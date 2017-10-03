Как создается ложь

Ложь создается очень просто. Берется фрагмент правды, все остальное обрезается, в итоге получается удобная заготовка для лживой кампании. После чего надо об этом громко кричать, писать, всячески ложь тиражируя.



Потом на нее начнут ссылаться, выдавать её за доказанный факт, обращаться с этой ложью, замешанной на крупицах правды, как с ПРАВДОЙ целиком. Все то, что было «обрезано», так за скобками и останется.

За примерами подобной «работы» далеко ходить не надо. Достаточно почитать современную «независимую прессу». Некоторое время назад Лента.ру опубликовала материал, в котором речь шла о любимой теме либералов – репрессиях конца 30-х годов. В этом материале «прекрасно все». Начиная с заголовка: ««Осужденным к расстрелу рубили головы топором». Незнакомый с историей человек (особенно молодой) от такого заголовка может представить себе, что казни топором в середине ХХ века в СССР были нормальным, обыденным явлением.

Подзаголовок тоже не лучше: «Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови». Сразу дан ответ – это Сталин, один решил утопить страну в крови и зачем-то начал «большой террор». К исторической правде это не имеет никакого отношения. Репрессии были развернуты тогдашней политической элитой, которая в ходе террора решала массу своих задач: от устранения конкурентов, до улучшения показателей области в глазах вышестоящей элиты. Кровавые жернова репрессий захватили массу невиновных людей, руководил всем этим Николай Ежов. Назначенный Сталиным и начавший свою собственную игру, став частью той самой элиты, которая путем раскручивания террора, собиралась перехватить власть в стране. Не обошлось при всем при этом и без участия внешних сил, кровно заинтересованных в ослаблении СССР в преддверии подготовляемой Западом агрессии нацистской Германии против Советского Союза.

Но сегодня во всем виноват один Сталин. Чтобы создать такую иллюзию, даже меняют термины. О чем мы читаем в первых же строках вышеуказанного материала: «В народной памяти они (репрессии – Н.С.) остались под названием ежовщина (по фамилии сталинского наркома госбезопасности Николая Ежова); современные историки чаще употребляют термин «Большой террор». Народ то знал, кто виноват и называл все это «ежовщиной». Однако сегодня надо закрепить в народной памяти вину Сталина. Делается

Это в несколько этапов:

1. Открепляем вину от Ежова. Не употребляем термин «ежовщина».

2. Делаем вину репрессий безликой – Большой террор.

3. Прикрепляем вину на Сталина – употребляем термин, везде говорим о «сталинских репрессиях». Хотя совсем недавно они ещё были «ежовскими».

Статья Ленты просто «методичка» по фальсификации истории. Вся пестрит сознательными попытками исказить суть происходивших тогда событий и сделать это исключительно в одну сторону.

«Есть точные данные о числе жертв репрессий 1937-1938 годов?

По справочным данным МВД СССР 1953 года, в 1937-1938 годах органы НКВД арестовали 1 миллион 575 тысяч 259 человек, из них за «контрреволюционные преступления» — 1 миллион 372 тысячи 382 (87,1 процента). Было осуждено 1 миллион 344 тысячи 923 человека (в том числе расстреляны — 681 692 человека)».

Не бьются цифры. Согласно официально никем не оспариваемому документу, так называемой «Справке Круглова», написанной для Хрущева, не за два года (1937-1938 гг.), а с 1921 по 1 февраля 1954 года по приговорам суда приговорено к высшей мере 642 980 человек.

Ну, а что с отрубанием голов, как видом смертной казни? Что автор пишет об этом? Ведь именно это вынесено на заголовок.

«Приговоренных к высшей мере наказания не только расстреливали. Например, в Вологодском УНКВД исполнители — с ведома начальника-орденоносца, майора госбезопасности Сергея Жупахина — осужденным к расстрелу рубили головы топором…».

Даже из этого текста видно, что случай с топором был ЕДИНИЧНЫМ. И никак не являлся реализацией приказа спущенного сверху, не был политикой партии или государства. Не предписывался внутренними инструкциями НКВД.

Всегда и во все времена среди сотен тысяч честных сотрудников «органов» найдется несколько мерзавцев или садистов. Поэтому важно отношение к таким фактам с стороны государства. Долго ли продолжались такие вот «рубки голов», что случилось с теми, кто это делал? Наградили и повысили, или наказали по всей строгости закона?

В 1939 году НКВД возглавил Берия. Ежовские подельники, садисты пошли под суд вместе Николаем Ивановичем. Из мест заключения было выпущено около 200 000 человек, о чем вы можете прочитать даже в Музее Гулага.

Что касается майора госбезопасности Сергей Жупахина, то достаточно посомтреть на его судьбу, чтобы понять, как к «рубке голов» отнеслась власть. Когда. Разумеется, об этом обо всем узнала. Чтобы выяснить этот вопрос нужно потратить 15 секунд. И сразу выплывет запись о судьбе садиста Жупахина: «Арестован 14 декабря 1938 г. Расстрелян. Не реабилитирован».

