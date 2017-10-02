Неоконченная партия гроссмейстера Бжезинского.

Авторы: Ирина Медведева, Татьяна Шишова

22.04.2002

Первое упоминание о Збигневе Бжезинском исходило от нашей приятельницы, главного редактора православной газеты одного подмосковного города.

Надеясь на наши столичные знакомства, она просила узнать, издавалась ли по-русски книга этого известного политолога «Психотронная эра». А в крайнем случае, можно ли её достать на английском. Звонок был утром, к вечеру удалось узнать, что перевода нет.

А ближе к ночи «Збиг», как его называют политологи во всём мире, был помянут ещё раз: нам сообщили, что он в Москве и будет наутро выступать в особняке, на котором висит очень загадочная табличка: «Центр либерально-консервативной политики».

Правда, хоть немного представив себе суть происходящих политических процессов, понимаешь, что это обозначение новой политической конструкции, предполагающей возвращение к прежним, недемократическим формам власти.

Но эта диктаторская власть будет железной рукой утверждать вовсе не основы нравственности, а напротив, пороки и моральное беззаконие. Иными словами, оболочка будет обманчиво-традиционной, консервативной, а начинка — разнузданно-либеральной.

Слушая в течение двух с половиной часов заморского гостя, мы поняли, что более точной вывески для его выступления подыскать невозможно.

Но для начала несколько эмоциональных наблюдений. Они тоже очень важны, особенно впечатления от лица человека. Ведь «лицо» и «личность» по-русски недаром однокоренные слова.

Это потому, что лицо — проекция личности. Тем более, к старости, когда осыпается молодой флер и проступает обнажённая сущность.

Ну, что сказать о внешности столпа американского либерализма, вчерашнего советника по национальной безопасности президентов США, члена Бильдербергского клуба, Совета по международным отношениям, Трёхсторонней комиссии и Мирового Форума — всех ключевых организаций «мировой закулисы»?

В зале, как вы, наверное, догадываетесь, было много несветлых людей. Взять хотя бы Аркадия Мурашова, памятного тем, что, возглавляя в начале 90-х гг. московскую милицию, он приказал избить дубинками фронтовиков, вышедших на первомайскую демонстрацию.

И был за это оплёван народом. Как в переносном, так и в буквальном смысле слова.

Но, рядом с Бжезинским, даже такие персонажи выглядели милягами, своими в доску парнями. А он... он вообще не был похож на человека — ни на хорошего, ни на плохого.

Это было лицо давнего обитателя потустороннего мира. По-русски таких называют нечистью или нежитью.

Причём, надо учитывать, что, попадая в среду людей, «анчутки» (тоже простонародный эвфемизм) вынуждены надевать личину. Чтобы произвести благоприятное впечатление.

А посему, наш американский друг старался, как мог. Он хотел предстать не только другом, но и печальником о нашей дальнейшей судьбе. И добрым, мудрым советчиком.

Но в какие-то моменты переставал за собой следить — к старости, знаете ли, самоконтроль ослабевает — и в глазах начинали плясать прямо-таки инфернальные искры.

Например, когда докладчик заявил, что Россия никогда больше не будет империей. И, во избежание разнотолков по поводу того, какую империю он имеет в виду, добавил: «Русская империя кончилась не в 1917, а в 1991 году».

На этих словах личина на мгновение упала, и мы подумали, что, наверное, такой неукротимый восторг гулял бы по лицу Геринга, если бы фашисты в 1945 году победили и он приехал бы в Москву с инспекцией.

Вообще старик старательно давил на психику, внушая, что Россия побеждена окончательно и бесповоротно, что трепыхаться бессмысленно.

Это напоминало то ли шаманские камлания, то ли блеф карточного шулера и возмутило даже лояльных к оратору слушателей.

За исключением, разве что, вышеупомянутого Мурашова и Рыжкова-младшего, непонятно почему прослывшего в среде нашей демократической интеллигенции патриотом.

Тот согласно кивал на каждое слово патрона. Кивал не просто головой, а всем телом. И отдельно — ушами.

Что же предложил победитель побеждённым?

Да ничего нового. Фактически в тезисной форме был повторён план, изложенный им в книге «Великая шахматная доска»: или встраивайтесь в Европу, или пеняйте на себя — у вас под боком Китай. Огромный и стремительно набирающий военную мощь (о том, как эта мощь подпитывается Америкой, естественно, ни слова.)

