оборудованию будет прилагаться специальный телефон, и можно будет не только видеть изображение, но и слышать звуки.

11. Вредных насекомых больше не будет, они все будут истреблены. Не останется комаров, мух и тараканов

12. Горох и фасоль будут размером со свёклу. В свёкле и тростнике сахара будет в два раза больше, чем сегодня – благодаря специальным сортам, выведенным учёными. Растения будут защищены о вредителей также, как сейчас человек защищается от оспы. Будут селекционированы новые растения, к примеру, однолетний каучук, который станет собираться машинным способом.

13. Земляника будет размером с яблоко. Малина, смородина, крыжовник ежевика – тоже. Земляника и клюква станут расти на кустах. Одной дыней можно будет наесться большой семье. Яблоки, груши, персики и все ягоды будут без косточек. Инжир и цитрусовые будут районированы на всей территории США.

14. Появятся черные, синие и зеленые розы размером с качан капусты. Фиалки вырастут до величины орхидей. Анютины глазки будут с подсолнух. Можно будет вырастить любой цветок любого цвета с любым запахом.

15. На улицах около магазинов не будет выставлено никаких продуктов ни для продажи, ни для рекламы. Все продукты будут храниться в холодильниках, поддерживающих не только нужную температуру, но и влажность. Продавцов залежалого или поддельного товара будут арестовывать и судить.

16. Из английского алфавита исчезнут буквы C, X и Q. За ненадобностью. Газеты будут звуковыми. Английский язык будет более концентрированным и станет самым распространенным языком в мире. На втором месте будет русский язык.

17. Университетское образование будет доступно как мужчинам, так и женщинам. Занятия будут групповыми. Малоимущим студентам станут выдавать бесплатную одежду, их обеспечат бесплатным питанием, книгами, медицинским обслуживанием, очками, жильём. Им будет положен бесплатный проезд от дома до учёбы, и обратно на время каникул. В каникулы дети будут посещать разные страны мира. Будет введён новый предмет – домоводство.

18. Телефоны будут беспроводными, а сама связь – автоматической, без посредничества барышни-оператора. Муж, находясь в центре Атлантического океана, сможет говорить по телефону со своей женой, находящейся в Чикаго.



19. Оперу можно будет прослушать по специальному телефону в любом доме, и она будет звучать также великолепно, как в отличном концертном зале. Музыкальные инструменты станут автоматическими, и это позволит играть на них любому человеку посредством электрических кнопок.18. Телефоны будут беспроводными, а сама связь – автоматической, без посредничества барышни-оператора. Муж, находясь в центре Атлантического океана, сможет говорить по телефону со своей женой, находящейся в Чикаго.

20. Уголь больше не будет использоваться в хозяйстве. Его заменит гидроэнергия. В каждой реке будет установлено специальное оборудование для производства электричества. Вдоль побережья морей и океанов будет установлено оборудование, превращающее энергию волны в электрическую энергию.

21. Горячий и холодный воздух будут поступать из крана. Для обогрева или охлаждения помещений будет создана специальная система. Температура воздуха в ней будет регулироваться. В домах больше не будет труб.

22. Вместо фургонов для доставки продуктов и вещей станут применяться трубы пневмопочты. Они протянутся на 100-200 км от центральных распределительных систем. Однако для снабжения больших предприятий останутся склады, где будут применяться грузовики.

23. Для производства готовой еды будут созданы цеха по типу нынешних пекарен. Это позволит удешевить еду, поскольку оптовые цены на продукты всегда дешевле розничных. Готовиться еда будет в электрических печах. Вся посуда будет мыться специальным раствором, уничтожающем микробов.

24. Для фермеров не будет иметь значения время года – зима или лето. Зима будет превращена в лето искусственно, как и ночь в день. В холодную погоду электрические провода, проложенные под почвой сада, нагреют ее и растения смогут расти, как и в теплое время года. Будут созданы большие закрытые со всех сторон стеклом отапливаемые электричеством сады, которые смогут обеспечить растения светом – сколько его потребуется. Семена, обработанные электричеством, позволят получить новые виды растений.

25. Апельсины будет расти в Филадельфии. Быстро летающие рефрижераторы будут доставлять свежие фрукты из тропиков за несколько дней. Фермеры Южной Америки, Африки, Австралии и на островов Южных морей, (там где лето, когда у нас зима), будут поставлять нам свежие продукты, которые не могут быть выращены в нашем климате. Дыни и другие фрукты смогут храниться всю зиму, как картофель сегодня.

26. Для лечения внутренних органов будут созданы лекарства, которые нужно будет принимать вовнутрь в небольших количествах. Внутренние органы будут прозрачны для исследований. Через специальные микроскопы можно будет посмотреть и получить фотографию любого органа человека или животного. Это будет возможно с помощью невидимых лучей.



27. Крысы и мыши будут истреблены. Лошади практически вымрут. Только некоторые породы будут сохранена богатыми людьми для гонок и охоты. У крупного рогатого скота и овец не будет рогов.26. Для лечения внутренних органов будут созданы лекарства, которые нужно будет принимать вовнутрь в небольших количествах. Внутренние органы будут прозрачны для исследований. Через специальные микроскопы можно будет посмотреть и получить фотографию любого органа человека или животного. Это будет возможно с помощью невидимых лучей.

28. Электрические морские суда будут передвигаться со скоростью больше, чем 90 км/ч. Касаться поверхности воды суда не будут – между ними и водой будет тонкий слой воздуха. У них не будет никакого трения о поверхность воды. Корабли будут оснащены электрическими пропеллерами. Во время сильного шторма суда будут погружаться под воду, и пережидать шторм там.

Источник: http://allpravda.info/content/3054.html