Что вы можете знать о сверхнаглости …

Наивные чукотские юноши … знаменитая хуцпа здесь тихо курит в сторонке :Журнал "Живописное обозрение" начал издаваться в 1871 году после успеха журнала "Всемирное обозрение" Г. Гоппе в 1869 году, в 1887 году был всего лишь 16 год издания журнала. В самом журнале недавно был некролог о Г. Гоппе и прямо было сказано что его журнал был ПЕРВЫМ в "нашей" Ольденбургии иллюстрированным периодическим изданием.Но как видим наглость второе счатье, одним листком история журнала "ЖО" стала древнее на 36 лет …. а ведь жу-жу просто так не бывает, значит появился заказ ЗАПОЛНИТЬ эти годы в свете новых веяний в Ольденбургской истерике. Естественно что это не один журнал так изъежнулся , а вся куча традЛГУНИШЕК начала тварческую работу в заданном направлении.А из какого 21 пальца они должны высосать начинку ? В результате события конца 19 века шустро полетели в его начало, читают где то в газете что то и переписывают чуток изменив в прошлое.То есть момент когда Ольденбурги наконец таки определились какую именно лапшу вешать папуасам на уши мы более менее оконтурили это 1880-е годы.Впервые печатают СВЯТЦЫ :И если у остальных дней в году есть какой то святой покровитель, то за 1 января страшно подумать что именно там "крышует" день :Естественно что "свободные" художники тут же получили крупные заказы :И этим под завязку забит журнал.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com