Ну, а для встраивания в Европу необходимо выполнить ряд условий. Всех их он перечислять не стал, дав понять лишь, что условий тьма. Но программу-минимум изложил определённо.

Россия должна немедленно прекратить войну в Чечне, отдать Калининградскую область и Курилы, децентрализоваться (а то все финансовые ресурсы пожирает Москва), конечно, реформировать армию и неуклонно идти вперёд по пути демократических преобразований.

Каких именно, шеф не уточнил, а только сослался на некий пакет рекомендаций, где аж на шести тысячах (!) страниц изложено, что надо сделать, если хочешь быть принятым в цивилизованное общество.

Сие заявление, как ни странно, не вызвало у присутствующих не только беспокойства, но даже любопытства. Хотя, вообще-то не мешало поинтересоваться, что же это за условия и сколько их должно быть, если одно их перечисление занимает столько страниц.

Участников камерного собрания скорее задело другое: почему с ними разговаривают таким тоном победителя, постоянно прибегая к двойной бухгалтерии.

Советник Президента Илларионов даже прямо спросил: дескать, с какой стати вы осуждаете нас за войну в Чечне? А как же бомбёжки Сербии и Ирака?

Эти и подобные вопросы нимало не смутили громссмейстера. Он был к ним явно готов и отвечал без запинки. Сказал, что Белград пострадал от бомбёжек несопоставимо меньше, чем Грозный. Про Косово совсем умолчал. Про Ирак сделал вид, что не услышал.

Насчёт Афганистана увел ответ в сторону, пространно разглагольствуя о том, как афганский народ поддерживает Карзая. Не в пример чеченцам, у которых Кадыров не пользуется авторитетом и держится исключительно на штыках русской армии.

(То, что Россия воюет на своей территории, отстаивая основу основ любой страны — незыблемость границ, а Америка нападает на суверенное государство, вообще не обсуждалось.)

Все эти ходы наш шахматист давно просчитал. Он даже был готов пожертвовать некоторыми мелкими фигурами. (Например, согласился с замечанием корреспондента «Известий», что у Америки катастрофически уменьшается международный электорат — число людей, поддерживающих её политику.)

Главной целью Бжезинского, как, впрочем, и любого стратега, было сохранение ключевых фигур. И этого он добился безусловно. На идею встраивания России в Европу — Бжезинский назвал это «единственным выбором» — никто не посягнул.

Более того, из уст представителей государственной власти России даже прозвучали такие обнадёживающие заявления, что в нашей стране чуть ли не все спят и видят, как стать частью Европы.

Впрочем, эти заявления недалеки от истины. Не знаем, как там насчёт международного, а российский электорат Штаты за последние годы основательно подрастеряли. Чего не скажешь об отношении к Европе.

Антиевропейских настроений в нашем обществе практически нет. Как-то так получилось, что понятие «Запад» отождествляется с Америкой, а Европа воспринимается, как пленница Америки, как сестра по несчастью, а значит — потенциальная союзница в борьбе с обнаглевшей сверхдержавой.

И на Путина многие патриоты надеялись, если вы помните, именно как на политика, ориентированного на Европу. Он и в Германии разведчиком работал, и дочерей учит в немецкой школе при посольстве.

Но, такое ли уж это благо — встроиться в современную Европу? Пусть даже (что практически нереально) в качестве полноправного обитателя «общеевропейского дома».

Чуть выше мы написали, что не мешало бы поинтересоваться многостраничным документом, излагающим условия объединения с Европой. Если не должностным лицам, то хотя бы вездесущим журналистам.

Но даже без оного документа кое-что можно себе представить. Нужно лишь абстрагироваться от дежурных туристских откликов про улицы, которые моют шампунем, про людей, которые никогда не толкнут в городском транспорте, про идеальную экологию и пандусы для инвалидов.

Это замечательно, кто же спорит? Но, во-первых, не факт, что мы всё это получим у себя.

Во всяком случае, под те же самые песни, десять с лишним лет назад разрушили СССР, а пандусов до сих пор нет и в помине. Зато инвалидов, особенно молодых, стало несоизмеримо больше.

А, во-вторых, турист за границей всё равно, что ребёнок, которого за хорошее поведение привели в кафе и кормят клубникой со сливками.

Реальная же европейская жизнь (как и любая другая) больше похожа на рабочую столовую, где человеку выдаётся комплексный обед.

В этот обед может войти и вкусное пирожное, но всё остальное совсем необязательно будет соответствовать вашим представлениям о вкусной и здоровой пище.

