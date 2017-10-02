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Ртуть. Загадки и тайны живого серебра

12:26. 2 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Удивительный, ни на что не похожий жидкий металл. Почти в 14 раз плотнее воды. Чугунная гиря плавает в ртути, как бумажный кораблик. При комнатной температуре - почти вода. При минус 30 - гидравлическим прессом не раздавишь. В любом состоянии великолепно проводит тепло и электричество. Растворяет в себе большинство других металлов. Индийские целители и сегодня используют ртуть в борьбе с инфарктом и раком. Но во всех других частях света ее считают опасным и даже смертельным ядом. 
Самая крепкая сталь со временем ржавеет и пропадает. Ядовитые вещества растворяются другими элементами. Самые опасные радиоактивные изотопы рано или поздно распадаются. Только один металл никуда и никогда не исчезает. Это ртуть. 
 
Метки: живое серебро, жидкий металл, ртуть
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