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Сводки от ополчения Новороссии 02 октября 2017

13:19. 2 октября 2017 Просмотров - 198 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ усиливают мариупольское направление: идёт переброска танков

ВСУ усиливают мариупольское направление: идёт переброска танков | Русская весна

Украинские военные укрепили позиции ВСУ под Мариуполем танками и бронетехникой.

Об этом заявил сегодня замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«По данным нашей разведки, вооруженные силы Украины продолжают укреплять позиции и накапливать бронетехнику вблизи Мариуполя. В этот район было переброшено четыре танка Т-64БВ и пять БМП», — отметил Басурин.

Кроме того, согласно разведданным, украинские военнослужащие продолжают минирование территории, прилегающей к селам Павлополь и Пищевик на южном участке фронта.

«Минирование происходит с использование самодельных взрывных устройств без составления карт минных полей. Все это несет угрозу как мирному населению, так и личному составу ВСУ», — подчеркнул замком.

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Напомним, что разведка ДНР регулярно фиксирует переброску Киевом военной техники в зону конфликта. При этом, согласно Комплексу мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года, арторудия калибрами свыше 100 мм должны быть отведены друг от друга на 50 км, РСЗО — на 70, реактивные системы «Торнадо», «Ураган», «Смерч» и ракеты «Точка» на 140 километров.

В соответствии с дополнением стороны должны были отвести от линии разграничения также артиллерию калибром до 100 мм, танки и минометы. Между тем, ВСУ продолжают систематически обстреливать ДНР из запрещенного вооружения.

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ВАЖНО: МГБ ДНР обезвредило украинских агентов, причастных к терактам в Донбассе

ВАЖНО: МГБ ДНР обезвредило украинских агентов, причастных к терактам в Донбассе | Русская весна

Сотрудники министерства госбезопасности Донецкой Народной Республики выявили и обезвредили украинскую агентурную сеть, которая совершила ряд резонансных преступлений в Донбассе.

Об этом говорится в официальном сообщении, обнародованном сегодня пресс-службой МГБ ДНР.

«В Донецке 23 сентября совершена попытка покушения на одного из высокопоставленных должностных лиц ДНР.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий министерством госбезопасности „по горячим следам” выявлена и обезврежена агентурная сеть, члены которой по заданию СБУ и главного управления разведки министерства обороны Украины совершили ряд резонансных преступлений, в том числе террористических актов на территории ДНР и ЛНР», — говорится в заявлении.

Как стало известно, в результате оперативной работы была выявлена система тайников, конспиративных квартир, каналов связи и передачи спецсредств, предназначенных для совершения диверсионно-террористических актов.

Кроме этого, раскрыты пути нелегального проникновения ДРГ на территорию государства.

Напомним, что 23 сентября в Донецке был подорван автомобиль зампредседателя Совета министров ДНР, главы Миндоходов Александра Тимофеева. В тот же день стало известно, что министр не пострадал.

В пятницу, 30 сентября, Глава Республики Александр Захарченко заявил о задержании группы лиц, подозреваемых в организации взрыва.

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Боец ВВ МВД ДНР “Махорка”: Первый бой был страшным

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ВСУ за сутки 11 раз нарушили «режим тишины»

ВСУ за сутки 11 раз нарушили «режим тишины» | Русская весна

ВСУ за минувшие сутки 11 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе, поселков Красный Яр и Михайловка, сел Калиновка, Желобок, Желтое и Сокольники.

Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

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