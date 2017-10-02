Сводки от ополчения Новороссии 02 октября 2017

Украинские военные укрепили позиции ВСУ под Мариуполем танками и бронетехникой.

Об этом заявил сегодня замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«По данным нашей разведки, вооруженные силы Украины продолжают укреплять позиции и накапливать бронетехнику вблизи Мариуполя. В этот район было переброшено четыре танка Т-64БВ и пять БМП», — отметил Басурин.

Кроме того, согласно разведданным, украинские военнослужащие продолжают минирование территории, прилегающей к селам Павлополь и Пищевик на южном участке фронта.

«Минирование происходит с использование самодельных взрывных устройств без составления карт минных полей. Все это несет угрозу как мирному населению, так и личному составу ВСУ», — подчеркнул замком.

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Напомним, что разведка ДНР регулярно фиксирует переброску Киевом военной техники в зону конфликта. При этом, согласно Комплексу мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года, арторудия калибрами свыше 100 мм должны быть отведены друг от друга на 50 км, РСЗО — на 70, реактивные системы «Торнадо», «Ураган», «Смерч» и ракеты «Точка» на 140 километров.

В соответствии с дополнением стороны должны были отвести от линии разграничения также артиллерию калибром до 100 мм, танки и минометы. Между тем, ВСУ продолжают систематически обстреливать ДНР из запрещенного вооружения.

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