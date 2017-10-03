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Из Пекина в Берлин за 20 часов: Россия, Беларусь, Китай и Казахстан построят самую грандиозную магистраль в истории человечества

00:25. 3 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Из Пекина в Берлин за 20 часов: Россия, Беларусь, Китай и Казахстан построят самую грандиозную магистраль в истории человечества | Русская весна

Национальные железные дороги России, Беларуси и Казахстана приступают к проработке проекта высокоскоростного коридора «Евразия», который свяжет Китай и Западную Европу.

Железнодорожная  магистраль пройдет из Пекина через Астану, Москву и Минск в Берлин.

Предварительное технико-экономическое обоснование проекта, стоимость которого оценивается в $119 млрд., подготовлено российской стороной в августе. Сейчас проект проходит обсуждение в правительствах и экспертной среде.

В Белорусской железной дороге сообщили журналистам издания «Евразия.Эксперт», что им уже поступило предложение от ОАО «РЖД» присоединиться к разработке технико-экономического обоснования проекта. Начато формирование проектных рабочих групп, в которых помимо России, Беларуси и Казахстана будет участвовать и китайская сторона.

По графику, представленному ОАО «РЖД», строительство магистрали для пассажирских перевозок должно начаться в 2018 г. и завершиться в 2023 г. В 2026 г. планируется запустить перевозки грузов. Прогнозируется, что к 2050 г. по магистрали будет ежегодно перевозиться 20 млн тонн грузов и почти 37 млн пассажиров.

Основными участниками проекта должны стать национальные железные дороги стран Евразийского экономического союза: ОАО «РЖД», Белорусская железная дорога (БЖД), «Казахстан темир жолы» (КТЖ), а также китайская China Railways.

Разработку проекта курирует Минтранс РФ.

По предварительным расчетам, ВСМ «Евразия» станет «крупнейшим в мире проектом в сфере железнодорожного транспорта и позволит объединить высокоскоростные транспортные системы Европы и Китая». Кроме того, проект создаст социально-экономические и агломерационные эффекты.

Как сообщают в РЖД, финансирование могут обеспечить ряд институтов, в числе которых Фонд Шелкового пути, Банк БРИКС, Евразийский банк развития, РФПИ, Российско-Китайский инвестфонд. Заинтересованность в финансировании проекта также проявила немецкая  Siemens. 

Разработчики проекта ВСМ «Евразия» рассчитывают, что реализация проекта позволит перевозить сухопутным транспортом 10–15% товарооборота между Китаем и ЕС. Сегодня аналогичный показатель достигает 2%. 

Таким образом, речь идет о росте сухопутного транзита между ЕС и Китаем в 3–5 раз. Это обеспечит страны Евразийского экономического союза дополнительными доходами. По прогнозу ОАО «РЖД», в случае реализации общая выручка ВСМ «Евразия» к 2050 г. может составить $47 млрд.

Скорость движения по новой железной дороге пока окончательно не определена.

«Формально они закладывают полноценную ВСМ. Скорее всего, там будут более мощные рельсы, нежели под Сапсаном. Но первые несколько лет поезда точно будут ходить со скоростью 200–250 км/ч», — поясняют железодорожники.

При этом поездка из Пекина в Гамбург на самом скоростном поезде, таком как Синкансен или TGV, займет 20 часов. Авиаперелет сегодня требует около 10 часов.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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