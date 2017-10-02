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Рейтинг самых красивых народов России. Часть 1

08:49. 2 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


В России проживают представители 304 народов и этнических групп. Именно такая цифра вырисовывается из опубликованных итогов переписи населения России 2010 года: 194 народа есть в основном списке национальностей и еще 110 народов – в списке “Указавшие другие ответы о национальной принадлежности”.

41 народ России, согласно переписи, насчитывает более 100 тысяч человек. После присоединения Крыма к России в марте 2014 года число крымских татар в России увеличилось с двух до 250 тысяч. Таким образом, в России сейчас 42 народа численностью свыше 100 тысяч.

Самым красивым (на мой взгляд или по итогам голосований на сайте) женщинам этих крупнейших народов России посвящен данный рейтинг. Женщинам российских народов численностью менее 100 тысяч человек посвящен отдельный рейтинг. 
Место рождения при определении принадлежности к России не учитывалось, учитывалось только гражданство / постоянное место жительства.

42 место по численности в России занимают киргизы (103,4 тыс.). Самая красивая киргизка России, по результатам голосования на сайте, – модель из Москвы Бегимай (Майя) Абибова. Рост 175 см., вес 51 кг., параметры фигуры 86-61-88.

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41 место – ногайцы (103,6 тыс.). Самая красивая ногайка России - Динара Эльгайтарова (род. 25 марта 1985, Актау, Казахстан) – модель, участница 3-го сезона реалити шоу “Топ-модель по-русски”.  Живет в Москве. Отец Динары – ногаец, мать – татарка. Рост 176 см., параметры фигуры 83-60-91.

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40 место – турки (105 тыс.). На сайте есть рейтинг самых красивых турчанок, но российских турчанок там нет, т.к. я пока не знаю ни одной известной турчанки, живущей в России. 
39 место – балкарцы (112,9 тыс.). Самая красивая балкарка - певица Лилия Шаулухова.

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38 место – адыгейцы (124,8 тыс.). Самая красивая адыгейка - певица Фатима Дзибова (род. 18 сентября 1991, Адыгейск, Адыгея).

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37 место – табасараны (146, 3 тыс.). Самая красивая табасаранка - легкоатлетка Елена Исинбаева (род. 3 июня 1982, Волгоград). Отец Елены по национальности – табасаранец, а мать – русская. Елена Исинбаева установила 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, дважды стала Олимпийской чемпионкой (Афины-2004 и Пекин-2008), множество раз выигрывала чемпионаты мира и Европы, заслужив звание лучшей прыгуньи с шестом всех времен и народов. Исинбаева трижды (2004, 2005 и 2008 годы) признавалась лучшей спортсменкой по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций, а также дважды (2007, 2009 годы) побеждала в номинации “Лучшая спортсменка” на вручении престижной спортивной премии Laureus World Sports Awards.

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36 место – корейцы (153,1 тыс.). Самая красивая кореянка России – телеведущая Марина Ким. Её отец – кореец, мать – русская.

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35 место – молдаване (156,4 тыс.). Самая красивая молдаванка России – российская актриса Лянка Грыу (род. 22 ноября 1987, Москва).



34 место – евреи (156,8 тыс.). Самая красивая еврейка России – советская и российская актриса, народная артистка СССР Элина Быстрицкая. В 1999 году в опросе газеты “Комсомольская правда” Элина Быстрицкая была признана “самой красивой женщиной уходящего века”. Родилась 4 апреля 1928 года в Киеве в еврейской семье.

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33 место – грузины (157,8 тыс.). Самая красивая грузинка России – российская журналистка и телеведущая Тина (Тинатин) Канделаки (род. 10 ноября 1975, Тбилиси).

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32 место – лакцы (178,6 тыс.). Самая красивая лачка России – певица Сабина Алиева.

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31 место – калмыки (183,3 тыс.). Самая красивая калмычка - Ирина Туманова - представительница Калмыкии на конкурсе “Мисс Россия 2013″, где она стала Второй вице-Мисс и победила в номинации “Народный выбор”. Рост Ирины Тумановой 177 см, параметры фигуры  83-62-92.

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30 место – таджики (200,3 тыс.). Самая красивая таджичка - российская актрисаСаёра Сафари (род. 21 марта 1991, Душанбе, Таджикистан). Её настоящая фамилия - Сафарова.

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29 место – цыгане (204,9 тыс.). Самая красивая цыганка России - Ляля (Ольга) Жемчужная (род. 31 мая 1969) – российская актриса и певица, заслуженная артистка России. С 16 лет работает в московском цыганском театре “Ромэн” (там же работает её мать – Екатерина Жемчужная). Снимается в кино с 1982 года. Наиболее известная роль – цыганка Аза в одноименном фильме 1987 года.

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28 место – карачаевцы (218,4 тыс.). Самая красивая карачаевка - певица Алика Богатырева (род. 18 декабря 1989, Черкесск, Карачаево-Черкесия). Официальный сайт – http://alikabogatyreva.ru/

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27 место – коми (228,2 тыс.). Знаю очень мало известных женщин-коми, поэтому пока не определился с кандидатурой самой красивой представительницы этого народа. 
26 место – крымские татары (около 250 тыс.). Самая красивая крымская татаркаРоссии - Эльзара Закирьяева (род. 21 июня 1995) – финалистка конкурса “Крымская красавица 2013″.

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25 место – тувинцы (263,9 тыс.). Самая красивая тувинка - Алдынай Ооржак - представительница Тывы на конкурсе “Miss Asia Moscow 2013″ (заняла третье место).

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24 место – узбеки (289,8 тыс.). Самая красивая узбечка России, по результатам голосования на сайте, – Ирина Шарипова (род. 7 февраля 1992) – Мисс Татарстан 2010, Первая вице-Мисс Россия 2010, представительница России на международном  конкурсе красоты “Мисс мира 2010″. Рост 178 см., параметры фигуры 83-60-87. Ирина Шарипова – узбечка по отцу, а по линии матери у Ирины узбекские, татарские, русские и украинские корни.

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23 место – немцы (394,1 тыс.). Самые красивые немки России  – российские актрисы Татьяна и Ольга Арнтгольц (род. 18 марта 1982). Они сестры-близнецы и немки по отцу. 
Татьяна Арнтгольц

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Источник: 2planeta.ru

Метки: мир вокруг нас
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