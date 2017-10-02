Один процент россиян жирует за счет всей страны

Долларовых миллионеров в России стало больше на 19,7%. По темпам прироста лиц, обладающих активами на сумму в $ 1 млн и более, наша страна за 2016 год вышла на первое место в мире.

Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании Capgemini, представленные в ежегодномдокладе World Wealth Report 2017.

Главная причина такого явления, по мнению аналитиков Capgemini — банальный рост котировок акций, принадлежащих новоиспеченным миллионерам. Что до абсолютных величин, то состоятельных людей вРоссии довольно мало — 182 тысячи человек.

Надо сказать, Россия не единственная страна, где число миллионеров в 2016 году росло двузначными темпами. В перечень также входят Индонезия, Нидерланды, Норвегия, Таиланд, Швеция, Тайвань, Канада, Бразилия и Франция.

При этом в 2015 году число долларовых миллионеров в России, наоборот, сократилось на 1,8%, а вБразилии — так вообще на 7,8%.

Что любопытно, больше стало не просто богатых, а очень богатых. Число владельцев активов на сумму $1−5 млн выросло на 7,4%, в то время как обладателей активов на сумму свыше $ 30 млн (1% от общего числа долларовых миллионеров) стало больше на 8,3%.

Еще любопытный момент — структура активов этих состоятельных граждан. Согласно исследованиюCapgemini, почти треть активов приходится на акции (31,1%). На втором месте оказались старые добрые наличные (27,3%). Доля недвижимости составляет 14%, фиксированного дохода — 18%. Наконец, доля альтернативных инвестиций (вложений в хедж-фонды и сырьевые активы) — 9,7%.

Вскладчину все миллионеры мира — а это на сегодня 16,5 млн человек — по итогам 2016 года «потянули» на $ 63,5 трлн. А ведь еще в 2010 году миллионеров насчитывалось 10,9 млн, и сумма ихсостояний не превышала $ 42,7 трлн.

Кстати, больше всего долларовых миллионеров в Азиатско-Тихоокеанской регионе — 5,5 млн человек собщим состоянием $ 18,8 трлн. Северная Америка лишь на втором месте — 5,2 млн человек, $ 18 трлн. На третьей ступеньке Европа — 4,5 млн миллионеров, $ 14,7 трлн.

На Ближнем Востоке состоятельных людей 600 тысяч, их активы укладываются в $ 2,4 трлн. Есть еще 200 тысяч миллионеров в Африке, которые владеют суммарно $ 1,5 трлн.

Правда, в докладе World Wealth Report 2017 нет ни слова о том, как за год изменились доходы бедных. По счастью, мы знаем ситуацию в России. По оценке главы Счетной палаты Татьяны Голиковой, только сначала 2017 года количество бедных в РФ возросло на 2 млн человек — до 22 млн, и это «больше, чем за весь 2016-й год».

— Почему, когда богатые в РФ богатеют рекордными темпами, бедные превращаются в нищих?

— В России не работают социальные лифты, а начальный период накопления капитала превратился вокончательный, — отмечает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. — В результате российское общество, в котором наблюдается колоссальная поляризация, теряет способность развиваться.

Расслоение можно проследить по структуре поездок за рубеж на отдых. Прежде всего, вычленится узкая группа в 0,5−1 млн человек, которая ездит по всему миру, и ездит помногу. Потом 5−6 млн человек, которые ездят в Турцию и Египет. Следом расположатся 28−30 млн, которые в отпуск путешествуют поРоссии. Остальные граждане у нас, как окажется, вообще никуда не выезжают.

Сверхбогатых россиян, кроме того, легко проследить по товарам luxury. Анализ показывает, что несмотря на кризис 2008—2009 годов, а также обвал рубля 2014 года, продажи эксклюзивных марок автомобилей, дорогой одежды, предметов роскоши держатся в РФ примерно на одном уровне.

— О чем это говорит?

— О том, что в России есть круг людей, которые живут жизнью, совершенно не зависимой отэкономической конъюнктуры страны. Все остальные зависят, их швыряет в кризисы ниже и ниже, а эта группа существует как за стеклом, и ее ничего не касается.

Группа это совсем небольшая, менее 1% населения России. И ладно бы, если бы большинство членов этой группы занимались бизнесом, рисковали бы своими деньгами. Беда в том, что они ничем нерискуют, и не осуществляют никаких предпринимательских операций.

Их деньги, как правило, получены через госструктуры. Чиновники высшего и даже среднего звена, управляющие госбанков назначают себе впечатляющие выплаты на протяжении десятков лет, истановятся сверхбогатыми.

А если эти сверхбогатые зарабатывают, то, в основном, спекулятивными финансовыми способами — высасывая ликвидность из системы, блокируя развитие реального сектора экономики и выводя полученные средства за границу.

Предпринимательство может работать либо на благо общества, либо быть развернутым против него. ВРоссии мы наблюдаем как раз второй вариант. Чтобы стать богатым в нашей стране, нужно иметь возможность или «распиливать» госзаказы, или заниматься административной рентой.

Классических бизнесменов, которые работают на свой страх и риск, среди сверхбогатых в России врядли наберется больше 100 тысяч человек. Все остальные получили деньги благодаря феодальным, посути, формам привилегий, которые размазаны по всем сферам.

— Так живет, вы говорите, 1% населения России. А кто располагается социальными этажами ниже?

— У нас довольно уродливая, на мой взгляд, социально-классовая структура. Для развитых стран типично следующее соотношение: 10% богатых, 20% бедных, 70% – средний класс. Такая структура обеспечивает стабильность общества: когда 2/3 населения находится на медианном уровне по доходам, это успокаивает.

В России же 1% сверхбогатых живет так, словно схватил Бога за бороду, а ниже располагаются 20% среднего класса. И надо понимать: средний класс в России — в основном, госслужащие и силовики. Эти люди перестанут принадлежать к среднему классу при любых экономических пертурбациях.

Еще ниже располагается очень большая группа бедных, которых у нас более 50%. Остальные, которыхРосстат считает бедными — на самом деле фактически нищие.

При такой структуре общества, на мой взгляд, нельзя рассчитывать на экономический рывок. Потому что, если человек подавлен бедностью, ему не до образования и креативной деятельности.

Именно такая структура делает российское общество нестабильным, и создает самые серьезные социальные риски.

Андрей Полунин