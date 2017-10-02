Ну и кто тут диктатор?

Еврокомиссия после некоторых колебаний и противоречивых заявлений из Брюсселя, когда одни чиновники высказывались в поддержку референдума, а другие против – в итоге сформировала официальную позицию, согласно которой, законным может быть только тот референдум, который согласован с Рахоем. А в текущем виде, референдум незаконен. Брюссель призвал стороны конфликта сесть за стол переговоров. А как же демократия спросите вы? И будете правы.Масла в огонь подлил "тиран Мадуро", призвав каталонцев к сопротивлению репрессивной политике Мадрида, которая попирает свободу и демократию, увенчав все риторическим вопросом "Кто у нас тут диктатор?" Но тут как раз ничего нового – "диктаторами" по факту разгона демонстрантов на Западе назначают тех, кого выгодно. А кого не выгодно, те будут продолжать оставаться демократичными рукопожатными лидерами. Так что Рахоя в диктаторы не запишут, а Мадуро из диктаторов не выпишут. Тем более, ранее уже объяснили, что "референдум это оружие диктаторов". Такое вот демократическое двоемыслие.Но события развиваются так, что одних увещеваний из Мадрида и Брюсселя уже мало и актуальны скорее призывы Мадуро. Парламент Каталонии может на основании данных референдума (в том числе с отсылкой к тому факту, что власти Испании не дали значительной части каталонцев проголосовать), уже в ближайшие 2-3 дня принять постановление об официальном выходе Каталонии из состава Испании. Глава Каталонии Пучдемон потребовал немедленного вывода с территории Каталонии всех репрессивных сил, которые напали на каталонцев и мешали их свободному волеизъявлению. Мадрид пока демонстрирует неготовность смириться с новой нормальностью и готовится продолжать противостояние с каталонскими сепаратистами.Последние могут пока опираться (помимо итогов референдума и массовых митингов гражданских лиц) лишь на некоторую часть лояльной полиции, а также на теоретическую возможность объявить о создании ополчения, на случай попыток Мадрида силовым путем разогнать все местные органы власти и арестовать Пучдемона и депутатов парламента. Стоит помнить, что после голосования в Парламенте о выходе из состава Испании, отыграть назад уже не получится и де-факто Каталония действительно отделится, создав в Европе еще одно юридически не признанное, но фактически существующее независимое государство. Так что у Мадрида не очень много времени, чтобы что-то предпринять по этому поводу. Вероятность перехода событий в силовую фазу достаточно существенная.

Источник: colonelcassad.livejournal.com