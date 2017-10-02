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Рейтинг самых красивых народов России. Часть 2

08:49. 2 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Ольга Арнтгольц

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22 место – ингуши (444,8 тыс.). Самая красивая ингушка - актриса и певица Тамара Яндиева (род. 23 июля 1955, Караганда, Казахстан). Народная артистка Ингушетии. Снялась в 17-ти советских фильмах. Больше всего зрителям актриса запомнилась по трилогии о Шахерезаде из сказок 1001 ночи. В первой картине “И еще одна ночь Шахерезады…” Тамара Яндиева появилась в образе Аноры, дочери купца Карабая. А в двух последующих (“Новые сказки Шахерезады” и “Последняя ночь Шахерезады”) играла принцессу Эсмигюль. 
Тамара Яндиева в роли принцессы Эсмигюль в фильме “Новые сказки Шахерезады” 
21 место – буряты (461,3 тыс.). Самая красивая бурятка - модель Мария Шантанова. После окончания школы в Улан-Удэ уехала на учебу в Китай, где стала лицом “Nesсafe Gold” в Китае, Гонконге, Тайване и Макао. Исполнила главную роль в 6-й серии проекта “Говорим на бурятском”. Рост 167 см, параметры фигуры 86-60-88. Страница ВК – https://vk.com/maria_shantanova

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20 место – лезгины (473,7 тыс.). Самая красивая лезгинка России – модель Светлана Саидова.

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19 место – якуты (478 тыс.). Самая красивая якутка - Полина Протодьяконова - мисс Виртуальная Якутия 2006, самая успешная якутская модель, востребованная в России и за рубежом. Рост 178 см, параметры 89-58-90. Страничка на “Фейсбуке” – facebook.com/polina.protodyakonova

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18 место – кумыки (503 тыс.). Самая красивая кумычка - Зоя Гасанова - автор и ведущая программы “Свадебный сезон” на дагестанском тв. Страница ВКонтакте – https://vk.com/zoya_gasanova

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17 место – кабардинцы (516,8 тыс.). Самая красивая кабардинка России – певица Сати (Сатаней) Казанова (род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкария).



16 место – белорусы (521,4 тыс.). Самая красивая белоруска России – российская актриса Алеса Качер  (род. 9 мая 1987, Минск).

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15 место – осетины (528,5 тыс.). Самая красивая осетинка - модель Анна Гуриева.

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14 место – марийцы (547,6 тыс.). 
13 место – удмурты (552,3 тыс.). Я пока не нашел известных красавиц ни среди удмурток, ни среди мариек. 
12 место – даргинцы (589,3 тыс.). Самая красивая даргинка - певица Марина Мустафаева.

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11 место – азербайджанцы (603 тыс.). Самая красивая азербайджанка России - Лейла Алиева (род. 3 июля 1986, Москва) – главный редактор московского журнала “Баку”, старшая дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, супруга российского певца и бизнесмена азербайджанского происхождения Эмина Агаларова.

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10 место – казахи (647,7 тыс.).  Самая красивая казашка России, по результатам голосования на сайте, – российская актриса Бибигуль Суюншалина (род. 4 июля 1991).

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9 место – мордва (744,2 тыс.).  Мордва – это русское собирательное название двух разных народов: мокша и эрзя.

Самая красивая мордвинка-эрзянка России - Ольга Каниськина (род. 19 января 1985, Саранск) – легкоатлетка, олимпийская чемпионка 2008 года, первая в истории спортивной ходьбы трехкратная чемпионка мира (2007, 2009 и 2011 годов), чемпионка Европы 2010 года, двукратная чемпионка России.

Самая красивая мордвинка-мокшанка - Светлана Хоркина (род. 19 января 1979, Белгород) – российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях (1996, 2000), трёхкратная абсолютная чемпионка мира и трёхкратная абсолютная чемпионка Европы.

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8 место – аварцы (912 тыс.). Самая красивая аварка - певица, бывшая участница группы ВИА Гра Меседа Багаудинова. Родилась в Грозном (Чечня) 30 октября 1983. Её отец – аварец, мать – украинско-белорусского происхождения.

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7 место – армяне (1,182 млн.). Самая красивая армянка России – российская актриса Анжелика Каширина (род. 24 января 1986, Салават, Башкирия). Настоящая фамилия - Асланян.

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6 место – чеченцы (1,431 млн.). Самая красивая чеченка - телеведущая Амина Хакишева (род. 4 сентября 1990, Грозный, Чечня).

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5 место – чуваши (1,435 млн.). Я пока не определился с кандидатурой самой красивой чувашки.

4 место – башкиры (1,584 млн.). Самая красивая башкирка, по итогам голосования на сайте, - Ляйсан Утяшева (род. 28 июня 1985, посёлок Раевский, Башкортостан) – российская спортсменка, чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике. После завершения спортивной карьеры – телеведущая (НТВ, НТВ +, Россия2). Ляйсан не раз входила в число 100 самых красивых женщин планеты по версии журнала FHM.

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3 место – украинцы (1,927 млн.). Самая красивая украинка России - Татьяна Навка (род. 13 апреля 1975, Днепропетровск, Украина) – российская фигуристка, в паре с Романом Костомаровым ставшая Олимпийской чемпионкой 2006 года, двукратной чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой Европы.

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2 место – татары (5,31 млн.). Самая красивая татарка, по итогам голосования на сайте, - Алсу (род. 27 июня 1983) – певица, Народная артистка Республики Татарстан. Девичья фамилия Алсу - Сафина, после замужества взяла фамилию мужа - Абрамова. В 2008 году Алсу выпустила альбом песен на татарском языке: “Я горжусь, что татарка, и всегда помню свои корни. Первую песню на татарском языке я записала еще в 2000 г., но это – мой первый альбом, где исполняю все песни на родном языке. Я давно обещала осуществить этот проект, счастлива, что сдержала слово и рада представить альбом своим землякам – татарстанцам”.

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Крупнейший народ России – русские (111 млн.). Самая красивая русская - Ирина Алфёрова (род. 13 марта 1951, Новосибирск) – советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Известные роли в кино: Дарья (Хождение по мукам, 1977), Констанция (Д’Артаньян и три мушкетёра, 1979), Ксения (Василий Буслаев, 1982), Алёна (Ермак, 1996). 
Ирина Алфёрова в роли царицы в фильме “Осенние колокола” (1978)

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Источник: 2planeta.ru

Метки: мир вокруг нас
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