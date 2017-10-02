Рейтинг самых красивых народов России. Часть 2

Ольга Арнтгольц

22 место – ингуши (444,8 тыс.). Самая красивая

- актриса и певица

(род. 23 июля 1955, Караганда, Казахстан). Народная артистка Ингушетии. Снялась в 17-ти советских фильмах. Больше всего зрителям актриса запомнилась по трилогии о Шахерезаде из сказок 1001 ночи. В первой картине “И еще одна ночь Шахерезады…” Тамара Яндиева появилась в образе Аноры, дочери купца Карабая. А в двух последующих (“Новые сказки Шахерезады” и “Последняя ночь Шахерезады”) играла принцессу Эсмигюль.

Тамара Яндиева в роли принцессы Эсмигюль в фильме “Новые сказки Шахерезады”

21 место – буряты (461,3 тыс.). Самая красивая

- модель

. После окончания школы в Улан-Удэ уехала на учебу в Китай, где стала лицом “Nesсafe Gold” в Китае, Гонконге, Тайване и Макао. Исполнила главную роль в 6-й серии проекта “Говорим на бурятском”. Рост 167 см, параметры фигуры 86-60-88. Страница ВК – https://vk.com/maria_shantanova

20 место – лезгины (473,7 тыс.). Самая красивая

России – модель

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19 место – якуты (478 тыс.). Самая красивая

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- мисс Виртуальная Якутия 2006, самая успешная якутская модель, востребованная в России и за рубежом. Рост 178 см, параметры 89-58-90. Страничка на “Фейсбуке” – facebook.com/polina.protodyakonova

18 место – кумыки (503 тыс.). Самая красивая

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- автор и ведущая программы “Свадебный сезон” на дагестанском тв. Страница ВКонтакте – https://vk.com/zoya_gasanova

17 место – кабардинцы (516,8 тыс.). Самая красивая

России – певица

(род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкария).

16 место – белорусы (521,4 тыс.). Самая красивая

России – российская актриса

(род. 9 мая 1987, Минск).

15 место – осетины (528,5 тыс.). Самая красивая

- модель

.

14 место – марийцы (547,6 тыс.).

13 место – удмурты (552,3 тыс.). Я пока не нашел известных красавиц ни среди удмурток, ни среди мариек.

12 место – даргинцы (589,3 тыс.). Самая красивая

- певица

.

11 место – азербайджанцы (603 тыс.). Самая красивая

России -

(род. 3 июля 1986, Москва) – главный редактор московского журнала “Баку”, старшая дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, супруга российского певца и бизнесмена азербайджанского происхождения Эмина Агаларова.

10 место – казахи (647,7 тыс.). Самая красивая

России, по результатам голосования на сайте, – российская актриса

(род. 4 июля 1991).

9 место – мордва (744,2 тыс.). Мордва – это русское собирательное название двух разных народов: мокша и эрзя.

Самая красивая

России -

(род. 19 января 1985, Саранск) – легкоатлетка, олимпийская чемпионка 2008 года, первая в истории спортивной ходьбы трехкратная чемпионка мира (2007, 2009 и 2011 годов), чемпионка Европы 2010 года, двукратная чемпионка России.

Самая красивая

-

(род. 19 января 1979, Белгород) – российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях (1996, 2000), трёхкратная абсолютная чемпионка мира и трёхкратная абсолютная чемпионка Европы.

8 место – аварцы (912 тыс.). Самая красивая

- певица, бывшая участница группы ВИА Гра

. Родилась в Грозном (Чечня) 30 октября 1983. Её отец – аварец, мать – украинско-белорусского происхождения.

7 место – армяне (1,182 млн.). Самая красивая

России – российская актриса

(род. 24 января 1986, Салават, Башкирия). Настоящая фамилия -

.

6 место – чеченцы (1,431 млн.). Самая красивая

- телеведущая

(род. 4 сентября 1990, Грозный, Чечня).

5 место – чуваши (1,435 млн.). Я пока не определился с кандидатурой самой красивой чувашки.

4 место – башкиры (1,584 млн.). Самая красивая

, по итогам голосования на сайте, -

(род. 28 июня 1985, посёлок Раевский, Башкортостан) – российская спортсменка, чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике. После завершения спортивной карьеры – телеведущая (НТВ, НТВ +, Россия2). Ляйсан не раз входила в число 100 самых красивых женщин планеты по версии журнала FHM.

3 место – украинцы (1,927 млн.). Самая красивая

России -

(род. 13 апреля 1975, Днепропетровск, Украина) – российская фигуристка, в паре с Романом Костомаровым ставшая Олимпийской чемпионкой 2006 года, двукратной чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой Европы.

2 место – татары (5,31 млн.). Самая красивая

, по итогам голосования на сайте, -

(род. 27 июня 1983) – певица, Народная артистка Республики Татарстан. Девичья фамилия Алсу -

, после замужества взяла фамилию мужа -

. В 2008 году Алсу выпустила альбом песен на татарском языке: “Я горжусь, что татарка, и всегда помню свои корни. Первую песню на татарском языке я записала еще в 2000 г., но это – мой первый альбом, где исполняю все песни на родном языке. Я давно обещала осуществить этот проект, счастлива, что сдержала слово и рада представить альбом своим землякам – татарстанцам”.

Крупнейший народ России – русские (111 млн.). Самая красивая

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(род. 13 марта 1951, Новосибирск) – советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Известные роли в кино: Дарья (Хождение по мукам, 1977), Констанция (Д’Артаньян и три мушкетёра, 1979), Ксения (Василий Буслаев, 1982), Алёна (Ермак, 1996).

Ирина Алфёрова в роли царицы в фильме “Осенние колокола” (1978)

Источник: 2planeta.ru