Взять хотя бы права человека. «Комплексный обед», применительно к данному вопросу, означает не только поддержку инвалидов, но и возможность обратиться в суд для ребёнка, которого шлёпнул папа.

Не избил до полусмерти, а легонько шлёпнул, причём, за дело! Вот, что рассказывает о правах ребенка в Швеции занимавшаяся этой темой журналистка Анна Маслякова (газета «Воскресение» N12 (29) 2001 г.):

«Физическое наказание детей запрещено законом. Если на улице папа сгоряча хлопнет своего ребёнка по мягкому месту, обязательно найдутся «доброжелатели», которые сообщат в специальную службу или ближайшему полицейскому о случившемся[1] и тогда вспыльчивому родителю придётся заплатить большой штраф».

Результат налицо: Шведские мамы и папы чаще всего с улыбкой смотрят на то, как их ненаглядное чадо кричит и топает ножками, упорно требуя или с дикими воплями носится по магазину, приводя окружающих в ужас.

Смотришь иной раз на распоясавшегося карапуза, который явно издевается над своими расстроенными родителями, и думаешь: «А вот сейчас лёгкий шлепок был бы весьма кстати...»

Ну, как? Нравится вам такая жизнь? А ведь у нас для неё почти всё уже готово.

Центры по борьбе с насилием созданы почти в каждом городе. Вопрос о недопустимости физических наказаний детей регулярно обсуждается в СМИ.

В школах прямо с первого класса планируется изучать «Конвенцию о правах ребенка», а в учебнике граждановедения Я. Соколова, по которому уже учится огромное количество детей, прямо поставлен вопрос — цитируем «нарушает ли права человека наказание ремнём».

Даже фестивали теперь устраивают, посвящённые правам ребёнка. В Москве на одном таком фестивале разбитная ведущая в рейтузах провозгласила, обращаясь к подросткам: «Знаете, кто больше всего нарушает права ребёнка? Это ваши родители!»

И начала подскакивать к детям с микрофоном, добиваясь ответа, как именно нарушаются их права.

Юные зрители были сперва обескуражены, а потом вошли во вкус и принялись выкрикивать: «На «Макдональдс и на дискотеки денег не дают!» «Рок-музыку врубать на полную катушку запрещают!» «Заставляют ходить в школу!»

Так что, встраивание в Европу уже идёт. Осталось принять соответствующее законодательство — и наши родители присмиреют не хуже шведских. Или французских, которые трясутся от страха, если их малыш ночью заплачет.

Ведь тогда соседи могут «настучать» в полицию, заподозрив «насилие в семье». Не потому ли французские мамы оглушают своих младенцев валерьянкой, и те спят круглосуточно? (Как это влияет на детский мозг и, соответственно, на развитие, уже никого не волнует.)

Истинно рыцарское благородство проявляет Европа и в защите прав «голубых». В Англии и Голландии им разрешаются не только гражданские браки, но и венчание в церкви.

В Швеции же этот вопрос пока вынесен на всенародное обсуждение. Равно, как и вопрос о том, что гомосексуалистам и лесбиянкам надо разрешить усыновлять детей.

Международный суд в Гааге, например, поддержал иск возмущённого гомосексуалиста, пожаловавшегося на отказ парижских властей дать ему мальчика на усыновление.

Кто-то может подумать, что его это не касается. Дескать, пусть бесятся, как хотят. В конце концов, это их проблемы, их частное дело. Они ко мне не лезут, и я ими не интересуюсь.

А вот в этом вы ошибаетесь, дорогой благомысл. Они к вам очень даже полезут. Вернее, не к вам, вы для них староваты, а к вашим детям.

Ведь, чего добиваются идеологи гомосексуализма, крича о профессиональной дискриминации?

Они что, мечтают о профессии каменщика? Нет, они рвутся в школы, в детские сады, в поликлиники и больницы, в летние оздоровительные лагеря.

И в Европе (как и в Америке) уже дорвались. Не каждый знает, кстати, как расшифровывается слово «гей», придуманное содомитами.

Непосвящённые считают, что это от английского «веселый» (gay) и, наверное, недоумевают, в чём уж там особое веселье.

А любители греческой мифологии, вероятно, предполагают, что геи — сыновья богини Земли, и это придаёт извращенцам романтический оттенок.

