Ртуть. Загадки и тайны живого серебра

Удивительный, ни на что не похожий жидкий металл. Почти в 14 раз плотнее воды. Чугунная гиря плавает в ртути, как бумажный кораблик. При комнатной температуре - почти вода. При минус 30 - гидравлическим прессом не раздавишь. В любом состоянии великолепно проводит тепло и электричество. Растворяет в себе большинство других металлов. Индийские целители и сегодня используют ртуть в борьбе с инфарктом и раком. Но во всех других частях света ее считают опасным и даже смертельным ядом.

Самая крепкая сталь со временем ржавеет и пропадает. Ядовитые вещества растворяются другими элементами. Самые опасные радиоактивные изотопы рано или поздно распадаются. Только один металл никуда и никогда не исчезает. Это ртуть.