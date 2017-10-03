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Как индейцев учили скальпы снимать

09:33. 3 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Во многих исторических произведениях о диком западе индейцы представлены дикарями, снимающими скальпы с беззащитных американских поселенцев. Абсурд этого утверждения заключается в том, что в основном скальпы снимали не индейцы, а с индейцев. И снимали их как раз те самые беззащитные американские поселенцы, организованные в мародёрские банды.
Сейчас кто- то выпучит глаза и воскликнет «бред». Нет, это не бред. До появления на континенте белых людей скальпирование у индейцев проводилось только в религиозных целях и только у небольшой части племен. У индейцев не существовало обычая снимать скальпы с врагов, пока этому не научили их бледнокожие люди.



Начали этот процесс Голландцы в XVI веке и продолжили Англичане в XVII. Именно они первыми стали снимать скальпы врагов в период колониальных войн на континенте. Скальпирование было выгодным бизнесом. Причина в том, что за каждый скальп Французского колониста хорошо платили. Скальп являлся подтверждением убийства врага. Голландцы и Англичане занимались скальпированием самостоятельно и подстрекали союзные племена индейцев к нападению на французских колонистов, а также к ведению межплеменных войн, расплачиваясь при этом не деньгами, а «огненной водой». Они скупали скальпы как белых людей так индейцев и обменивали на деньги своих правительств.



В дальнейшем охоту объявили уже на самих индейцев, так как завоевателям понадобились индейские земли. При этом количество убитых из-за скальпа индейцев было в сотни и тысячи раз больше чем белых людей. Кровавая охота приносила хорошую прибыль. Так в Пенсильвании в 1703 г. скальп индейца-мужчины стоил 124 доллара, а женщины – 50 долларов. Это были огромные по тем временам деньги и индейцев убивали целыми племенами. Белые люди собирали большие карательные бригады и отправлялись на охоту, не жалея ни женщин ни детей. В исторических заметках можно найти упоминание о Кровавом Билле, который за один день смог снять 60 скальпов, при чем среди его жертв были как индейцы, так и белые люди.



До начала 20 века было уничтожено более 100 миллионов коренных жителей Америки, при этом население Европы в период начала колонизации Америки составляло всего 120 миллионов. Эта трагедия является самым массовым геноцидом за всю историю человечества, растянувшемся на несколько столетий. Некогда свободолюбивые индейские племена полностью деградировали и сейчас вынуждены жить в резервациях, куда загнал их белый человек. Основной целью этого действия было полное уничтожение коренных народов Америки. С юридической точки зрения, этот процесс до сих пор не закончен. В Канадской провинции Новая Шотландия до сих пор не отменен закон от 1756 года, согласно которому белым поселенцам полагалась награда за каждого убитого краснокожего.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: археология, история
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