Но немногие осведомлены, что это аббревиатура: «gay» расшифровывается, как «good as you» — «такой же хороший, как и вы». На этом основании они и добиваются для себя таких же «хороших» прав.

И уж совсем мало кто знает, что, добившись равноправия в Европе и Америке, извращенцы идут дальше и выдвигают лозунг «better than you» (мы лучше вас), требуя преимущественного права преподавания в школах.

Не надо строить иллюзий. «Искоренение гомофобии» (гомофобия — осуждение гомосексуализма) — обязательное условие прописки в общеевропейском доме.

Парламентская Ассамблея Совета Европы ещё в 2000 г. направила в нашу Государственную Думу документ, называемый на политкорректном языке «рекомендациями».

А по существу — требование «принять позитивные меры для борьбы с проявлениями гомофобии, особенно в школе, медицине, в Вооружённых силах и в полиции».

Вообще интересно было бы спросить жителей нашей страны, за которых так уверенно высказывались чиновники, уверяя Бжезинского в общерусской мечте стать европейцами:

«Вы действительно готовы стать частью такой Европы?

Европы, где одной из главнейших проблем современной семьи считается массовое распространение сожительства взрослых с детьми?

Где брюссельский дворец правосудия осаждают толпы родителей, дети которых погублены педофилами?

Где на амстердамских улицах, прямо в центре города, мужчины открыто занимаются онанизмом (тоже в контексте прав человека — это право на сексуальную жизнь и на самовыражение!), и где к вам несколько раз за вечер подойдут с предложением попробовать наркотик, а в витринах даже продовольственных магазинов сидят живые голые тётки, завлекающие покупателей йогуртов непристойными позами.

Вы действительно хотите в Европу, где ширится движение за свободную продажу наркотиков, где взрослые дети массово сдают родителей в дома для престарелых, и это считается нормой?

Где, вслед за ультралиберальной Голландией, закон об эвтаназии приняла и Швейцария, считающаяся оплотом европейского консерватизма?

Сторонники глобализации (а встраивание в Европу — составная часть этого процесса), под какими бы этикетками её ни рекламировали — апеллируют исключительно к материальной стороне жизни.

Дескать, иначе мы останемся на обочине, не сможем развивать высокие технологии, окажемся вне информационного общества и т.д. и т.п.

В переводе на бытовой язык это означает: вам грозит остаться без компьютеров, без иномарок, без отдыха в Турции, хот-догов и «Пицца-хат».

И Бжезинский стращал тем же самым. И очень сочувствовал нашей глубинке, в которой люди живут как в XIX веке, без тёплых туалетов и современных дорог.

Он только умолчал о том, что, при встраивании в Европу, в каждую деревню (которая, впрочем, перестанет быть деревней, а станет общеевропейским посёлком городского типа) придут свои бары и казино, публичные дома, непотребные журналы для детей и наркотики, и прочие развлечения для одноклеточных, без которых немыслим сегодняшний цивилизованный мир и которые, благодаря плохим дорогам, пока ещё не пришли в наши нецивилизованные деревни.

Конечно, тёплый сортир — штука полезная. Но многие его сейчас делают и без помощи Бжезинского.

А потом, даже если без его помощи не обойтись, стоит ли платить за хот-дожно-сортирный комфорт такую цену?

Зачем Бжезинский хочет интегрировать Россию в Европу, понятно. Глобализаторы решили поглотить мир по кускам.

Россия, с её православной культурой, с её традиционным, несмотря на все исторические ураганы, фундаментом жизни, не вписывается в концепцию всемирного государства, управляемого кучкой хитрых сумасшедших.

(Да-да, изощрённая хитрость, которую, кстати, так превозносил в своём выступлении Бжезинский, очень часто бывает свойственна тяжёлым сумасшедшим. Именно поэтому так трудно поймать маньяка, совершившего десятки зверских убийств.)

Европа, по замыслам этих горе-гроссмейстеров, призвана перемолоть русскую жизнь, лишить Россию культурного ядра, унифицировать.

Нет, матрёшки, водка, уральский хор и кое-какие другие «элементы этнического своеобразия» останутся. Как остались у французов камамбер с рокфором, а у англичан — медвежьи шапки на солдатах королевской гвардии.

Вот и мы будем общечеловеками в кокошниках.

Зачем это нужно Бжезинскому, повторяем, понятно. Зачем нашей номенклатуре — тоже понятно, хотя, уже менее.

Даже Ельцин с Горбачёвым, несмотря на огромные заслуги перед мировым сообществом, заслужили всего-то навсего статус советников Трёхсторонней комиссии!

