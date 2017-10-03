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Что вы можете знать о сверхнаглости …

21:49. 3 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Оригинал взят у bskamalov в Что вы можете знать о сверхнаглости …
Наивные чукотские юноши … знаменитая хуцпа здесь тихо курит в сторонке :



Журнал "Живописное обозрение" начал издаваться в 1871 году после успеха журнала "Всемирное обозрение" Г. Гоппе в 1869 году, в 1887 году был всего лишь 16 год издания журнала. В самом журнале недавно был некролог о Г. Гоппе и прямо было сказано что его журнал был ПЕРВЫМ в "нашей" Ольденбургии иллюстрированным периодическим изданием.

Но как видим наглость второе счатье, одним листком история журнала "ЖО" стала древнее на 36 лет …. а ведь жу-жу просто так не бывает, значит появился заказ ЗАПОЛНИТЬ эти годы в свете новых веяний в Ольденбургской истерике. Естественно что это не один журнал так изъежнулся , а вся куча традЛГУНИШЕК начала тварческую работу  в заданном направлении.

А из какого 21 пальца они должны высосать начинку ?  В результате события конца 19 века шустро полетели в его начало, читают где то в газете что то и переписывают чуток изменив в прошлое.

То есть момент когда Ольденбурги наконец таки определились какую именно лапшу вешать папуасам на уши мы более менее оконтурили это 1880-е годы.

Впервые печатают СВЯТЦЫ :







И если у остальных дней в году есть какой то святой покровитель, то за 1 января страшно подумать что именно там "крышует" день :



Естественно что "свободные" художники тут же получили крупные заказы :









И этим под завязку забит журнал.



Источник: mylnikovdm.livejournal.com

Метки: искажение, история, источники
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