Надо ли говорить, что в статье Ленты вы этого, разумеется, не прочитаете…

Зато гораздо ниже, автор материала Ленты.ру пишет вот, что. Снова, чтобы создать определенную иллюзию. На этот раз … безнаказанности чекистов.

«Однако не стоит преувеличивать масштабы репрессий среди чекистов. Из 25 тысяч сотрудников НКВД, работавших в системе госбезопасности на март 1937 года, за все преступления, включая уголовщину и бытовое разложение, до середины августа 1938 года было арестовано 2 273 человека. В 1939 году уволены 7 372 сотрудника, из них арестованы лишь 937 чекистов, служивших при Ежове».

Смотрите, как интересно. Нам пытаются рассказать, что людей осуждали и убивали массами и без всякой законной процедуры. А потом пытаются сказать, что власть вроде как и выгораживала сотрудников НКВД, потому, что даже при Берии их мало арестовывали и осуждали.

В чем тут дело?

А в том, что в отличие от солженицынских и других невероятно раздутых цифр жертв реперессий, количество осужденных чекистов величина легко проверяемая. Ее на 100 или на 1000 не умножить.

Что же получается?

А вот, что. Государство старалось ТЩАТЕЛЬНО разбираться с виной каждого сотрудника НКВД. Делали это осторожно и не спеша. Поэтому и осудили только садистов, вроде тех, кто рубил головы топором и тех, кто это разрешал. Арестованы всего 937 человек ежовцев. Не потому, что их берегли или выгораживали, а потому, что массовых издевательств и нарушений закона сотнями тысяч чекистов НИКОГДА НЕ БЫЛО.

Ну, и в завершение – вишенка на торте.

А кто автор статьи, которую мы рассмотрели?

Читаем: «… «Ленте.ру» рассказал петербургский историк, кандидат исторических наук Кирилл Александров».

Ничего не говорит вам это имя? Нет? А если добавим, что он ещё и пытался защитить диссертацию под названием ««Генералитет и офицерские кадры вооруженных формирований Комитета освобождения народов России 1943–1946 гг.»

«Год назад всю Россию потрясло известие – в Санкт-Петербургском Институте истории РАН (СПбИИ) была защищена докторская диссертация, которая была призвана положить начало переоценке личности и поступков генерала Андрея Власова. Соискатель – историк Кирилл Александров, состоящий с 1989 года в рядах националистической организации «Народно-трудовой союз российских солидаристов» (НТС), той, на чьей эмблеме изображён «тризуб» на фоне российского триколора. Цель диссертации – введение в научный дискурс идеологической базы этой самой НТС, которая рассматривала себя как якобы «третью» силу, равно противостоявшую как Советской России, так и фашистской Германии. Метод – объявление предательства власовцев и остальных коллаборационистов некоей формой «социального протеста». Диссертация была утверждена 17 голосами против одного.».

Источник: https://neva.versia.ru/

«Эта защита не укладывалась ни в границы подлинной научности, ни понятий о чести и совести, ни о долге перед павшими на войне и об исторической памяти, ни просто в границы здравого смысла»,«автор уделяет около 50 страниц предвоенным репрессиям, натягивая совершенно фантастическую цифру репрессий в 8,5 млн. человек, о немецком терроре на оккупированных территориях — почти ничего, кроме трагедии плена (4 страницы)»,

«автор старательно избегает термины «измена» и «коллаборационизм»» — вот лишь несколько из отзывов историков, возмущенных неоколлаборационизмом и власовщиной в стенах Института истории РАН».

«Александров знаком научному сообществу как человек, который имеет свою точку зрения. Она сводится к последовательному антисталинизму. В этом он близок известному московскому историку Андрею Зубову, со скандалом уволенному из МГИМО.В соавторстве с Зубовым Александров выпустил книгу. Как и Зубов, входил в Народно-трудовой союз – антисоветскую эмигрантскую организацию, выпускающую журналы «Посев» и «Грани». Предшественники НТС во времена Второй мировой, кстати, были близки к Власову. Историк делал сюжеты для русской службы «Радио Литвы» и вильнюсской газеты «Содействие», защищал сейм Литвы в январе 1991 года и Мариинский дворец в августе 1991-го. Учительствовал в петербургских школах, работал в энциклопедическом отделе Института филологических исследований СПбГУ».

Вот такая история. Статья написана ярым власовцем. Отсюда и все её «чудеса», и вся «забывчивость». Вся «непредвзятость».

И последнее.

На сайте ВАК размещен приказ о лишении Александрова ученой степени доктора наук на основании рекомендации президиума ВАК при Минобрнауки РФ — см. приказ Минобрнуки РФ №834 нк от 26 июля 2017 года.

Источник: nstarikov.ru