Приличные места давно распределены между своими. «Маврам» отведена, как это всегда бывало в истории, жалкая роль.

Но зачем Бжезинского косвенно поддерживают некоторые наши патриотические политики, уверяя, что альтернативы глобализации нет, это загадка для ума.

Они, правда, тешат нас обещаниями, что Россия, встроившись, сможет повернуть всё в нужное русло, взять только хорошее, соединить со своим только хорошим...

В общем, это глупость, которую стыдно повторять, а ещё стыднее — произносить.

Можно, конечно, одурять себя химерами, что, войдя безоружными в дом, где хозяйничают вооружённые до зубов бандиты, мы им покажем.

Но лучше все-таки знать правду.

В сегодняшней ситуации, при нынешнем состоянии экономики и армии, ни о какой нашей главенствующей роли в чужой игре речи быть не может. В чужие игры вообще лучше не играть. Тем более, ставя на кон страну и людей.

Говорят: «Послушай женщину и сделай наоборот». Но это скорее шутка, чем серьёзный совет. А вот, если тебе что-то настойчиво рекомендует твой политический противник, сделать наоборот как раз очень даже неплохо. Во всяком случае, стоит посмотреть в эту сторону.

Наверное, даже поклонники таланта старого политгроссмейстера не посмеют утверждать, что он преисполнен дружеских чувств к нашей стране.

А если сказать напрямик, мало кто так ненавидит Россию, как Збигнев Бжезинский.

Понять его можно. Во-первых, профессия обязывает. Во-вторых, по слухам, он в 40-е годы сидел, пускай и недолго, в советских лагерях.

Хотите знать, о чём он говорил, как о самом страшном для России? От чего навязчиво предостерегал в своём выступлении?

ОТ ИЗОЛЯЦИИ. Так, может, нам не нужно её пугаться? Может, это, наоборот, первый шаг к спасению?

Очень интересные сведения мы почерпнули из книги А.П. Паршева «Почему Россия не Америка?»

Оказывается, «согласно Президентскому посланию 1999 г.[2], призывы к изоляции — подрыв российской государственности».

Вот, как боятся изоляции сторонники «нового мирового порядка»!

Развал отечественной промышленности, армии, науки, культуры, образования, здравоохранения и проч. — не подрыв. А призывы к изоляции для сохранения независимости страны — подрыв.

И ведь, как крепко всё это вбили в голову! Кому ни скажешь, на тебя испуганно машут руками. Дескать, нет-нет, только не это! Только не изоляция! Как же мы будем без импортного пива и тигровых креветок?

Но выбор-то — пиво в чумном бараке.

Да, европейский чумной барак оснащён по последнему слову техники и хорошо декорирован. Но чума от разноцветных декораций не проходит.

Может, не стоит соваться, а лучше соблюсти элементарные правила карантина?

Неужели обязательно в своём доме, на своей улице нужно увидеть горы чумных трупов, чтобы спохватиться и опамятоваться?

Или мы и тогда будем утешать себя тем, что зато эти трупы обряжены в джинсы и сжимают в окоченевшей руке сотовый телефон?

В последнее время, склоняя нас к очередному пагубному шагу, политики уверяют, что всё уже решено и подписано, никуда не денешься, выхода нет.

Вот и Бжезинский, голубь мира, перелетевший через океан, упорно долбил клювом макушки собравшихся либерал-консерваторов, внушая, что — далее цитируем — «никому не удается сбросить фигуры с великой шахматной доски и даже слегка поколебать стол, на котором она лежит».

И эта безвкусная патетическая метафора вдруг показала, что многоопытный игрок, который так ценит в людях хитрость и изощрённый ум, может быть, хитёр, но уж точно не умен.

Хитрые, коварные люди вообще не бывают по-настоящему умными, потому что, рассчитывая всё 100 ходов вперёд, они не берут в расчёт Главного. Того, Кто в одно мгновение может опрокинуть все столы со всеми досками и фигурами.

Когда танки Гудериана подошли почти к самой Москве и уже ничто не могло сдержать их триумфального въезда в столицу, ночью вдруг ударил крепкий русский мороз. И этого оказалось достаточно.

Фашисты отступили, исчезли, «яко исчезает дым, яко тает воск от лица огня». Так что, нет ничего глупее коварных расчётов. И сегодня нам нужно как можно чаще себе об этом напоминать.